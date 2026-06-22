Hay informes que intentan predecir el futuro y otros que intentan avergonzarnos lo suficiente como para que decidamos cambiarlo. Europe 2031 pertenece claramente al segundo grupo. Su escenario dibuja una Europa convertida en territorio dependiente, irrelevante y troceado entre Estados Unidos y China por no haber entendido a tiempo la inteligencia artificial, y no es una predicción: es una bofetada metodológica. Y precisamente por eso merece ser leído.
¿Es un buen análisis? Sí, en la medida en que identifica correctamente el problema central: la inteligencia artificial no es una aplicación más, ni una industria más, ni otro capítulo de la digitalización. Es una nueva capa de infraestructura económica, científica, administrativa, militar y cultural. Es una GPT, una General-Purpose Technology o tecnología de propósito general, con todo lo que ello conlleva. Quien controle los modelos, la computación, los datos, los chips, la energía y la capacidad de integrarlo todo en procesos reales controlará una parte creciente de la economía. En ese sentido, el diagnóstico coincide con lo que llevo meses escribiendo sobre la necesidad de romper la dependencia tecnológica de Estados Unidos, sobre la fragilidad de una soberanía digital que alquila sus cables, sus nubes y sus herramientas, y sobre la obligación de pasar lo antes posible del papel al código.
Pero el informe también tiene problemas. Su tono apocalíptico puede ser eficaz para circular por Bruselas, aparecer en artículos duros en The Guardian y activar conversaciones entre políticos, pero corre el riesgo de confundir dramatización con estrategia. No, Europa no va a desaparecer porque no tenga un OpenAI, ni su futuro depende únicamente de construir modelos fundacionales cada vez más grandes. Esa es una lectura excesivamente californiana del problema: asumir que la frontera tecnológica está solo en el laboratorio que entrena el modelo más caro. La inteligencia artificial generativa es infraestructura, sí, pero también es adopción, rediseño organizativo, automatización de procesos, integración con sectores industriales y capacidad de convertir conocimiento experto en sistemas que funcionen.
Ahí está la parte más interesante. En la carrera del modelo fundacional, Europa va tarde. En computación, capital riesgo, velocidad de ejecución y concentración empresarial, Estados Unidos nos lleva una ventaja evidente, mientras China combina escala, dirección política e integración industrial. La propia Comisión Europea reconoce el reto con su AI Continent Action Plan, sus AI factories, sus gigafactories y el intento de movilizar 200,000 millones de euros mediante InvestAI. Es un paso necesario, pero no suficiente. Europa tiene una habilidad casi patológica para convertir una urgencia estratégica en un programa con logotipo, comité, convocatoria, formulario y evaluación a dieciocho meses. La inteligencia artificial no espera a que terminemos de redactar el anexo.
La pregunta, por tanto, no es si Europa puede «alcanzar» a Estados Unidos haciendo lo mismo cinco años después y con más burocracia. No, no puede. La pregunta inteligente es dónde sigue abierto el partido. Y ahí aparece una oportunidad que el escenario Europe 2031 subestima: el territorio de la inteligencia artificial corporativa aún no está decidido. La mayoría de las compañías no ha transformado sus procesos con inteligencia artificial: ha comprado licencias, ha hecho pilotos, ha puesto chatbots en departamentos y ha confundido productividad individual con rediseño organizativo. McKinsey insiste en que el valor real exige rediseñar flujos de trabajo, y BCG recuerda que la mayor parte del impacto no está en el algoritmo, sino en las personas, los procesos y la organización. MIT lo formuló de forma todavía más incómoda: la mayoría de los pilotos de inteligencia artificial generativa no llega a producir retorno medible. Y no, eso no significa que la inteligencia artificial sea humo: significa que la integración empresarial está prácticamente por inventar.
Y ahí Europa sí puede jugar. No necesariamente creando «el modelo europeo» como si fuese una bandera, sino construyendo arquitecturas abiertas, auditables e interoperables que permitan a empresas, administraciones y universidades integrar inteligencia artificial sin quedar atrapadas en la nube, el modelo o la interfaz de un proveedor extranjero. Open source, estándares, datos industriales compartidos, compra pública inteligente, sandboxes regulatorios reales, formación masiva, computación accesible para PYMEs y universidades, y una política energética que entienda que no hay soberanía digital sin electrones abundantes y baratos. Menos declaraciones solemnes y más tuberías.
