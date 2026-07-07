La web sin visitas

Durante tres décadas, la web funcionó sobre un pacto relativamente simple: tú publicabas algo, otros podían enlazarte, indexarte o recomendarte, y a cambio recibías tráfico. Google rastreaba tus páginas porque después enviaba visitantes. Facebook distribuía tus contenidos porque, al menos en teoría, podía traer audiencia. El editor, el autor, el blogger o la empresa aceptaban formar parte de ese ecosistema porque había una contraprestación clara: visibilidad, lectores, conversación, ingresos publicitarios, suscriptores o clientes.

Ese pacto se está rompiendo. La inteligencia artificial ya no organiza la web para que la visitemos: la consume para responder por nosotros. Ya no muestra necesariamente una lista de enlaces, sino una síntesis. Ya no invita al usuario a ir a la fuente, sino que intenta resolver su intención en la propia interfaz. La unidad económica de la web deja de ser la página visitada y empieza a ser la respuesta generada. Y cuando eso ocurre, todo lo demás cambia: SEO, publicidad, comercio electrónico, medios, marcas, reputación, derechos de autor y hasta la idea misma de publicar.

El movimiento de Cloudflare con su propuesta de pay per crawl es, en ese sentido, mucho más que una herramienta técnica. Es la primera señal seria de que la web empieza a defenderse frente a una nueva forma de extracción. Cloudflare plantea que los propietarios de contenidos puedan permitir, bloquear o cobrar a los rastreadores de inteligencia artificial, incluso rescatando el viejo código HTTP 402, “Payment Required”, para que un crawler que quiera acceder a una página pueda encontrarse con un precio definido. En su documentación para desarrolladores explica incluso cómo un crawler puede recibir un “402 Payment Required” con un precio por acceso y volver con los headers necesarios para pagar. Es decir: el contenido deja de ser una barra libre por defecto.

La razón es evidente. Si un buscador tradicional te indexaba y te enviaba tráfico, la relación podía ser asimétrica, pero tenía cierta lógica. Si un sistema de inteligencia artificial rastrea tu contenido, lo resume, lo utiliza para responder al usuario y no te envía a nadie, esa lógica desaparece. Lo que queda es pura apropiación: yo tomo tu trabajo, lo transformo en una respuesta dentro de mi producto, monetizo la atención o la relación con el usuario, y tú te quedas sin visita, sin dato, sin ingreso y, muchas veces, sin reconocimiento alguno.

Los datos empiezan a confirmar esa intuición. Un análisis del Pew Research Center mostró que los usuarios de Google que encontraban un resumen generado por inteligencia artificial hacían clic en resultados tradicionales en el 8% de las visitas, frente al 15% cuando no aparecía ese resumen; los enlaces dentro del propio resumen recibían clics tan solo en el 1% de los casos. Otro estudio sobre Google AI Overviews y Wikipedia estimó una reducción aproximada del 15% en el tráfico diario a artículos expuestos a esos resúmenes. Y un trabajo más reciente sobre AI Overviews observó que estas respuestas se activaban con mucha más frecuencia en consultas formuladas como preguntas, precisamente aquellas en las que el usuario puede quedar satisfecho sin visitar ninguna fuente.

El problema no se limita a Google: la tendencia apunta hacia una web cada vez más intermediada por agentes. OpenAI presentó ChatGPT agent como un sistema capaz de actuar en la web, usar navegadores, conectores y herramientas para completar tareas. Antes había presentado Operator, un agente con su propio navegador capaz de hacer clic, escribir y desplazarse por páginas. Si el usuario deja de navegar y empieza a delegar en un agente, el sitio web deja de recibir una persona y empieza a recibir una máquina que extrae información, compara opciones o ejecuta una acción. Para muchas páginas, ese visitante ya no será un lector, sino un intermediario algorítmico.

Los editores ya lo están sintiendo. El Reuters Institute advierte de que los buscadores se están convirtiendo en motores de respuesta, con contenidos servidos en ventanas de chat y el riesgo evidente de que el tráfico de referencia se seque. The Guardian explica cómo los cambios de Meta y Google están obligando a editores digitales a reinventar modelos que dependían de plataformas externas, con caídas muy fuertes en ingresos indirectos y estrategias de “Google Zero” orientadas a construir relaciones directas con la audiencia.

La conclusión es incómoda, pero inevitable: si las plataformas dejan de enviar tráfico, pierden buena parte de la legitimidad que tenían para acceder gratis al contenido. Durante años, los editores aceptaron una dependencia peligrosa porque había retorno. Ahora, si ese retorno desaparece, el contrato debe renegociarse. No basta con citar fuentes de manera decorativa, ni con ofrecer migajas de tráfico, ni con prometer exposición en una respuesta que satisface al usuario antes de llegar al enlace.

Probablemente yo sea uno de los menos afectados por todo esto: nunca he dependido de la publicidad ni del tráfico, soy un privilegiado que escribe sobre lo que quiere, sin dar explicaciones a nadie y sin depender de si lo que publica se lee mucho o poco. Simplemente escribo para mí, para preparar temas para mis alumnos y para investigar, sin más agenda que esa. Vuestros comentarios me enriquecen y me aportan, por supuesto, me ayudan a entender las debilidades en mis argumentos, las reacciones que genera lo que escribo, me sirven prepararme para las discusiones que vendrán… pero no vivo de ellos, ni de mi tráfico.

Pero para la inmensa mayoría de quienes publican, la web se está convirtiendo en alimentar gratis a sistemas propietarios que después sustituyen a la propia web. Lo que parece insinuarse cada vez con más claridad es que, si los agentes y los motores de respuesta quieren usar contenidos, van a tener que pagar por ellos. Si quieren resumirlos, van a tener que compensar a quienes los producen. Y si no quieren hacerlo, los editores deberán empezar a bloquearlos. La web no puede sobrevivir si se convierte en una inmensa plantación de materia prima para modelos ajenos.