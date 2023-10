¿La reinvención de la interfaz?

Que el personaje más conocido del desarrollo de la algoritmia generativa se reúna con el diseñador más famoso que generó el cambio más significativo en nuestra forma de interactuar con la información, y con un banquero obsesionado por la financiación de proyectos tecnológicos de impacto es algo que, sin duda, puede tener su trascendencia.

Que además afirmen que están trabajando en un proyecto para crear un dispositivo, algo así como «el iPhone de la IA», da al tema unas posibilidades ilimitadas para la especulación. Sobre todo, si tenemos en cuenta que un dispositivo así podría ser ese «asistente» permanentemente conectado que nos acompaña en todo momento, al que preguntar cualquier cosa cuando lo necesitemos mediante una interfaz cómoda, y con unas características que lo conviertan en algo potencialmente ubicuo.

¿Quieres más interés? Introduce en la ecuación el hecho de que Jony Ive está aparentemente obsesionado con la idea de abandonar la pantalla, que lo ve como una auténtica «obligación moral» para mitigar las consecuencias indeseadas del iPhone tales como la adicción a las apps, y que de hecho, él mismo impone tiempos de pantalla a sus hijos. Que Masayoshi Son controla un 90% de Arm Holdings, una de las compañías más destacadas en el desarrollo de arquitecturas de microprocesadores de bajo consumo aplicadas a numerosos dispositivos móviles. Y que Sam Altman acaba de presentar recientemente su nueva versión de ChatGPT con capacidad para interactuar mediante voz y de aceptar imágenes como input, algo que puede tener una amplia variedad de consecuencias.

¿De qué podemos estar hablando? Descartar las pantallas parece razonablemente seguro: la pantalla requiere un nivel de atención grande que no permite su combinación con muchas otras actividades, algo que vemos simplemente asomándonos a la calle y viendo a infinidad de personas con sus ojos pegados a sus dispositivos mientras intentan caminar o moverse sin que los mate un coche, sin chocar con una farola y sin caerse en un agujero. Con ese elemento en la cabeza, y dado que las gafas parecen un camino sumamente complejo y ya relativamente explorado con escaso éxito por el momento, lo normal, al menos según mi intuición, sería centrarse en el oído, en la transmisión de información mediante sonido.

Si efectivamente fuese así, me parece también interesante la posibilidad de descartar los auriculares, dado que sus efectos son similares a los de las pantallas: tienden a aislarnos de nuestro contexto. Pero he aquí una interesante tecnología que llevo ya mucho tiempo siguiendo y que no posee ese pernicioso efecto de práctica monopolización de nuestro sentido del oído: la conducción ósea. Dispositivos que permiten captar y recibir información sin bloquear nuestros canales auditivos, que pueden ser razonablemente discretos, y que no han tenido aún «su momento» de popularidad, a pesar de llevar ya relativamente bastante tiempo en el mercado y de contar con múltiples compañías dedicadas a su comercialización, generalmente asociada con la práctica de deportes.

Unos auriculares de conducción ósea que permitiesen interactuar con un asistente de IA generativa, que non fuesen especialmente intrusivos pero que fuesen capaces también de portar una cámara para aceptar imágenes como potenciales inputs podrían tener su interés, y también, sin duda, su polémica. La cámara es siempre percibida como algo intrusivo no para el que la lleva sino para aquel que es enfocado por ella, aunque ya tenemos ejemplos de gafas que las incorporan, como las creadas por Snap o por Meta, por no remontarnos a aquellas Google Glass que llevaron a acuñar el calificativo de glasshole para quien las llevaba. Pero el oído, en principio, es razonablemente discreto, e hipotéticamente, con los micrófonos adecuados, se podría casi «susurrar» a tu asistente y recibir una respuesta discreta a través de conducción ósea sin que interrumpiese lo que estás escuchando, y sin prácticamente molestar a nadie.

Por otro lado, un dispositivo así podría plantear una auténtica revolución: ¿cuántas funciones hoy confiadas al smartphone podrían ser portadas de manera razonablemente usable a una interfaz sonora? ¿Leernos mensajes, considerando que el asistente es suficientemente «espabilado» como para saber qué leer y qué no? ¿Mensajería instantánea? ¿Darnos indicaciones sobre una ruta? ¿Leernos noticias en función de nuestro criterio e intereses? ¿Hacer fotos? ¿Generar un ecosistema o plataforma para apps conceptualizadas para ese dispositivo? ¿Cuántas funcionalidades podríamos empaquetar en un dispositivo así que nos permitiesen paliar, en cierta medida, la dependencia del smartphone, sin imponer demasiadas restricciones a la autonomía? ¿Tiene un dispositivo planteado así que ser necesariamente algo conectado a un smartphone, o podríamos especular con que fuese completamente autónomo?

Por supuesto, todo esto son simples especulaciones mías, puramente «atar cabos», sin más: podría ser perfectamente que este proyecto no tuviese nada que ver con eso, o que apuntase por otros derroteros completamente distintos. Pero aquí y ahora, y en el nivel de madurez de la tecnología en el que estamos, la posibilidad de llevar un asistente generativo en la oreja en todo momento, de poder preguntarle cosas y de que te devuelva información de manera discreta me parece interesante – con todas las evidentes reservas sobre los posibles efectos indeseables, sobre la posibilidad de añadir funcionalidades como la identificación facial o sobre la posibilidad de que muchos se fíen más de eso que de su propio sentido crítico – y creo que esa conjunción de personas trabajando en un proyecto aparentemente ambicioso podría, posiblemente, apuntar en esa dirección.

Podemos estar ante la auténtica reinvención de la que ha sido la interfaz más fuertemente dominante de las últimas décadas. Y en cualquier caso, y sean o no correctas mis especulaciones, un proyecto interesante y algo que puede valer la pena seguir.