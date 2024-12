Una fusión que debería ser detenida: el pavoroso futuro de la publicidad

No podemos decir que no fuese algo anunciado: ya en 2018, un fenomenal artículo en The New Yorker que he utilizado en mis clases desde entonces, «How the Math Men Overthrew the Mad Men«, presagiaba que el tiempo de los grandes creativos y la publicidad tradicional de Madison Av. tocaba a su fin, sustituida por legiones de matemáticos dedicados a la hipersegmentación, al espionaje masivo y a la administración de anuncios en función de nuestras características y comportamientos, aunque formasen parte intrínseca de lo que considerábamos nuestra esfera privada.

Ahora, dos de las agencias de publicidad más grandes del mundo, Omnicom e Interpublic, anuncian su fusión por adquisición de la segunda por parte de la primera, para dar lugar a la mayor agencia publicitaria del mundo, con más de cien mil empleados y por encima de los treinta mil millones de dólares de facturación.

¿La razón? Muy sencilla: la llegada de la inteligencia artificial y el inmenso poder que otorga poder combinar los datos sobre los hábitos y preferencias de cada vez más usuarios. Una auténtica barbaridad que consolida una forma de hacer publicidad basada en el espionaje constante e intensivo de los usuarios para tratar de predecir su comportamiento y maximizar las ventas, mediante una violación masiva y sistemática del derecho fundamental a la privacidad. Un tipo de publicidad que los usuarios rechazan masivamente y que ha conseguido que buena parte de la sociedad se convierta en paranoica pensando que sus dispositivos les escuchan en todo momento, pero que las marcas pretenden exprimir hasta sus últimas consecuencias.

Pero es que, además, hay precedentes: en el año 2007, Google llegó a un acuerdo para adquirir DoubleClick. La operación era una auténtica salvajada que violaba todos los principios básicos de la legislación anti-monopolio porque se trataba del líder en publicidad de búsqueda adquiriendo al líder en publicidad display y consolidaba un monopolio que nos hemos tenido que tragar durante años, pero fue aprobada por la FTC en diciembre de ese mismo año. ¿Sus consecuencias? Aún las estamos sufriendo: una web que nos espía a cada paso, que almacena toda nuestra información y la convierte en moneda de cambio entre siniestros intermediarios de todo tipo que recolectan a través de apps y páginas de todo tipo absolutamente todo lo que hacemos, y que nos demuestra en todo momento que cualquier atisbo de privacidad es una ilusión óptica.

Ahora, cuando llega una nueva herramienta, la inteligencia artificial, que puede llevar a escalar esa persecución y convertirla en una auténtica pesadilla distópica, en lugar de avanzar en la protección de los derechos del usuario, retrocedemos permitiendo la creación de conglomerados monstruosos que se reparten el acceso a toda nuestra información, para seguir acosándonos con sus herramientas. Las consecuencias de la fusión de Omnicom e Interpublic las vamos a pagar durante muchos años, y si no, al tiempo.

La única solución es luchar con las mismas armas: instalar bloqueadores de publicidad, sistemas de eliminación de cookies, anonimizadores de navegación y herramientas de todo tipo en la esperanza de que, mediante la inteligencia artificial, logremos hacerlas cada vez mejores y más eficientes. Conformarse y no luchar contra un tipo de publicidad que consagra la desaparición de la privacidad como derecho fundamental no debería ser una opción. Debemos volver a los tiempos en los que la publicidad únicamente segmentaba en función de las características del canal y su contenido, sin necesidad de espiarnos constantemente. Todo lo que no apunte en esa dirección es, simplemente, el enemigo.