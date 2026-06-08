Los índices no son una lista de deseos

La decisión de S&P Dow Jones Indices de no modificar sus criterios para acelerar la entrada de compañías megacap recién salidas a bolsa en el S&P 500, comentada por Ars Technica en «S&P 500 blocks fast SpaceX entry, won’t waive rule for unprofitable AI firms«, es una de esas noticias aparentemente técnicas que, en realidad, dicen mucho sobre cómo entendemos los mercados, la innovación y la disciplina institucional. Porque un índice no es un ranking de popularidad, ni una encuesta de expectativas, ni un mecanismo para bendecir narrativas futuristas: es una herramienta de referencia para la inversión, y precisamente por eso debe resistirse a la tentación de convertirse en una veleta.

El S&P 500 es considerado por S&P como el gran indicador de la renta variable estadounidense de gran capitalización, con unas quinientas compañías que representan aproximadamente el 80% de la capitalización del mercado. Eso significa que su composición tiene consecuencias muy reales: detrás de cada inclusión hay fondos indexados, planes de pensiones, productos de ahorro, carteras institucionales y millones de inversores que no han decidido activamente comprar una compañía determinada, sino replicar un índice. Cuando una empresa entra en el S&P 500, no recibe simplemente un sello reputacional: recibe automáticamente una gran demanda de sus acciones, por parte de todos los actores que buscan replicar la composición del índice.

Precisamente por eso, las reglas importan. En 2020 escribí sobre la entrada de Tesla en el S&P 500 y la economía verde, y en 2023 sobre la entrada de Uber en el mismo índice. En ambos casos, con todas las reservas que se quisieran plantear sobre sus modelos, sus efectos sociales o sus valoraciones, había un elemento fundamental: habían cumplido unas condiciones. Tesla representaba una transformación industrial de primer orden, sí, pero entró cuando pudo hacerlo. Uber, tras años de crecimiento desordenado, conflictos regulatorios y pérdidas, entró cuando logró estabilizar sus cuentas y encadenar trimestres positivos. ¿Alguna diferencia con SpaceX, OpenAI o Anthropic? Muchísimas.

SpaceX puede representar muchas cosas: la industrialización del espacio, la redefinición de las telecomunicaciones vía Starlink, una nueva geopolítica de las infraestructuras orbitales o, sencillamente, una de las compañías tecnológicas más ambiciosas de nuestra época. Pero una cosa es reconocer su potencial, y otra muy distinta pretender que una valoración estratosférica sustituya a la consolidación empresarial. Una compañía puede ser fascinante, estratégica, incluso decisiva para el futuro, y al mismo tiempo no estar todavía en condiciones de formar parte de un índice que canaliza de forma masiva la inversión pasiva. Confundir ambas cosas es exactamente el tipo de error que convierte los mercados en una máquina de amplificar burbujas.

Lo mismo ocurre con OpenAI y Anthropic. Nadie razonable puede negar la importancia de la inteligencia artificial generativa, ni el impacto que estas compañías están teniendo sobre la tecnología, la educación, la programación, la productividad o la estructura competitiva de la industria. Pero tampoco deberíamos confundir relevancia tecnológica con madurez financiera. Según Fast Company, OpenAI no espera ser rentable hasta 2030, mientras Anthropic alternaría todavía resultados positivos y pérdidas antes de consolidarse. Estamos hablando de compañías extraordinariamente prometedoras, sí, pero también intensivas en capital, con costes de entrenamiento e infraestructura descomunales, modelos de negocio aún en evolución y una dependencia enorme de rondas de financiación, acuerdos estratégicos y expectativas futuras.

¿Debe un índice como el S&P 500 anticipar el futuro? En parte, inevitablemente, porque los mercados siempre descuentan expectativas. Pero no debe hacerlo rompiendo sus propias reglas cada vez que aparece una narrativa lo suficientemente grande como para deslumbrar a Wall Street. La consulta de S&P Dow Jones Indices planteaba precisamente si las megacap debían quedar exentas de ciertos requisitos, incluyendo criterios de viabilidad financiera. La respuesta final es sensata: no cambiar las reglas, mantener el requisito de cotización durante al menos doce meses tras la salida a bolsa y no crear excepciones basadas únicamente en capitalización.

En la práctica, esto significa algo muy sencillo: si SpaceX, OpenAI o Anthropic son realmente tan importantes como sus defensores afirman, no necesitan que se les regale la entrada en ese club. Les bastará con cotizar, demostrar liquidez, flotación, gobierno corporativo, estabilidad y resultados. Si su valoración está justificada, el tiempo lo demostrará. Si no lo está, mejor que el ajuste lo sufran quienes decidieron asumir ese riesgo voluntariamente, no millones de inversores pasivos arrastrados por una modificación oportunista de la metodología.

Un índice serio no está para perseguir la espuma del mercado, sino para proporcionar una representación consistente, replicable y disciplinada. Si cada ciclo de entusiasmo obliga a cambiar las reglas, las reglas dejan de ser reglas y pasan a ser relaciones públicas. Hoy sería SpaceX; mañana, cualquier compañía envuelta en la siguiente narrativa irresistible: computación cuántica, fusión nuclear, biotecnología sintética o lo que toque vender en la próxima presentación para inversores.

La innovación necesita capital, por supuesto. Pero el capital necesita instituciones que no se comporten como adolescentes ante cada promesa de futuro. La función de un índice no es aplaudir al visionario de turno ni subirse al tren antes que nadie: es ofrecer una referencia estable. Y precisamente porque SpaceX, OpenAI o Anthropic pueden llegar a ser enormes, conviene no tratarlas como si ya hubieran demostrado lo que todavía tienen que demostrar.

La disciplina metodológica no es conservadurismo, es higiene financiera. Y en una época en la que buena parte del mercado parece dispuesto a confundir tamaño con solidez, expectativas con beneficios y narrativa con realidad, mantener las reglas puede ser una de las decisiones más innovadoras de todas.

This article is also available in English on my Medium page, «Why the S&P 500 is right to keep SpaceX, OpenAI, and Anthropic waiting»