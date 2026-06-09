Apple y la inteligencia artificial: ¿una estrategia brillante o el nuevo error de los ’90?

Durante décadas, Apple ha convertido el hecho de llegar tarde en una ventaja competitiva. No inventó el reproductor de música digital, ni el smartphone, ni la tableta, ni el reloj inteligente. Observó cómo otros abrían camino, aprendió de sus errores y terminó ofreciendo una experiencia mejor integrada y más fácil de utilizar. Una reinvención.
La inteligencia artificial, sin embargo, podría ser diferente.
La WWDC 2026 pasará a la historia como el evento en el que Apple admitió implícitamente dos cosas: que había infravalorado la revolución de la inteligencia artificial generativa y que ya no podía permitirse seguir haciéndolo. Tras años prometiendo una nueva Siri y una plataforma de inteligencia artificial que nunca terminaba de materializarse, la compañía presentó finalmente una versión completamente renovada de su asistente, ahora capaz de comprender contexto personal, analizar lo que aparece en pantalla, encadenar acciones complejas y mantener conversaciones mucho más naturales. En el lado bueno, Siri ha mejorado mucho. En el lado malo… no lo tenía muy difícil.
Pero lo más importante no fue lo que Apple presentó, sino cómo lo presentó. Durante años, Apple defendió una estrategia basada en desarrollar internamente las tecnologías clave que sustentaban sus productos. Sin embargo, la nueva Siri llega impulsada por Gemini, la inteligencia artificial de Google. La empresa que construyó su éxito sobre el control absoluto de la experiencia de usuario ha terminado recurriendo a uno de sus principales competidores para dejar de ser patética, poder ser mínimamente competitiva y, básicamente, ponerse al día.
Y eso plantea una cuestión incómoda: ¿sigue siendo Apple una empresa que lidera las grandes transiciones tecnológicas o se ha convertido en una compañía que simplemente las integra cuando ya están maduras? La respuesta no es tan sencilla como parece.
La narrativa dominante sostiene que Apple llega tarde a la inteligencia artificial. Y es verdad. Mientras OpenAI, Google, Anthropic o Meta competían por construir modelos cada vez más potentes, Apple seguía hablando de privacidad, de procesamiento local y de experiencias cuidadosamente diseñadas. Mientras Microsoft invertía decenas de miles de millones en infraestructura, Apple permanecía completamente al margen de la carrera.
Muchos interpretan esa actitud como una señal de retraso. Otros, sin embargo, la ven como una demostración de disciplina estratégica: después de todo, Apple nunca ha querido ganar la guerra de la tecnología, siempre ha preferido ganar la guerra de la experiencia. Pero la pregunta, claro, es si esa estrategia sigue siendo válida en la era de la inteligencia artificial.
Porque la inteligencia artificial introduce una diferencia fundamental respecto a revoluciones anteriores. En el pasado, Apple podía comprar componentes, diseñar una interfaz superior y construir un producto mejor. Hoy, el núcleo del valor parece concentrarse en los modelos fundacionales, y esos modelos requieren cantidades gigantescas de datos, capacidad de computación y talento especializado. Y Apple llega a esa carrera con una limitación autoimpuesta: su obsesión por la privacidad.
Mientras Google, Meta o OpenAI se alimentan de enormes volúmenes de información para entrenar y mejorar continuamente sus sistemas, Apple insiste en minimizar la recopilación de datos y mantener gran parte del procesamiento dentro de los dispositivos. Es una postura coherente con su identidad y probablemente apreciada por muchos usuarios. Pero también supone una desventaja competitiva evidente.
La cuestión es si esa desventaja importa. Porque existe otro escenario posible: que los modelos terminen convirtiéndose en una commodity. Las diferencias entre ellos disminuyen rápidamente. Lo que hoy parece una ventaja tecnológica decisiva puede desaparecer en cuestión de meses. Si eso ocurre, el valor dejará de estar en el modelo y pasará a estar en la distribución, la confianza y la integración. Y ahí Apple sigue siendo prácticamente imbatible: tiene más de mil millones de usuarios activos, y controla tanto el hardware y el sistema operativo como el ecosistema de aplicaciones. Si la inteligencia artificial acaba siendo una funcionalidad integrada en nuestra vida cotidiana en lugar de un producto independiente, Apple podría estar perfectamente posicionada para beneficiarse de ella sin necesidad de ganar la carrera de los modelos.
Sin embargo, hay un precedente histórico que debería preocupar a la compañía: a mediados de los ’90, Apple cometió un error estratégico monumental al infravalorar Internet. Mientras Microsoft reorganizaba toda la compañía alrededor de la red, Apple seguía concentrada en sus productos y en su experiencia de usuario. El resultado fue un período de irrelevancia tecnológica del que tardó años en recuperarse.
La comparación no es exacta, pero sí bastante inquietante, porque en ambos casos aparece el mismo patrón: una tecnología emergente inicialmente considerada complementaria que termina redefiniendo toda la industria. Internet no fue una característica más de los ordenadores. Se convirtió en la razón principal para utilizarlos. La inteligencia artificial podría seguir una trayectoria similar. Y si eso ocurre, la estrategia de Apple corre el riesgo de parecer peligrosamente conservadora.
De hecho, la propia compañía parece haber llegado a esa conclusión. Las informaciones previas a la WWDC describían reuniones internas de emergencia, cambios organizativos profundos y una creciente preocupación por el retraso acumulado. La sustitución de los responsables de Siri, la mayor implicación de Tim Cook y la decisión de apoyarse en Google sugieren una organización que finalmente ha comprendido la magnitud de este desafío, y lo que vimos ayer en la conferencia fue, en muchos sentidos, una rectificación.
Apple ya no habla de la inteligencia artificial como una simple característica integrada en sus dispositivos. Habla de ella como el eje central de la próxima generación de experiencias. La diferencia es importante porque implica reconocer que la inteligencia artificial no es una moda pasajera ni una funcionalidad más: es una nueva capa informática.
¿Será suficiente? Nadie lo sabe todavía. La nueva Siri parece mucho más personal y competitiva que cualquier versión anterior. Pero también llega muchísimo después de que ChatGPT, Gemini o Claude hayan redefinido las expectativas de los usuarios. Apple ya no está marcando el ritmo de la innovación… está intentando alcanzarlo. Y eso es algo extraordinariamente poco habitual para una compañía que durante décadas se acostumbró a dictar las reglas del juego.
Quizá la apuesta por la privacidad termine demostrando ser una ventaja diferencial. Quizá los modelos se conviertan en una commodity y el verdadero valor resida en la integración. O quizá Apple esté repitiendo, con treinta años de diferencia, el mismo error que cometió cuando subestimó Internet. Y cualquiera de las dos posibilidades formará una parte inseparable del legado de Tim Cook.
La paradoja es fascinante: la empresa que más ha insistido en que la inteligencia artificial debe ser invisible y estar al servicio del usuario podría acabar teniendo razón. Pero también existe la posibilidad de que, cuando finalmente haya decidido tomarse la inteligencia artificial en serio, el resto del sector ya haya avanzado demasiado.
This article is also available in English on my Medium page, «What WWDC 2026 really told us about Apple’s future in the age of AI»
Para mi Apple tiene el mismo problema que el Hotel Califormia, encontraras muy fácil entrar, pero no te dejaran salir. Por ello, pese a no tener inconveniente en reconocer que sus productos son magníficos, evito caer en la tentación de comprarlos.
No dudo, que sea de Google o un desarrollo propio, los iPhones de Apple con AI, serán la pera limonera, pero sigo considerándolos absolutamente peligrosos para mi libertad como usuario..
El problema de la IA en apple..
El problema de apple con la IA: tarde, mal y nunca:
+ No en Europa
+ Solo en ultimos cacharros
+ Para sistemas operativos >=27
Ni Ballmer hizo tanto el ridículo que este lameculos de Trump: «Mr.Cock»
Anuncian que se va a casa en Septiembre? Tanta gloria lleves como paz dejas. Y los defectos de apple siguen igual: innovación efectiva cero, ecosistema real cerrado, precios inflados, y si hace poco hablabamos en commoditys,
apple se ha convertido en el paradigma de las commodities.
Lo que antaño fue el hype de los Iphone (innovación torticera, más marketing que otra cosa) hoy son clones de si mismos que no aportan nada a un mercado que Samsung, Huawei, Xiaomi, etc ofrecen productos mejores en todo, incluido IA.
A ver si ahora…
Siri por Dios, arranca !!!
+ No en Europa No por elección propia, son imposiciones de la UE que parecen sólo aplica a Apple (¿los nuevos Googlebook con IA integrada en el SO también deberán abrirse a otros modelos de IA?)
+ Solo en ultimos cacharros Bueno, de eso ya estábamos avisados. En el 2024 se presentaron los nuevos cacharros como ‘Hechos para la IA’. Sí es cierto que para ciertas características avanzadas ni siquiera los 8 GB RAM bastarán.
+ Para sistemas operativos >=27 Debería ser compatible con OS 26, al menos, eso es cierto.
Apple siempre ha tenido precios inflados, pero ahora mismo y a la espera de nuevas máquinas, son más baratos que los PCs gracias a la explosión de precios de RAM y SSD.
Aún así, cuando equiparas calidades y prestaciones, los PCs y móviles de la competencia no son más baratos; eso sí, bajan precios a los tres meses para vender algo mientras que Apple los mantiene todo el año.
Sabía yo que en el ADN de los fans…
Pero coño repicar para decir eso es cierto, eso es cierto, y los precios del stock no lo subimos.
Que grande!!!
Hasta sin poner muleta, hay que embestir.
TORERO, TORERO !!
Te has ganado el primero de comentarista más «salao»
ps: eso es cierto. Cum laude!!
¡Con lo inteligente que eres y lo tonto que te pones!
No me sonrojes!
Has notado el nivel adaptativo a tu comentario.
En el fondo han presentado, por fin, lo que anunciaron en 2042 de forma muy prematura.
Por otro lado, si basarse en Gemini para crear sus propios modelos le ha costado esa miseria de dinero de la que se habla, ¿realmente es un fracaso? Viendo las obscenas cantidades de dinero invertidas por las empresas de IA, ¿no será la acción más inteligente pagar por ellas y ver qué pasa, quién sobrevive?
“AFM 3 Core es un modelo 3B de texto, nueva versión del actual. Usa dictado en modelo aparte.
AFM 3 Core Advanced es un modelo 20B multimodal que incluye voz y dictado. Usa un modelo sparse que levanta de 1 a 4B parámetros por petición y que usa una arquitectura híbrida que mantiene en NAND (Flash) las partes no activas y sube a DRAM por cada token según el experto que se necesite.
AFM 3 CA requiere 12GB de RAM pero, sobre todo, la NAND más rápida y el sistema de refrigeración por cámara de vapor para ejecutarse. Es un avance técnico brutal y es normal que necesite el último dispositivo. Ofrece mejor funcionalidad al modelo más moderno. Los otros pueden hacer lo mismo pero no igual de bien. Como llevan haciendo todos décadas. Ofrecer mejores funciones a sus últimos dispositivos aprovechando sus mejores prestaciones.” Julio César Fernández.
Y, como comenta un amigo:
“… Creo, ojalá, que apple no esta simplemente integrando modelos de terceros. Da la impresion de que esta construyendo una arquitectura completa donde modelos locales, foundations, tool calling, shorcuts, aplicaciones y sistema operativo trabajan conjuntamente. No son pegotes. Todavia es pronto para sacar conclusiones pero parece cada vez más evidente que estan intentando construir de verdad un auténtico sistema operativo asistido por ia y no unicamente una interfaz para acceder a modelos externos“.
Porque lo que vimos ayer es una mezcla de GPTs y de ClawdBot. Una IA que reside en nuestro dispositivo y tiene la memoria de lo que hacemos y le pedimos. Que responde cosas y hace cosas.
A ver si realmente funciona bien como dicen.
«En el fondo han presentado, por fin, lo que anunciaron en 2042 de forma muy prematura.»
2024, no 2042, que eso sí sería ser prematuro XXD
Hace muuuchos años un vendedor de Apple en El Corte Inglés me intento vender un macbook diciendo que eso de la cantidad de RAM era un cuento chino, que en Apple no importaba.
Ahora veo que están empezando a hablar de numeritos y características técnicas.
Pinta mal.
Hombre, me hablas de hace ¿cuántos años? ¡entonces no había IA!
A ver en cuántos PCs de la época funciona Copilot.
De hecho, si no necesitas IA para nada todo sigue funcionando igual.
Si tienes 8 GB de RAM, toda la IA de Apple funciona excepto:
Si tienes 12 GB de RAM, además de a la IA general, podrás acceder al modelo avanzado que mejora dictado y voz.
Apple IA funciona en todos los Mac Mx (el M1 es del 2020).
Excepto el Neo, todos los Mac ya vienen de base con 16 GB RAM y los iPhones con 12 GB RAM.
—«Overall, the diffusion of the iPhone explains 33–52% of the decline in the general fertility rate among women aged 15–44. National-survey evidence on time use and sexual behavior is consistent with the iPhone reducing in-person interactions, increasing pornography use, and reducing sexual frequency. «>
Is the iPhone Birth Control? Causal Evidence from AT&T’s 2007–2011 Carrier Monopoly
yo ahi lo dejo… XDDD
Apple ha hecho lo que hace todo el mundo cuando no eres tú el que fabrica el producto… subcontratarlo. Si sabes que por mucho dinero que inviertas — será por billetera — SIEMPRE vas a ir por detrás, pues lo mejor es SUBCONTRATAR. No le veo el problema para Apple.
Nunca interactué con Siri, pero yo prefiero a Sam… o, ya puestos, mucho mejor, a Joi.
Hace unos pocos días entré a la tienda de Apple en el centro de Fráncfort para darle un vistazo a la nueva MacBook Neo y me sorprendió darme cuenta de la poca emoción que me despertaba dicho dispositivo, cuando hace algunos años hubiera estado muy feliz ante la posibilidad de poder adquirir una laptop nueva de Apple a precio razonable. Esto es algo que ya me había pasado con el Apple Watch, que en el momento en el que finalmente tenía la capacidad de poder comprarlo terminé concluyendo que lo que me ofrecía no justificaba su precio.
En casa hemos tenido PC y Mac desde hace muchos años, pero a la Mac siempre le falta algún puerto esencial y toca usar un adaptador o el sistema de archivos resulta algo intrincado o hay periféricos que no los reconoce o se desconecta a veces de internet sin razón en las videoconferencias de Zoom. Y sí, ya lo sé, todo esto es culpa de uno por no asumir que hay que cambiar de paradigma al usar un producto de Apple. ¿Pero no se suponía que la genialidad de Apple es que era intuitivo mientras que en la vida real es más fácil que puedas encontrar de manera intuitiva la solución a los escasos problemas de tu PC?
Y con el Apple Watch estamos ante el dispositivo que podría brindar todo pero que no quiere hacerlo. Como ya he dicho por aquí un par de veces, soy de los que sigue esperando que el Apple Watch sea el reloj de Dick Tracy, pero últimamente me ha quedado claro que esto es algo que, al menos de momento, Apple no quiere que ocurra. El Apple Watch es parte de un ecosistema y el Dick Tracy actual debe llevar un iPhone si es que quiere hablar por teléfono sin restricciones o comunicarse por videoconferencia.
Y en cuanto a Siri, OK Google y Alexa es claro que quedaron en ridículo para el gran público cuando apareció ChatGPT. Es evidente que Google ya tenía muy avanzados sus desarrollos en inteligencia artificial y esto ya lo sabía el común de los mortales, pero tanto Siri como Alexa quedaron de repente muy desfasados. Es más, fue más bien Samsung quien reaccionó con rapidez y sorprendió al público con una buena aplicación de traducción en tiempo real con apoyo de IA en su teléfono insignia. Xiaomi, por su lado, le puso a su teléfono más caro una muy buena cámara de Leica. Estas y otras cosas hicieron que muchos nos empezáramos a preguntar si realmente el iPhone seguía siendo el mejor del mercado.
Y es claro que para el profesional de la informática, los puntos de vista que acabo de exponer pueden sonar poco importantes. Sin embargo, son estas pequeñas cosas las que terminan afectando a una marca como Apple que siempre ha vendido la idea de que son los mejores. Esto es como en los autos, donde un mecánico experto podría considerar que ciertos vehículos son una buena compra, cuando el gran público lo que quiere es que su vehículo tenga lo necesario y en la posición adecuada para ser conducido con facilidad y que, además, requiera poco mantenimiento y no estar mil horas en internet (o en un taller) buscando la respuesta a algún contratiempo.