SynthID, marcas de agua y otras herramientas de la paranoIA

Sofía Pérez, de Newtral, me envió un correo para interesarse por mi opinión sobre la tecnología SynthID, creada por Google DeepMind como una forma de generar marcas de agua invisibles en sus contenidos de texto, imagen o de otros tipos, con el fin de poder detectarlas posteriormente y establecer si fueron o no creados mediante inteligencia artificial. Tras contestar a su correo, me puse a juguetear con la herramienta y la verdad es que me gustó lo que dijo cuando le pregunté si mi artículo del día anterior estaba escrito con inteligencia artificial…
Mi impresión con este tipo de cosas es que, si bien técnicamente pueden tener su interés, nos están llevando a una paranoia absurda, a una actitud de sospecha permanente que resulta no sólo enormemente incómoda, sino que además, asume que lo creado mediante inteligencia artificial carece de valor o tiene un valor intrínsecamente inferior, lo cual es en muchos casos una estupidez. Obviamente, se puede utilizar la inteligencia artificial muy mal y simplemente copiar y pegar el output que entrega (y posiblemente buena parte de los usuarios la utilicen así), pero asumir que lo que toca la inteligencia artificial de alguna manera «se desvaloriza» es conceptualmente incorrecto, y nunca en la historia de la tecnología ha resultado una tendencia viable.
Lo he comentado ya en numerosas ocasiones: si escribo para aprender, pedirle a la inteligencia artificial que escriba por mí no tendría sentido, porque simplemente no aprendería nada. Pero pedirle que me ayude a hacer investigación y selección de fuentes, que me sugiera mejoras y puntos de vista adicionales, o que me corrija posibles errores tipográficos o gramaticales, en cambio, puede tener mucho sentido, y es algo que, además, hago habitualmente. ¿Podría llegar un momento en que ese tipo de herramientas, en pleno frenesí detectivesco, me acusase de que mis artículos están escritos con inteligencia artificial? No son pocos, de hecho, los idiotas que se han asomado a mis comentarios para acusarme de ello. ¿Nos llevaría eso a situaciones absurdas, como a insertar deliberadamente errores tipográficos para «parecer humano», o a utilizar contra-herramientas que eliminan marcas de agua o generan un estilo «más humano»? Francamente, me parece una deriva muy poco productiva.
Ayer 27 de junio, Sofía publicó su artículo titulado «Qué es y cómo funciona SynthID, la marca invisible que identifica los contenidos creados con IA» (pdf), en el que me cita.
A continuación, mi contestación al correo de Sofía:
SynthID es una tecnología desarrollada originalmente por Google DeepMind para insertar marcas de agua invisibles en contenidos generados mediante inteligencia artificial. La idea es relativamente sencilla: introducir en el contenido generado una señal imperceptible para las personas, pero detectable posteriormente mediante herramientas específicas.
En el caso de las imágenes, estas marcas de agua no consisten en información visible superpuesta, sino en pequeñas modificaciones distribuidas por los píxeles de la imagen. Dichas alteraciones están diseñadas para no afectar perceptiblemente a la calidad visual, pero sí para dejar un patrón matemático reconocible por los sistemas de detección.
En los modelos de lenguaje, el mecanismo es diferente. La marca puede introducirse alterando ligeramente las probabilidades con las que el modelo selecciona determinadas palabras o secuencias de palabras durante la generación del texto. El resultado sigue siendo perfectamente natural para un lector humano, pero contiene patrones estadísticos que permiten inferir posteriormente si fue generado por un modelo que incorpora ese sistema de marcado.
La detección se realiza mediante algoritmos que buscan precisamente esos patrones. Cuando una imagen, un audio o un texto son analizados, el sistema calcula la probabilidad de que contengan la señal introducida durante la generación. No se trata de una identificación absoluta, sino de una estimación basada en la presencia de determinadas características matemáticas.
El principal problema es que estas tecnologías distan mucho de ser infalibles. Las marcas de agua pueden degradarse o desaparecer cuando el contenido es editado, recortado, comprimido, traducido, reformulado o procesado por otros sistemas. Además, solo funcionan de manera fiable cuando el contenido ha sido generado por modelos que incorporan expresamente ese mecanismo. Un contenido generado por un modelo que no implemente SynthID o una tecnología equivalente no dejará ninguna señal detectable.
