Tesla deja de ser una empresa de coches. Ahora empieza el experimento

Durante más de una década, Tesla fue muchas cosas a la vez: una empresa automovilística, un icono tecnológico, una anomalía bursátil y un acelerador histórico de la electrificación del transporte. Hoy, sin embargo, la propia compañía se empeña en decirnos que todo eso pertenece al pasado. La decisión de abandonar la producción de los Model S y Model X, dos vehículos que no solo definieron a Tesla sino que redefinieron lo que podía ser un coche en el siglo XXI, no es un simple ajuste de catálogo: es una declaración estratégica explícita. Tesla ya no quiere ser vista como un fabricante de automóviles, sino como una empresa de «inteligencia artificial física», centrada en robotaxis autónomos y robots humanoides como Optimus, tal y como reconoce abiertamente Elon Musk.
El simbolismo del abandono del Model S es difícil de exagerar: hablamos de uno de los coches más influyentes en los 125 años de historia de la industria del automóvil, comparable al Ford Model T por su capacidad de alterar expectativas, hábitos y estrategias industriales. El Model S convirtió el coche eléctrico en un objeto deseable, rápido, actualizable por software y tecnológicamente aspiracional. Forzó a toda la industria a reaccionar y, muy probablemente, aceleró la transición energética del transporte en varios años. Que Tesla decida ahora prescindir de él para liberar capacidad industrial destinada a robots no es solo un movimiento económico: es un gesto que señala un cambio de identidad profundo.
Desde el punto de vista empresarial, el giro se produce en un contexto incómodo: Tesla ha perdido el liderazgo mundial en ventas de vehículos eléctricos frente a BYD, sus ingresos han caído por primera vez en términos anuales y sus márgenes se han reducido de forma significativa. El fin de los incentivos fiscales en Estados Unidos, el aumento de la competencia china y el desgaste reputacional asociado a la figura de Elon Musk han erosionado el negocio tradicional del automóvil. Frente a ese escenario, Musk opta por redoblar la apuesta: menos coches, más inteligencia artificial, más robótica y más gasto de capital. Mucho más. Tesla prevé invertir más de 20,000 millones de dólares este año, una cifra que duplica las expectativas del mercado y que devolverá a la empresa a territorio de flujo de caja libre negativo, algo que no se veía desde los años de expansión más agresiva.
La promesa es grandiosa: una red global de robotaxis completamente autónomos, ingresos recurrentes vía suscripciones de software de conducción «totalmente autónoma» y millones de robots humanoides trabajando en fábricas, hogares y servicios. El problema es que esa promesa lleva años formulándose sin llegar a materializarse plenamente. El sistema Full Self-Driving sigue requiriendo supervisión humana frecuente, está bajo el escrutinio de los reguladores y dista mucho de cumplir el estándar técnico y legal necesario para operar flotas sin conductor en muchos países. Incluso dentro de la propia Tesla, algunos análisis internos cuestionaban la rentabilidad del modelo de robotaxis, análisis que habrían sido ignorados por la dirección.
Para los usuarios actuales de Tesla, y en particular para los propietarios de Model S y Model X, el mensaje es inquietante. Aunque la compañía asegura que mantendrá el soporte y el mantenimiento de los vehículos existentes, la retirada de la producción implica una pérdida clara de prioridad estratégica. La experiencia demuestra que cuando un fabricante deja de creer en una línea de producto, la innovación, las actualizaciones y el cuidado a largo plazo tienden a diluirse. El valor residual de estos vehículos, ya presionado por la rápida obsolescencia tecnológica, puede resentirse aún más si la percepción del mercado es que Tesla está mirando definitivamente hacia otro lado.
Desde la óptica de la valoración bursátil, el movimiento es aún más delicado. Tesla no cotiza como una empresa automovilística desde hace tiempo, sino como una promesa tecnológica futura, ayudada por negocios como el de las baterías. Buena parte de su capitalización se sostiene sobre expectativas de crecimiento ligadas a la autonomía total y a la robótica, no sobre los resultados actuales de su negocio principal. Musk ha llegado a sugerir valoraciones futuras de varios billones de dólares si la visión se materializa. El problema es que, cuanto más se aleja Tesla de los ingresos tangibles del automóvil y más depende de tecnologías no demostradas a escala comercial, más binaria se vuelve su valoración: o el sueño se cumple, o el ajuste puede ser severo.
Las implicaciones sociales tampoco son menores. Un mundo de robotaxis autónomos y robots humanoides plantea preguntas profundas sobre empleo, regulación, responsabilidad legal y redistribución del valor creado por la automatización. Tesla presenta este futuro como inevitable y beneficioso, pero la historia reciente de la tecnología invita a un escepticismo razonable: la eficiencia no se traduce automáticamente en bienestar social, y la concentración de poder tecnológico en manos de unas pocas empresas suele amplificar desigualdades si no va acompañada de políticas públicas claras.
Tesla fue, durante años, la prueba de que una empresa podía cambiar una industria entera apostando por una visión tecnológica coherente y ejecutándola con disciplina industrial. Hoy parece dispuesta a convertirse en otra cosa: un experimento de alto riesgo en inteligencia artificial, financiado por los restos todavía rentables de su pasado automovilístico. La pregunta ya no es si Tesla puede reinventarse, sino si puede hacerlo a tiempo, con la tecnología adecuada y sin que la narrativa vuelva a adelantarse peligrosamente a la realidad, habiendo como hay un buen montón de competidores chinos y de otros países ya muy aventajados en el desarrollo de robots de todo tipo. Porque esta vez, a diferencia de la transición al coche eléctrico, no hay un mercado maduro esperando al otro lado. Solo una promesa.
Cuando no se termina lo que se empieza y se arriesga para el siguiente paso (robotaxis y robots), sin seguir asentando tu base (las ventas de coches eléctricos) pues te puede salir bien o mal, pero es un mal síntoma.
Que puede salir bien? si. El FSD está cada vez mejor.
Que puede salir mal? también.
Que es poco serio? sin duda.
El model S y model X de todas formas estaban fuera del bolsillo del 97% de la población. Ya se vendieron los que se podían vender.
Por otra parte, esta reinvención me parece un camino a ninguna parte. Es verdad que para innovar hay que arriesgar, pero debe ser un riesgo calculado, no un riesgo desconocido.
– En 2 años su amienemigo ya no será Presi. No sé como se lleva con JD Vance o con el gobernador de California, pero seguramente sea entre esos dos.
– Si hay algo en lo que Musk es malo, es calculando lo que tardará en lanzar un determinado producto. Tanto así que «Musk Time» es un chascarrillo recurrente
– Como bien dice Enrique en el último párrafo: no entra en un mercado con una disrupción sino como el último en llegar a la fiesta. La cosa ya no es ser primero o segundo, sino que van noveno o décimo.
– El acceso a talento para innovar ahora mismo no puede ni entrar a estudiar a USA. No sé exactamente de donde pretende sacar a los prometedores ingenieros que el China pueden ser multimillonarios sin salir de su ciudad.
Me parece un túnel sin salida (hablando de The Boring Company) y que finalmente Musk va a ser solo CEO de SpaceX donde si tiene un mercado que en el que llegó a ser el primero
Yo no soy especialmente inteligente , compré unas cuantas acciones de Tesla en 2022 cuando por el tema Twitter/x habían caído a 100 dólares ahora las he vendido porque no me gusta la deriva de la compañía especialmente de Musk, creo que para una persona sencilla como yo es una persona que no está haciendo bien las cosas, he comprado acciones de Microsoft que tiene un ceo que si me parece serio y que parece que a largo plazo toma buenas decisiones.
Otro ejemplo más de parte de este personaje (…y van…) de lo que se conoce como «el lecho de Procusto:»
Elon (para variar) sigue fiel a su lema que lo hizo el hombre más rico del mundo: «follow the money».
Traducido: «Si me quitas los subsidios e incentivos federales a los autos eléctricos [y ya que mi competencia me superó sin el menor atisbo de duda en todo], entonces me darás más y nuevos incentivos por poner datacenters que me aseguren que pueda seguir siendo pseudo competitivo en esta otra industria […con la obvia condición de que no me pongas a competir con los mejores, pues eso me dejaría (una vez más) en evidencia]. Vamos hombre, que soy un empresaurio, pero no estúpido».
