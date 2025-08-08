Cuando el motor alemán se cala… y España sigue oliendo a gasolina

Durante décadas, el automóvil alemán fue sinónimo de excelencia industrial, de ingeniería al servicio de un mercado global que aplaudía su precisión y su prestigio. Hoy, sin embargo, los balances revelan una realidad cada vez más tozuda: la gallina de los huevos de oro hace tiempo que dejó de poner. Mercedes-Benz acaba de reconocer un desplome del 56% en sus beneficios del primer semestre de 2025, de 6,100 a 2,700 millones de euros, y avisa de que lo peor está por venir. BMW tampoco se salva: sus beneficios antes de impuestos cayeron un tercio en el segundo trimestre, hasta los 2,600 millones, pese a los mensajes de que «todo sigue bajo control» de la dirección. Y lo de Porsche es ya demoledor: un hundimiento del 91% en su beneficio operativo del segundo trimestre, apenas 154 millones frente a los 1,700 de hace un año.
¿Dónde se gestó semejante tormenta perfecta? En China, el mayor mercado mundial de automoción. Allí, las ventas de BMW se desplomaron un 13.4%, las de Mercedes, un 7%, y Volkswagen se dejó un 10% en un solo ejercicio. Pero no fue un problema macroeconómico ni el fruto de una crisis: en ese mismo ejercicio, los turismos 100% eléctricos crecieron un 37.6% y superaron los 3.33 millones de unidades en sólo seis meses, según datos de la CPCA.
El mensaje que envían los consumidores chinos, particularmente los jóvenes, no puede ser más claro: un coche sin actualizaciones OTA, sin integración transparente con el móvil y sin un ecosistema de servicios digitales no tiene cabida en pleno 2025. Frente a los viejos automóviles «para abuelos» fabricados en Baviera o en Stuttgart, las marcas nativas del software como BYD, Xiaomi o Nio empujan con la agilidad y la brutalidad de quien no arrastra legados: nacieron eléctricos y piensan en gigas, no en cilindros.
Es el paso de la arrogancia a la irrelevancia, un pecado original muy conocido: durante años, los consejos de administración alemanes (y no sólo ellos) ridiculizaron el coche eléctrico. Decidieron apostar por los «combustibles sintéticos», por unos híbridos completamente ineficientes y eternamente provisionales, y por el lobbying regulatorio para ir dilatando los plazos. Hoy, cuando los márgenes se evaporan, la respuesta es tan desesperada como inútil: recortes de plantilla, ajustes de precios que erosionan la imagen premium, y un súbito frenesí por colgar pantallas en salpicaderos que siguen siendo analógicos.
Lo que vive la automoción alemana, con muy escasas excepciones, es su momento Kodak, su caso Nokia: la disrupción nunca avisa dos veces. Y cuando Porsche reconoce que «el modelo que funcionó durante décadas ya no sirve en su forma actual», no estamos ante una metáfora, sino ante el certificado de defunción de una forma de hacer negocios.
España, mientras, sigue fantaseando con la combustión. El país presume de ser el segundo fabricante de vehículos de la Unión Europea, pero aparentemente sigue rezando al dios del diesel. Apenas el 1.2% del parque móvil es eléctrico puro, uno de los países más rezagados de su entorno. A pesar de que las matriculaciones de enchufables se están disparando este año (+93% hasta julio), todavía representan un exiguo 17.4% del mercado, y las fábricas españolas han reducido su producción un 8.4% ante el parón exterior. Celebrar estos porcentajes es como brindar porque el Titanic flota mejor tras achicar un par de cubos de agua.
Mientras Alemania se retuerce al borde del precipicio, España ni siquiera ha empezado aún a asomarse. Las ayudas puntuales (Moves III) se agotan, la red de recarga avanza a paso de procesión (aunque ya es más que suficiente para viajar cómodamente a cualquier sitio dado el tamaño del país, por mucho que se quejen los histéricos habituales) y seguimos sin un proyecto industrial que fabrique baterías de forma masiva ni un ecosistema de software que acompañe a los vehículos que algún día saldrán de Martorell, Vigo o Landaben, si es que sobreviven. La brecha con China crece cada trimestre y, lo que es peor, con Europa: la media comunitaria de cuota BEV supera ya el 20%, pero nosotros seguimos en la mitad. En España, muchos siguen absurdamente creyendo que los vehículos chinos «son de baja calidad»… cuando despierten, la industria europea habrá desaparecido.
Lo peor de todo es que hablamos de un futuro merecido: muchos directivos germanos y españoles confiaron en que un par de motores híbridos y una campaña de marketing verde más falsa que Judas bastarían para aplazar lo inaplazable. Se negaron a escuchar a quienes advertían que el coche eléctrico no era una moda, sino la próxima plataforma de la industria tecnológica. Hoy pagan el precio. Y lo pagarán más caro mañana: la degradación de la marca, la fuga de talento y la pérdida de relevancia estratégica no se recuperan con un plan de incentivos ni con unos «pequeños arreglitos» estéticos.
Lo más paradójico es que el desenlace no es trágico, sino lógico. Quienes negaron la electrificación, quienes combatieron la normativa de emisiones o quienes dilataron la llegada de las actualizaciones de software están recibiendo exactamente lo que sembraron. Si Alemania, cuna del automóvil moderno, se tambalea, España debería tomar nota: el petróleo no volverá a ser sexy, y la «movilidad de siempre» es un oxímoron en pleno calentamiento global.