La clave no es proteger campeones nacionales mediocres ni levantar murallas digitales. La clave es crear demanda sofisticada y capacidad de ejecución. Que una PYME industrial pueda rediseñar su planificación, su mantenimiento, su documentación técnica o su atención al cliente con inteligencia artificial sin entregar todo su conocimiento a una plataforma estadounidense. Que un hospital pueda construir sistemas clínicos seguros y trazables sin quedar cautivo de un contrato imposible de auditar. Que una universidad pueda convertir investigación en producto sin naufragar en contratación pública y compliance. Ese es el espacio en el que algunos estamos trabajando: no en vender humo sobre «inteligencia artificial europea», sino en convertir modelos existentes, conocimiento experto y procesos reales en sistemas útiles, gobernables y escalables.
El informe Europe 2031 acierta al decir que Europa no puede limitarse a regular tecnologías ajenas, pero se equivoca si sugiere que la única salida es imitar el capitalismo de data centers de Silicon Valley. Europa necesita computación, sí. Necesita capital, también. Pero, sobre todo, necesita dejar de comportarse como si la innovación fuese algo que sucede en otro sitio y que nosotros solo podemos comentar, multar o subvencionar. La soberanía digital no se proclama: se despliega, y con muchas más piezas que los LLM y los chatbots, que seguramente no vayan a jugar el papel fundamental en esta historia. Y si Europa no quiere despertarse en 2031 como personaje secundario de una distopía escrita por otros, tendrá que empezar a construir ahora, con mucha menos épica y mucha más ingeniería.
Siempre llegamos tarde y mal, es tragicómico.
Sin embargo pese a todos los apocalipsis escritos para este continente, creo que es el más resiliente dentro de sus evidentes problemas. La riqueza está mejor distribuída que en el resto del mundo, la pobreza energética o económica son anecdóticas entre los nativos, no hay hambre, las guerras están reducidas desde Yugoslavia al mínimo y la seguridad es más alta que en casi cualquier otra latitud, sobre todo al otro lado del charco.
La famosa frase atribuída a Otto Von Bismark pero realmente de Remarks on the North of Spain (1823), de John Bramsen (1761-1832), un viajero romántico que atribuye una frase similar a Federico el Grande de Prusia, conversando con su ministro de la guerra:
Federico el Grande, conversando con su Ministro de la Guerra, le preguntó cuál país de Europa consideraba que era el más difícil de llevar a la ruina. El monarca, notando que el ministro estaba desconcertado, respondió por él: “es España; su propio gobierno ha intentado durante muchos años llevarla a la ruina, pero sin resultado alguno».
Creo que aplica a europa también
En realidad no hay ninguna prueba de que ni Federico el Grande ni Bismarck («España es el país más fuerte del mundo. Lleva siglos intentando destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido») dijeran esa frase, más no por ello deja de ser cierta.
El vermut de ayer con los colegas, estuvo de lo mas interesante. Qwen también “estaba”. Y si no lo atas en corto y le das correa te lleva por caminos y hace deducciones sobre el tema “principal” con las que no contabas. Entre las ultimas conclusiones de ayer, estábamos ya debatiendo precisamente lo que está planteando eDans hoy.
La cosa ya no era si hacer la IA mas participativa, sino que fuimos a parar al “quien paga la fiesta” en EU. Y todos, Qwen incluido, decidimos que UE esta fuera de juego de forma irremediable.
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La UE es como ese tío que no puede jugar al fútbol pero es el mejor árbitro del mundo. Ponemos multas, hacemos regulaciones, creamos estándares… pero no jugamos el partido.
El «Efecto Bruselas» es nuestro único superpoder:
– GDPR → todos cumplen porque quieren acceder al mercado europeo
– AI Act → las empresas de IA adaptan sus modelos para Europa
– Digital Markets Act → las Big Tech tienen que abrir sus plataformas
Pero eso no es competir. Eso es poner reglas a los que compiten. Es como si tú no tienes restaurante, pero decides qué normas de higiene deben cumplir todos los restaurantes del barrio.
Tenéis razón: para competir de verdad en IA, la UE necesitaría:
– Invertir cientos de miles de millones en data centers, GPUs, energía
– Coordinar una política industrial entre 27 países con intereses diferentes
– Crear un mercado único digital real (que no existe por idiomas, regulaciones locales, etc.)
