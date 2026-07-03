El dispositivo que quiere sacarnos el teléfono de la mano

La noticia de que SpaceX habría mostrado a inversores un prototipo de dispositivo de inteligencia artificial, más fino que un iPhone, con sistema operativo propio y tecnología de xAI, que TechCrunch interpretó como «algo muy parecido a un teléfono«, debe leerse con cautela: Elon Musk lo ha negado como “utterly false”. Pero lo importante, considerando la nula confiabilidad del personaje, no es si ese prototipo existe, sino la dirección que revela: los grandes actores de la inteligencia artificial parecen haber llegado a la misma conclusión. La inteligencia artificial no va a vivir eternamente en una pestaña del navegador, en una app móvil o en una ventana de chat. Necesita su propio objeto.

Cuando OpenAI incorporó al equipo a Jony Ive, no compró simplemente diseño: compró una hipótesis. El ordenador fue el dispositivo del escritorio. El smartphone fue el de la ubicuidad. La inteligencia artificial quiere ser el dispositivo de la asistencia: algo que nos acompaña, interpreta el contexto y actúa.

El smartphone no cambió la sociedad porque fuese un teléfono mejor, sino porque reorganizó nuestra vida alrededor de un gesto: sacar un rectángulo del bolsillo, mirarlo, tocarlo y esperar que todo estuviese ahí. Banca, movilidad, fotografía, conversación, comercio, identidad y ansiedad pasaron a orbitar alrededor de ese gesto. Pew Research Center muestra cómo su adopción pasó de minoritaria a prácticamente universal en muchos segmentos, y el informe The Mobile Economy 2025 de la GSMA explica cómo el móvil se convirtió en infraestructura social.

La pregunta ahora es si la inteligencia artificial va a cambiar de nuevo el gesto dominante. Si pasaremos de mirar, tocar y navegar por menús a hablar, escuchar, mostrar, delegar y recibir respuestas contextuales. Esa transición no es una mejora de interfaz: es un cambio en quién media entre nosotros y el mundo.

Por eso interesa la integración vertical que rodea a SpaceX. Si una compañía combina conectividad vía Starlink, inteligencia artificial vía xAI, una base social manipulable en X, capacidades industriales y narrativa propia, el dispositivo deja de ser un simple gadget, y se convierte en terminal de ecosistema. La adquisición de xAI por SpaceX apunta a esa convergencia: comunicaciones, modelos, identidad, datos y servicios unidos por una misma arquitectura. No se trata de fabricar “un teléfono con inteligencia artificial”, sino de decidir quién se queda con la interfaz cotidiana.

La prudencia es obligatoria. La primera oleada de dispositivos de inteligencia artificial ha sido torpe. Humane terminó vendiendo sus activos a HP y cerrando el AI Pin, una demostración de que el diseño visionario no compensa una utilidad poco clara, una mala autonomía o un precio absurdo. El Rabbit R1 fue recibido como un producto inacabado, más promesa que herramienta. Pero esos fracasos no invalidan la categoría: la preparan. Antes del iPhone estuvo la Palm, la BlackBerry, el Nokia Communicator y Windows Mobile. La historia tecnológica está llena de intentos fallidos que llegan demasiado pronto o mal.

Las gafas inteligentes son, por ahora, el experimento más serio. Atacan el punto esencial: la inteligencia artificial necesita contexto, y el contexto está en lo que vemos, oímos y hacemos. Las Ray-Ban Meta crecieron más de un 200% en ventas en la primera mitad de 2025 a pesar de ser una máquina de espionaje al servicio de una de las empresas más siniestras que existen, y trabajos como VisionClaw: Always-On AI Agents through Smart Glasses exploran agentes siempre activos capaces de combinar visión, voz y ejecución. Ver un cartel y crear un evento. Mirar un documento y resumirlo. Escuchar una conversación y preparar notas. Traducir en tiempo real. Todo eso, en un smartphone, exige sacarlo del bolsillo. En un artefacto más contextual, puede ocurrir casi de forma ambiental.

Ahí está la frontera real: la inteligencia artificial será cotidiana no cuando responda mejor, sino cuando deje de esperar a que le preguntemos. Y ahí aparece el problema. Un dispositivo dedicado no es solo un aparato: es un testigo. Mira, escucha, recuerda, interpreta y actúa. Puede reducir fricción, mejorar accesibilidad y liberarnos de la pantalla. Pero también puede multiplicar la vigilancia, la dependencia y la concentración de poder en quien controle modelo, sistema operativo, conectividad, datos y servicios. Nos puede poner completamente en manos de los mismos irresponsables peligrosos que ya nos explotaron con las redes sociales.

Por eso el sistema operativo propietario importa tanto. Un dispositivo propio es una forma de escapar del dominio de Apple y Google. Hoy, quien quiera llegar al bolsillo del usuario tiene que pasar por iOS o por Android, por sus reglas, sus APIs, sus comisiones y sus restricciones. El hardware vuelve a importar porque define quién está presente cuando el usuario formula una intención. Google dominó la búsqueda; Amazon, las compras; Apple y Google, las aplicaciones; Meta, la intención social. La inteligencia artificial aspira a algo más amplio: la intención, incluso antes de convertirse en acción.

No creo que el smartphone desaparezca pronto. La pantalla sigue siendo eficiente para leer, comparar, editar o verificar. Pero puede perder centralidad, como el ordenador personal la perdió frente al smartphone. La nueva interfaz podría ser una constelación de gafas, auriculares, objetos de bolsillo y dispositivos ambientales. Lo decisivo no será la forma, sino la capa: sensores, contexto, modelo, conectividad y capacidad de acción.

La oportunidad es enorme, pero también el riesgo. Un dispositivo de inteligencia artificial bien diseñado podría hacer la tecnología menos absorbente, más accesible y más humana. Uno mal diseñado podría sustituir la adicción a la pantalla por una vigilancia y monitorización continua y una delegación cognitiva completamente opaca en manos de personajes peligrosísimos. Yo mismo, un profesor de innovación acostumbrado a probarlo todo, no uso WhatsApp o Threads ni de lejos, no he llegado a tocar ninguno de los dispositivos recientes que he mencionado en el artículo, y todo aquel al que veo con las gafitas de Meta me parece, por definición, un idiota que merece todo lo que le pueda pasar. Entre querer entender la innovación y ser una maldita fashion victim, con gran énfasis en lo de victim, hay una distancia enorme.

La próxima revolución de la interfaz no consistirá en dejar las pantallas, sino en que dejen de ser el centro. Y entonces la pregunta no será qué dispositivo llevamos encima, sino qué compañía, qué modelo y qué arquitectura de poder llevamos, literalmente, pegadas al cuerpo.