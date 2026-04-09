Google, la inteligencia artificial y el día en que el buscador decidió dejar de ser neutral

Durante años, Google construyó algo extraordinariamente valioso: no solo un producto, sino un hábito cognitivo global. Buscar en Google no era simplemente acceder a información: era confiar en que esa información estaba razonablemente ordenada y filtrada. No era perfecta, de acuerdo, pero sí era suficientemente fiable como para servir de punto de partida. El trabajo de verificación, obviamente, lo tenía que hacer uno mismo (y muchos no lo hacían), pero esa confianza, acumulada durante décadas es el verdadero activo de la compañía. Y ese es precisamente el activo que hoy está en juego.

La introducción de los AI Overviews marcó un cambio profundo en la naturaleza del buscador. Sobre todo, porque Google dejaba de ser un intermediario para convertirse, cada vez más, en un narrador. Ya no se limitaba a mostrar enlaces: ahora sintetizaba, interpretaba y respondía directamente, e posición destacada, por encima de los resultados de búsqueda. El paso podía parecer lógico desde el punto de vista tecnológico y competitivo, ni más ni menos que lo que le demandaba el mercado, pero es profundamente problemático desde el punto de vista de la confianza.

Los datos más recientes lo ilustran con claridad. Un análisis independiente publicado por el New York Times basado en el benchmark SimpleQA sitúa la precisión de estos resúmenes en torno al 91%, que así, a primera vista, podría parecer una cifra razonable. Pero cuando esa cifra se traslada a la gigantesca escala de Google, con sus más de cinco billones de búsquedas anuales, el resultado cambia de naturaleza: supone decenas de millones de respuestas erróneas cada hora. Eso ya no es un margen de error: es un fenómeno sistémico.

Y el problema no termina ahí. Además, más de la mitad de las respuestas consideradas correctas están mal fundamentadas: enlazan a fuentes que no respaldan la información que presentan. Es decir, que incluso cuando aciertan, lo hacen de forma difícilmente verificable. El usuario, en el estilo que ya todos vamos empezando a conocer de los chatbots, recibe una respuesta con apariencia de autoridad, pero carente de un mecanismo claro para contrastarla. No solo son mentiras: son mentiras disfrazadas y difíciles de comprobar.

Esto no es un bug: es una característica inherente a la tecnología utilizada. Los modelos generativos no conocen la verdad: estiman probabilidades. Funcionan como lo que Emily Bender definió en su día como «stochastic parrots«, loros probabilísticos que producen secuencias plausibles sin comprender realmente su significado. Esa limitación no es necesariamente problemática en contextos experimentales, pero lo es cuando se integra en el corazón del sistema de acceso a la información de cientos de millones de personas que, además, confían ciegamente en que «lo que dice Google» es la verdad.

Google lo sabe. Siempre lo ha sabido. No en vano, la arquitectura que sustenta toda esta revolución, los transformers, nació en sus propios laboratorios con el célebre paper «Attention Is All You Need«. Google no es un actor rezagado en la inteligencia artificial generativa: es, en muchos sentidos, su origen. Precisamente por eso, su aparente lentitud inicial no era falta de visión, sino exceso de ella. Entendía mejor que nadie las implicaciones para la compañía (y para todos) de desplegar masivamente una tecnología inherentemente imperfecta.

Ahí encaja perfectamente el marco del «Innovator’s Dilemma« del gran Clayton Christensen. Google no dudaba porque no pudiera innovar, sino porque esa innovación amenazaba el núcleo de su propuesta de valor. Mientras startups como OpenAI podían permitirse experimentar, equivocarse y corregir sobre la marcha, Google tenía mucho más que perder: su credibilidad. Lo expliqué hace tiempo en artículos como «Google y el problema de ser quien es» o «Google y el dilema del robot borracho«: un chatbot puede alucinar y seguir siendo útil, según lo que le pidas y lo que sepa quien se lo pide. Pero un buscador no puede hacerlo sin erosionar su propia razón de ser.

