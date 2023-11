La inteligencia artificial, sus tiempos y el liderazgo…

La noticia del día es, sin duda, la inesperada decisión de OpenAI de publicar un comunicado en el que informa de que prescinde repentinamente de los servicios de uno de sus cofundadores, el mediático Sam Altman, como CEO, y lo sustituye de manera interina por la CTO de la compañía, Mira Murati, una ingeniera de origen albanés que llevaba desde 2018 en la compañía. Como resultado de la salida de Altman, el presidente, Sam Brockman, ha dejado también su cargo cuatro horas después, en lo que supone un cambio total de liderazgo para la empresa que gestiona algoritmos tan conocidos como OpenAI o Dall·E.

¿Hipótesis? En este momento, todas. Las reacciones tanto de Altman como de Brockman en Twitter dejan claro que la decisión ha sido completamente inesperada y que ni ellos mismos parecen saber a qué se debe, y la nota de OpenAI habla de Sam Altman «was not consistently candid in his communications with the board», es decir, «no fue consistentemente sincero en sus comunicaciones con el consejo», lo que obviamente indica una pérdida de confianza y una defenestración en toda regla.

Algunos aventuran problemas de seguridad que han ido plagando el despliegue de los productos de OpenAI: tras el último DevDay de la compañía, en el que se anunciaron importantes funcionalidades que permiten alimentar a ChatGPT con información propia para crear tus propios asistentes, Microsoft, socio fundamental en OpenAI, cortó el acceso de sus empleados a ChatGPT debido a preocupaciones sobre la seguridad y la confidencialidad de la información, un problema que ya había surgido anteriormente, y OpenAI anunció la interrupción de las altas en ChatGPT Plus, lo que puede indicar también problemas derivados de un crecimiento desordenado. Tras asegurar Satya Nadella, CEO de Microsoft, que mantiene su confianza en la compañía, OpenAI ha anunciado la salida de Sam Altman, lo que lleva a muchos a vincular estos hechos de manera causal.

Sam Altman es, claramente, un perfil ideal para lanzar una compañía, obtener financiación y convertirla en el fenómeno mediático en el que se ha convertido. Desde el momento en que, en 2020, dejó Y Combinator para convertirse en CEO de OpenAI, la compañía ha sido capaz de obtener toda la financiación que necesitaba y de escalar en su visibilidad de manera brutal hasta protagonizar el mayor crecimiento jamás obtenido por una aplicación tecnológica, y convertir a ChatGPT en portada de la revista Time.

Sin embargo, el perfil ideal, tantas veces optimizado en Y Combinator, para lanzar a una compañía y propulsarla como fenómeno mediático, no es necesariamente el mismo que el que la compañía necesita para, una vez convertida en celebridad, llevar a cabo un desarrollo responsable o seguro. En ese sentido, y a pesar de toda la ola de solidaridad y de buenas palabras que Sam Altman ha recibido a partir de la noticia de su cese, la idea de OpenAI, evidenciada en varias discusiones internas, es que el rápido desarrollo de sus productos y servicios no estaba garantizando un desarrollo seguro o responsable, y que era preciso retomar el control aunque fuese a costa de un crecimiento más lento.

Por el momento, no tenemos ni información proporcionada por el principal protagonista, Sam Altman, ni tampoco idea de por qué perfil de candidato optará la compañía tras el nombramiento interino de Mira Murati como CEO. Pero si la experiencia de otras situaciones anteriores en otras compañías sirve de algo, esperaremos seguramente un perfil tranquilo, con más experiencia específica en el ámbito de la inteligencia artificial, y con una aproximación más reposada en todo lo tocante al lanzamiento de productos y servicios, con todo lo que ello puede conllevar. Y para Altman, más tiempo para centrarse en otros proyectos también importantes como WorldCoin y, seguramente, algunas declaraciones pronto en las que nos dará algo más de información sobre qué fue concretamente lo que generó semejante punto de inflexión.