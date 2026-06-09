Apple y la inteligencia artificial: ¿una estrategia brillante o el nuevo error de los ’90?

Durante décadas, Apple ha convertido el hecho de llegar tarde en una ventaja competitiva. No inventó el reproductor de música digital, ni el smartphone, ni la tableta, ni el reloj inteligente. Observó cómo otros abrían camino, aprendió de sus errores y terminó ofreciendo una experiencia mejor integrada y más fácil de utilizar. Una reinvención.

La inteligencia artificial, sin embargo, podría ser diferente.

La WWDC 2026 pasará a la historia como el evento en el que Apple admitió implícitamente dos cosas: que había infravalorado la revolución de la inteligencia artificial generativa y que ya no podía permitirse seguir haciéndolo. Tras años prometiendo una nueva Siri y una plataforma de inteligencia artificial que nunca terminaba de materializarse, la compañía presentó finalmente una versión completamente renovada de su asistente, ahora capaz de comprender contexto personal, analizar lo que aparece en pantalla, encadenar acciones complejas y mantener conversaciones mucho más naturales. En el lado bueno, Siri ha mejorado mucho. En el lado malo… no lo tenía muy difícil.

Pero lo más importante no fue lo que Apple presentó, sino cómo lo presentó. Durante años, Apple defendió una estrategia basada en desarrollar internamente las tecnologías clave que sustentaban sus productos. Sin embargo, la nueva Siri llega impulsada por Gemini, la inteligencia artificial de Google. La empresa que construyó su éxito sobre el control absoluto de la experiencia de usuario ha terminado recurriendo a uno de sus principales competidores para dejar de ser patética, poder ser mínimamente competitiva y, básicamente, ponerse al día.

Y eso plantea una cuestión incómoda: ¿sigue siendo Apple una empresa que lidera las grandes transiciones tecnológicas o se ha convertido en una compañía que simplemente las integra cuando ya están maduras? La respuesta no es tan sencilla como parece.

La narrativa dominante sostiene que Apple llega tarde a la inteligencia artificial. Y es verdad. Mientras OpenAI, Google, Anthropic o Meta competían por construir modelos cada vez más potentes, Apple seguía hablando de privacidad, de procesamiento local y de experiencias cuidadosamente diseñadas. Mientras Microsoft invertía decenas de miles de millones en infraestructura, Apple permanecía completamente al margen de la carrera.

Muchos interpretan esa actitud como una señal de retraso. Otros, sin embargo, la ven como una demostración de disciplina estratégica: después de todo, Apple nunca ha querido ganar la guerra de la tecnología, siempre ha preferido ganar la guerra de la experiencia. Pero la pregunta, claro, es si esa estrategia sigue siendo válida en la era de la inteligencia artificial.

Porque la inteligencia artificial introduce una diferencia fundamental respecto a revoluciones anteriores. En el pasado, Apple podía comprar componentes, diseñar una interfaz superior y construir un producto mejor. Hoy, el núcleo del valor parece concentrarse en los modelos fundacionales, y esos modelos requieren cantidades gigantescas de datos, capacidad de computación y talento especializado. Y Apple llega a esa carrera con una limitación autoimpuesta: su obsesión por la privacidad.

Mientras Google, Meta o OpenAI se alimentan de enormes volúmenes de información para entrenar y mejorar continuamente sus sistemas, Apple insiste en minimizar la recopilación de datos y mantener gran parte del procesamiento dentro de los dispositivos. Es una postura coherente con su identidad y probablemente apreciada por muchos usuarios. Pero también supone una desventaja competitiva evidente.

La cuestión es si esa desventaja importa. Porque existe otro escenario posible: que los modelos terminen convirtiéndose en una commodity. Las diferencias entre ellos disminuyen rápidamente. Lo que hoy parece una ventaja tecnológica decisiva puede desaparecer en cuestión de meses. Si eso ocurre, el valor dejará de estar en el modelo y pasará a estar en la distribución, la confianza y la integración. Y ahí Apple sigue siendo prácticamente imbatible: tiene más de mil millones de usuarios activos, y controla tanto el hardware y el sistema operativo como el ecosistema de aplicaciones. Si la inteligencia artificial acaba siendo una funcionalidad integrada en nuestra vida cotidiana en lugar de un producto independiente, Apple podría estar perfectamente posicionada para beneficiarse de ella sin necesidad de ganar la carrera de los modelos.

Sin embargo, hay un precedente histórico que debería preocupar a la compañía: a mediados de los ’90, Apple cometió un error estratégico monumental al infravalorar Internet. Mientras Microsoft reorganizaba toda la compañía alrededor de la red, Apple seguía concentrada en sus productos y en su experiencia de usuario. El resultado fue un período de irrelevancia tecnológica del que tardó años en recuperarse.

La comparación no es exacta, pero sí bastante inquietante, porque en ambos casos aparece el mismo patrón: una tecnología emergente inicialmente considerada complementaria que termina redefiniendo toda la industria. Internet no fue una característica más de los ordenadores. Se convirtió en la razón principal para utilizarlos. La inteligencia artificial podría seguir una trayectoria similar. Y si eso ocurre, la estrategia de Apple corre el riesgo de parecer peligrosamente conservadora.

De hecho, la propia compañía parece haber llegado a esa conclusión. Las informaciones previas a la WWDC describían reuniones internas de emergencia, cambios organizativos profundos y una creciente preocupación por el retraso acumulado. La sustitución de los responsables de Siri, la mayor implicación de Tim Cook y la decisión de apoyarse en Google sugieren una organización que finalmente ha comprendido la magnitud de este desafío, y lo que vimos ayer en la conferencia fue, en muchos sentidos, una rectificación.

Apple ya no habla de la inteligencia artificial como una simple característica integrada en sus dispositivos. Habla de ella como el eje central de la próxima generación de experiencias. La diferencia es importante porque implica reconocer que la inteligencia artificial no es una moda pasajera ni una funcionalidad más: es una nueva capa informática.

¿Será suficiente? Nadie lo sabe todavía. La nueva Siri parece mucho más personal y competitiva que cualquier versión anterior. Pero también llega muchísimo después de que ChatGPT, Gemini o Claude hayan redefinido las expectativas de los usuarios. Apple ya no está marcando el ritmo de la innovación… está intentando alcanzarlo. Y eso es algo extraordinariamente poco habitual para una compañía que durante décadas se acostumbró a dictar las reglas del juego.

Quizá la apuesta por la privacidad termine demostrando ser una ventaja diferencial. Quizá los modelos se conviertan en una commodity y el verdadero valor resida en la integración. O quizá Apple esté repitiendo, con treinta años de diferencia, el mismo error que cometió cuando subestimó Internet. Y cualquiera de las dos posibilidades formará una parte inseparable del legado de Tim Cook.

La paradoja es fascinante: la empresa que más ha insistido en que la inteligencia artificial debe ser invisible y estar al servicio del usuario podría acabar teniendo razón. Pero también existe la posibilidad de que, cuando finalmente haya decidido tomarse la inteligencia artificial en serio, el resto del sector ya haya avanzado demasiado.

This article is also available in English on my Medium page, «What WWDC 2026 really told us about Apple’s future in the age of AI»