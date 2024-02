El mayor hipócrita del mundo

En la comparecencia de ayer ante el Senado de los Estados Unidos de los responsables de varias redes sociales (Meta, TikTok, Discord, X y Snap), titulada «Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis«, pudimos ver la mayor demostración de hipocresía del fundador y CEO de Meta, Mark Zuckerberg: interpelado por el senador republicano Josh Hawley, que le señaló su inacción a la hora de corregir alguna de las características de sus productos que claramente provocaron daños a miles de jóvenes y le ofreció la posibilidad de pedir disculpas a los familiares de algunos de ellos que se encontraban en la sala con fotos de sus hijos, Zuckerberg se levantó y se dirigió a ellos para formular unas disculpas:

“I’m sorry for everything you have all been through, no one should have to go through the things that your families have suffered, and this is why we invested so much.”



(«Lamento todo lo que habéis pasado, nadie debería tener que pasar por las cosas que han sufrido vuestras familias, y es por eso que invertimos tanto».)