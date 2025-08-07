Automoción: cuando el concesionario ya no pinta nada

Si algo ha quedado claro con la demanda que Rivian acaba de interponer en Ohio es que los concesionarios se han convertido en un vestigio del pasado que sobrevive gracias a favores políticos y a leyes hechas a medida. La compañía, que ya vende directamente en veinticinco estados y en el Distrito de Columbia, denuncia que la normativa de 2014 que concede a Tesla un comodín exclusivo en ese estado impide a cualquier otro fabricante operar sin intermediarios, un «irracional proteccionismo económico» que encarece el vehículo y perjudica al comprador.
Basta hojear un poco el texto de la demanda para entender el absurdo: el mismo estado que permite a Rivian reparar y entregar vehículos dentro de sus fronteras le prohíbe cerrar la venta al cliente, y le obliga a formalizarla fuera de Ohio. El tribunal tendrá que pronunciarse sobre una prohibición que, en palabras de la propia demanda, «reduce la competencia, merma la elección y eleva los costes sin beneficio alguno». La resistencia mediante denuncias y apelaciones del lobby de la asociación de concesionarios norteamericana (North America Dealers Ass.) tiene el mismo futuro que su acrónimo: NADA.
El caso no es aislado: desde 2013 Tesla ha ido litigando estado por estado para tumbar normas escritas por el lobby de concesionarios. Hoy vende sin intermediarios en veinticinco estados y el Distrito de Columbia, pero sigue atada de pies y manos en otros diecisiete, entre ellos Texas y Wisconsin, y opera con una dispensa exclusiva en Washington a la espera de que la legislatura iguale las reglas para rivales como Rivian o Lucid. La lección es clara: siempre que un juez revisa estas leyes a la luz de la economía, el monopolio del concesionario hace aguas.
No hablamos solo de distribuir coches: hablamos de márgenes. Un concesionario tradicional se queda entre un 8% y un 10% del precio final y depende sobre todo del lucrativo negocio del taller, con márgenes mucho más amplios. Pero la mecánica eléctrica tiene treinta veces menos piezas móviles que un motor de combustión, se avería muchísimo menos y necesita tan solo una fracción de las revisiones. Esa «línea de vida» se ha evaporado. Ya lo advertí en 2022: «las necesidades de mantenimiento pasan a un nivel muy inferior y las marcas ven con codicia el margen que Tesla se embolsa al eliminar intermediarios».
La consecuencia es inevitable. Como anticipaba en 2013, el año en que Tesla empezó a desmontar este tinglado, el cliente prefiere investigar online y tratar directamente con la marca, sin regateos ni vendedores presionados por las cuotas. No hay profesión más desacreditada y menos creíble que la de vendedor de coches. A eso se suma que los concesionarios, privados de ingresos por servicio, pierden su razón de ser: el 70% de sus beneficios provenía del taller. Sin averías frecuentes, el modelo se hunde. En 2021 señalé la diferencia clave: Tesla no invertía en publicidad y vendía a través de su web y sus tiendas propias, llevándose todo el margen y financiando I+D en lugar de anuncios. De hecho, los concesionarios han intentado resistirse a toda costa intentando vender los menos vehículos eléctricos posibles y hablando sistemáticamente mal de ellos: sabían que estaban firmando su desaparición con cada uno que vendían.
Las marcas históricas lo saben. Ford y Stellantis ya presionan a sus concesionarios para reconvertirse en simples «showrooms» que aceptan precios fijos sin negociación alguna. Volkswagen y Hyundai tantean estructuras de venta directa para su gama eléctrica, y la china BYD desembarca en Europa vendiendo casi exclusivamente a través de tiendas propias. El viejo argumento de «¿qué haré si el coche se estropea en mitad de la nada?» pierde fuerza ante unos vehículos eléctricos que sencillamente no fallan, o fallan tan poco que no justifican una red multimillonaria de talleres. Quien no entienda el cambio terminará como Kodak en la era digital: con una red de ladrillo y cristal que nadie necesita. La venta directa no es una moda, es la condición de supervivencia en un mercado de márgenes cada vez más ajustados, donde cada kilovatio y cada sonrisa del cliente cuentan.
El juez de Ohio no va a decidir solo el futuro de Rivian, sino el de todo un modelo de distribución. Si la ley protege al eslabón ineficiente, será cuestión de tiempo que los tribunales federales o el propio mercado lo derriben. Igual que ya nadie compra un iPhone en la ferretería de la esquina, pronto nadie querrá pasar por un concesionario para comprar un coche que prácticamente no se avería. Los fabricantes que abracen la venta directa dominarán; los que sigan aferrados a su red de franquiciados, desaparecerán. La carretera está despejada: los concesionarios, sencillamente, ya no pintan nada.
A un concesionario vas, te ponen un precio inflado, tienes que regatear, o si no te timan.
