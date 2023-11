Las dating apps y su caída libre

Antònia Justícia, de La Vanguardia, me llamó para hablar sobre el fortísimo desplome de las llamadas dating apps como Tinder, Bumble, Meetic y otras, y hoy publica en La Vanguardia un muy buen artículo, «El negocio de apps de citas como Tinder y Bumble se desploma» (pdf), en el que recoge muchos de los temas de los que hablamos.

Los factores que afectan a este modelo de negocio son bastante variados y complejos. En primer lugar, obviamente, la saturación del mercado, que desde un primer concepto exitoso y tras un fortísimo auge durante la pandemia, se ha llenado de propuestas muy similares con distintos matices: simétricas, asimétricas para dar más control a las mujeres, orientadas a relaciones duraderas, para búsqueda de relaciones homosexuales, etc. y en las que, por lo general, persisten prácticamente siempre estereotipos de género socialmente muy asentados y difíciles de evitar.

Para los usuarios de este tipo de apps, diferenciar cuáles funcionan mejor o les permiten satisfacer sus intereses se vuelve una cuestión compleja y que a veces conlleva incluso una gestión incómoda. La llegada de modelos basados en el freemium, que plantean más privilegios, mejor posicionamiento o prácticamente un trabajo de SEO/SEM dedicado a algo como las relaciones, no deja de complicar la situación y de convertirla, en cierto sentido, en artificiosa.

Pero más allá de la saturación del mercado, existe un problema central: para aquellas personas que entran en estas apps tratando de encontrar una pareja estable, el dilema que se encuentran es que si la app hace bien su trabajo, terminan abandonándola. El momento de «darse de baja del Tinder» porque crees haber formalizado una relación con una persona que conociste ahí es conocido por muchas parejas, y supone casi un ceremonial. Así, un número no despreciable de usuarios dejan de usar este tipo de apps todos los meses simplemente porque han encontrado pareja estable, lo que las hace cada vez más interesantes para aquellos con otro tipo de intereses, perfectamente legítimos, pero más centrados generalmente en el sexo casual.

Por otro lado, una deriva generacional que también ha conllevado un descenso en la demanda: la llamada Generación Z parece, cada vez más, considerar este tipo de apps como algo «viejuno», cuando no directamente humillante o incómodo, lo que limita el crecimiento en esa franja de edad, muy necesaria para mantener la vitalidad de estos servicios. Para la Generación Z, aparentemente, la idea de buscar relaciones entre sus amigos y conocidos parece más atractiva que la de aventurarse en un entorno como el de las dating apps en las que las cosas dependen de un algoritmo, una propuesta que si bien llegó a seducir a muchas personas de la generación anterior, ahora se ve casi como algo sórdido. Por otro lado, el concepto de «grupo de conocidos» también cambia cuando incluso plataformas virtuales como Roblox se plantean que pueden ser un sitio para facilitar las relaciones entre sus usuarios.

Dados estos factores, nos vamos encontrando cada vez más con apps como Tinder o Bumble que muestran fortísimas caídas en su valoración, y que fuerzan desde cambios hasta la salida de sus fundadores, mostrando que si el crecimiento de una compañía depende de factores que no puede controlar y, además, parece difícil plantear que ese crecimiento sea ilimitado o constante, los mercados financieros no son el mejor sitio para ella. No olvidemos que esos mercados se mueven fundamentalmente no tanto por la facturación como por las perspectivas de crecimiento, algo que estas apps, a partir de cierto tamaño, no parecen estar siendo capaces de garantizar (de hecho, han decrecido en su número de usuarios de pago).

Un tema interesante que señala una deriva social que evoluciona con el tiempo, que está sujeta a todo tipo de factores, y que cuando se conjugan de determinadas formas, pueden dar al traste con lo que parecía un negocio que muchos pensaban que se incorporaría a los usos y costumbres de manera definitiva. En el mundo de lo social, hay pocas cosas que no cambien con el tiempo…