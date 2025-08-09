El aire acondicionado como necesidad: eficiencia o barbarie

En 2021 señalé que el parque mundial de equipos de aire acondicionado pasaría de dos mil a seis mil millones de unidades en apenas tres décadas, lo que nos condenaría a un bucle de más calor, mayor demanda eléctrica y mayores emisiones si no mejorábamos su eficiencia.
Cuatro años después, la paradoja india confirma que la desigualdad en el acceso a la refrigeración ya causa miles de muertes cada verano: temperaturas por encima de 50ºC, redes eléctricas colapsadas y solo una cuarta parte de los hogares con algún sistema de enfriamiento. El aire acondicionado ha dejado de ser un lujo y se ha convertido en una tecnología de supervivencia que define quiénes sobreviven a unas olas de calor cada vez más frecuentes.
La Agencia Internacional de la Energía estima que en 2022 la climatización consumió 2,100 TWh, el 7% de la electricidad global y el 3% de las emisiones de dióxido de carbono. Si la tendencia continúa, el número de aparatos superará los 5,500 millones en 2050, y su demanda energética podría triplicarse. Sin embargo, bastaría con adoptar estándares que obliguen a comprar los modelos más eficientes ya disponibles para recortar casi a la mitad ese crecimiento previsto.
Las mejoras vienen de varias direcciones. Los compresores de velocidad variable, los llamados inverters, reducen hasta un 40% el consumo respecto a los equipos de arranque y parada, al modular su potencia entre el 25% y el 100% y alcanzar índices estacionales de eficiencia energética mucho más elevados que los equipos tradicionales. Las bombas de calor de clima frío, impulsadas en los Estados Unidos por el programa Cold-Climate Heat Pump Challenge, mantienen coeficientes de rendimiento de 2,4 a -15º y utilizan refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global. Start-ups como Trellis Air separan la deshumidificación del ciclo de enfriamiento mediante desecantes avanzados y prometen recortar hasta un noventa por ciento la factura eléctrica. Y los prototipos ganadores del Global Cooling Prize combinan ciclos híbridos y gestión inteligente para reducir cinco veces el impacto climático de un split convencional.
Lo ocurrido este año en Corea del Sur adelanta lo que veremos en otros mercados: con una penetración cercana al 100%, las ventas de unidades de aire acondicionado crecieron más del 50% porque los hogares sustituyeron aparatos antiguos por modelos mucho más eficientes, aliviando así una red que sufre picos de cien gigavatios en las jornadas más calurosas. La lección es evidente: cuanto antes eleven los países sus requisitos mínimos y ofrezcan incentivos para el reemplazo, más fácil será cerrar la brecha entre la necesidad de refrigeración y la capacidad de la red (y de la atmósfera) para soportarla.
El aire acondicionado del futuro no será opcional, pero sí debe ser obligatoriamente ultraeficiente, con refrigerantes de bajo impacto y preparado para dialogar con la red eléctrica. La tecnología existe, falta la voluntad regulatoria y el apoyo financiero para que la transición no deje atrás a quienes más lo necesitan. La alternativa es la barbarie de un planeta cada vez más inhóspito, plagado de compresores ineficientes y derrochadores. Elegir lo primero depende, literalmente, de que empecemos a cambiar los aparatos que compramos hoy.
Ahora el tema, el AA es la solución chapucera, como tomar pastillas para la obesidad,… no se ataja un cáncer climático con una pastilla de SOMA y pensar que el problema no existe porque en mi nevera se está fresquito… igual el aislamiento de tu casa es una mierda,… y en cuanto hace calor fuera lo va a hacer dentro, y no tienes «un termo» de casa que abres las ventanas con la fresca y las cierras con «la caló» como se ha hecho toda la puta vida. ¿ o es que en el agsoto de tu pueblo de hace 50 años hacía menos calor que ahora? En verano lo que toca es el calor. Pero si ahora las casas de las ciudades tienen una mierda de paredes frente a los muros de antes, la gente está más gorda, hay más asfalto que nunca, y además más blanditos que nunca… pues es algo que el mercado aprovecha, a vender AA… aunque luego no puedas encenderlo porque el cabrón tira que no veas….
Es lo que tiene el progreso.
Antes en agosto se iba en caballería a las fincas a segar con pantalón de pana y camisa manga larga todo el día, y a medio día el puchero era la comida diaria. Pasaban mucho calor y la piel quemada por el sol y el viento era lo normal.
