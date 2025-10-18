Evaluar con inteligencia (y no con detectores)

Me han publicado una entrevista en ¡Hola! titulada «Enrique Dans, experto en innovación educativa: ‘Usar detectores de IA para sancionar a un alumno es irresponsable, casi criminal’» (pdf). Hasta ahora había escrito en sitios como Forbes, Fast Company, The Wall Street Journal y muchos más, pero en este país hay dos tipos de personas, los que han sido entrevistados en el ¡Hola! y los que no, así que a partir de ahora, tratadme de usted ;-)

En la entrevista defiendo algo muy simple: si la escuela quiere preparar a los alumnos para un mundo en el que la inteligencia artificial es ubicua, no puede seguir evaluando como si no existiese. Y, sobre todo, no puede delegar la toma de decisiones disciplinarias en herramientas que la propia industria reconoce como poco fiables.

El punto de partida es incontestable: los «detectores de texto escrito por inteligencia artificial» no son una base válida para castigar a ningún estudiante. La evidencia lo deja claro: la propia OpenAI retiró su «AI Text Classifier« por su bajo índice de acierto, una admisión explícita de que el enfoque no funcionaba como prometía. La razón de fondo es clara: abundantes falsos positivos y gran facilidad para «engañar» a los detectores.

El problema no es solo técnico; es ético y pedagógico. Confiar en un detector con un margen significativo de error para acusar de trampa a un alumno vulnera principios básicos de debido proceso y genera daños difíciles de reparar, especialmente cuando los sesgos del propio detector golpean más a quienes escriben en una segunda lengua. Investigadores de Stanford Human-Centered Artificial Intelligence AI mostraron que muchos clasificadores penalizan injustamente a estudiantes no nativos por la forma en que miden la métrica de perplejidad del texto, entendida como la medida en la que una distribución o modelo de probabilidad es capaz de predecir una muestra. Incluso algunos proveedores comerciales, como el ubicuo Turnitin han tenido que publicar guías internas sobre la existencia de falsos positivos y cómo gestionarlos, una admisión implícita de que estos sistemas no sirven en absoluto como prueba concluyente de nada.

Mientras algunos titulares aseguran que millones de trabajos muestran «rastros» de inteligencia artificial, las propias cifras de esos estudios vienen llenas de asteriscos metodológicos: distinguir de forma fiable qué parte es generada por máquina y cuál es humana sigue siendo extremadamente difícil, y varias instituciones han decidido pausar el uso punitivo de estos detectores por riesgo de sesgo y error. En paralelo, los campus constatan lo obvio: la mayoría del alumnado ya usa inteligencia artificial de algún modo y, por tanto, el foco no puede ser «cazar» sino «enseñar a usar bien y evaluar mejor». De hecho, muchos de esos casos detectados son simplemente estudiantes que han utilizado la herramienta para corregir su escritura, para traducirla o para tareas como poner a prueba la solidez de sus argumentos. Un informe reciente en el Reino Unido alertó a las universidades para que sometan a pruebas de estrés sus evaluaciones ante el dato evidente de que más del 90% de los estudiantes ya emplea habitualmente inteligencia artificial generativa.

Que las escuelas integren inteligencia artificial no significa necesariamente renunciar a los valores. De hecho, organismos que marcan agenda internacional piden justo lo contrario: unir ética y práctica. La UNESCO pide políticas centradas en el ser humano y desarrollo de capacidades docentes y estudiantiles para un uso responsable, con recomendaciones concretas para rediseñar enseñanza y evaluación. En la misma línea, el Departmento de Educación norteamericano (Office of Educational Technology) propone pasar del miedo a la competencia: formar a docentes, rediseñar tareas y crear evaluaciones auténticas donde la inteligencia artificial se use con propósito pedagógico y transparencia. Y el sistema británico viene recopilando buenas prácticas para «evitar, adelantar o abrazar» la inteligencia artificial en evaluación, con pilotos sectoriales y herramientas para rediseñar tareas en un contexto con inteligencia artificial.

El giro práctico ya está en marcha también fuera de las aulas universitarias: grandes actores del sector están financiando formación de docentes específicamente orientada a integrar inteligencia artificial con criterios de seguridad, privacidad y ética, lo que confirma que la cuestión no es prohibir, sino enseñar y acompañar. La ciencia, por su parte, sigue señalando límites y riesgos de fiarse de “detectores mágicos” en ámbitos académicos: revisiones y estudios recientes subrayan la falta de fiabilidad en la discriminación entre texto humano y sintético y alertan sobre consecuencias éticas si se usan con fines sancionadores.

¿Qué implica todo esto para escuelas y universidades? Primero, abandonar la ilusión tecnológica de «detectar» automáticamente el plagio de la era generativa. Simplemente, no es posible ni posiblemente lo será. En su lugar, hay que rediseñar tareas para que el uso de inteligencia artificial esté permitido, declarado y guiado, y la evidencia de proceso (borradores, prompts, iteraciones, referencias) forme parte de la evaluación. Segundo, desplazar el peso de la nota desde el producto final hacia el razonamiento, la oralidad, la resolución situada de problemas, el trabajo con fuentes y la reflexión metacognitiva. Tercero, dotar a los docentes de competencias y tiempo: sin formación y apoyo institucional, la supuesta «integración responsable» de la inteligencia artificial se convierte en un eslogan vacío. La literatura especializada y las guías públicas lo vienen diciendo desde 2023: la inteligencia artificial llegó para quedarse en educación: lo responsable no es prohibirla, sino aprender a usarla bien.

Por eso sostengo vehementemente que sancionar alumnos utilizando esos «detectores» es irresponsable. No porque la honestidad académica no importe, sino porque la mejor garantía de integridad hoy pasa por diseño pedagógico, transparencia y cultura de aprendizaje, no por semáforos algorítmicos que confunden mucho más de lo que aclaran. La evaluación hoy en día requiere docentes formados, rúbricas claras y tareas que sitúen a la inteligencia artificial como un instrumento sujeto a unas reglas didácticas, no como un supuesto enemigo invisible. Lo contrario, criminalizar el uso y «externalizar» el juicio a una caja negra que falla más que una escopeta de feria, no protege el aprendizaje: lo erosiona.

A continuación, el listado de preguntas y respuestas que intercambié con Ana Merodio, redactora de la revista: