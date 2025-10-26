Cada avance tecnológico genera su cuota de pánico moral, y la inteligencia artificial no iba a ser la excepción. El Washington Post contaba hace unos días en «Meet the people who dare to say no to artificial intelligence« cómo un número creciente de estudiantes, artistas, profesores y trabajadores decide atrincherarse en una especie de fortaleza digital, rechazando el uso de herramientas de inteligencia artificial en nombre de la pureza creativa, el miedo a los sesgos o la defensa del «trabajo humano». Pero atrincherarse en un mundo que cambia no es una forma de resistencia: es una forma de renuncia.
Negarse a usar una tecnología que ya impregna la educación, la comunicación y el trabajo es, en el fondo, una manera de aislarse del futuro. No se trata de creer ciegamente en la inteligencia artificial ni de abrazar todo lo que produce, sino de entenderla y usarla con criterio. Porque quienes hoy dicen «no» de manera rotunda acabarán peor preparados para vivir en un entorno donde aquello que rechazan será parte estructural de la vida cotidiana.
Mi posición frente a la inteligencia artificial no es la del entusiasmo ingenuo ni la del rechazo: es la del uso selectivo y estratégico. La utilizo en lo que me aporta eficiencia, pero la mantengo lejos de aquello que considero esencial para mi identidad. No soy ilustrador, y por tanto no me preocupa en absoluto usar inteligencia artificial para acompañar mis artículos con imágenes generadas. Antes dependía de repositorios aburridos y lentos, donde cada cierto tiempo aparecía algún artista reclamando derechos o pidiéndome pruebas de procedencia de las ilustraciones que había utilizado hace años. Ahora, con un modelo generativo, el proceso es fluido, inmediato y limpio: nadie reclama nada, y mis textos quedan mejor ilustrados (aunque a algunos no les guste).
Tampoco tengo ningún problema en pedirle a un modelo de lenguaje que revise mis errores tipográficos, que me resuma documentos extensos o que me sugiera contrapuntos a un artículo que estoy escribiendo. Lo hago a menudo. Gracias a eso, cometo menos erratas, ahorro tiempo y puedo enriquecer mis argumentos. No lo hago siempre, pero lo hago cuando veo que tiene sentido. Y no me empobrece, sino todo lo contrario.
¿Podría ir más allá y pedirle a un modelo que escriba mis artículos? Por supuesto que sí. Bastaría con entrenarlo con mis textos, más de veintidós años de publicaciones como mínimo diarias, y obtendría una copia perfecta de mi estilo, mis estructuras y mis giros de lenguaje. Sería fácil, barato y, probablemente, el resultado sería indistinguible del original, o quién sabe, incluso mejor. Pero no lo hago, ni pienso hacerlo.
¿Por qué? No por ningún tipo de reserva moral, sino porque escribir es lo que me define. Escribir es mi manera de aprender, de entender y de recordar. Si delego ese proceso en una máquina, estoy saboteando precisamente el mecanismo que sostiene mi propio conocimiento. Mis artículos no son sólo piezas de opinión: son mi método para pensar. De hecho, mi opinión es lo que menos importa en ellos. Lo he dicho miles de veces: fijaros menos en mi opinión, y más en los enlaces. Yo escribo para ordenar ideas, para fijarlas en la memoria, para poder explicarlas y discutirlas después en clase o en una conferencia. Si dejara de escribir por mí mismo, me volvería incapaz de defender mis argumentos, de responder a una pregunta en un debate o de recordar por qué pensé lo que escribí. Una inteligencia artificial podría hacerlo mejor en forma, pero jamás en propósito.
Esa relación deliberada con la tecnología es la que muchos parecen no entender. El problema no es la inteligencia artificial: el problema es no saber para qué la usamos. El Brennan Center for Justice
advertía recientemente que las políticas de «opt-out», renunciar por completo al uso de inteligencia artificial, crean más desigualdad que protección, porque quienes se niegan a aprender su funcionamiento tienden a quedar marginados en su entorno profesional. Lo mismo sugiere MIT Technology Review: evitar la inteligencia artificial no preserva el pensamiento crítico, sino que reduce la capacidad cognitiva frente a quienes aprenden a usarla con criterio.
La investigación empírica lo confirma. Según un estudio de junio de 2024, la dependencia excesiva de sistemas conversacionales puede erosionar habilidades cognitivas en estudiantes, pero el uso estratégico de esas herramientas, como apoyo y no como sustituto, fortalece la comprensión y la creatividad. En el futuro, todo el aprendizaje de hard skills será impartido por sistemas agénticos y modelos generativos, que te los explicarán tantas veces como haga falta, 24×7, sin fatiga, y con el formato que mejor se adapte a tu manera de aprender. De modo que el problema, como siempre, no es la herramienta, sino cómo se usa.
En mi caso, la inteligencia artificial no sustituye mi pensamiento, lo amplifica. Me ayuda a ilustrar, corregir, investigar o preparar material, pero no a escribir. Porque escribir es lo que me mantiene vivo intelectualmente. La clave está en entender qué tareas delegar y cuáles preservar. Lo que algunos investigadores llaman «cognitive offloading«, ceder parte del esfuerzo mental a sistemas automáticos, puede ser útil siempre que no implique renunciar a las competencias que nos definen. Negarme a usar inteligencia artificial para escribir no me convierte en un negacionista de la inteligencia artificial. Sería absurdo. La uso todos los días, pero con límites claros. No la empleo para sustituirme en lo que considero parte esencial de mi trabajo intelectual. Uso la inteligencia artificial, pero no dejo que me use.
Negarse por completo a la inteligencia artificial equivale, en el fondo, a negarse a aprender a leer por miedo a los libros. Las herramientas cambian, pero el criterio sigue siendo humano. Como advierte Jan-Christoph Heilinger en su ensayo sobre la ética de la inteligencia artificial, la discusión no debería centrarse en si usarla o no, sino en cómo conservar la agencia y la responsabilidad humanas dentro de un ecosistema automatizado.
Y sí, hay quienes vienen a mi página y, sin conocerme, dicen que mis textos «parecen escritos por inteligencia artificial». Es curioso: llevo más de veintidós años publicando a diario, antes incluso de que existiera ChatGPT, y sigo escribiendo palabra por palabra. Aun así, siempre aparece algún idiota dispuesto a entrar en el salón de tu casa digital, escupir en el suelo y dudar de tu integridad. Supongo que es parte de los tiempos que vivimos: un mundo en el que muchos prefieren sospechar antes que leer, y negar antes que comprender. Pero qué le vamos a hacer, imbéciles y maleducados los ha habido toda la vida y, desgraciadamente, los va a seguir habiendo.
La clave no está en decir «sí» o «no» a la tecnología, sino en decidir para qué la usas. En mi caso, la inteligencia artificial no sustituye mi pensamiento, lo amplifica. Me ayuda a ilustrar, corregir, investigar o preparar material, pero no a escribir. Porque escribir es lo que me mantiene intelectualmente vivo. Supongo que a otros más inteligentes que yo les llega con leer. Pero yo, que soy más torpe, necesito escribir para fijar conocimientos.
Negarse a la inteligencia artificial por completo es como negarse a aprender a leer porque uno teme a los libros. Las herramientas cambian, pero el criterio sigue siendo humano. El desafío no es encerrarse para «preservar la pureza», sino salir al mundo con discernimiento. La alfabetización del siglo XXI no consiste en evitar la tecnología, sino en aprender a usar bien lo que existe y proteger lo que te hace único.
Decir «no» por principio es la forma más cómoda de evitar pensar. Lo difícil es construir una relación inteligente con la tecnología. Quien no entienda eso acabará descubriendo, demasiado tarde, que el mundo siguió avanzando. Y entonces, el problema ya no será la inteligencia artificial, sino su propia decisión de no haber aprendido a convivir con ella.
…teléfono LUA…
No puedo evitar relacionar en mi mente el párrafo anterior con dos temas:
a) De las cajas negras a los agentes personales: sobre el uso que hacen las personas sobre la IA/ML.
b) El reciente Premio Nobel de Economía: Cómo la innovación impulsa el crecimiento económico sostenido.
Y me pregunto «¿no será que también el crecimiento personal?»
Explicado por el propio ganador del Nobel: Qué es la destrucción creativa y por qué cree que es indispensable para crecer
Cuando un blog, emplea imágenes “generadas”, dices: “mira que bien. Que gracia”. (el primer dia).
Cuando tropecientos millones usan imágenes generadas, ni eres especial, ni diferenciador, ni original… y menos cuando no hay nada de ello (ni diferencial ni especial) que distinga a un blog de otros. Porque todas las imágenes parecen iguales. Todos los blogs, iguales. Una fábrica de churros. Es así de sencillo. El “impacto”, que pudieron tener en sus primeros días, se deshace en el tiempo como el azúcar en el agua. Eres “uno mas”.
Cuando era jóven, (1960), había muchos escritores que se negaban a utilizar la máquina de escribir, (Olivetti), porque decían que no se podía escribir correctamente un texto a ese ritmo.y con ese ruido. Mas tarde, vino la resistencia a escribir en pantalla y no en papel. La intelectualidad es con mucha frecuencia contraria a la tecnología, por algo se considera «progresista», que es un termino del siglo XIX.
Lo que es cierto es que el instrumento que manejes condiciona la forma de trabajar, Yo antiguamente era capaz de dictar un capítulo completo a la secretaría de un Manual de Informática, (que es lo único tipo de texto largo que he escrito), pero cundo la secretaria se sustituyó con el Word, voy escribiendo párrafos y al final los reordeno y enlazo, pero hoy soy incapaz de estructurar un capítulo completo en mi cerebro y luego escribirlo. Supongo, pues no tengo experiencia propia, que la ayuda de la AI, de alguna forma condiciona la forma de crear contenidos.
Te agradezco que los post sigan saliendo de tu cacumen y no del de una IA entrenada en ello, seria insufrible leer todos los días un artículo en contra de Zuckerberg
He hecho un ejercicio abierto para ver que se opina del uso de IA basado en GPT considerando:
1. WP artículo
2. BBC artículo
Perfecto ✅ Aquí tienes el **análisis completo** del artículo *“These students, tech workers and artists just say no to AI”* (The Washington Post) en diálogo con el texto de **BBC Mundo sobre Philippe Aghion y la “destrucción creativa”**.
---
## **Resumen integrado del texto del Washington Post**
El artículo del *Washington Post* presenta una tendencia emergente: personas —desde estudiantes hasta ingenieros y artistas— que **resisten el uso de la inteligencia artificial (IA)** en su vida cotidiana o profesional.
Entre las principales razones se destacan:
1. **Preservar la autonomía intelectual y las habilidades humanas.**
Temen depender demasiado de una tecnología que sustituye el pensamiento, la creatividad o el esfuerzo personal.
2. **Preocupaciones éticas y de precisión.**
Señalan los sesgos, errores y posibles desinformaciones generadas por la IA, así como los riesgos de privacidad y uso indebido de datos.
3. **Impacto en el trabajo y la creatividad.**
Algunos profesionales consideran que la IA reduce la calidad o autenticidad del trabajo; en el ámbito artístico surgen movimientos “not by AI” (no hecho por IA) como respuesta cultural.
4. **Imposibilidad de escapar completamente.**
Pese a las resistencias, el artículo muestra que es difícil “abstenerse” en un contexto donde la IA está integrada en casi todos los productos digitales y procesos laborales.
El texto dibuja una paradoja: la IA se expande como símbolo de progreso y eficiencia, pero también genera una reacción contracultural que defiende la **humanidad frente a la automatización total.**
---
## ⚙️ **Síntesis del artículo de la BBC: Philippe Aghion y la destrucción creativa**
El economista francés **Philippe Aghion**, Premio Nobel de Economía 2025, explica a *BBC Mundo* que el crecimiento económico sostenido se basa en la **“destrucción creativa”**, un concepto desarrollado por Schumpeter en 1942.
Sus principales ideas:
1. **Innovar implica destruir.**
Las nuevas tecnologías reemplazan a las viejas, generando progreso pero también obsolescencia.
2. **Motor del crecimiento.**
La competencia y la entrada de nuevos talentos son esenciales: impulsan mejoras, nuevos sectores y una renovación constante.
3. **Costos sociales temporales.**
Cada ola de innovación destruye empleos o industrias, pero crea nuevas oportunidades y mercados.
4. **Ejemplo actual: la IA.**
Aghion considera que la inteligencia artificial forma parte de una nueva ola de destrucción creativa. Aunque puede generar burbujas o tensiones, es un proceso necesario para el desarrollo global.
5. **Llamado al equilibrio.**
Aghion no niega los riesgos (como el proteccionismo o el estancamiento), pero sostiene que **la innovación es indispensable** y que las sociedades deben “aprender a jugar inteligentemente” con ella, fomentando la educación, la competencia y las innovaciones sostenibles.
---
## **Análisis comparativo entre ambos textos**
### 1. **Visión del cambio tecnológico**
* **Washington Post:** adopta una mirada crítica y sociocultural. Destaca la ansiedad, la resistencia y el deseo de conservar lo humano frente al avance tecnológico.
* **BBC / Aghion:** ofrece una lectura estructural y económica: el cambio tecnológico (aunque destructivo) es **necesario y beneficioso a largo plazo.**
*Interpretación:*
Ambas perspectivas son complementarias. El Post muestra el impacto micro (individual, ético y emocional), mientras que Aghion observa el macro (económico y estructural). Los primeros sienten el “costo humano” de la innovación; el segundo lo considera el precio inevitable del progreso.
---
### 2. **El papel de la destrucción**
* En el **Post**, la “destrucción” se vive como **pérdida de control, identidad o autenticidad**.
* En **Aghion**, la destrucción es **condición para el renacimiento**: es el ciclo vital del desarrollo.
