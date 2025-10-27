Convirtiéndonos en las ovejas del algoritmo: erotismo, entretenimiento y domesticación de la humanidad

OpenAI ha anunciado que, a partir de diciembre, ChatGPT permitirá la generación de contenido erótico para usuarios adultos verificados. Al mismo tiempo, xAI de Elon Musk ha lanzado Grok Imagine, un sistema de generación de imágenes que ya incluye un modo NSFW para producir imágenes explícitas.
Nada de esto debería sorprender a nadie. El deseo, la fantasía y la pornografía siempre han sido poderosos motores de la adopción tecnológica. La fotografía, el vídeo, internet e incluso los pagos online crecieron, en gran medida, gracias a ello. La pregunta interesante no es sobre sexo: se trata de lo que estas decisiones revelan sobre el tipo de humanidad que las grandes tecnológicas están pretendiendo moldear.
El deseo como servicio gestionado
No se trata de mojigatería ni pánico. La sexualidad, por supuesto, encontrará sus expresiones digitales. Lo inquietante no es la presencia del erotismo en la tecnología, sino su gestión industrializada.
La diferencia entre el erotismo y el consumo algorítmico es la misma que entre la experiencia y la dopamina: uno se construye a través de la relación, el otro se dosifica desde fuera. Al integrar la sexualidad en grandes modelos lingüísticos y generadores visuales, las plataformas no liberan el deseo: lo administran. Deciden qué fantasías son «aceptables», qué cuerpos existen y cuáles no, qué límites merece la imaginación y cuáles se censuran preventivamente. La promesa es libertad; el resultado, la regulación del placer.
De la exploración a la domesticación
Cuando la excitación, la ternura y la curiosidad se intermedian a través de una interfaz, nuestra relación con nuestro cuerpo y con los demás cambia. Esto no es moralina: es arquitectura comportamental.
Los algoritmos aprenden lo que nos atrae, lo replican, lo refuerzan y lo convierten en dependencia. Los usuarios dejan de explorar el deseo; lo repiten. Y la repetición, segura, cómoda y sin riesgos, se convierte en una forma de domesticación.
No hay necesidad de manipular a las personas con ideología cuando se las puede condicionar con placer. La estimulación constante es una forma de control mucho más efectiva que la censura.
Un nuevo vector de captura
No es casualidad que esta expansión llegue justo cuando los grandes modelos lingüísticos están empezando a madurar y las corporaciones compiten por mantener a los usuarios dentro de sus ecosistemas cerrados.
El sexo, en este contexto, se convierte en otro vector más de captación de atención, en una forma de profundizar el vínculo emocional entre humanos y máquinas: el objetivo ya no es que la inteligencia artificial responda, sino que acompañe, emocione, calme y reemplace. La fantasía no es compañía: es contención. Una pareja artificial diseñada para nunca desafiar, nunca rechazar, nunca sentir.
Esto no es liberación tecnológica. Es la automatización de la comodidad.
Del entretenimiento a la gestión del deseo
Como dije hace un par de semanas, ya hemos pasado por esto. Desde las redes sociales hasta los videojuegos, el entretenimiento digital siempre ha seguido la misma lógica de estimulación permanente. Lo que cambia ahora es el terreno: ya no se trata del tiempo libre, sino del deseo mismo, ese núcleo donde se encuentran la emoción y la biología.
Convertir el deseo en un servicio gestionado por algoritmos es el paso definitivo hacia una humanidad dócil, una en la que hasta la intimidad se convierte en una suscripción.
Sexo digital frente a sexo algorítmico
No se trata de moralizar sobre la pornografía: se trata de comprender lo que significa ceder el control de la imaginación erótica, una de las fuerzas creativas más poderosas de la humanidad, a sistemas cerrados que no explican cómo aprenden, qué filtran ni a quién sirven.
El problema no es el sexo digital. Es el sexo algorítmico. No es placer, sino control.
Una vez que estos sistemas aprenden a medir, ajustar y estimular el deseo, el libre albedrío se convierte en un parámetro de optimización más.
La nueva anestesia
Tras esta aparente liberalización de contenidos se esconde una estrategia más sencilla y eficaz: mantenernos ocupados, satisfechos y distraídos. No adoctrinados: anestesiados.
Una especie de ganado emocional, alimentado por impulsos diseñados en servidores remotos. Ovejas algorítmicas: artificialmente felices, productivas e incapaces de distinguir entre el deseo genuino y el estímulo fabricado.
(This article was previously published on Fast Company)
No estoy seguro sobre la falta de moralismo en este sentido del algoritmo: ¿No hay ninguna limitación? Pongo varios ejemplos y me decís si no debería ser censurable o no
a) Imágenes sexuales vejatorias donde el hombre o la mujer son humillados
b) Imágenes que incluyan tortura como aliciente sexual: empalamiento en armas, etc.
c) Menores de edad pedidos explícita o implícitamente al prompt. Pedofilia, Pederastia.
d) Desnudos de fotos subidas por los usuarios (con o sin el consentimiento del sujeto instagrameado)
e) Imágenes sexuales con animales
f) Necrofilia
g) Violaciones grupales a-la-manada
h) Cualquier imagen que sugiera que uan de las partes fue drogada/coaccionada
i) ¿Se pondrán límites a personas famosas o personajes animados con copyright?
Yo no soy nadie, pero si pienso que deberían regularse algunas cosas:
– Poner marcas de agua invisibles que acrediten origen de IA para así filtrar sus resultados incensurables de Google Images o similares. No queremos que los pedófilos agarren aun más ideas o que se promuevan comportamientos incívicos como la sumisión química o violaciones
– Tal vez no alcanzar un realismo 100%, que quede un margen para la realidad
En general estoy contra el porno, por varios motivos. Por eso me alegro que esto pueda hundir a la industria algo, puesto que la trata de personas en este sector es bastante común y es mejor reducirlo a su mínima expresión. Si sirve a alguien para controlar sus impulsos y fantasear con algo abstruso en lugar de machacar a alguien u obligarlo/a, bienvenido sea.
Ale, ya me podéis tildar de moralista.
Si a todo…
Por cierto, lo de «para usuarios adultos verificados» siempre ha sido un chiste online. Los nietos en inglaterra se registran con todos los datos de los abuelos a lo que quieran. Nunca ha habido un sistema eficaz contra esto.
¿Seguro que no has pasado el articulo , despues de escribirlo, por un prompt: «adaptamelo al estilo de Byung-Chul Han»?.
¡ Por que le has clavao ! Que maestria expresiva.
1) bueno, parece que la burbuja IA va a poder tener algún retorno económico, dado la billonada invertida que no hay manera de hacer que retorne económicamente
2) mucho se ha hablado de que el porno, en general, con su idealización (llevada hacia el lado más oscuro siempre) de conductas que poco tienen que ver con el comportamiento «natural» del sexo humano, suele distorsionar la mente, en concreto la de los jóvenes. Mi opinión, dentro de que siempre estoy a favor de la libertad máxima del individuo (hasta la frontera con el siguiente individuo más cercano, a.k.a prójimo), es que mejor relacionarse con humanos y dejar las pantallitas en general. Recalco, y en general, cuantas menos pantallitas, mejor para ti.
3) sumemos a esto l@s muñec@s robot que cada vez son más realistas y…bueno, ya si nos dan una renta básica universal…pues nada, algo parecido a una mezcla entre idiocracia (con ese sofác donde cagas mientras comes y ves un programa que va de golpes en los ueps) y 1984
Estoy 100% de acuerdo con Benji y Enrique. Aqui lo que pasa es que dos manipuladores se suman al negocio que siempre ha liderado la «mafia» que es la prostitución y su versión online que es el porno.
Tres cuestiones:
a) Para que haya resultados NSFW en una IA generativa se han usado imágenes de personas (infantiles, forzadas,…)
b) Hay un sitio para los que somos AMANTES de la IA generativa de imágenes, civitai, con modelos explícitos. Es decir técnicamente hablando NO APORTAN nada, eso ya estaba ahí, incluyendo los deepfakes.
c) Que la que se supone que es la fábrica de IA de referencia se lanza de lleno al fango, por el simple hecho que tienen un modelo de negocio de mierda, que no monetizan ni a tiros…
Cuando Elon sacó su modelo, era época de trump-elecciones, y permitía los deepfakes. En cuanto salió el idiota como presidente, «caparon» esos memes. Ya habían cumplido su función.
