¡Sorpresa! Tesla sigue funcionando a toda máquina…

«Oh, Dios mío, lo de Tesla va a ser terrible, es imposible que pueda ir bien cuando su principal directivo y figura representativa está todo el día dedicado a Twitter y metido en juicios de todo tipo, van a ser los peores resultados de su historia… «

Tesla presenta resultados del último trimestre del año pasado, y muestra un incremento del 12% en sus beneficios, una facturación de 24,300 millones y un beneficio anual de 12,600 millones de dólares, todo ello vendiendo más vehículos que nunca (1.3 millones, con un crecimiento en la fabricación del 43% anual) y superando las previsiones de los analistas. El beneficio por acción ha sido de $1.07, frente a los $0.68 del año pasado. ¿Alguna otra compañía automovilística que presente algo parecido?

Todo ello en un año terrible para la industria, con brutales problemas en la cadena de suministro, paralizaciones de muchas fábricas, problemas en China por las políticas de COVID cero y dificultades para hacerse con microprocesadores y otros componentes. En un año así, a Tesla no solo le ha ido bien, sino que hasta ha recortado precios de manera significativa, lo que está redundando en una demanda mucho más elevada durante este primer mes de 2023. En este año, la idea de la compañía es llegar a fabricar dos millones de vehículos, aunque no quiere comprometer ese número debido a los importantes factores de inestabilidad que podrían afectar la capacidad de producción.

No sé, a lo mejor es que lo que tenía que hacer Elon es precisamente distraerse un poco. Lo dije en su momento: la atención directiva es un mito. Que un directivo de una compañía tenga que estar todo el tiempo dedicado a ella, cuando ha demostrado su capacidad para crear una compañía diferente al resto de su industria – es decir, de romper el temido isomorfismo – y ha logrado convertirla en líder tecnológico e ideológico absoluto es, simplemente, no entender nada. Tesla, como cualquier compañía dirigida por Elon Musk, está completamente enfocada a obtener unas economías de escala cada vez más significativas, lo que implica que una vez puestos los procesos en marcha, la necesidad de una supervisión directiva inmediata y cercana es mínima. Ahora, de hecho, los analistas dicen que a Tesla le va a ir bien, y la compañía anuncia que va a poner énfasis en la reducción de costes. ¿Por qué? Porque es lo que tienen las economías de escala y aprendizaje.

Los mismos que criticaban a Tesla cuando no ganaba dinero, ahora la critican porque su CEO está ocupado en otras cosas, cuando la compañía produce cada vez más vehículos, sigue abriendo fábricas como si no hubiera un mañana, y mantiene unos márgenes muy superiores a los del resto de su industria. ¿Qué más decían? Ah, sí… que sus vehículos estaban «mal fabricados», y «que fallaban mucho». Qué interesante, ¿no? Normalmente, cuando pasan esas cosas, los vehículos de una marca tienden a venderse menos, no más, ya sabemos, el boca-oreja, y esas cosas. No sé cómo reconciliar eso con que cada vez se vendan más Tesla y sus propietarios estén cada vez más satisfechos…

En el año 2022, la compañía ha sido capaz de ganar más dinero que nunca, pero algunos aún sigue «terriblemente preocupados». A lo mejor es que quieren que Elon esté todo los días paseando por la fábrica y dando abrazos y palmaditas en el hombro a sus trabajadores…

Innovaciones que en su momento desarrolló Tesla, como el vender directamente y a través de la red, ahora son imitadas por una industria que se ha visto obligada a caminar hacia la fabricación de vehículos eléctricos precisamente por lo que esta compañía ha logrado hacer. Con Tesla, una compañía que no era más que una oportunidad que se encontró, Elon Musk ha influido de manera drástica en la evolución de toda la industria automovilística, hasta el punto de que hoy no solo la lidera en capitalización bursátil, sino que prácticamente marca sus destinos.

Los que decían que el liderazgo tecnológico de Tesla desaparecería cuando las marcas tradicionales se pusieran a fabricar vehículos eléctricos con la adecuada dedicación, se encuentran con que la gran mayoría de las marcas ya tienen una importante y creciente cantidad de eléctricos en su catálogo, pero siguen o bien distraídos por la mentira de los híbridos, o bien fabricando eléctricos que se siguen pareciendo demasiado a los vehículos de combustión interna de antes, que no aprovechan realmente las ventajas del cambio de sistema de propulsión, o que no entienden cuál es el papel de un microprocesador en un automóvil. Abandonar toda una forma de hacer y de plantear las cosas cuesta.

Y no lo olvidemos: si en una ciudad, en un país o en el mundo, circulan más vehículos eléctricos, eso es bueno, muy bueno. Que a Tesla, la principal protagonista que ha conseguido que la industria automovilística evolucione finalmente hacia el vehículo eléctrico es bueno para todos.

This post is also available in English on my Medium page, «As we start 2023, Tesla is still setting the pace: who’d have thought it?»