La educación no necesita detectives de la inteligencia artificial: necesita mejores preguntas

El interesante artículo de The New York Times sobre la nueva industria de los «humanizers» y los «autotypers», «Student cheating is becoming impossible to detect in an A.I. era«, debería producir menos escándalo y más vergüenza. No porque los estudiantes intenten hacer trampas, que algunos lo harán siempre, sino porque hemos creado exactamente el ecosistema que incentiva ese comportamiento: profesores intentando detectar si un texto fue escrito con inteligencia artificial, estudiantes intentando ocultarlo, y empresas encantadas de vender herramientas a los dos bandos. Un mercado perfecto de la paranoia educativa.

La escena es grotesca: herramientas que reescriben un texto generado por inteligencia artificial para que parezca «más humano». Programas que van insertando palabras en Google Docs poco a poco, con pausas, erratas y correcciones falsas, para simular que el estudiante estuvo escribiendo de verdad. Aplicaciones que prometen «errores creíbles». Detectores que dicen preservar la integridad académica mientras ofrecen, en el mismo producto o en el ecosistema adyacente, la posibilidad de generar trabajos completos. Como dice una ejecutiva citada por el NYT, «bigger cat, bigger mouse». Exactamente: un gato cada vez más grande persiguiendo un ratón cada vez más grande, mientras el aprendizaje se queda pasmado mirando por la ventana.

El problema no es que la inteligencia artificial haya destruido la educación: el problema es que ha dejado al descubierto muchas de sus ficciones. Durante décadas evaluamos productos finales como si fueran pruebas claras de aprendizaje: un ensayo, un comentario, un informe, un trabajo. Que esas «pruebas» pudiesen estar hechas por otro compañero, por un hermano mayor o por un alumno brillante en Kenya, en India o en Nigeria nos daba igual. Pero si una máquina puede generar ese producto en segundos, la pregunta obvia no es cómo detectamos a la máquina, sino por qué seguíamos evaluando de esa manera. La inteligencia artificial no ha roto la evaluación tradicional: ha revelado lo frágil, rutinaria y fácilmente automatizable que era en demasiados casos.

Como ya defendí en «Evaluar con inteligencia (y no con detectores)«, sancionar a un alumno basándose en supuestos «detectores de inteligencia artificial» es una irresponsabilidad. OpenAI retiró su propio clasificador por su baja fiabilidad, y Stanford HAI documentó sesgos contra escritores no nativos de inglés. Pretender convertir una probabilidad algorítmica en una acusación disciplinaria no es rigor: es pseudociencia con interfaz bonita. Y ahora, además, sabemos que alrededor de esos detectores está creciendo toda una industria para burlarlos. ¿De verdad queremos dedicar el futuro de la educación a esta estupidez? ¿O, como gusta a muchas instituciones educativas, hacer como que no existe?

La pregunta relevante no es «¿ha usado inteligencia artificial?», sino «¿qué ha aprendido?». Un estudiante puede usar inteligencia artificial para copiar sin entender, igual que antes podía copiar de Wikipedia o de un compañero. Pero también puede usarla para pedir explicaciones alternativas, practicar, traducir, revisar argumentos, generar ejemplos, simular un tutor socrático o recibir feedback inmediato. El uso no define el aprendizaje. Lo define la comprensión, el criterio, la capacidad de defender una idea, de contrastar fuentes, de reconocer errores y de mejorar.

Ahí está la oportunidad enorme que estamos desperdiciando. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinaria para personalizar la educación hasta límites que nunca habíamos podido alcanzar. Cada estudiante aprende a ritmos distintos, con miedos distintos, con capacidades distintas, con contextos familiares, lingüísticos y cognitivos distintos. El aula tradicional ha tratado esa diversidad con una mezcla de buena voluntad y recursos insuficientes. La inteligencia artificial, bien gobernada, puede ofrecer explicaciones adaptadas, práctica ilimitada, disponibilidad 24×7 e interacciones que no te juzgan. Para muchos alumnos, poder preguntar diez veces lo mismo sin sentir vergüenza por hacerlo o sin que se burlen de ti no es una comodidad: es una revolución.

Esto conecta directamente con el Universal Design for Learning de CAST: ofrecer múltiples formas de acceder al conocimiento, expresarlo y comprometerse con él. La inteligencia artificial puede convertir un texto complejo en una explicación paso a paso, en audio, en ejemplos visuales, en conversación, en ejercicios graduados o en una tutoría individual. Puede ayudar a estudiantes con dislexia, ansiedad, altas capacidades, dificultades lingüísticas o lagunas previas. No sustituye al profesor; le permite dejar de actuar como repetidor de contenidos y centrarse en lo verdaderamente humano: criterio, acompañamiento, contexto, ética, exigencia y conversación.

Por supuesto, esto exige reglas. La UNESCO pide políticas centradas en las personas, no fascinación tecnológica acrítica. El Departamento de Educación de Estados Unidos ha insistido en integrar la inteligencia artificial con transparencia, seguridad y responsabilidad. Nadie sensato propone dejar que una máquina decida por nosotros ni entregar datos de estudiantes a cualquier plataforma. Pero gobernar no es prohibir: gobernar es diseñar usos, límites, evidencias y responsabilidades.

La salida lógica es rediseñar la evaluación. Pedir procesos, no solo productos. Prompts, borradores, iteraciones, decisiones descartadas, fuentes verificadas, defensa oral, aplicación a casos reales, reflexión metacognitiva. Evaluar cómo se trabaja con la inteligencia artificial, no fingir que no existe. Enseñar a citarla, cuestionarla, corregirla y usarla sin delegar el pensamiento. Lo contrario es entrenar a los estudiantes no para aprender, sino para esconderse mejor.

Si convertimos la inteligencia artificial en un juego del gato y el ratón, perderemos todos. Perderán los profesores, agotados en tareas detectivescas absurdas. Perderán los estudiantes, educados en la desconfianza y el disimulo. Y perderá la sociedad, que habrá desperdiciado una tecnología capaz de hacer la educación más personalizada, más accesible y más justa. La inteligencia artificial debería ser una de las mejores noticias que ha recibido la educación en décadas. Estamos a tiempo de dejar de tratarla como una coartada para sospechar, y empezar a usarla como una razón para educar y enseñar mejor.

This article is also available in English on my Medium page, «The only question teachers should ask students in the age of AI remains the same as ever: ‘what have you learned?’«