Con la IA como vector del porno, aparte del obvio de hacer caja, ¿Qué se quiere conseguir? Hundir moralmente ¿a los idiotas que opinan que la IA es una herramienta útil en más degradación moral? Esos que no saben hacer la «O» con un canoto, van a tener al alcance de su mano (nunca mejor dicho) las calenturas de generar lo que su mente depravada imagine.
Hasta ahora había un filtro doble, para la generación de esas imágenes, tener un PC con un mínimo de potencia, y otra saber usar por ejemplo AUTOMATIC1111.
Ahora esas barreas pasan a dos circunstancias nuevas:
1) Estar dado de alta en la lista OFICIAL de depravados de la IA
2) Que SAMDIOS y ELON tengan el listado de todo lo que tu mente ha fantaseado…
¿Qué pasa si de repente un país como EEUU en su deriva puritana pide a estas empresas esas listas y sus administradores comienzan a hacer redadas de pedófilos IA? Cosas peores ya están sucediendo con el KING. Pero claro eso a los amigos de las aficiones de EPSTEIN no es probable… ¿o si?
Ehmmm….
va de IA
(vale… ya me voy ycierro puerta… ) XDD
Que bien me ha quedado….
un conductor kamikaze
ps1.- Tú eres muy joven, pero hubo un tiempo en que, si llevabas las luces de día, te paraba la Guardia Civil y te fundía…
ps2.- No son las luces de cruce lo que implementan los vehiculos, sino las de posicion.
ps3.- buscad al kamikaze… que no es dificil…
ps4.- la IA mejorara el mundo… XDDDD
ps5.- Que es la GUARDIA CIVIL…!!!! la que publica…!!!!
Me parece razonable, el erotismo es un área de la curiosidad humana que esta ahí de siempre, nos pongamos como nos pongamos, ¿Alguien ha solicitado la censura de Youporn?
Desde luego tu no vas a pedir la censura de pedofilias en IA’s diversas…
Estate seguro que no pediré la censura. Estoy en contra de todas las censuras, incluida la pazguata.
Igual vas con anteojeras en esta discusión. Y cada vez que comentas (sin IA) te sumerges un poquito más en esas arenas movedizas que te metes para defender tus disparates…
El porno a medida es al erotismo lo que la zambomba a una orquesta sinfónica…
El desarrollo de sistemas de IA, como consoladores virtuales es de lo que se habla en el artículo y su capacidad para parecer que pueden detectar emociones y responder a ellas de manera empática. En definitiva se trata de que te van los dildos conversacionales, en vez de mantener relaciones con otros de tu especie. Lo que viene a ser un primate pajero determinista usando a un loro estocástico.
«Lo que viene a ser un primate pajero»
(con esto bastaba….)
Una recomendación cerdita …
¡¡¡ VIVAN LAS CAENAS !!!
Lo de repetir… una y otra vez… la misma frase… no te dice nada….???
Entre otras cosas, que ni tan siquiera entiendes el «por que»…???
No sois los primeros en contra de la libertad.
La libertad «carajo»
Se que soy muy pesado, pero sigo duches que esto es en nacimiento, los primeros meses de una criatura.
Reclamamos ética, cordura, buenas prácticas, sentido común, etc etc como si todos los líderes, independientemente de dónde sean y a que se dediquen, lo fueran.
Los nuevos dueños del mundo luchan por su supremacía sea al coste que sea y nada mejor que dispongas de masas que te sigan como las moscas a la miérda.
Sé que es la mayor tendencia ahora mismo, y que el trabajo de Enrique precisamente trata de eso, de estar al tanto de las tendencias. Pero reconozco que últimamente el blog se me hace un poco más aburrido, ya que prácticamente todos los artículos versan sobre inteligencia artificial.