Ya puedo imaginarlo en sus arengas en esas reuniones trimestrales con los accionistas, subido a la silla y a los gritos:
«¡Recordemos por qué navegamos! ¡Por la libertad, por la aventura y por el botín que nos hará reyes! ¡Un
pirataempresario defiende a sus subsidiosindustrias con uñas y dientes! ¡Recuerden eso siempre!»
…palabras que harían temblar hasta al Kraken…
Hahahahaha. Me ha gustado.
Luego se me pasó la risa cuando recordé que aquí el MOVER IV no está ni se le espera.
Unos no lo sacarán por falta de presupuestos y los otros no lo sacarán por negacionistas o por ser anti-elotro.
Y yo que quiero tener un techo solar con batería no me fío de a quien comprárselo…
«cuando Ford lanzó el Modelo T en 1908, costaba $825 (ajustado a unos $28,000 en 2023). A pesar de su popularidad (se venderían unos 15 millones), Ford siguió bajando el precio a lo largo de los años, y en 1925 el modelo básico costaba $260, el equivalente a unos $4,500 hoy en día.»
Ni punto de comparación con lo que MUSK ha hecho con esos coches que nunca han cuajado en el mercado. Y lo de Optimus será otra cagada de campeonato.
«Elon Musk ha conseguido que Tesla acepte su bono de un billón de dólares»
Cuando un accionista premia a este gilipollas con ese bono, no hay mucho más que decir ni de Musk, ni la panda de borregos, que se autollaman accionistas, y no han recibido 0 USD en el último año. ¿Hay más tontos cerca?
Dato mata a relato.
Sí, los hay.
Ayer estaba leyendo algunos comentarios acerca de ese truño conocido como Cibertruck. Uno de ellos decía:
Si abusan moral y económicamente de tí, y no haces nada por evitarlo ni repararlo, ni haces nada al ver que siguen promoviendo la estafa en otros… que quieres que te diga… no soy experto, pero esa condición en psicología debe tener algún nombre.
Lo que no sé es si tiene cura.
La ONG «payasos sin fronteras» ya esta pillada,
DISCLAIMER: clowns.org es una organización seria. Somos una organización sin ánimo de lucro dedicada a llevar alegría y apoyo emocional a quienes más lo necesitan en momentos de crisis. Desde 1993, artistas y profesionales de las artes escénicas se han unido con un propósito: ofrecer sonrisas y esperanza a las personas más vulnerables.
Hoy he visto una prueba de conducción autónoma de Tesla en España que ha sido un éxito total.
PRUEBO la CONDUCCIÓN AUTÓNOMA TOTAL de TESLA en ESPAÑA. SIN PALABRAS!!
Comienzo a creer que por fin pronto tendremos el robotaxi. Sin embargo el robot humanoide doméstico no creo que llegue a tenerlo, Pasaran años para que digas a un robot, «hazme una tortilla de patatas»y lo haga.
He visto hacer muchas cosas a los robots, pero nunca he visto que les de una orden sobre la marcha y la cumpla, algo así como «tráeme el abrigo»,
Tener un robot programado para hacer algo, es posible, pero puede que haya que dedicar mas tiempo un ingeniero a programarlo que el tiempo que gasta en ejecutar la acción. Por eso de momento solo los veo factibles para trabajar en cadenas de montaje., donde la misma acción se repite cientos de veces
Tu no quieres un robot, tu quieres una chica chacha nacida en un pueblo de Guadalajara, cerca del embalse de Entrepeñas, pagando por ella lo que pagaba tu familia en aquel entonces. Y pensando que le estabais haciendo un favor por sacarla de la miseria…
En fin. Te conocemos mejor que Facebook, con todo lo que te espía…
Buen analisis de situacion.
Musk no vende mas coches porque no quiere. Feijoo no es presidente porque tampoco quiere.
¿Este planeta es un manicomio dentro de un cortijo o un cortijo dentro de un manicomio?
Unos amos impudicamente avarientos hasta el infinito y un monton de semovientes siguiendo las pantallitas de los amos sin entender nada.
Desde la cagada de los tulipanes en la bolsa hemos descubierto la mineria de los cripto-bros.
Si la IA llegara a la inteligencia y la autoconsciencia iba a eliminar a la humanidad… por aburridos.
SALUDOS
Unir el personaje de Elon a la compra de sus coche no lo entiendo, ojo no defiendo al personaje, pero lo separo, porque sino que líderes son éticos o morales?