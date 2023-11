Y el premio es… para ese señor de Redmond!

El alucinante culebrón surgido en el seno de OpenAI tras la decisión de su consejo el pasado viernes, de cesar a su co-fundador, Sam Altman comunicándoselo mediante videoconferencia, y la subsiguiente salida de su CEO, Greg Brockman, ha dado un giro impresionante cuando el socio más importante de la compañía, Microsoft, ha comunicado esta mañana que aunque mantiene todo su apoyo a OpenAI y esperan conocer pronto a su sucesor, Emmett Shear (ex-CEO de Twitch), han ofrecido a los citados Sam Altman y a Greg Brockman que se incorporasen a Microsoft para dirigir un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial, oferta que ha sido aceptada.

A partir de aquí, la locura: una carta firmada por 505 de los 700 empleados de OpenAI pide a su consejo que dimitan por su incapacidad y por haber creado una situación injustificada al despedir a Sam Altman, y afirman que en caso de no reincorporarse Altman y Brockman a la compañía, se despedirán y se irán todos ellos a la nueva subsidiaria creada dentro de Microsoft, que aparentemente les ha asegurado que tiene sitio para todos. En cabeza de los firmantes, la CTO de la compañía, Mira Murati, que tras ser designada como CEO interina el pasado sábado tras el despido de Altman, fue reemplazada tras ponerse del lado de Altman y tratar de conseguir durante todo el fin de semana que se reincorporase a la compañía. Claramente, lo más importante en una compañía – y más en una basada en el conocimiento como OpenAI – no son sus edificios, ni sus servidores, ni su software ni su caja… lo más importante son las personas. Y si no quisieran incorporarse a Microsoft por alguna razón, siempre podrían irse a Salesforce, que les ofrece igualarles el sueldo y compensarles sus opciones sobre acciones.

El episodio es tan alucinante, que ya tiene página propia en Wikipedia (aunque algún editor ha pedido su eliminación, lo que sería una pena porque contiene una recopilación de enlaces y de la secuencia de acontecimientos francamente buena), es una prueba de lo que pasa cuando se dejan las compañías en manos de personas con escasa experiencia directiva (la inusual estructura corporativa de OpenAI podía ser por su diseño buena para algunas cosas, pero ha terminado siendo muy mala en términos de profesionalidad) y aún le queda recorrido para seguir dando que hablar. Ahora, el protagonista que aparentemente urdió el despido de Altman, Ilya Sutskever, parece ver repentinamente la luz, arrepentirse y pedir que vuelva, algo a lo que ya veremos si Altman está dispuesto.

De lo que no queda ninguna duda, en cambio, es de quién es aquí el más listo de la clase: un señor nacido y criado en India pero con domicilio desde hace años en Redmond, Satya Nadella, que no ha dudado en moverse a toda velocidad para, por un lado, asegurar que su importante inversión en OpenAI no quedaba reducida a escombros por la falta de profesionalidad de su consejo, y que si eso sucedía y la compañía se descapitalizaba intelectualmente, esa fuga tuviese lugar en la dirección adecuada. Ser capaz, en medio de un fin de semana, de mantener conversaciones con los recién despedidos Sam Altman y Greg Brockman (que no tendrían problema ninguno en captar recursos para crear una nueva compañía de inteligencia artificial y llevarse con ellos a muchos empleados de OpenAI) de convencerlos para incorporarse a Microsoft con un cheque prácticamente en blanco para que fichen a quienes ellos quieran y monten un nuevo equipo de investigación en inteligencia artificial. Si esto no es la auténtica definición de jugada maestra, de agilidad y de ausencia de burocracia, no sé qué puede serlo.

Microsoft, claramente, entiende la trascendencia de la inteligencia artificial en el futuro y está radicalmente dispuesta a apostar fuerte por ella, como ya demostró cuando fue capaz de moverse mucho más rápido que Google y presentar rápidamente productos con este tipo de funcionalidades antes que nadie.

Desde hace un tiempo, el panorama de la inteligencia artificial se ha visto convertido en una lucha constante entre los accels, partidarios de acelerar todo lo posible el progreso de la tecnología, y los decels, que abogan por detenerlo o ralentizarlo por razones de prudencia y seguridad. Todo lo que estamos viendo, desde la batalla por la gestión de OpenAI, la lucha entre Ilya Sutskever y el consejo contra Sam Altman, y el eventual desenlace que vayamos a ver con Microsoft convertida en genial beneficiada, hay que encuadrarlo dentro de este contexto. Pero en muchos sentidos, la lucha en OpenAI, dado que es muy difícil ver a Sutskever como a un decel, tiene otra connotación adicional: la pelea por el control entre los especialistas en investigación en inteligencia artificial, y los que provienen de startups y de la cultura Silicon Valley como Altman y Brockman.

Ahora, Microsoft está completamente decidida a que la revolución que supuso OpenAI se siga desarrollando bien en la compañía o bien en el seno de la propia Microsoft, algo que podría llegar a equivaler, en el caso más extremo, a incorporar a la gran mayoría del talento de OpenAI pero simplemente pagándoles su sueldo – más tal vez, algunas bonificaciones para compensar las stock options que pierden – pero sin adquirir una compañía que algunos ya valoraban por encima de los 90,000 millones de dólares, y que posiblemente podría costarles adquirir dado el clima de resistencia a las grandes adquisiciones imperante ahora en todos los países. De lo mejor y lo más espabilado que hemos visto en mucho, muchísimo tiempo.

Aquí sigo vigilando los acontecimientos…