Insisto, dicho con el mayor de los respetos (y que, por supuesto, es tan fácil como no entrar al blog). Pero bueno, ¡aquí seguiré!
puede que algunos temas se repitan, pero yo agradezco que Enrique nos regale una lectura diaria, tomando en cuenta que el todavia no se ha retirado y que de su agitado tiempo siempre aparte un momento para compartir cualquier informacion.
Porque no solo el tema está completamente de actualidad, es que además, yo me he metido hasta las trancas en él con TuringDream, y estoy trabajando todo el rato en ello, con lo cual te puedes imaginar dónde tengo la cabeza. Pero no te preocupes, siempre te encontrarás artículos poniendo a Zuckerberg a parir, otros sobre medio ambiente y la emergencia climática, y hasta algunos sobre seguridad… mañana hablo de gestores de contraseñas, sin ir más lejos!
Creo que no estamos hablando del problema principal: esto no es pornografía, es otra cosa.
Con la IA se podran generar todos los videos e imagenes sexuales que se quiera de cualquier persona. Podemos imaginar los problemas que puede causarle a cualquier mujer que circulen videos suyos por ahí haciendo cualquier cosa que no se sabrá si son reales o no.
A Gorki, salvo lo de los tapones de las botellas y tener que ponerse el cinturón en el coche, le parece bien todo pero a su nieta no se si le parecerá tan guay que sus compañeros hagan videos suyos chupandosela a dos en el baño del instituto y los comentarios que recibirá despues de ello.
Todos sabrán que es completamente falso e imaginado, Como si ahora hay un compañero de clase que hace un comic con el mismo tema. Problema de él
Como tu trayectoria informatica???
Los punteros bien…???? O le preguntamos a tu secretaria mecanografa…??? XDDD
Qué tiempos aquellos en los que se tenía que mirar para todos lados antes de pedirle al kiosquero el Play Boy de turno… también se aprende a disimular hasta con una dictadura (y como no en las llamadas pomposamente democracias).
Pues me voy a subir a la lancha de Gorki, porque nada peor que las censuras que se llaman revolucionarias (incluso con el adjetivo irónico de «justas»).
La IA no hace nada que no le instigue a hacer la IH mediocre que tenemos servida en el menú (desde hace más de dos mil añitos)!!! Tanto de programador como de usuario… y se le puede preguntar al bueno de Milo Manara, sobre la relación productor/ usuario. Porque el problema no es lo que se mira es lo que se ve… y el cine pornográfico no lo inventó la IA… ella al menos lo podrá democratizar un poco.
O es que la prostitución, ahora, es un asunto de putas y proxenetas???
Y es que el erotismo necesita un mínimo de misterio, para trabajar la imaginación… la pornografía solo necesita una mediocre IH consumidora (que le den todo mamado). Dejemos a la IA un poquito en paz, please. Porque el PB era pura IH en papel (de calidad eso sí) y ya dejaba muy poco que imaginar…
«La IA no hace nada que no le instigue a hacer la IH mediocre» Absolutamente de acuerdo
– «Qué tiempos aquellos en los que se tenía que mirar para todos lados antes de pedirle al kiosquero el Play Boy de turno»
Eso, seriais los que teniais algun tipo de… «prejuicio, complejo, no os educaron bien…»… ???
– «y el cine pornográfico no lo inventó la IA… ella al menos lo podrá democratizar un poco.»
y ahi vamos…. como no he tenido bastante, dejemos a la IA que me de mas cancha… XDDDD
– «Y es que el erotismo necesita un mínimo de misterio, para trabajar la imaginación… la pornografía solo necesita una mediocre IH consumidora»
Hombre… ahi si… para que vamos a negar lo impuro de nosotros mismos…. XDDD
Tio… que si necesitas la pornografia… tienes un problema… (y no voy a hablar de tus insatisfacciones personales… que siempre suspiras por una «Her» con apariencia de Scarlett Johanson…) pero ya que ensalzas a Gorki con sus creencias al respecto, igual eres otro enfermo com él… tomatelo como quieras…