Ahora nuestros hábitos son totalmente diferentes y el puchero de garbanzos, patatas y poco más se ha dejado atrás por incluso un señor cocido al que no le falta de nada.
Personalmente intento no usar mucho el AA no por un tema económico sino por salud. También creo que adaptarte al calor forma parte del verano y prefiero botijo a cerveza, pero es que soy de los raros.
No obstante es una decisión personal y respeto al que debajo del AA se toma una cerveza en jarra helada.
Hace más calor? Negarlo sería estupido, otro tema son las causas y las soluciones.
No has entendido el comentario. El progreso no es construir con una calidad ínfima, no es hacer colmenas de personas sin árboles, es usar «Smart Cooling», que enfrie esas casas con el aire frio natural aislandolas convenientemente, no es hace un negocio por pegar cuatro placas de corchopan a precio de oro, es facilitar la vuelta de muchas personas a zonas menos masificadas. El progreso no es tener ciudades con sus cinturones metropolitanos como Madrid o Barcelona, con carreteras colapsadas de tráfico todos los días a todas horas, y como ne se soporta esa basura de vida, poner el AA a tope, para provocar más islas de calor…
La energía para mover los coches eléctricos, es buena para la naturaleza y de procedencia renovable. La energía para desplazar los turistas (100 millones este año en España), sobre todo si conseguimos que los aviones utilicen bio combustibles, es buena para la economía y la convivencia entre las naciones . La energía que utilizamos para generar el cemento y el acero es imprescindible para construcción de viviendas y obras públicas,…
Pero, la energía que utilizamos para reducir la temperatura del interior de un inmueble de 30º a 26º es un despilfarro y algo que debemos perseguir tanto o mas que aparcar en la calle.
Y el que tenga calor que veranee en Galicia.
El lunes 28 de julio, el agua en Sanxenxo estaba a 17°
Pues yo sigo en Madrid, pero eso si, aparco en todos los barrios.
«Madrid en verano, Baden-Baden» ,frase, atribuida a Francisco Silvela, que indica que Madrid, en verano, hay un ambiente y experiencias que la hacen preferible para el veraneo a algunos.
«más fácil será cerrar la brecha entre la necesidad de refrigeración y la capacidad de la red (y de la atmósfera) para soportarla» (EDans).
El problema del equilibrio termodinámico del planeta… pero la gente seguirá diciendo que proponemos dejar de crecer, cuando se propugna realmente «crecer de otra manera»… y, además, se viene diciendo desde el Club de Roma (nada novedoso), aunque la formulación práctica no sea exactamente de ellos (vaya lucha!!!)…
Los coreanos son unos maestros comiendo espaguetis (para mí)… y en otras cosas…
Y uf, uf, uf… como está el patio!!!
Amoavé… Cuando allá por el Pleistoceno yo estudiaba Termodinámica me enseñaban que el futuro para las viviendas no estaba en el AC sino en la pasividad energética, o sea, como la casa de mis abuelos, donde nunca hacía frío o calor porque, entre otras cosas, tenía muros de adobe de 80 cm de grosor… Digo yo que algo se habrá avanzado desde entonces
Enrique, en muchos sitios del mundo tanto el aire acondicionado como la calefacción han sido y siguen siendo un lujo. Según esta estadística de 2018 de la International Energy Agency, el 90% de los hogares estadounidenses y el 86% de los coreanos tienen aire acondicionado, pero los porcentajes serían de solo el 16% en México, el 16% en Brasil, el 9% en Indonesia, el 6% en Sudáfrica y el 5% en India. Resulta interesante ver el hilo de Reddit al respecto. Es más, si uno ve el gráfico de la IEA de la cantidad de unidades de aire acondicionado entre los años 2000 y 2020, queda claro que donde el crecimiento ha sido sustancial es en China (de 180 millones de unidades en 2000 a 390 millones de unidades en 2010 y a 800 millones de unidades en 2020). Hay también una estadística más reciente de Statista Consumer Insights de 2024-2025 que dice que en una encuesta online un 50% de los brasileños y un 33% de los mexicanos declararon tener aire acondicionado en su hogar, aunque según esta noticia de este año de CNN Brasil se asegura que solo el 20% de los hogares brasileños tienen aire acondicionado, lo cual me parece un porcentaje más probable.
