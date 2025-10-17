La alianza entre Walmart y OpenAI, que permitirá comprar directamente desde ChatGPT, no es un simple anuncio más o un avance menor en comercio electrónico: es la consolidación del modelo en el que la inteligencia artificial deja de ser herramienta para convertirse en intermediario universal. Walmart habla de «agente de compra proactivo», capaz de aprender, prever y actuar antes de que el cliente decida.
El riesgo no es tecnológico, sino estructural: como escribí hace una semana, ChatGPT quiere ser el nuevo sistema operativo, no del ordenador, sino de la vida cotidiana. Cada vez que una gran empresa se integra en su interfaz, como Walmart o Sam’s Club, refuerza un ecosistema donde el usuario no busca, no compara, no elige: acepta.
El consumo se vuelve conversacional, pero no libre: más cómodo, pero también más dirigido. Algunos lo presentan como «una revolución en la experiencia de compra«, pero en realidad es el triunfo de la intermediación algorítmica. El consumo está dirigido por un agente, sí… pero no es tu agente ni actúa necesariamente optimizando tu consumo. Es el agente de otros.
Detrás del discurso de conveniencia se esconde la transferencia total de agencia: permitir que sea el sistema el que piense por nosotros. ChatGPT sabrá qué necesitamos, cuándo y en qué formato. La compra deja de ser una decisión para convertirse en una serie de sugerencias que aceptamos. Ese desplazamiento de voluntad es el verdadero objetivo: construir una infraestructura de consumo automatizado donde la inteligencia artificial gestione la economía doméstica.
Lo que más inquietante me parece es la lógica de concentración. Si analizamos el poder emergente de los grandes modelos, las interfaces de inteligencia artificial no solo reorganizan industrias: reconfiguran la atención y la dependencia: Walmart, el mayor minorista del planeta, cede una parte de su relación directa con el cliente a la plataforma de otro gigante, OpenAI. La tienda deja de ser un destino y pasa a ser una función dentro de un ecosistema centralizado.
Lo llaman agentic commerce, pero el agente no es el consumidor: es el algoritmo. Un agente que aprende del historial, de las emociones expresadas, de los patrones de conversación, para supuestamente recomendar «lo óptimo». La frontera entre ayudar y manipular se difumina completamente. Hoy compra detergente y cereales, mañana decidirá qué información o qué entretenimiento nos conviene consumir.
El precedente es claro, porque cada revolución tecnológica ha pasado por la misma secuencia: primero la conveniencia, luego la dependencia, después el control. Si ChatGPT logra monopolizar la capa conversacional de la vida, la interfaz con la que pedimos, compramos, preguntamos y aprendemos, será el sistema operativo del mundo. No necesitaremos salir de él, ni sabremos hacerlo.
La alianza de Walmart con OpenAI no trata solo de comercio: es un experimento sobre obediencia digital. Nos acerca al momento en que nuestras decisiones cotidianas estarán mediadas por sistemas cerrados, diseñados para optimizar beneficios antes que libertades. El problema no es que ChatGPT compre por ti: es que, cuando se habitúe a hacerlo, ya no sabrás distinguir entre lo que elegiste tú y lo que te fue sugerido.
Usuario: Mándame un libro a casa que sea bueno
ChatGPT: Te iba a mandar el Planeta de este año. Pero como solo lo quieres adornar en Walmart tienen estas cajas que parecen libros y dan el pego por 99$.
Usuario: Pero yo lo quiero para leer…
ChatGPT: El leer está sobrevalorado… Asi no llegaras a ningún lado. No prefieres esta taza motivadora. para amantes de los LLM… «No dejes de alucinar»
+ 1000 XDDDD
O sea , el camino de Amazon , que ha terminado posicionando los productos que le interesan y esconde los que le interesan al cliente.
Pero en este caso peor, por que se supone que Amazon es una empresa que no tiene un producto como ChatGPT que debería ser informativamente neutral y ofrecerte una informacion no sesgada.
Si yo le pregunto a ChatGPT que me busque un determinado producto al mejor precio y me redirige a sus socios, aunque busque el mas barato dentro de ellos, deja fuera a todo el resto, en perjuicio mio.
Esto será como llamar al 047 a quejarte de la falta de vivienda. Así te dicen por teléfono lo que ya sabías, pero estarás empoderado.
Lo mismo con esto. Llamarás a ChatGPT para que te sugiera algo que te guste y te dirá lo que cree que debes saber (aunque sea mentira, las LLMs mienten mucho…), pero serás más pobre tanto en criterio como en opciones como en dinero.
Las consecuencias serán catastróficas. ¿Os dais cuenta que somos la última generación que conoció la libertad?.
Ya me imagino al que intente pensar por sí mismo: «Resistance is futile». Si las RRSS aniquilaron nuestro poco pensamiento crítico, la IA cualquier atisbo de libertad… meros peones en el tablero que nos moverán a su antojo.
No soy conspiranoico, pero este parece ser el plan
Porque…. Parece que la opción de no usar determinados servicios, no existe…
Es como con las RRSS… si, existe, y se puede vivir sin ellas, y no pasa nada más allá de que algunos te vean como “un bicho raro”…
Celebro que aun tengamos la opción de no someternos… si queremos, claro, que eso es otra historia…
hagamos un análisis de mercado, a vuela pluma.
Antecedentes.
Parece que ciertos productos/servicios dan un halo de exclusividad:
* Apple
* Tesla
* Netflix
…
por no seguir con otras. Los que las usan estiman que son mejores por usarlas (pagar más por productos similares) o esa parte de la élite, los productos cambian pero recuerdo el postureo de personas que usaban: palm, moleskine, montblanc… al final lo asocio a fomentar una cierta marca personal (estoy siendo muy educado) y que se tiene que exteriorizar, para afirmar que se forma parte de ese club selecto(sigo siendo educado) – ojo que no opino sobre la calidad de esos productos, simplemente, hago un retrato robot del usuario medio, que afirmará que la calidad tiene un precio, que son libres y compran lo que quieren… etc etc.
Psicología del posible comprador en ChatGPT. como detectarlos:
* Serán los mismos que pagan hoy con el móvil.
* Afirmarán que es muy sencillo, y que les ahorra un montón de tiempo frente a antes
* Serán los evangelizadores de la novedad. Y se proclamarán early adopters.
* Dirán que es lo mejor, y que ahorran dinero, ya que entre 3 marcas caras que podrán ver, siempre habrá una más económica… pero eso les aburrirá y se dejarán llevar.
Este escenario solo sucderá si por alguna circunstancia, esto triunfa. Pero tiempo al tiempo. En poco tiempo tendremos muchos «Barakas» usándolo
Glups!, para el Sr. Dans, 24 horas equivalen a una semana. Wuala!
O una de dos, o el Sr. Dans va muy rápido, o nosotros vamos muuuuuuy, pero que muuuuuuuy leeeeeeeentos.
«(…) como escribí hace una semana, ChatGPT quiere ser el nuevo sistema operativo, no del ordenador, sino de la vida cotidiana.»
«la vida, la interfaz con la que…» (EDans).
Hubo un tiempo que muchos dudaban si vivir como un SIM o quedarse en modo analógicco.
Hoy/mañana ya tenemos la inclusión total, incluso puede hablarse ya de integración (como sinónimo de inclusión, no de superación)… seremos los new sims, pululando por las urbes del planeta, o por su extensión campestre… para sentirse cómodamente bucólicos y creativos, apegados a su IA mayordomo.
Como dice «el otro», ¿para qué está si no la gente? También tiene su corazoncito.
Y a ver cómo hacen ahora los «desintegrados» de las redes sociales.
– «Y a ver cómo hacen ahora los «desintegrados» de las redes sociales»
Antes de que existieran las RRSS, todos eramos «desintegrados de ellas»… y bien «bien» que se vivia… hemos llegado todos hasta aqui, no?
Quizas hay que preguntarse que grado de «felicidad» os aportan, para que les tengais tanto apego.