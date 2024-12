China y la conquista de la automoción mundial

El New York Times publica un artículo, «Chinese carmakers are taking Mexico by storm while eyeing US«, en el que advierte que el mercado automovilístico mexicano se ha inundado con anuncios de marcas chinas que se ven en aeropuertos, estadios de fútbol y grandes vallas publicitarias en las calles de Ciudad de México, con vehículos chinos tanto de gasolina como eléctricos cada vez más comunes en las calles.

Las marcas chinas, que hace cinco años ni aparecían en las estadísticas y tenían fama de tener calidad baja, ahora suponen un 9% de las ventas de vehículos nuevos – y otro 9% en el mercado de Brasil, y un 18% en el de Thailandia, y el poco sospechoso The Economist les dedica artículos ensalzando su calidad y su nivel de innovación. Las exportaciones mundiales de automóviles de China ya superan a las de Japón, y supusieron un tercio de las ventas mundiales el pasado marzo de 2024.

Semejante crecimiento no viene de nuevas ni por casualidad. Hace ya años que marcas chinas como Nio, gracias a innovadoras técnicas de producción, comenzaron a situarse como líderes en la fabricación y venta de vehículos eléctricos en el mayor mercado automovilístico del mundo, la propia China, e incluso empezaron a hacerse notar en el mercado norteamericano. Ahora, además de vehículo de alta gama, ofrecen también utilitarios eléctricos de muy buena calidad con precios en torno a los 18,000 dólares en el mercado mexicano, diez mil dólares menos que el vehículo eléctrico más barato en los Estados Unidos. En España, Leapmotor ofrece uno, el T03, por 11,900 euros o 90 euros al mes, y sus evaluaciones son francamente buenas.

Mientras Estados Unidos intenta desesperadamente proteger a su obsoleta industria automotriz imponiendo aranceles del 100% a los vehículos de fabricación china, forzando a Canadá y a la Unión Europea (para horror de algunas marcas europeas que fabrican en China) a hacer lo mismo, obligando al gobierno mexicano a dejar de ofrecer subsidios a las compañías chinas que establezcan fábricas en el país, o incluso amenazando con prohibiciones totales por dudosas razones muy poco argumentadas, la realidad es que las compañías chinas se ha consolidado como los fabricantes de automóviles más eficientes y, cada vez más, con mejor tecnología y más rápida evolución.

Ni siquiera luchar utilizando el soft power y la viralización de fake news termina de funcionar: el mito de la supuesta baja calidad de los vehículos chinos no aguanta el más mínimo análisis, y sus marcas se convierten en las primeras que aúnan precios más bajos a las ya conocidas ventajas de coste de propiedad (mucho menor coste de las recargas frente a la gasolina, y bajísimo mantenimiento).

China ha hecho, básicamente, lo que sabe hacer: plantear un plan a largo plazo en el que subvencionó y estimuló a sus fabricantes para dedicarse a la fabricación de vehículos eléctricos utilizando originalmente patentes liberadas por Tesla desde 2014, conquistar el gigantesco mercado chino para consolidar sus economías de escala y aprendizaje (la penetración del vehículo eléctrico en China excede ya el 50%), y aplicar esas economías a la conquista de los mercados internacionales. Argumentar que las compañías chinas tienen subsidios gubernamentales no parece muy sólido: tanto los Estados Unidos como la Unión Europea inyectan también cuantiosos recursos en sus compañías de automoción, y llevan haciéndolo toda la vida.

Ya veremos cómo explica Donald Trump a sus ciudadanos en los próximos años que no se les permite comprar vehículos eléctricos baratos y atractivos fácilmente disponibles al otro lado de la frontera, sobre todo teniendo en cuenta que se fabrican en México, que lleva años fabricando millones de automóviles para Estados Unidos. Pretender que «no son seguros», cuando en Europa han pulverizado las pruebas EuroNCAP, no parece que vaya a funcionar.

Mientras Jim Farley, CEO de Ford, se asusta horriblemente en un viaje a China y se hace enviar varios vehículos para desmontarlos y analizarlos en Detroit, y GM se dedica a perder cinco mil millones de dólares en un mercado chino que rechaza sus automóviles por ruidosos, sucios y poco evolucionados, las compañías chinas continúan conquistando cada vez más mercados y segmentos, y contribuyendo a la progresiva electrificación del transporte, uno de los factores más importantes para luchar contra la emergencia climática.

No te equivoques: China ya hace tiempo que no se dedica a producir coches anticuados y baratos, ahora fabrica algunos de los vehículos más innovadores y modernos del mundo. Y muy posiblemente, conquiste también el mercado de tu país en muy poco tiempo, sin que ni los aranceles ni las marcas tradicionales puedan hacer gran cosa para evitarlo. Es lo que tiene interpretar bien las tendencias y hacer las cosas bien.