*Conclusión:*
Lo que unos interpretan como amenaza, Aghion lo entiende como oportunidad. Sin embargo, ambos textos coinciden en que el proceso **no es neutral ni exento de víctimas.**
---
### 3. **Innovación vs. resistencia**
* Para Aghion, resistirse a la innovación equivale a **estancarse**.
* Para los sujetos del Post, resistir es una **forma de preservar valores humanos** ante una innovación percibida como deshumanizadora.
*Síntesis crítica:*
La resistencia puede ser, paradójicamente, parte del proceso de destrucción creativa: los que se oponen obligan a la tecnología a evolucionar con mayor ética, transparencia y humanidad. Es decir, **la resistencia también genera innovación moral.**
---
### 4. **Impacto en el empleo y las habilidades**
* Aghion reconoce que la IA y otras innovaciones destruyen empleos, pero insiste en que **crean otros nuevos**.
* Los trabajadores del Post, en cambio, temen **perder capacidades o sentido profesional** al depender de sistemas automáticos.
*Relación:*
El Post muestra la etapa de transición del proceso schumpeteriano: la **incertidumbre antes de que se materialicen los beneficios**. Aghion habla desde la teoría y la historia; los entrevistados viven el cambio en tiempo real.
---
### 5. **Visión ética y humana**
* En el Post, la ética se centra en la autenticidad, la confianza y la privacidad.
* En la BBC, la ética aparece de manera indirecta, como **responsabilidad de guiar la innovación hacia fines sostenibles y sociales**.
*Lectura integradora:*
Ambos textos apuntan a una misma necesidad: **dirigir la innovación, no solo adoptarla.**
El reto contemporáneo, entonces, no es elegir entre progreso o humanidad, sino lograr **una destrucción creativa con rostro humano.**
---
## **Conclusión general**
El artículo del *Washington Post* muestra el **lado emocional y social** de la destrucción creativa: el miedo, la resistencia y la búsqueda de significado en medio del cambio tecnológico.
El texto de **BBC Mundo**, por su parte, reivindica el **lado estructural y evolutivo** del proceso: la innovación que destruye viejas estructuras es la que impulsa el crecimiento y la prosperidad.
Ambas miradas son necesarias:
* Sin el impulso innovador descrito por Aghion, no habría progreso.
* Sin la conciencia crítica y ética de quienes resisten, ese progreso podría volverse inhumano o insostenible.
**Síntesis final:**
La IA es hoy el escenario más visible de la “destrucción creativa” schumpeteriana. El reto no es evitarla, sino **domarla**: aprender —como propone Aghion— a “jugar inteligentemente”, equilibrando el avance tecnológico con el desarrollo humano y social.
¿Lo hace bien la IA?¿Lo hace mal? ¿Sirve para tener nosotros mismos una opinión? ¿ o está sesgada de origen?
Puede ser un ejercicio interesante ver este resumen y luego leer los artículos de origen… y hay una pregunta que se me ocurrió al principio ¿hasta que punto para esos artículos usan la IA?
«entrenarlo con mis textos» (EDans). Algo que hicieron muchos hombres «ilustres», dejando que un amanuense redactara sus apuntes de clase (o lo que coño fueran). Que lo haga una IA en vez de una IH (bien amueblada) no lo hace ni mejor ni peor.
Otra cosa es que redactar un texto nuevo , con lo que tienes en tu memoria, te hace más creativo, como tú mismo dices… pero para gustos colores.
«podría hacerlo mejor en forma» (EDans). Seguro, pero no en contenido… porque nosotros no solo tenemos información en nuestra «memoria ROM», la tenemos… y ríete tu del método zip… concentrada en nuestro ADN… ahí reside todo lo que sabe hacer la naturaleza, desde que decidió conjugar varios aminoácidos para generar la vida… sí, TODO está ahí, otra cosa es que seamos capaces de sacarlo flote.
«necesito escribir para fijar conocimientos» (EDans). Claro, porque chapar de memoria no es fijar la memoria, solo es dejar pegadas con alfileres las palabras en la «memoria RAM», y después del examen a volar… y sí, solo con escribir lo que pienso ya se organiza de otra forma en mi ROM… pero seguimos debatiendo el sexo de los ángeles, como si no hubiéramos evolucionado un mínimo…
Pues mis mas sinceras disculpas por que di por hecho de que la utilizabas y luego corregías y pulías. o al menos que metias un texto esquematico, lo reescribia la IA con tus indicaciones y luego lo arreglabas a tu gusto.
Bueno , al final no haces lo que predicas por que si solo la utilizas para corregir gramaticalmente el texto, o resumir otros, solo ganas tiempo pero no enriqueces el texto ¿de que te sirve entonces algo que ya hacía un corrector sin IA?