Madrid, primera ciudad europea en tener coches autónomos reales circulando por sus calles

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Madrid y el momento del coche autónomo» (pdf), y trata sobre una noticia que, aunque ha pasado relativamente desapercibida entre el habitual ruido político y regulatorio, tiene una enorme importancia estratégica: Madrid está a punto de convertirse en una de las primeras grandes ciudades europeas en experimentar con servicios reales de movilidad autónoma en sus calles.

La noticia surge a partir de los anuncios de despliegues y pruebas por parte de compañías como Uber, Cabify y Bolt, así como del acuerdo entre Uber, WeRide y Avomo para comenzar a operar servicios de robotaxis en Madrid a lo largo de este año. Mientras tanto, Uber continúa reforzando su apuesta por este mercado con inversiones cada vez más significativas en empresas especializadas como Nuro, una compañía en la que mantiene ya compromisos financieros cercanos a los quinientos millones de dólares.

Lo interesante del caso madrileño es que rompe con una narrativa que hemos visto repetirse durante años en Europa: la de un continente que observa las grandes innovaciones tecnológicas desde la distancia mientras espera a que otros las desarrollen, las prueben y las conviertan en algo cotidiano. Durante demasiado tiempo, la conversación sobre el coche autónomo se ha centrado en cuestiones técnicas, regulatorias o incluso filosóficas, mientras ciudades como Phoenix o San Francisco comenzaban a convivir con vehículos sin conductor como parte normal de su ecosistema de movilidad.

Sin embargo, el caso español presenta una diferencia importante respecto al modelo norteamericano. En Estados Unidos, la adopción llegó impulsada fundamentalmente por grandes compañías tecnológicas como Waymo. En España, en cambio, llegará previsiblemente a través de plataformas que millones de usuarios utilizan ya de manera habitual. La transición será prácticamente invisible para la mayoría de las personas: simplemente pedirán un vehículo a través de una aplicación conocida y descubrirán que, en algún momento, el conductor ya no está ahí.

Ese detalle puede parecer menor, pero en realidad resulta crucial. La historia de la innovación demuestra que muchas tecnologías fracasan no porque funcionen mal, sino porque exigen demasiado esfuerzo de adaptación por parte de los usuarios. En este caso ocurre exactamente lo contrario: la adopción puede producirse de forma gradual, casi imperceptible.

Además, España reúne una combinación especialmente interesante de factores para convertirse en uno de los mercados más relevantes de Europa para la movilidad autónoma: un clima favorable, ciudades relativamente densas pero manejables, una fuerte implantación de los servicios de VTC y un marco regulatorio europeo que, por una vez, parece empezar a acompañar la evolución tecnológica en lugar de perseguirla con años de retraso.

La cuestión verdaderamente importante, sin embargo, no es si los coches autónomos acabarán llegando. Eso ya parece inevitable. La cuestión es qué harán las ciudades con ellos cuando lleguen. Como comentaba hace unos meses, estos vehículos no son únicamente una nueva forma de transportar pasajeros. Son también plataformas móviles de recopilación de información capaces de aportar datos valiosísimos sobre el estado de las calles, los patrones de tráfico, las incidencias urbanas o las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras.

Por eso el debate relevante no debería plantearse en términos de miedo o resistencia, sino de diseño institucional. ¿Qué datos deben compartir estas plataformas con la ciudad? ¿Cómo se integran con el transporte público? ¿Qué incentivos pueden alinearse para que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado? ¿Cómo puede aprovecharse esta tecnología para construir ciudades más eficientes en lugar de simplemente añadir más coches a las calles?

Madrid tiene ahora la oportunidad de responder a esas preguntas antes que muchas otras ciudades europeas. Y en un ámbito tan transformador como la movilidad autónoma, aprender antes suele equivaler a disponer de una ventaja muy difícil de recuperar después.

Como ocurre con todas las grandes innovaciones, habrá problemas, errores, exageraciones, titulares alarmistas e idiotas mencionando el manoseado dilema del tranvía. Pero la diferencia entre una ciudad que lidera y una ciudad que sigue a otras no está en evitar cualquier riesgo, sino en aprender a gestionarlo. Y en ese sentido, Madrid podría estar mucho más cerca de convertirse en referencia de lo que muchos imaginan.

This article is also available in English on my Medium page, «Here’s an important strategic initiative in Spain: Madrid is Europe’s first city to trial robotaxis»