Sin embargo, la presión competitiva ha terminado imponiéndose: Google optó por desplegar sus AI Overviews a gran escala, e integrándolos en el lugar más visible de su producto. Según la propia compañía, el sistema ha alcanzado ya a más de mil millones de usuarios y sigue expandiéndose rápidamente. Pero el problema es que la escala no corrige los errores: los amplifica.

Innumerables casos concretos ilustran bien la naturaleza del fallo. El sistema puede ofrecer respuestas incorrectas incluso cuando enlaza a fuentes correctas, o construir conclusiones erróneas a partir de datos válidos. Puede añadir contexto adicional que introduce nuevos errores sobre una respuesta inicialmente correcta. O puede apoyarse en fuentes de baja calidad, como publicaciones en redes sociales, con mayor frecuencia cuando se equivoca. Todo ello envuelto en una presentación limpia, directa y con autoridad aparente. El resultado, como no podía ser de otra manera viniendo del buscador en el que todos llevamos décadas confiando, es una ilusión de certeza.

Ese es el verdadero cambio: no solo se producen errores, sino que estos se presentan de forma más convincente que nunca. El usuario ya no ve una lista de enlaces entre los que debe navegar: ve una respuesta única, sintética, colocada en la posición de mayor visibilidad y respaldada implícitamente por la marca Google. La fricción desaparece. Y con ella, también, una parte esencial del pensamiento crítico.

Diversos análisis apuntan además a un efecto colateral significativo: la reducción del tráfico hacia las fuentes originales. Si el usuario obtiene una respuesta directa, la necesidad de hacer clic disminuye. Google deja de ser un intermediario que distribuye atención para convertirse en un destino que la retiene. Y eso, combinado con respuestas potencialmente erróneas, redefine por completo la ecología de la información.

Y lo más interesante del tema es que esta tensión no es exclusiva de Google. Microsoft, uno de los actores más agresivos en la comercialización de la inteligencia artificial generativa, reconoce implícitamente el problema. En sus propios términos de uso, Copilot se define como una herramienta «for entertainment purposes only», advirtiendo explícitamente que puede cometer errores y que no debe utilizarse para decisiones importantes. Aunque la compañía ha intentado posteriormente matizar ese lenguaje calificándolo como un vestigio de versiones anteriores, el mensaje subyacente resulta difícil de ignorar: las mismas empresas que nos invitan a integrar estas herramientas en nuestro trabajo cotidiano se protegen legalmente recordándonos que, en el fondo, no son fiables. La diferencia es que Microsoft puede permitirse ese matiz, porque Copilot no es, al menos todavía, la puerta de entrada al conocimiento global. Google, en cambio, sí lo es. Y ahí es donde el riesgo cambia completamente de escala.

Incluso los sistemas más avanzados siguen lejos de ofrecer garantías sólidas en términos de exactitud: las alucinaciones y las respuestas erróneas no son un problema de funcionamiento, sino de planteamiento. La cuestión, por tanto, no es si Google puede mejorar estos sistemas. Lo hará. La cuestión es si puede permitirse desplegarlos como lo ha hecho antes de que esa mejora sea suficiente.

Porque aquí no estamos hablando de un producto nuevo compitiendo en un mercado emergente. Estamos hablando de una infraestructura central del ecosistema informativo global. Una infraestructura que ahora decide asumir, de forma explícita, las limitaciones de una tecnología que produce errores por diseño.

Durante años, Google evitó ser un oráculo. Se limitó a señalar dónde estaban las respuestas. Hoy, empieza a ofrecértelas directamente. Y cuando el oráculo miente, el problema no es que se equivoque. Es que deja de ser el oráculo.

This article is available in English on Medium, «AI Overviews and the quiet erosion of Google’s credibility» (yes, I know, Medium has a paywall and all that… but if you click on this link, I promise there will be no paywall at all!)