La próxima década no se escribe con carburadores, se programa en Python y se actualiza por 5G. Quien no lo entienda quedará fuera de juego. Y, francamente, se lo habrá ganado a pulso.
This article in English is available (and with open access) on Medium, «The collapse of the German car industry should be a wake-up call for Spain«
Pero mientras tanto en vez de ayudar
1) en ciudad sigue siendo imposible reservarte una plaza para tu coche electrico si no tienes parking
2) los salarios siguen congelados
3) los coches electricos 100% electricos de más de 600km siguen estando al norte de unos 40.000€
4) Los pisos no dejan de subir. No se puede pagar 320k por un piso de 70m2 y encima pretender gastarte otros 40 en un coche
Ayer iba por Zaidin en Granada y entré en Huétor Vega. Que casoplones, que elegancia, que magníficas casa que ahora valdrán 400k o más. ¿Sus dueños? En Dacis Sandero, Kia, Subaru, VW Golf, etc.
Si ni los pudientes de Granada se lo pueden permitir con casas que pueden tener cargador… ¿Qué esperanza tienen los pobres milenial o Z?
Estoy de acuerdo en que el final será eléctrico, pero que manía de unir largo alcance con lujo. Yo quiero un coche sencillo con batería gorda. Si es de sodio, mejor. Joer. El europeo que ponga un coche asi por 25k en la calle se llevará el gato al agua
¿Cuáles fueron los resultados de Tesla?
Pregunta trampa.
Ahi entran factores que no son tecnológicos.
La pregunta es cuales serían los resultados sin esos factores.
Estoy tratando de c omparar los resultados de los coches con carburador hechos en Occidente, con los coches con bateria hechos en Occidente. Parece lógico, con todo el proteccionismo que rodea el mercado chino, que los coches chinos triunfen en China. mientras fracasan los occidentales,
Enrique, me parece muy interesante lo que manifiestas, en particular porque explicas con claridad la importancia del software en los automóviles actuales. El problema central, sin embargo, no es necesariamente este. No hay que olvidar, por ejemplo, que Volkswagen, según el comunicado de prensa que dicho fabricante emitió al respecto (hay que descargar el pdf), vendió más unidades en el primer semestre de 2025 (4,36 millones de vehículos) que en el de 2024 (4,34 millones de vehículos) y que si bien sus ventas bajaron un 3% en China, subieron, por el contrario, un 19% en Sudamérica, un 2% en Europa occidental y un 5% en Europa central y oriental. El punto crítico ha sido, más bien, Norteamérica, donde las ventas han bajado un 17%, pero esto ha sido por los aranceles de la administración Trump.
El problema con respecto a China es principalmente de precios. Según se puede leer también en la respectiva noticia de la Deutsche Welle, además de los aranceles estadounidenses, los costos de producción en Alemania han subido y los márgenes de beneficio de los vehículos eléctricos de Volkswagen han tenido que disminuir para tratar de competir con los chinos. Esto ha contribuido también a que las ganancias hayan sido menores, pese a que han vendido más vehículos que en el primer semestre del año pasado.
Y ten en cuenta que me hablas de Volkswagen, una compañía que ha tenido que reinventarse a toda prisa para contrarrestar el dieselgate, básicamente la única compañía alemana que emprendió una estrategia razonable con respecto al vehículo eléctrico (yo, por supuesto, les habría recomendado salirse rápido del motor de combustión, pero ahí ya no se atrevieron). El resto de los fabricantes alemanes se han limitado a poner eléctricos en su catálogo como quien tiene una curiosidad de feria y a ver cómo sus concesionarios se dedicaban a decir pestes de ellos y a no venderlos…
Desgraciadamente la mayoría de los españoles carecen de garaje, Por tanto el repostar por la noche es imposible, ello les lleva a no comprar coches eléctricos puros, aunque si el sucedáneo hibrido, (que generalmente nunca se enchufarán).
No prec isan que los concesionarios que tanto les da vender este u este modelo, siempre que sea suyo, se se dediquen a decir pestes de ellos y a no venderlos.
Puede que nunca llegues a entender en que casi nadie tiene nada contra los coches eléctricos, salvo que por circunstancias propias, no podemos comprarlos.
Erase una vez un tal Barreiros orensano, que engendró un Dodge Dart, de auténtica fantasía… pero era la España de Franco, es decir una burbuja real a tope.
Nada comparable a una Alemania recién salida de la II GM , con un flujo megasiliconado de los USA (lo que ahora quiere cobrara, por segunda vez, como si nos lo regalara)… en fin, quiero decir, que de burbujas está la economía del mundo hecha… y por ahora la gran burbuja china popular es la que tiene menos de burbuja, porque el pueblo chino no ha salido de un genocidio como el alemán (o el de EE:UU) y una economía cuadriculada por los cerebritos occidentales y la mano de obra barata de los orientales… entre otras cosas varias, que han desperdiciado los capitostes de WW o Porsche… como antes lo hicieron los Krupp and Cía, frente a un inicuo Hitler y sus ideología nazi.
Seguimos sin querer entender lo que diferencia en profundidad a los pueblos colonizadores de occidente, frente a los pueblos colonizados de oriente. ¿ A qué jode sentirse invadidos?
Lo de la economía cuadriculada va por la Alemania actual, lógicamente.