En realidad, en los países en vías de desarrollo es raro que haya aire acondicionado o calefacción en los hogares. Lo que suele abundar en hogares de bajos y medios ingresos en ciudades donde realmente hace calor es el ventilador y, especialmente, el ventilador de pedestal. Si bien el aire acondicionado lo encuentra uno, desde hace muchos años, en los centros comerciales, los cines y teatros, los edificios de oficinas modernos, los edificios de departamentos nuevos y relativamente lujosos y los automóviles de años recientes, hay que tener presente que esto sucede especialmente en las ciudades que están en zonas tropicales a baja altura sobre el nivel del mar como Barranquilla, Guayaquil, Panamá u otras similares, e incluso allí el ventilador sigue siendo la opción más probable en la mayoría de hogares, incluso en los de clase media. Por otro lado, la presencia de la climatización en las ciudades que están en los valles andinos (Mérida, Tunja, Bogotá, Pasto, Quito, Cuenca, Cajamarca, Cuzco, La Paz, Sucre, Potosí, etc.) es bastante baja debido a que el calor nunca ha sido demasiado elevado.
Es claro que con el cambio climático las temperaturas promedio se están incrementando en todas partes, pero al analizar las tendencias no habría que olvidar, por un lado, que el incremento en la capacidad adquisitiva de ciertos países ha impulsado la construcción de edificios modernos con sistemas de climatización cuya presencia no es necesariamente fruto de una demanda explícita y, por otro, que me resulta curioso que nadie analice las ventas de ventiladores que son la única opción accesible para millones de personas. Es más, también hay que tomar en cuenta las costumbres y las condiciones locales, pues, por un lado, en ciertas ciudades donde no solía hacer mucho calor todavía es difícil que la gente se decida a comprar un ventilador y, por otro, hay países donde actualmente se prefieren los automóviles con aire acondicionado, pero la razón principal es la seguridad ante posibles asaltos al detenerse ante un semáforo.
Los ventiladores esos pequeñitos con carga USB tampoco están mal…
El problema es la baja penetración de AA en los hogares de renta baja, no en los de renta media o superior. Y teniendo en cuenta el coste actual de un equipo+instalación, da igual el país, o se desarrollan planes de ayudas estructurados por nivel de renta real (espera que me da la risa viendo cómo funcionan los actuales….) o esperamos a que la sobreproducción china baje los precios un poquito más y acaben por cargarse la poca producción no china que queda. Eso sí, con la segunda opción dudo mucho que solucionemos el problema de los hogares de renta baja.
¿Y qué tal reducir el uso del cemento? ¿Y que tal aumentar la vegetación? ¿Y qué tal el cambiar las normas (¡y las formas!) de construcción?
Condiciones meteorológicas extremas – ¿Por qué debemos construir de otra forma?
Mucho de lo que aquí explican lo llevan adelante (en casas, hoteles y edificios comerciales) y lo hacen hoy mismo en Europa (Alemania). Y no se habla de aires acondicionados ni de ninguna tecnología. Y la eficiencia no está en un Kw más o uno menos. Existen «tecnologías» que que demostraron ser exitosas desde hace miles de años y de las que no se habla demasiado, sino como algo más bien cercano al «folklore» y no a algo objetivamente útil y práctico hoy mismo.
Tengo dos equipos de aire acondicionado y no los uso ¿Por qué?
Mi habitación recibe en invierno luz natural (requiere calefacción) pero en verano las vegetación me bloquea la luz y el calor directos. Y solo en muy (muy) pocos días de verano me he visto en la necesidad de tener que prenderlos. En el frente de la casa, en verano me basta con cerrar las persianas a las 12 cuando el sol empieza a pegar fuerte y el aire fresco que ingresó a la casa durante la noche mantiene un ambiente cómodo para soportar temperaturas de hasta 45° durante 2 meses. A las 19, cuando el sol perdió intensidad, vuelvo a abrir todo, y mientras mantenga esa dinámica, no necesito prender los aires.
Vivo li-ter-al-men-te en un desierto así que sé de lo que hablo.
Ahora mismo mientras escribo esto veo a gente caminar en remera pasando por la puerta de la calle y yo estoy abrigado dentro de la casa de la cabeza a los pies. Y eso lo hace la vegetación y unas normas de sentido común básico.
Sí, no estoy diciendo que todos vivan igual que yo, pero voy a hecho de que aún teniéndolo no necesito usar el aire acondicionado.