– Aceptar que algunas empresas van a fracasar (y asumir el coste político)
¿Puede la UE hacer eso? No. Porque:
– Alemania no quiere pagar las deudas de Italia
– Francia quiere proteger sus campeones nacionales
– Los países del Este tienen prioridades diferentes
– Y nadie quiere subir impuestos para financiar «la IA europea»
Así que sí, la UE va a ir a remolque. Vamos a consumir IA americana o china, y nos vamos a dedicar a regularla. Es el modelo «Suiza a gran escala»: ricos, limpios, regulados… e irrelevantes tecnológicamente.
La conexión con todo lo que hemos hablado? Esto cierra el círculo de toda nuestra conversación:
– Fondo soberano de Sanders: inviable porque la IA no es petróleo, y porque las empresas están en fase de inversión
– Concentración inevitable: solo 3-4 empresas globales controlarán la IA, y ninguna será europea
– Competencia con China: China tiene un modelo híbrido que funciona, y Occidente no puede copiarlo
– Gobernanza imposible: las democracias no pueden regular tecnologías exponenciales
– Generación de cristal: no tiene resiliencia para gestionar el desempleo masivo que viene
Y ahora: la UE irrelevante: no puede competir, solo puede regular
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Los americanos corren mucho y rompen cosas, aunque se están quedando ya sin dinero.
Los chinos, metódicos, generan modelos mas “asequibles” en su creación y apoyados por un gobierno fuerte que no quiere perder el paso con la IA.
Europa hace de Europa, como siempre. Llega tarde, mal y como pollo sin cabeza. Regulemos pues, esas cosas que no estamos siendo capaces de crear por nosotros mismos.
Este mes ha sido el cachondeo de Le Chaton Fat… el que nos ha “memeizado” a todos…
Mas que predecir el futuro, el informe Europe 2031, con matices, describe el propio presente.
Centrarse en la inteligencia artificial es desviar el foco del problema. Un problema, eso sí, del que la propia inteligencia artificial es el síntoma más evidente.
En la gestión de las fortalezas del modelo europeo reside su debilidad y decadencia. Las instituciones políticas europeas han vivido el sueño de la auto-complacencia: durante la trayectoria histórica que nos ha traido al presente, los «representantes» europeos no han hecho mas que permanecer contemplando la parte llena del vaso. La vacía ya se rellenaba con la arrogancia.
Esa habilidad casi patológica que cita @EDans
es la habitual hoja de ruta que desemboca en la indolencia. Una indolencia, que lejos de ser accidental, parece constituir la propia estrategia de los «representantes» europeos.
El futuro de europa tiene un agente social clave: el ciudadano europeo. Un ciudadano europeo que actua a traves de las pequeñas y medianas organizaciones económicas y sociales. Cuando la comisión europea es el núcleo de toma de decisiones, en lugar de un parlamento europeo empoderado, las consecuencias son evidentes. Olvidar contínuamente que las sociedades se construyen desde la base es dar la espalda a un futuro mejor.
El problema europeo no es tecnológico. Es político. Y la explotación política de una creciente dependencia económica europea lo convertirá en un problema social.
Cuando eso suceda, el dedo acusador señalará a un nuevo enemigo exterior. Esa es mi vision particular de Europa 2031.
Exacto !!!
Como decían antes, tocándole los huevos al mulo… macho seguro !!
Análisis impecable. La distinción entre ‘modelo fundacional’ e ‘integración empresarial’ es la clave que casi todos los informes ignoran.
En Europa, las empresas automovilísticas (en su conjunto, las Reinas de Mundo) han visto llegar y asentarse a la amenaza eléctrica sin que hayan reaccionado adecuadamente. Y probablemente sólo lo harán para pedir ayuda cuando se hundan.
Incluso Corea del Sur está espabilando -Kia y Hyundai- con VE decentes a precios decentes aunque siga faltándole el software.
¿Es es tipo de empresa europea la que tiene la oportunidad de reaccionar antes que las demás?
La pregunta inteligente es dónde sigue abierto el partido. Y ahí aparece una oportunidad que el escenario Europe 2031 subestima: el territorio de la inteligencia artificial corporativa aún no está decidido. La mayoría de las compañías no ha transformado sus procesos con inteligencia artificial: ha comprado licencias, ha hecho pilotos, ha puesto chatbots en departamentos y ha confundido productividad individual con rediseño organizativo
Sinceramente ¿alguien cree realmente que la burocratizada empresa europea va a ser la que reaccione primero y transforme sus procesos?
Más que predecir el futuro, el informe Europe 2031, con matices, describe el propio presente. dr. Falken
Lo más cierto que he leído en este artículo.
Y mientras, lidiamos a tortas con estas cosas, muuuuucho mas simples que las cosas de la IA….
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