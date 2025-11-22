La huella asiática: cómo China está electrificando el Sur global

El ascenso de la movilidad eléctrica en Latinoamérica, impulsado por marcas chinas en países como Perú, Chile o Brasil, no puede calificarse ya de fenómeno casual: más que eso, es el resultado de una estrategia inteligente por parte de China para proyectar su industria hacia los países en desarrollo, y al mismo tiempo, una lección muy incómoda para el mundo desarrollado.
Mientras las ventas de vehículos eléctricos en la región alcanzan cifras récord, como el 10.6% en Chile o el 9.4% en Brasil, muchas naciones ricas siguen atascadas en un discurso estereotipado, infantil y absurdo sobre la supuesta «falta de infraestructura» o las «limitaciones de autonomía».
La realidad, sin embargo, es muy distinta. Quienes se quejan de no poder cargar un coche eléctrico son, en su mayoría, los mismos que no han entendido todavía cómo se usa uno: el 95% de las cargas se hacen en casa, durante la noche, con electricidad barata y sin pérdida de tiempo, y si no tienes una plaza de garaje en la que instalar un cargador, en el ratito de tomar un café y una tostada un par de veces a la semana. El mito de las estaciones de carga como cuello de botella es una fantasía que la experiencia desmiente cada día. Y los problemas de autonomía solo existen para quienes no saben planificar un viaje, o pretenden convertir un trayecto excepcional en argumento estructural.
Mientras los países ricos siguen repitiendo ese estúpido mantra, los países en desarrollo, supuestamente menos sofisticados, están adoptando los vehículos eléctricos con una mentalidad mucho más racional: analizan costes, uso real, mantenimiento y, sobre todo, ahorro, y descubren que la ecuación es favorable. En una región donde el coste del combustible pesa más en la economía doméstica y donde los desplazamientos son previsibles, la movilidad eléctrica no es un capricho tecnológico: es puro sentido económico. Paradójicamente, los ciudadanos de menores rentas están demostrando una comprensión más madura del análisis coste-beneficio que muchos consumidores de países ricos, aún atrapados en una narrativa completamente trasnochada y obsoleta.
China ha sabido leer ese mapa con precisión. Tesla y los fabricantes tradicionales occidentales, con sus márgenes altos y sus estrategias premium, simplemente no pueden competir en precio ni en volumen en los mercados del Sur global. Las marcas chinas han entrado por donde el mercado estaba vacío: coches eléctricos más baratos, adaptados a realidades locales, con mantenimiento sencillo y creciente infraestructura de servicio.
Este movimiento tiene consecuencias que van mucho más allá del mercado. El transporte por carretera es uno de los grandes multiplicadores de emisiones globales, especialmente en países en desarrollo, donde el parque automovilístico crece a toda velocidad. Electrificar ese crecimiento no sólo evita un desastre climático a largo plazo, sino que transforma la naturaleza misma del desarrollo: si los países del Sur saltan directamente al coche eléctrico, se ahorran décadas de dependencia petrolera y de contaminación urbana completamente evitable, que no termina en los pulmones de sus ciudadanos.
En este escenario, la apuesta china por exportar electromovilidad asequible es tanto una jugada económica como una política ambiental global. Estudios del Banco Mundial y del CSIS destacan que la adopción de vehículos eléctricos en países de renta media puede reducir emisiones de transporte hasta en un 30% en apenas una década, incluso con infraestructuras limitadas, siempre que la electricidad proceda de fuentes razonablemente limpias.
Y mientras esto sucede, los países ricos continúan en un bucle de autocomplacencia y desinformación: ciudadanos que se quejan de los puntos de carga, fabricantes que sobredimensionan costes, medios que amplifican la idea de que la transición es «difícil» o «cara». Pero lo más irónico es que, en este mismo momento, millones de ciudadanos de países emergentes están comprando coches eléctricos, cargándolos en sus casas y moviéndose sin problemas, mientras los «expertos» del Norte siguen lamentándose absurdamente por problemas que no existen.
Este contraste deja en evidencia algo más profundo: una incapacidad cultural para entender la transición energética como un cambio de hábitos, no solo de tecnología. Los ciudadanos de muchos países ricos no fallan por falta de recursos, sino por exceso de prejuicios. Y mientras tanto, China no discute, actúa: construye fábricas, exporta baterías, instala cargadores, firma acuerdos bilaterales, y electrifica el planeta desde abajo hacia arriba.
El resultado es una paradoja fascinante: el futuro eléctrico del mundo puede estar fraguándose en las calles de Lima, São Paulo o Santiago, no en California ni en Berlín. Los países que antes imitaban ahora experimentan, y los que antes lideraban ahora… se dedican a quejarse. Los ciudadanos del Sur global están demostrando una inteligencia práctica que los del Norte parecen haber olvidado: si algo funciona, se adopta, y si además ahorra, se usa. Si además contamina muchísimo menos y nos lleva a vivir mejor, se impone.
Por eso, cuando dentro de unos años veamos que las ciudades de América Latina tienen un aire más respirable y un parque eléctrico más joven, barato y eficiente que muchas capitales europeas o estadounidenses, recordemos este momento. Será el día en que entendamos que la resistencia al cambio no era tecnológica, ni económica, ni energética: era pura y absurdamente psicológica. Y que mientras los países ricos discutían sobre enchufes y autonomías, China ya estaba electrificando el mundo.
