SynthID, marcas de agua y otras herramientas de la paranoIA

Sofía Pérez, de Newtral, me envió un correo para interesarse por mi opinión sobre la tecnología SynthID, creada por Google DeepMind como una forma de generar marcas de agua invisibles en sus contenidos de texto, imagen o de otros tipos, con el fin de poder detectarlas posteriormente y establecer si fueron o no creados mediante inteligencia artificial. Tras contestar a su correo, me puse a juguetear con la herramienta y la verdad es que me gustó lo que dijo cuando le pregunté si mi artículo del día anterior estaba escrito con inteligencia artificial…

Mi impresión con este tipo de cosas es que, si bien técnicamente pueden tener su interés, nos están llevando a una paranoia absurda, a una actitud de sospecha permanente que resulta no sólo enormemente incómoda, sino que además, asume que lo creado mediante inteligencia artificial carece de valor o tiene un valor intrínsecamente inferior, lo cual es en muchos casos una estupidez. Obviamente, se puede utilizar la inteligencia artificial muy mal y simplemente copiar y pegar el output que entrega (y posiblemente buena parte de los usuarios la utilicen así), pero asumir que lo que toca la inteligencia artificial de alguna manera «se desvaloriza» es conceptualmente incorrecto, y nunca en la historia de la tecnología ha resultado una tendencia viable.

Lo he comentado ya en numerosas ocasiones: si escribo para aprender, pedirle a la inteligencia artificial que escriba por mí no tendría sentido, porque simplemente no aprendería nada. Pero pedirle que me ayude a hacer investigación y selección de fuentes, que me sugiera mejoras y puntos de vista adicionales, o que me corrija posibles errores tipográficos o gramaticales, en cambio, puede tener mucho sentido, y es algo que, además, hago habitualmente. ¿Podría llegar un momento en que ese tipo de herramientas, en pleno frenesí detectivesco, me acusase de que mis artículos están escritos con inteligencia artificial? No son pocos, de hecho, los idiotas que se han asomado a mis comentarios para acusarme de ello. ¿Nos llevaría eso a situaciones absurdas, como a insertar deliberadamente errores tipográficos para «parecer humano», o a utilizar contra-herramientas que eliminan marcas de agua o generan un estilo «más humano»? Francamente, me parece una deriva muy poco productiva.

Ayer 27 de junio, Sofía publicó su artículo titulado «Qué es y cómo funciona SynthID, la marca invisible que identifica los contenidos creados con IA» (pdf), en el que me cita.

A continuación, mi contestación al correo de Sofía: