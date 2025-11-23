Durante la última década, el gigante que transformó la búsqueda en un negocio colosal, Google, fue además la encarnación de la excelencia en machine learning: el sitio en el que se escribió el artículo «Attention is all you need« que desató la revolución transformer, y la primera compañía grande que entendió que la inteligencia artificial era la tecnología del futuro, en la que tenía que formar a todos sus trabajadores.
Pero, en la era de la inteligencia artificial generativa, algo se rompió: pese a haber estado en el origen de la tecnología, se convirtió en un caso de libro del «dilema del innovador«, temió no ser capaz de adaptar su modelo de negocio a la inteligencia artificial, y permitió que OpenAI tomara la primera first-mover advantage real con ChatGPT. Con eso quedó relegada, tanteando mientras el cambio de paradigma devoraba su modelo publicitario. Muchos, yo entre ellos, apostaban por una muerte lenta: un buscador sin clics, un anuncio sin trampa ni cartón, y un modelo de negocio que quedaba obsoleto. Hoy, sin embargo, entramos en otro capítulo: Google parece despertar, contraatacar, y hasta provocar nerviosismo en la propia OpenAI.
Recordemos cómo llegamos aquí: Google lideró el terreno del machine learning y de los modelos de atención, desarrolló infraestructura, talento e investigación. Pero frente a la explosión de la inteligencia artificial generativa centrada en conversación, el buscador actuó con lentitud. Mientras ChatGPT y otros LLMs se posicionaban como amenaza directa al dominio de la búsqueda, porque al final el usuario ya no «busca y hace clic» sino que «pregunta y recibe», el ecosistema de anuncios hiper-segmentados de Google perdió parte de su brillo: ¿para qué hacer clic en un enlace si puedes obtener la respuesta directa? Vivimos una transición del «motor de búsqueda» al «motor de respuestas».
Y es en ese punto donde el modelo de negocio de la publicidad display o búsqueda experimenta una fisura: los usuarios pueden empezar a preguntarse si la respuesta que reciben es la mejor para ellos o simplemente la que alguien pagó para que salga primero. Esa duda erosiona la confianza, elemento clave en el engagement y en la monetización. Como ya comenté el pasado junio y el pasado octubre, el buscador afrontaba un doble problema: tecnológico y de modelo económico.
Pese a ello, Google no se quedó quieta: en los últimos meses hemos visto movimientos que indican que la empresa, al fin, entiende el nuevo juego: el lanzamiento de Gemini 3 (o al menos su anuncio) con funciones multimodales, razonamiento mejorado y agentes autónomos, el de Nano Banana Pro o la potenciación del brillantísimo NotebookLM. Al mismo tiempo, Google está integrando anuncios en su «AI Mode«, es decir, en ese nuevo formato de búsqueda conversacional, y explicando su uso a los anunciantes. Y, no menos importante, la propia compañía ha explicado internamente que la infraestructura debe duplicar su capacidad cada seis meses para seguir el ritmo de la demanda de inteligencia artificial.
¿Es una resurrección? No exactamente: sigue habiendo enormes obstáculos, tanto tecnológicos (capacidades, eficiencia, coste) como sobre todo, de confianza de los usuarios (¿me cuentas la verdad, o me vendes cosas?) y de modelo de negocio (¿Anuncios? ¿Quién quiere hacer clic en un maldito anuncio?). Pero el giro es real, y quizás estemos ante algo distinto: no una fuga hacia delante del pasado, sino una redefinición del papel de Google en la era de la inteligencia artificial.
Tres reflexiones que son, para mí, claves:
- Primera, el problema del first-mover advantage. Que Google lo tuviera todo para liderar no significa que lo hiciera eficientemente. Dejar que OpenAI tomara esa ventaja le costó un tiempo precioso. Al principio muchos analistas la dieron por muerta. Pero renunciar al primer lugar puede no ser un crimen si sabes redirigir estratégicamente, aunque sí requiere conciencia del error, velocidad de corrección y músculo. Google, con el liderazgo de Sundar Pichai y la inestimable colaboración de un Demis Hassabis elevado a la categoría más alta, parece estar está demostrando ambas cosas.
- Segundo, el modelo publicitario hiper-segmentado está bajo presión severa. En un entorno de inteligencia artificial generativa, donde el usuario recibe directamente la respuesta, el clic y, por tanto, el enlace de anuncio, podría perder valor. Añadir anuncios dentro del diálogo de inteligencia artificial plantea retos de confianza: según estudios recientes, cuando los usuarios detectan publicidad dentro de respuestas generadas por inteligencia artificial, la confianza baja sensiblemente. Aquí Google parece apostar por un «AI Mode» que transforma tanto el formato como la lógica del anuncio: ya no solo keyword sino conversación, contexto y agente. Si lo logra, podría reinventar el modelo publicitario en la era de la inteligencia artificial. Si no, podría pagar el coste de haber llegado tarde al juego.
- Tercero, la infraestructura como arma estratégica. Google está invirtiendo masivamente: 75,000 millones de dólares sólo en 2025 según algunas estimaciones. Pero la exigencia de doblar capacidad cada seis meses implica que el reto no es solo dinero sino eficiencia, coste energético, entrega del servicio. Las barreras de entrada en inteligencia artificial no son solo algorítmicas, son físicas: chips, centros de datos, energía, redes. En ese sentido, Google recupera una ventaja que quizá nunca perdió del todo: su ecosistema global, su hardware propio, su inversión en silicio con sus TPU, y su escala, tanto económica como de distribución. Eso puede marcar una diferencia frente a jugadores más ligeros pero menos integrados. Sin embargo la apuesta es enorme y tiene riesgos.
Por tanto, mi conclusión es que es posible que Google no está muerta, sino que esté renaciendo en otro cuerpo, en otra lógica, como dice su reciente memorandum interno, titulado «Reset». El buscador tradicional puede dejar de ser su eje central tal como lo fue, pero Google se está convirtiendo en un jugador serio en el nuevo campo: el de la inteligencia artificial generativa, la infraestructura de gran escala, y la monetización conversacional. Y eso cambia la narrativa: de «Google esperando su ocaso» a «Google reaccionando con todo lo que tiene», que parece estar seduciendo al mercado: las acciones de la compañía han cerrado la semana en su máximo histórico.
¿Significa esto que todo está ganado para Google? De ningún modo. El tiempo perdido cuenta, la confianza del ecosistema importa, y los competidores (OpenAI, Anthropic, Microsoft, etc.) ya están posicionados. Pero la sorpresa es que Google ha pasado de ser «el gigante dormido» a convertirse en el gigante que se mueve. Esa es la noticia. ¿Vamos a abandonar ChatGPT por Gemini 3? No lo sé, por el momento, ChatGPT tiene muchos más usuarios que Gemini: 800 millones de usuarios semanales, mientras que Gemini reporta solo 650 millones de usuarios mensuales, una gran diferencia que refleja la ventaja de OpenAI como pionero. OpenAI conservará a muchos de ellos simplemente por inercia. Pero es inevitable: OpenAI parece haberse quedado atrás, y que recurra a la pornografía sintética como haría un vulgar Grok no es, decididamente, buena señal.
Para los analistas de monopolios y tecnología, este cambio invita a replantear: no se trata solo de ver quién inventó la inteligencia artificial, sino quién la integra, la escala y la monetiza. Y en ese terreno, todo indica que Google podría volver a estar en la partida.
Es ciertamente sorprendente ver que, efectivamente, Google no estaba muerto, tan sólo estaba dormido. Quizás observando por dónde se movía el mercado antes de reaccionar.
A su artículo sólo le falta un punto: el acuerdo Apple-Google.
https://www.elmundo.es/tecnologia/2025/11/06/690cd4effdddff18458b459e.html
Apple paga [sólo] 1.000 M$ por un modelo reducido de Gemini de sólo 1,2 billones de parámetros que, y esto es lo que más sorprende*, se ejecutará en sus propios servidores de procesadores M de la casa.
Actualmente Apple deriva a OpenAI las consultas complejas a la IA, pero ha confiado en Google para añadir una verdadera IA a Siri.
“ Es un plan temporal. A pesar de la millonada del acuerdo, Apple no mantendrá este Gemini personalizado indefinidamente: su plan es reemplazarlo con su propia tecnología tan pronto como sea posible.” Pongamos muchos puntos suspensivos aquí porque vaya usted a sabar qué demonios acabará haciendo Apple.
¿Veremos en el futuro cómo o Google paga a Apple más de 20.000 M$ por utilizar GoogleIA como IA preferente a cambio de que Apple no desarrolle su propia IA?
_____
* Tal vez alguien con más conocimientos técnicos sobre el tema nos explique cómo es posible tal adaptabilidad del modelo a los diversos procesadores.
Es una pregunta excelente, que toca el núcleo de uno de los avances más importantes en la inteligencia artificial actual: la portabilidad y eficiencia de los modelos. Precisamente esta semana lo comenté en clase: la adaptabilidad de un modelo como Gemini para ejecutarse en arquitecturas de hardware tan diferentes (los servidores de Google con sus TPUs/GPUs y los servidores de Apple con sus procesadores M) no es magia, sino el resultado de técnicas de ingeniería muy avanzadas. Te explico las que creo que son, al menos para mí, las claves fundamentales:
1. Cuantización: probablemente la técnica más importante. El problema es que los modelos grandes como Gemini se entrenan típicamente usando números de punto flotante de 32 ó 16 bits (FP32, FP16). Esto ofrece una alta precisión, pero consume mucha memoria y potencia de cálculo. La solución es la cuantización: tras el entrenamiento, los pesos del modelo (los «parámetros») se pueden convertir a formatos de menor precisión, como enteros de 8 bits (INT8) o incluso de 4 bits. Esto reduce drásticamente el tamaño del modelo y los requerimientos de memoria. ¿El beneficio? Un modelo cuantizado es significativamente más pequeño y rápido, y puede ejecutarse de manera eficiente en hardware menos especializado, como los procesadores M de Apple, que tienen una arquitectura de CPU y GPU unificada muy potente, pero obviamente no son TPUs dedicadas.
2. La segunda clave es el uso de modelos relativamente «pequeños» y especializados: como tu mismo mencionas en tu comentario, hablamos de un modelo reducido de «sólo» 1.2 millones de parámetros. En el contexto de la IA actual, eso es relativamente manejable. No es el modelo completo: Google no está intentando ejecutar su modelo más grande (Gemini Ultra, con probablemente más de un billón de parámetros) en un chip M: lo que ha creado es una versión específica (probablemente basada en Gemini Pro o Nano) que ofrece un equilibrio perfecto entre capacidad y eficiencia para el caso de uso de Apple. Es diseño para la eficiencia: los modelos modernos se diseñan desde el principio teniendo en cuenta la eficiencia, usando arquitecturas como Mixture-of-Experts (MoE), donde sólo se activan partes del modelo para cada tarea, ahorrando recursos.
3. La optimización de los motores de inferencia y del software: el hardware es solo una parte de la ecuación. El software es igual de importante. Las librerías de bajo nivel son extremadamente importante. Tanto Apple como Google tienen motores de inferencia de IA altamente optimizados. Google tiene TensorFlow y JAX (que corre en sus TPUs), y Apple tiene su framework MLX, específicamente diseñado para ejecutar modelos de machine learning de manera eficiente en sus chips Apple Silicon (M1, M2, M3, etc.). Pero además, tienes la traducción de modelos: es más que probable que Google haya entregado el modelo a Apple en un formato estándar (como ONNX, Open Neural Network Exchange), que Apple luego puede optimizar y ejecutar usando su stack de software MLX en sus procesadores M. MLX permite que las operaciones se ejecuten de manera unificada en la CPU, GPU y Neural Engine de los chips M.
4. Y por último, la arquitectura unificada de los chips M: no subestimemos el hardware de Apple. Los procesadores M tienen una arquitectura de memoria unificada, la CPU, GPU y el Neural Engine comparten la misma memoria física. Esto elimina cuellos de botella al transferir datos, que es un problema común en sistemas con GPUs discretas. El Neural Engine es un bloque de hardware dedicado específicamente para acelerar operaciones de aprendizaje automático (como multiplicaciones de matrices). Aunque obviamente no llega al rendimiento de una TPU, sí está muy optimizado para estas cargas de trabajo.
Vamos, que para mí, lo que hace que el acuerdo no solo sea posible, sino además, estratégicamente brillante es la combinación de estas técnicas. Google toma su modelo Gemini (o una versión específica de él), aplica cuantización y otras técnicas de compresión, y lo entrega en un formato que Apple puede ingerir. Apple utiliza su framework MLX para optimizar y ejecutar este modelo cuantizado, aprovechando al máximo la arquitectura unificada y el Neural Engine de sus procesadores M. Esto le da a Apple una IA potente y de respuesta rápida para Siri, PERO manteniendo el control sobre la privacidad y los datos (al ejecutarse en sus servidores), mientras sigue desarrollando su propia tecnología. Y le da a Google un pie en el ecosistema de Apple y un flujo de ingresos masivo, manteniéndolo así como un actor muy relevante en la carrera de la IA.
Es, efectivamente, un movimiento sorprendente que demuestra que la guerra de la IA ya no se juega solo en la nube, sino también en el «edge computing», en los dispositivos y servidores privados, y a través de alianzas estratégicas increíblemente flexibles.
Al menos, así lo veo yo…
Creo que Gemini 3 es tan brillante que es capaz de explicar a un niño de 10 años el trabalenguas que acabas de soltar.
Aquí lo pongo para que lo entienda gente como yo:
El texto explica cómo la avanzada Inteligencia Artificial Gemini de Google puede funcionar en diferentes tipos de ordenadores, incluidos los de Apple con chips M (como los que usa Apple para Siri).La clave es hacer el modelo de IA más pequeño y más rápido, y que el hardware de Apple esté listo para usarlo.Lo Más Importante (En lenguaje simple)Concepto ClaveExplicación Simple1. Cuantización (Reducción de Peso)La técnica más crucial. Imagina que el modelo de IA es un archivo de altísima calidad que ocupa mucho espacio. La cuantización es como comprimir ese archivo (hacerlo más pequeño). Pasa de usar números muy precisos (como con muchos decimales) a usar números más simples. Esto lo hace mucho más rápido y eficiente para los chips de Apple.2. Modelo EspecializadoGoogle no usa su versión más grande y pesada de Gemini. Usa una versión más pequeña y hecha a medida que es perfecta para funcionar en los servidores de Apple, encontrando el equilibrio justo entre inteligencia y velocidad.3. Hardware de Apple (Chips M)Los ordenadores de Apple están diseñados de una forma especial: el cerebro, los gráficos y el acelerador de IA (Neural Engine) comparten la misma memoria. Esto hace que la IA no pierda tiempo moviendo información y responda de forma casi instantánea.4. Alianza EstratégicaEste acuerdo es bueno para ambos: Apple obtiene una IA potente y rápida sin comprometer la privacidad (porque se ejecuta en sus propios servidores). Google consigue que su IA esté en el ecosistema masivo de Apple.
Lamentablemente la muy brillante Gemini es incapaz de separar los parrafos de un simple copy-paste
Joer, pues francamente, no me parece que haya «hablado tan raro» como para que le tengas que pedir a una IA que te lo traduzca…
A ver ,la explicacion ha sido perfecta pero te hago una apuesta.
Paramos a cien personas por la calle y si encuentras a dos que lo entienda y me lo pueda repetir , ganas.