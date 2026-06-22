Europa 2031: la distopía útil que Europa debería tomarse como un insulto

Hay informes que intentan predecir el futuro y otros que intentan avergonzarnos lo suficiente como para que decidamos cambiarlo. Europe 2031 pertenece claramente al segundo grupo. Su escenario dibuja una Europa convertida en territorio dependiente, irrelevante y troceado entre Estados Unidos y China por no haber entendido a tiempo la inteligencia artificial, y no es una predicción: es una bofetada metodológica. Y precisamente por eso merece ser leído.

¿Es un buen análisis? Sí, en la medida en que identifica correctamente el problema central: la inteligencia artificial no es una aplicación más, ni una industria más, ni otro capítulo de la digitalización. Es una nueva capa de infraestructura económica, científica, administrativa, militar y cultural. Es una GPT, una General-Purpose Technology o tecnología de propósito general, con todo lo que ello conlleva. Quien controle los modelos, la computación, los datos, los chips, la energía y la capacidad de integrarlo todo en procesos reales controlará una parte creciente de la economía. En ese sentido, el diagnóstico coincide con lo que llevo meses escribiendo sobre la necesidad de romper la dependencia tecnológica de Estados Unidos, sobre la fragilidad de una soberanía digital que alquila sus cables, sus nubes y sus herramientas, y sobre la obligación de pasar lo antes posible del papel al código.

Pero el informe también tiene problemas. Su tono apocalíptico puede ser eficaz para circular por Bruselas, aparecer en artículos duros en The Guardian y activar conversaciones entre políticos, pero corre el riesgo de confundir dramatización con estrategia. No, Europa no va a desaparecer porque no tenga un OpenAI, ni su futuro depende únicamente de construir modelos fundacionales cada vez más grandes. Esa es una lectura excesivamente californiana del problema: asumir que la frontera tecnológica está solo en el laboratorio que entrena el modelo más caro. La inteligencia artificial generativa es infraestructura, sí, pero también es adopción, rediseño organizativo, automatización de procesos, integración con sectores industriales y capacidad de convertir conocimiento experto en sistemas que funcionen.

Ahí está la parte más interesante. En la carrera del modelo fundacional, Europa va tarde. En computación, capital riesgo, velocidad de ejecución y concentración empresarial, Estados Unidos nos lleva una ventaja evidente, mientras China combina escala, dirección política e integración industrial. La propia Comisión Europea reconoce el reto con su AI Continent Action Plan, sus AI factories, sus gigafactories y el intento de movilizar 200,000 millones de euros mediante InvestAI. Es un paso necesario, pero no suficiente. Europa tiene una habilidad casi patológica para convertir una urgencia estratégica en un programa con logotipo, comité, convocatoria, formulario y evaluación a dieciocho meses. La inteligencia artificial no espera a que terminemos de redactar el anexo.

La pregunta, por tanto, no es si Europa puede «alcanzar» a Estados Unidos haciendo lo mismo cinco años después y con más burocracia. No, no puede. La pregunta inteligente es dónde sigue abierto el partido. Y ahí aparece una oportunidad que el escenario Europe 2031 subestima: el territorio de la inteligencia artificial corporativa aún no está decidido. La mayoría de las compañías no ha transformado sus procesos con inteligencia artificial: ha comprado licencias, ha hecho pilotos, ha puesto chatbots en departamentos y ha confundido productividad individual con rediseño organizativo. McKinsey insiste en que el valor real exige rediseñar flujos de trabajo, y BCG recuerda que la mayor parte del impacto no está en el algoritmo, sino en las personas, los procesos y la organización. MIT lo formuló de forma todavía más incómoda: la mayoría de los pilotos de inteligencia artificial generativa no llega a producir retorno medible. Y no, eso no significa que la inteligencia artificial sea humo: significa que la integración empresarial está prácticamente por inventar.

Y ahí Europa sí puede jugar. No necesariamente creando «el modelo europeo» como si fuese una bandera, sino construyendo arquitecturas abiertas, auditables e interoperables que permitan a empresas, administraciones y universidades integrar inteligencia artificial sin quedar atrapadas en la nube, el modelo o la interfaz de un proveedor extranjero. Open source, estándares, datos industriales compartidos, compra pública inteligente, sandboxes regulatorios reales, formación masiva, computación accesible para PYMEs y universidades, y una política energética que entienda que no hay soberanía digital sin electrones abundantes y baratos. Menos declaraciones solemnes y más tuberías.

La clave no es proteger campeones nacionales mediocres ni levantar murallas digitales. La clave es crear demanda sofisticada y capacidad de ejecución. Que una PYME industrial pueda rediseñar su planificación, su mantenimiento, su documentación técnica o su atención al cliente con inteligencia artificial sin entregar todo su conocimiento a una plataforma estadounidense. Que un hospital pueda construir sistemas clínicos seguros y trazables sin quedar cautivo de un contrato imposible de auditar. Que una universidad pueda convertir investigación en producto sin naufragar en contratación pública y compliance. Ese es el espacio en el que algunos estamos trabajando: no en vender humo sobre «inteligencia artificial europea», sino en convertir modelos existentes, conocimiento experto y procesos reales en sistemas útiles, gobernables y escalables.

El informe Europe 2031 acierta al decir que Europa no puede limitarse a regular tecnologías ajenas, pero se equivoca si sugiere que la única salida es imitar el capitalismo de data centers de Silicon Valley. Europa necesita computación, sí. Necesita capital, también. Pero, sobre todo, necesita dejar de comportarse como si la innovación fuese algo que sucede en otro sitio y que nosotros solo podemos comentar, multar o subvencionar. La soberanía digital no se proclama: se despliega, y con muchas más piezas que los LLM y los chatbots, que seguramente no vayan a jugar el papel fundamental en esta historia. Y si Europa no quiere despertarse en 2031 como personaje secundario de una distopía escrita por otros, tendrá que empezar a construir ahora, con mucha menos épica y mucha más ingeniería.