Por ello, aunque las marcas de agua representan una herramienta interesante para mejorar la trazabilidad de los contenidos generados por IA, resulta exagerado presentarlas como una solución definitiva al problema de la identificación de contenido sintético. Más bien son una capa adicional de información que puede ayudar en determinados contextos, pero que convive con importantes limitaciones técnicas y prácticas.
Suscribo totalmente el artículo, tanto en el uso de la herramienta artificial como herramienta útil (el valor diferencial está en como la utiliza el usuario), y en la gran inutilidad de las marcas de agua para identificar (si precisamente el usuario edita el texto para retocarlo, ya pierde el sentido).
Pues te sorprenderías de la cantidad de veces, que sin «herramientas especiales», he detectado IA… sin ir más lejos, en comentarios de este blog…
pero digo yo (que lo digo):
«si los autores son felices así… dejémosles»
Se «asume que lo creado mediante inteligencia artificial carece de valor o tiene un valor intrínsecamente inferior, lo cual es en muchos casos una estupidez»
Coincido contigo. Un contenido puede ser mavilloso, o una castaña, independientemente de que se haya producido con IH, (que diría Xaquín), o con sólo el trabajo de la AI.
Yo el problema lo veo a la hora de intentar remunerar al «autor», pues evidentemente ha dedicado mas tiempo y esfuerzo si el contenido lo ha realizado sólo con HI, que si se ha limitado a generar unos prompt.
Pongamos un ejemplo, ¿Merece el mismo sueldo el periodista que tiene una columna de opinión en un diario, que el periodista que genera esa misma columna de opinión, (de similar calidad y éxito). con unos prompts a una AI?
Pues yo sigo en desacuerdo…
Para mí, no tiene el mismo valor, una olla de cobre hecha por un hojalatero a mano, que cualquier Bra, Magefesa, Rhointer o Fagor… si la cuidas bien, te va a durar tres veces más… (la olla de barro de mis famosas lentejas con jabalí tiene 40 y tantos años y esta como el primer dia)
No es lo mismo ese trabajo “a mano”, que una prensa industrial, aunque en términos económicos sea mejor para la producción. Se pierde el “alma”.
Cualquier seguidor de Eugenio Monesma, vera en sus videos/documentales a lo que me refiero. Se dedica a recuperar esos oficios “perdidos” en pos de la “modernidad”. Y con ello, una gran parte de nuestra cultura…
No. No merece el mismo sueldo, porque no se «esfuerza».
Que la IA te ayude, es una cosa.
Que te haga el trabajo… para que sirves tu, si sirves para algo?
Cuando se domó al caballo , (domar la inteligencia natural), el hombre dejó de tirar de la carga para pasar a dirigir le Inteligencia natural con ayuda de dos riendas y a todos les pareció razonable y dejaron de sobrevalorar los transportes hechos por personas.
Pienso yo, que cuando tengamos un poco de perspectiva histórica nos parezca lógico que el hombre dirija la IA con unos cuanto prompts y dejemos de sobrevalorar el trabajo manual..
Y los ascensoristas, y los de la máquina de hielo, y los de…. Vamos, los de tu argumento de siempre…
A ver que día, Gorki, te das cuenta que no se puede estar comparando cosas de tiempos pretéritos constantemente, y que nada tienen que ver con los actuales…
No quiero discutir sobre ello, asi que toma, te dejo un articulo interesante… un OffTopic… pero una buena lectura…
Te presento a Richard Stallman
“Si te gusta un programa, debes compartirlo”: el hacker que imaginó un Internet libre antes de que Silicon Valley lo pervirtiera todo
a ver si sacas provecho…
Gorki
Pues estoy contigo, si me gusta algo, pues me gusta, sea de inferior calidad o no, eso es lo de menos…
Cosas que están o son buenas y a priori no tienen «calidad» 5J
– Mortadela MRW, la de Móstoles, la auténtica 5J de las mortadelas españolas
– Los videos de Alán Barroso
– El cine alemán y el francés
– Gabriel Rufián en el Congreso dando cañ a la derecha
– Ayuso en la Asamblea (*)
– Las obras de arte que saco con la IA de imágenes… y me quedé en SD 1.5
(*) Me encanta por lo boba que es y como responde, es como un episodio de «La hora Chanante»
—«Tras contestar a su correo, me puse a juguetear con la herramienta y la verdad es que me gustó lo que dijo cuando le pregunté si mi artículo del día anterior estaba escrito con inteligencia artificial…»
Lo que interesa (además de tu opinión) y que no respondes:
– Había IA en el artículo?