«una incapacidad cultural para entender la transición … De los países ricos»
Supongo que te refieres a los políticos que usan cualquier cosa como arma arrojadiza para mantenerse en el poder. La verdad o la realidad les importa poco.
uff Enrique, se te va a llenar la sección de comentarios con lloriqueos…
Keywords esperados: dictadura, sobrecapacidad, dumping…
Key-ideas esperadas: el interés de los multimillonarios coincide con el de la masa asalariada, chino-malo; opcionales: sin nucleares no se puede estabilizar la red…
PD: Quien se crea que la UE se rige de manera democrática, no ha prestado atención a la historia en estás décadas. Los lobbies del automóvil van a impedir que entren los coches eléctricos baratos que necesitamos, y nosotros, por nuestros huevos, no nos vamos a comprar eso tochos de metal ultra-caro. Así que esperemos un hundimiento a cámara lenta de varios países europeos, y con ello su radicalización nacionalista, y con ello su militarización y su boicot a una política común europea.
Pensamiento simplista, como siempre. Lo que dice Enrique no es incompatible (al contrario) con que China está sobre produciendo y haciendo dumping a nuestras industrias, que para poder competir necesitan muchísimo (pero muchísimo) más dinero del que les damos. Porque China está invirtiendo paletadas brutales de dinero, que superan por mucho cualquiera de nuestras inversiones. Entonces, no invertimos más en la nuestra para intentar acercarnos?:
https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/los-fabricantes-chinos-coches-electricos-recibieron-hasta-215-383-millones-ayudas-publicas-5523212/
Y gente como tú no quiere entender eso. Ni quiere entender que China está haciendo esto con un coste ambiental brutal que aquí no queremos asumir, y un desprecio a los derechos laborales que espero que tampoco sean de tu agrado:
https://www.xataka.com/materiales/esta-ciudad-china-epicentro-mundial-tierras-raras-problema-que-nadie-penso-sus-habitantes
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-auto-workers-bear-brunt-price-war-fallout-widens-2023-09-05/
Y que la sobreproducción es brutal y que el dumping les afecta incluso a ellos como todos los anteriores, la propia dictadura está avisando e intentando controlarla (e igual que con las anteriores sobreproducciones, no lo consigue, va tapando una con otra):
https://www.motorpasion.com/industria/china-no-quiere-coches-electricos-baratos-pekin-advierte-a-sus-fabricantes-que-frenen-guerra-precios-se-hunda-economia
Quieres empobrecerte? No inviertas más en tu industria y permite a una dictadura que mediante dumping, sobreproducción, pasar de derechos laborales y de costes medioambientales venga a hundir una tuya completamente estratégica. Es un gran plan
Una búsqueda rápida me dice que sólo en España se han gastado 3.000 millones en los últimos 10 años en subvencionar la compra de automóviles y 5.000 en los últimos 15 años.
Eso sin contar diversas ayudas directas e indirectas a los fabricantes que podrían duplicar esa cantidad.
Si esto lo multiplicamos digamos que por 10 para toda Europa la cifra no queda muy lejos de los 215.000 millones chinos.
Pero mientras que China ha desarrollado coches y construido industrias en Europa el dinero lo han distribuido los fabricantes en dividendos y «bonus» para los directivos.
Así nos va. Pero claro esto es el capitalismo estilo Reagan y escuela de Chicago.
Ahora esos mismos fabricantes europeos quieren más dinero para competir. Supongo que han bajado los «bonus» y necesitan dinero para más.
Y lo de competir ya si eso…
Cómo has hecho ese cálculo? Incluso sumando esas dos cifras y multiplicando por 10 te da 80 mil millones, está lejísimos de llegar siquiera a la mitad de dinero. Y ese cálculo sobre China es muy, muy conservador, según los propios autores
Por cierto, los bonus para directivos no son nada, absolutamente nada dentro de esas cifras, las más elevadas a lo mejor llegan a un 1% dentro del 30% de beneficio de la parte de los fondos dedicados
Igual no me he explicado bien.
No es tan importante si tu cifra de 215.000 millones en China es más o menos ni si mi cifra de 80.000 millones en Europa es más o menos (aunque sigue siendo mucho).
Lo que quiero decir es que en Europa el dinero se ha dedicado a lo de siempre mientras que el China lo han dedicado a crear algo nuevo.
Algunos europeos ya lo están haciendo bien, unos -Citroën- mejor que otros -Renault-. VW parece que empieza a entender que los eléctricos no son un lujo, pero van lentos.
Otras marcas ya implantadas en Europa como Hyundai tiene algunos modelos magníficos.
Así que más les vale espabilar porque japoneses, surcoreanos y, sobretodo, chinos se los van a comer vivos. Pero de momento siguen patrocinando revistas del motor que glorifican los cilindros y condenan los electrones.
Hace años que digo que, teniendo en cuenta el predicamento de VW y Mercedes en Suramérica, bien como empresas bien como país -Alemania- deberían haber invertido en Bolivia para crear una industria local de extracción y refinado de litio y fabricación de baterías. A cambio, un trato de favor en la venta de dichas baterías y en la compra de VE alemanes. Y de ahí a toda Suramérica.
Pero no, se han atascado aquí y han perdido sus mercados exteriores. Gran éxito alemán y europeo.
De hecho Alemania lo intentó, pero Evo Morales canceló el acuerdo en 2019:
https://www.mining.com/bolivia-walks-away-from-lithium-project-with-german-company
Y con el cambio político Alemania lo está intentando otra vez:
https://balkangreenenergynews.com/germany-seeks-bolivias-lithium-as-project-jadar-in-serbia-stalls/
Comprarse un coche eléctrico ha sido en mi caso ganar dinero. Gastaba 600 eur/mes de diesel y la cuota de mi nuevo Tesla es de 400€/mes. Eso sin contar costes de mantenimientos o averías.
Cuando pruebas un eléctrico se acabó el térmico para siempre, al menos así ha sido en todos lo que conozco.