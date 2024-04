Otro mito: los vehículos eléctricos no se venden

Es una más de esas informaciones falsas y con un evidente interés detrás que muchos se creen y difunden porque les coincide con su arquetípica visión del mundo: «las ventas de vehículos eléctricos se han ralentizado terriblemente, y a los fabricantes se les acumula el inventario de vehículos sin vender». No seas idiota, no te compres uno de esos «coches a pilas» que nadie quiere, cómprate uno «de los de toda la vida».

Como tantos otros mitos y leyendas sobre el vehículo eléctrico, es MENTIRA. Cuando hablamos de la industria del automóvil, tenemos que tener en cuenta que se trata del primer anunciante en muchos medios de comunicación, y que como tal, tiene la capacidad de empujar en esos medios las noticias que le da la gana. Hojea una revista o un periódico, y te encontrarás anuncios de coches. Pon la televisión, y verás anuncios de coches. Ford gasta como media en publicidad unos $468 por vehículo que vende, frente a los $454 de Toyota, los $394 de GM o los $664 de Chrysler… frente a los cero dólares que gasta Tesla. A la hora de crear rumores y noticias falsas, la industria tradicional del automóvil tiene la sartén por el mango, y muchos medios están dispuestos a publicar cualquier cosa que esas compañías les envíen. Por dinero baila el perro.

¿Qué ocurre? Que eso ha permitido a la industria del automóvil tradicional difundir todos los bulos que ha querido a lo largo del tiempo. ¿Recordamos aquel de que los vehículos eléctricos, en realidad, contaminaban más que los de combustión? Todo mentira. Teniendo en cuenta todo el ciclo desde la fabricación hasta la retirada, las emisiones de un vehículo eléctrico son entre un 60% y un 68% menores que las de uno de combustión.

¿Y eso de que los vehículos eléctricos de segunda mano no se venden porque nadie los quiere, y por tanto tienes muy complicado cambiar de coche? De los creadores de «si te compras un vehículo eléctrico, tendrás que cambiarle la batería, que cuesta tanto como todo el coche». Mentira. Los vehículos eléctricos tienen un mercado de segunda mano perfectamente funcional, y los casos en los que hay que cambiar una batería, que de por sí tienen una garantía muy amplia, son escasísimos. Las baterías de los automóviles duran entre quince y veinte años con muy escasa degradación, y el porcentaje de vehículos eléctricos que necesita un cambio de batería es del 1.5%. Pero claro, si quieres seguir comprando esa idea absurda de que tendrás que cambiarla, allá tú.

No olvidemos, por su tremendo dramatismo, esa historia de que los coches eléctricos arden con extrema facilidad… ¿quién va a arriesgarse a adquirir un vehículo tan tremendamente inflamable, una auténtica bomba de relojería que puede convertirse en un horno en cualquier momento? Mentira. Hay 3.8 incendios por cada cien mil vehículos eléctricos, y sin embargo, sesenta y ocho por cada cien mil vehículos de combustión. Pero claro, los que arden son los eléctricos, no los de combustión. Interesante, ¿no?

¿Y eso de «te vas a quedar tirado sin batería»? Otra estupidez. Para quedarse sin batería en un vehículo eléctrico hay que ser muy, muy idiota, y desoír todas las advertencias que proporciona el propio vehículo, y a medida que va habiendo más y más cargadores, más aún. De hecho, las llamadas de asistencia para vehículos eléctricos que se han quedado sin batería son, como es lógico, bajísimas.

Se ha dicho de todo: que si arden, que si son demasiado pesados para las carreteras, que si polucionan más, que si la verdadera solución es el hidrógeno, sin olvidar el de que son demasiado caros cuando en la práctica son bastante más baratos. Ahora, la nueva mentira es decir que «los eléctricos no se venden», cuando en realidad, hasta una compañía como Volkswagen afirma que se venden tan bien, que su división de vehículos eléctricos va a entrar en beneficios antes de lo esperado. Frente al «las marcas sobreestimaron el mercado y tienen un problema de sobreproducción«, a la realidad del mercado: se venden más eléctricos que nunca, y la progresión es muy buena.

La proporción de coches eléctricos entre las nuevas matriculaciones en la Unión Europea aumentó del 0.4% en 2016 al 14.6% en 2023. En Suecia, la proporción fue del 0.8% y el 37.8%, respectivamente. Y por supuesto, no existe ninguna duda con respecto a que la cuota de mercado de los coches eléctricos va a seguir aumentando rápidamente. Si quieres entender de verdad y sin noticias falsas cómo va el mercado del vehículo eléctrico, leéte el informe de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) sobre el tema, «Trends in electric cars«, y así podrás hablar con propiedad. Es un muy buen informe, muy riguroso y lleno de datos interesantes.

En realidad, los vehículos eléctricos, como no podía ser de otra manera, se venden cada vez más. Incluso en países especialmente adictos a la gasolina y con precios de combustible ridículamente bajos, ya han superado el 5% de adopción, cifra a partir de la cual, en otros países, las ventas se han disparado. En China, por comparación, las ventas de vehículos eléctricos crecen tanto que las fábricas de vehículos de combustión se han convertido en zombies. En los Países Bajos, el 68% de los vehículos nuevos adquiridos en diciembre de 2023 fueron eléctricos, un dato que pone al país en el camino de la mítica Noruega.

Todos los primeros trimestres de cada año, la automoción tradicional lanza el bulo de que las ventas de vehículos eléctricos están disminuyendo. Y todas las veces es falso. Lo único que pretenden es convencer a gente desinformada de que si se compran un vehículo eléctrico ahora que, según ellos, «las ventas están cayendo», estarán tomando una mala decisión, cuando en realidad, habrán adquirido un vehículo que les permitirá gastar mucho menos durante toda su vida útil. ¿Por qué lo hacen? Porque no saben fabricar buenos vehículos eléctricos (están muy por detrás en tecnología y completamente perdidos en temas como la digitalización o los procesadores avanzados), y sobre todo, porque con sus elefantiásicas estructuras de concesionarios y sus gastos en publicidad, no pueden competir. Ni con Tesla, ni mucho menos con los vehículos eléctricos chinos.

Pero claro, mentir y desinformar es gratis. Y además, es evidente: no falta gente dispuesta a creerse cualquier cosa.

This article is also available in English on my Medium page, «If EV sales are supposed to be going down, why are they still going up?»