– La detectó correctamente?
No, no la había. Estaba, como todos, escrito con estos deditos, tecla a tecla. Ya te lo he explicado, que me lo escribiese la IA no tendría ningún sentido para mí…
No te pongo en duda (en ese aspecto), pero la respuesta que he puesto en negrita, daba a entender lo contrario… por eso preguntaba…
(mejor preguntarte y fiarme de tu palabra, que sabes que tiene valor para mí, que hacerme una película…)
Discrepo, porque estaba más que claro que NO.
La cuestión NO es esa. La cuestión es pillar como base el texto de la IA, (o sea, de la Ignorancia Artificial, como me gusta llamarla a mí), hacer los cambios necesarios (eso es el menor trabajo), para que no parezca ni de coña IA, y luego a ver si el maquinillo ese descubre o no la trampa… Y, claro, no hacerlo solo una vez, hacerlo un buen número de veces…
Acabo de escuchar 1:08 de la canción Parano, cantada por Frozy (?), que me aconsejó la IA de Google, se llame como se llame. Y mi IH, con varios Yos repartidos aleatoriamente por la mente, me ha dicho que la canción para «ellos», pero que la respuesta de IAG ha sido muy interesante (claro que yo soy de poca luces, que dicen los entendidos).
Pero resulta algo chiripiflaútico seguir defendiendo a la IA, a veces con mala leche, por los ataques que se lleva ella, en vez de recibirlos sus programadores. Suponiendo, además, que tengamos ya ejemplos de IA real debajo de nuestras teclas.
De repetir (cansados) que el coche no falla, que falla el hacedor, el mecánico y el conductor. Porque, ¿cuántos conductores humanos hacen un mantenimiento de sus coches, que no sea como mínimo mediocre? Y luego conducir…
¿Y cuántos de los llamados jóvenes, no creen que el mantenimiento de un coche es algo así como «cosa de magia» (aparte de «cosa de papá»)?
Y cuando hablas de los «idiotas que», supongo que te refieres los de la IH, porque la IA, incluso mal diseñada, si es auténtica IA autoconcluyente, nunca llegará a esa conclusión «tan de IH»… Se despreciarían a sí misma, por tener los fallos típicos de la mente humana… yo pienso que serán muy apreciadoras de su eficiencia y consecuente orgullo de no decir imbecilidades… Las llamadas alucinaciones, que puede llegar a tener cualquier tipo de inteligencia, no será lo más frecuente en las futuras IA. Por mucho que las intentara explicar el ingeniero de «Yo, robot».
De hecho es (la alucinación) un problema típico dela IH, y precisamente por esa deficiencia somos tan mediocres. Porque generar un adn social negativo en una IA, que propicie la no generación de filtros mentales propios, no será tan fácil como hacerlo en una IH.
La propia grandeza de la obra de la naturaleza es un talón de Aquiles… «ella» no puede intervenir directamente en la evolución, tiene que dejar que actúe el azar (la cuántica y todo eso!!!), para luego redirigir los resultados.
Y es por ese motivo, tan inherente a un proceso hecho en libertad, que pueden salir los Hitler, Stalin o Trump. Y algunos dirigentes de la UE, ¿por que no?
OffTopic:
President vs Parliament: Metsola overrides MEPs in bid to force through child abuse law
—«el clásico caballo de Troya. Se utiliza una causa moralmente irreprochable para intentar que la ciudadanía acepte renunciar a un derecho fundamental (la privacidad de las comunicaciones) y sentar las bases de una vigilancia masiva.
Y que la propia presidenta del Parlamento tenga que hacer trampas procesales para intentarlo solo confirma lo impopular, tóxica y antidemocrática que es la medida.»
y chimpum otra vez…