Los compradores necesitamos saber el precio fijo, no queremos regatear. Queremos poder ver comparativas en Youtube, pero también verlo en directo. Queremos showroom más taller.
Además es que siempre me quedo con la sensación de que debería haber regateado más.
Todos los coches que he comprado, han sido después de haberles visto en un local. No entiendo que nadie compre un coche que solo ha visto por catálogo y no ha visto de cerca, pero evidentemente hay gente para todo.
Esperaros a ver este «Concesionario», uno de los 37 que tiene por allá montados, esa famosa empresa que, siguiendo la tradición alemana, ha seguido gaseando a la gente…
Y ahora multiplicad dólares por unidad + los terrenos + la gestión, y la cantidad resultante serviría para hundir casi a cualquier empresa, y ellos tan contentos, como si no hubiese pasado nada. Y no pasa nada porque los márgenes con los que juegan ya los quisiera para sí un cartel de la droga.
Hace cinco años cambié de coche. Buscaba un coche pequeño con una posición de conducción alta -mis rodillas ya no son lo que eran-; además soy alto y los coches modernos van tan ajustados de aerodinámica que se me hacen angostos.
Pues bien, lo que hice fue pasearme por todos los concesionarios de mi pueblo y probarme todos los vehículos como quien se prueba pantalones o zapatos.
Para mí eso es fundamental. Es sorprendente comprobar que vehículos grandes se quedan pequeños cuando te sientas dentro (impacta comprobar lo pequeño que se hace por dentro un enorme SUV como el Peugeot 5008).
Desesperado al final me senté en una furgoneta y ¡milagro! era perfecta. Me sobra medio metro de longitud, pero dentro puedo entrar y salir cómodamente y todo es espacio a mi alrededor. Ahora tengo una Peugeot Rifter de chasis corto.
Y todo este rollo es para decir que jamás me compraría un coche sin meterme dentro antes, como jamás compraría ropa o zapatos sin probarlos antes.
Así que tal vez un concesionario ya no tenga el papel que tiene ahora, pero aunque sólo sea un showroom para mí es esencial.
Por cierto hay un concesionario Tesla , (o quizá sea una showroom), en Madrid, Me lo encontré el otr4o dia en la Plaza de San Juan de la Cruz, al comienzo de Ríos Rosas https://maps.app.goo.gl/NDsqgvozeuhydY1w5
Pues eso. Tesla no tiene ningún concesionario, ningún sitio como tal al que puedas ir y decir «quiero ESE coche». Vas al showroom, pruebas lo que quieras, te sientas, lo conduces incluso, y decides el modelo que quieres, el color, los extras, etc. Y después, en una o dos semanas, te vas a buscarlo. Es otro, pero es que tú mismo querrías que fuera otro, y no el que está allí en el que se ha sentado todo el mundo. Francamente, no le veo el problema…
«Aquí el concesionario tiene un papel fundamental. Su cercanía, su capilaridad, su capacidad de generar confianza… Todo eso es clave para lograr una electrificación para todos y rentable. Pero también para vertebrar el territorio, crear empleo y asegurar que ningún ciudadano se quede fuera de esta transformación», concluye. (1)
Dos conclusiones distintas respecto a una misma cuestión: el futuro de los concesionarios ante el nuevo escenario que trae consigo la progresiva electrificación del parque automovilístico, para cumplir con las disposiciones normativas a través de las cuales se pretende combatir el cambio climático.
Me inclino a pensar que con los concesionarios ocurrirá lo mismo que en su momento ocurrió con los videoclubs, que dejarán de tener sentido, habida cuenta de que los números no salen. Demasiado coste sostener una red hiper capilarizada, perdiéndose por el camino la principal fuente de ingresos de la industria
Dentro de unos años, conoceremos la respuesta. A este interrogante y a otro, tan reciente, como que es de ayer mismo. En directo y con asombro, veía la noticia que, desde la Casa Blanca, trasladaban Trump y Cook sobre la inversión de 600K millones de dólares que hará Apple para trasladar la producción a EEUU de su producto estrella.
Enlaces
(1)https://www.businessinsider.es/economia/montse-martinez-directora-comercial-faconauto-concesionario-sera-clave-electrificacion-rentable-todos-1476661
Cook es un gran prestidigitador y Trump el gran tonto que queda obnubilado ante los movimientos del mago.
Cook ha conseguido que le quiten los aranceles, Trump la propaganda de una gran inversión y la vaga promesa de que todo se fabricará en EEUU; sospecho que todo el mundo está toreando al Idiot in Chief esperando que pase esta tormenta/legislatura para volver a hacer lo de siempre.
Todo eso sobre la base del VE. ¿Y el resto? ¿Y la segunda mano? Ah, que no se van a vender. Claro… Pues nada, vayamos cerrando talleres y ya verás tú qué risa…..