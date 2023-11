¡Sorpresa! ¡Los concesionarios odian el vehículo eléctrico!

Un interesante artículo en The Washington Post, «Electric vehicles are hitting a road block: car dealers«, revela cómo los concesionarios de vehículos se han convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del mercado del vehículo eléctrico, y en un verdadero problema para las marcas que pretenden convertir estos vehículos en una parte importante de su estrategia de futuro.

Las razones para ello son múltiples: en primer lugar, y la más evidente, el escaso margen que obtienen de ellos en comparación con los vehículos de combustión interna. Mientras un automóvil tradicional precisa de revisiones anuales o cada diez mil o veinte mil kilómetros, y tiende a tener averías con relativa frecuencia, la simplicidad y solidez de los vehículos eléctricos hacen que esas averías se minimicen considerablemente y que, además, no necesiten revisiones más allá de lo que sus propios sistemas de diagnóstico revelen.

Habitualmente, tan solo en torno al 16% del beneficio bruto de un concesionario proviene de las ventas de vehículos, mientras que el 43% se obtiene de repuestos, mano de obra y servicio, mientras que el resto se origina en la financiación, los incentivos y la venta de vehículos usados. Pero un vehículo de combustión interna tiene cien veces más piezas que uno eléctrico y el coste de mantenimiento de los vehículos eléctricos es además mucho más bajo: mientras un vehículo de combustión promedio necesita un cambio de aceite cada seis meses, muchos vehículos eléctricos no requieren mantenimiento significativo hasta más allá de los doscientos mil kilómetros.

Esto reduce de forma importante los márgenes de la parte de taller de los concesionarios y aterroriza a los concesionarios, que se ven reducidos por tanto a ser un simple canal de venta para, posteriormente, no volver a ver al cliente o verlo en muy escasas ocasiones. Pero además, el propio proceso de venta de un vehículo eléctrico, siendo como es una tecnología con la que los usuarios tienen menor familiaridad, tiende a implicar un mayor número de visitas y de preguntas en los concesionarios con respecto a todo tipo de cuestiones, desde la forma de conducción o la autonomía hasta las dudas sobre los cargadores, lo que provoca en la práctica una reducción de la eficiencia del proceso de venta y, por tanto, unos ingresos menores para los vendedores. Todo ello unido al hecho de que, particularmente en las marcas tradicionales, los vehículos eléctricos tienden a tener ya de por sí menores márgenes debido a la dificultad de estas compañías para fabricarlos de manera eficiente, lo que deriva en menores ganancias para el concesionario.

¿El resultado? Muy esperable: los concesionarios tratan frenéticamente de convencer a los clientes para que no se compren un vehículo eléctrico, aunque sea diciendo todo tipo de barbaridades y falsedades sobre ellos, y en muchos casos, probablemente lo consigan. Una simple prueba de que los concesionarios de automóviles son un negocio del pasado, algo que un cambio tecnológico convirtió en innecesario, y que con el tiempo, desaparecerán. Y sobre todo, de que las compañías de automoción tradicionales nunca tendrán ningún futuro como no se saquen de encima esas estructuras que encarecen sus márgenes y que ya no son necesarias… pero que no pueden eliminar mientras no se tomen el tema en serio y no dejen de vender unos vehículos de combustión interna que, debido a sus revisiones y averías, aún los necesitan.

Básicamente, una pescadilla que se muerde la cola. Y mientras tanto, seguimos vendiendo vehículos de combustión interna, que debido a su efecto multiplicador – son muchos, muchísimos coches circulando y echando humo todos los malditos días – son uno de los principales factores que provocan la emergencia climática en la que estamos metidos. ¿Por qué? Simplemente, por no entender los procesos de cambio tecnológico y sus implicaciones.