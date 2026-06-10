Madrid, primera ciudad europea en tener coches autónomos reales circulando por sus calles

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Madrid y el momento del coche autónomo» (pdf), y trata sobre una noticia que, aunque ha pasado relativamente desapercibida entre el habitual ruido político y regulatorio, tiene una enorme importancia estratégica: Madrid está a punto de convertirse en una de las primeras grandes ciudades europeas en experimentar con servicios reales de movilidad autónoma en sus calles.
La noticia surge a partir de los anuncios de despliegues y pruebas por parte de compañías como Uber, Cabify y Bolt, así como del acuerdo entre Uber, WeRide y Avomo para comenzar a operar servicios de robotaxis en Madrid a lo largo de este año. Mientras tanto, Uber continúa reforzando su apuesta por este mercado con inversiones cada vez más significativas en empresas especializadas como Nuro, una compañía en la que mantiene ya compromisos financieros cercanos a los quinientos millones de dólares.
Lo interesante del caso madrileño es que rompe con una narrativa que hemos visto repetirse durante años en Europa: la de un continente que observa las grandes innovaciones tecnológicas desde la distancia mientras espera a que otros las desarrollen, las prueben y las conviertan en algo cotidiano. Durante demasiado tiempo, la conversación sobre el coche autónomo se ha centrado en cuestiones técnicas, regulatorias o incluso filosóficas, mientras ciudades como Phoenix o San Francisco comenzaban a convivir con vehículos sin conductor como parte normal de su ecosistema de movilidad.
Sin embargo, el caso español presenta una diferencia importante respecto al modelo norteamericano. En Estados Unidos, la adopción llegó impulsada fundamentalmente por grandes compañías tecnológicas como Waymo. En España, en cambio, llegará previsiblemente a través de plataformas que millones de usuarios utilizan ya de manera habitual. La transición será prácticamente invisible para la mayoría de las personas: simplemente pedirán un vehículo a través de una aplicación conocida y descubrirán que, en algún momento, el conductor ya no está ahí.
Ese detalle puede parecer menor, pero en realidad resulta crucial. La historia de la innovación demuestra que muchas tecnologías fracasan no porque funcionen mal, sino porque exigen demasiado esfuerzo de adaptación por parte de los usuarios. En este caso ocurre exactamente lo contrario: la adopción puede producirse de forma gradual, casi imperceptible.
Además, España reúne una combinación especialmente interesante de factores para convertirse en uno de los mercados más relevantes de Europa para la movilidad autónoma: un clima favorable, ciudades relativamente densas pero manejables, una fuerte implantación de los servicios de VTC y un marco regulatorio europeo que, por una vez, parece empezar a acompañar la evolución tecnológica en lugar de perseguirla con años de retraso.
La cuestión verdaderamente importante, sin embargo, no es si los coches autónomos acabarán llegando. Eso ya parece inevitable. La cuestión es qué harán las ciudades con ellos cuando lleguen. Como comentaba hace unos meses, estos vehículos no son únicamente una nueva forma de transportar pasajeros. Son también plataformas móviles de recopilación de información capaces de aportar datos valiosísimos sobre el estado de las calles, los patrones de tráfico, las incidencias urbanas o las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras.
Por eso el debate relevante no debería plantearse en términos de miedo o resistencia, sino de diseño institucional. ¿Qué datos deben compartir estas plataformas con la ciudad? ¿Cómo se integran con el transporte público? ¿Qué incentivos pueden alinearse para que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado? ¿Cómo puede aprovecharse esta tecnología para construir ciudades más eficientes en lugar de simplemente añadir más coches a las calles?
Madrid tiene ahora la oportunidad de responder a esas preguntas antes que muchas otras ciudades europeas. Y en un ámbito tan transformador como la movilidad autónoma, aprender antes suele equivaler a disponer de una ventaja muy difícil de recuperar después.
Como ocurre con todas las grandes innovaciones, habrá problemas, errores, exageraciones, titulares alarmistas e idiotas mencionando el manoseado dilema del tranvía. Pero la diferencia entre una ciudad que lidera y una ciudad que sigue a otras no está en evitar cualquier riesgo, sino en aprender a gestionarlo. Y en ese sentido, Madrid podría estar mucho más cerca de convertirse en referencia de lo que muchos imaginan.
This article is also available in English on my Medium page, «Here’s an important strategic initiative in Spain: Madrid is Europe’s first city to trial robotaxis»
¡Por fin! Increíble pero cierto. Podemos subirnos a este tren del progreso relativamente pronto en vez de ser de los últimos. A ver si se extiende pronto a otras ciudades españolas.
El próximo paso es que se libere pronto la plaza del conductor y puedan subir 5 personas en un coche, sin tener que pedir un taxi/Cabify/Uber especial.
Hay que ver como el tecnoptimismo del high-tech puede con cualquier crítica.
Si ayer hablábamos de que está bien echar a Zoom por cuestiones de soberanía e infraestructura crítica, hoy está perfecto meter en nuestras calles a un mega-recolector de datos con ruedas de Silicon Valley. ¿Por qué estaremos de acuerdo que el invento no se financia con una carrera de 10€?
¿Y por qué tienen que innovar las ciudades? A mi me vale con poder ir andando al súper y que tengan árboles para refrescar por la tarde. Ahora nos meten con calzador la ciudad-circo en la que coincide el Papa, Bad Bunny y la F1; con meaderos por todos los lados y calles cortadas.
Quiero decir, que me parece perfecto el progreso: señores de Uber, podéis venir a Madrid, previa presentación de en qué nos beneficia y votación popular. Pero meter con calzador esta supuesta innovación… Vamos a ver, que me habéis contado que mi coche aparcado en la calle es apropiación de espacio público, pero que unos coches de una empresa privada dando vueltas 24/7 por las calles es la solución definitiva al cambio climático.
Poder ir andando ( la humanización de las calles ) también fue una mejora de las ciudades, una innovación.
Tu coche aparcado en la calle es apropiación de espacio público. Eso sin duda.
Unos coches de una empresa privada dando vueltas 24/7 por las calles no tienen ninguna relación con el cambio climático.
Los vehículos eléctricos tienen relación con el cambio climático. Da igual si son coches autónomos, particulares, autobuses públicos o furgonetas de reparto, o superdeportivos.
Creo que se entiende el comentario, evidentemente es necesario abstraerse un poco. Gracias por tus obviedades.
¿Habrá movilización de taxistas?
Con licencias de taxi por encima de los 100.000€ va a ser una situación con tensiones.
Pesetos pegándole fuego a los robotaxis en 3, 2, 1… O bloqueándolos, o haciéndoles la puñeta como sea.
Ni que fueran los unicos a lso que va a arrollar la tecnologia, la robotica y la IA en los proximos cinco años.
¿Que hacemos, pegamos fuego a todo el pais para solucionarlo?
LOS TAXISTAS YA ESTAMOS ANESTESIADOS, QUE HAGAN LO QUE QUIERAN. AL FINAL ESTAS EMPRESAS ENTRAN PORQUÉ SOBORNAN A POLITICOS, EN UNA VOTACIÓN POPULAR SALDRÍA EN CONTRA. LA GENTE ESTAIS ATONTADA CON LA TECNOLOGÍA Y NO OS DAIS CUENTA QUE CADA DIA VIVIMOS PEOR CUANDO DIJERON QUE TODO ESTO DE LA DIGITALIZACIÓN NOS AYUDARIA JAJAJAJA. NO CREO QUE TENGA MUCHO ÉXITO, DARAN PROBLEMAS, LA GENTE LOS VA A BANDALIZAR CUANDO SE SUBAN Y NO SALDRÁ RENTABLE Y SE IRAN COMO ESTA PASANDO CON LOS COCHES DE ALQUILER
¿Qué datos deben compartir estas plataformas con la ciudad? ¿Cómo se integran con el transporte público? ¿Qué incentivos pueden alinearse para que contribuyan a reducir el uso del vehículo privado? ¿Cómo puede aprovecharse esta tecnología para construir ciudades más eficientes en lugar de simplemente añadir más coches a las calles?
¿Se aplican esas preguntas/exigencias a los Taxis y VTC actuales o sólo se quiere aplicar a los robotaxis?
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Sin embargo, el caso español presenta una diferencia importante respecto al modelo norteamericano. En Estados Unidos, la adopción llegó impulsada fundamentalmente por grandes compañías tecnológicas como Waymo. En España, en cambio, llegará previsiblemente a través de plataformas que millones de usuarios utilizan ya de manera habitual.
No entiendo, ¿quiénes son esas plataformas que millones de usuarios utilizan ya de manera habitual sino grandes compañías tecnológicas como Uber, Cabify, Bolt y Uber-WeRide/Avomo.
No veo pues la diferencia entre EEUU y España.
Otra cosa sería que la implantación viniera de la mano del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
Yo la próxima innovación del transporte que espero es la legalización de la conducción autónoma (FSD en Tesla) porque es la única que va a llegar a mi pueblo en muchas décadas.
Coño, ponle una naranja
PS: Source: Berto y Buenafuente
Para mi la pregunta clave es esta:
«¿Cómo puede aprovecharse esta tecnología para construir ciudades más eficientes en lugar de simplemente añadir más coches a las calles?»
Porque lo que menos me gusta de todo esto es que se implanta esta tecnología, pero no tengo nada claro qué problema pretende solucionar, si es que busca arreglar alguno, igual simplemente es, una vez más, beneficios y ahorrarse el pagar mano de obra.
Los problemas de las grandes ciudades pasan por exceso de vehículos, contaminación, falta de parking,…
Personalmente no veo la justificación actual de muchos de «un vehículo autónomo nos ahorra de conductores mediocres», para que estos desaparezcan van a pasar muchos, muchos años si es que pasa alguna vez.
En definitiva, que muy bien el avance y que pasada ver como se maneja solo, pero ventajas cero y si, están por venir titulares locos similares a los que ya se ven en EEUU, algunos buscando clickbait, pero otros con mucha razón.
Bueno, la supuesta ventaja será que, si bajan de verdad los costes frente al taxi a largo plazo (te ahorras el salario del conductor), desincentivará el poseer un vehículo personal (aun más), liberará espacio en las aceras que podrá usarse para otras cosas.
A mí lo que me gustaría ver es car-sharing, a lo marroquí, pero digital. Dices donde estás, a donde quieres ir, y si hay una ruta ya en marcha con un taxi/uber infrautilizado, te metas en el mismo, y compartas a cambio de pagar un precio menor.
Eso sí que ayudaría a descongestionar ciudades, si de repente logras dividir entre 2 los VTCs / taxis utilizados… pero lo intentó Uber, y fracasó estrepitosamente.
Lástima. En Casablanca, con los petit taxis, se lleva haciendo así décadas.
¿Y como de eficiente es tener un coche que usas media hora al dia, comparado con otro coche que circula las 24 horas?.
Pues tendrias 20 veces menos coches en las ciudades, que no necesitarian aparcamiento por que estan siempre circulando, que serian mucho mas baratos de usar el mismo tiempo que usas tu el tuyo, mucho mas seguros, y no tendrias que preocuparte por seguros, talleres, reparaciones, robos, impuestos, gasolina, limpieza, ITV, podrias trabajar mientras te llevan, o ver una peli, o disfrutar del paisaje, se liberarian enormes zonas de aparcamientos para otros usos mas humanos en la ciudad.
Son de estas cosas que nuestros nietos comentaran los tiempos del coche en propiedad cosa de las cavernas.
Que metas coches autónomos, no va a hacer que, por arte de birlibirloque, ni por ciencia infusa, desaparezcan los vehículos que ya hay en circulación. Ni mucho menos, frenaran la venta de vehículos nuevos o de segunda, de la misma manera que el Taxi tradicional o los VTC, tampoco los ha hecho desaparecer.
A ver si empezáis a pensar un poquito… (solo un poquito).
«¿Cómo puede aprovecharse esta tecnología para construir ciudades más eficientes en lugar de simplemente añadir más coches a las calles?» Tú sigue preguntándote estas cosas y otras similares, y verás que pronto apareces en el fondo del puerto de Barcelona con unos zapatos de cemento.
LUDITAS DEL MUNDO UNIOS !!!
Como que la mafia UBER le van a dejar tranquilos…
Ya han untado en Madrid para que les dejen que tengamos atascos autonomos, o ineficacias en el tráfico ihnerentes a una tecnología que va como el culo…. para que en 3, 2, 1 tengamos flotas de memotaxis, que empezaran por reventar el mercado con precios bajos para matar al taxi, como estan haciendo ahora las flotas con bichos, y luego empezar la escalada de precios…
Menos mal, que cada vez nos falta menos para el güa !!!
PS: Y luego hablan de corrupcion, cuanto habrán cobrado por «ponernos en la vanguardia
Se me ha cortado el PS sigue:
, mirando a Cuenca»
Yo hace años vaticiné. que mi proximo coche sería eléctrico y que el furgón que me llevara a enterrar fuera autónomo, pero me confundí al 100%, no ha habido siguiente coche, cuando debería haber cambiado de coche, no había ninguno en el mercado que me convenciera y decidí estirar un poco mas el que tenía y ahora ya no tengo tiempo de estrenar un coche nuevo y he decidido seguir conduciendo mientras pueda, con el actual . (un Smart de gasoil),.pero tampoco calculo que cuando me muera los coches de la funeraria sean sin chofer.
Esta visto que no valgo para profeta.
P.D. Me alegro que el coche sin chofer se divulgue lo antes posible por todo el mundo, (incluido Madrid), casi todos los accidentes son debidos a despistes del conductor.
Contentate con tener alguno a mano para cuando ya no nos renueven el carnet de conducir.
No sé si será un «spin flujo», pero me gustaría citar los oficios que salen en un wikiartículo sobre la Puerta del Sol (madrileña) y que han pasado a «mejor vida»… «por culpa» de la tecnología…
Aguadores, serenos, telégrafos ópticos, pregoneros, limpiabotas (prácticamente)… y alguno más que no citan en el artículo… pero corresponde a hace unos añitos, cuando aún había en ella una parada de taxis.
¿Llegarían a hacer una manifestación de protesta el gremio de aguadores? Porque yo también lo siento por los profesionales que van quedando sin profesión, pero…
El paso de la tracción animal por vehículos a motor, supuso la desaparición de miles de puestos de trabajo, herradores, veterinarios, domadores, criadores, talabarteros, carreteros, tratantes de ganado, arrieros, recogedores de excrementos,… A cambio aparecieron otros nuevos, mecánicos, garajistas, concesionarios, gasolineros,…
Nada que no haya ocurrido con cualquier avance tecnológico.
Llamadme pesetero, pero una cuestión relevante no debería ser si el servicio será más barato? No sé qué pesa más, si el coste de inversión tecnológica o el coste humano.
A priori, no veo que un usuario contrate un servicio sin conductor si no le supone un ahorro significativo, más allá de probarlo alguna vez por la novedad.
En efecto, todo esto del coche autónomo se considera una revolución por que es potencialmente mucho más barato.
De inicio sería mas caro (o igual de caro)
Pero a largo plazo conforme funcione bien se ahorran el salario del taxista y por tanto te pueden cobrar mucho menos por trayecto.
El tren de la bruja de el parque de atracciones no lleva bicho, y no ha bajado un duro desde que iba de pequeño, al contrario siempre es más caro.
Asi de memoria, lo único que ha bajado de verdad son los PC ( y no me refiero a sus votantes que también) que a principio de los 80s un PC IBM o compatible de 500,000 pesetas no bajaban y hoy en día si no eres un talibán un laptop sale por unos 1000€, eso si sin GPU,
El domingo salí a dar un paseo temprano por mi barrio ya lo largo de varias calles, todas las motos eléctricas de alquiler las habían tirado al suelo.
Pensé en lo difícil que es avanzar cuando hay gente que no quiere.
Tengo una duda, si trabajan solos 3 turnos, van a cotizar por tres trabajadores, porque si seguimos así no se quién va a pagar las pensiones, los taxistas y los conductores de Uber, Cabify, etc cotizan para q todos nosotros podamos tener servicios médicos, y claro para poder dar de comer a sus familias, que también consumen.Los únicos que van a hacer dinero con esto son 3 o 4 empresas, que se llevarán todos los beneficios, de hecho es muy posible que no siquiera tributen en España, por lo que es dinero que se va fuera, de verdad no se quién sale ganando, algún político que recibe dinero para que 4 plataformas se forren? O es que ya somos tan estúpidos que no queremos ni jubilación ni servicios públicos?
KBOUMMMM…!!!