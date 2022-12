Hay otros mundos…

El entorno de la realidad virtual en sus diversos componentes va desarrollándose cada vez más: al éxito de entornos virtuales como Roblox, que sublima la idea de un simple videojuego y se convierte, sobre todo a partir de la pandemia, en la plataforma en la que muchos niños aprenden a programar o a utilizar dinero virtual, se añaden videojuegos como League of Legends, en los que «veteranos» del juego se plantean qué quieren hacer con su vida… a los 26 años!

El desarrollo de mundos virtuales cada vez más asimilados por toda una generación de usuarios que encuentran en ellos una alternativa para su ocio o para muchas otras cosas se está convirtiendo en una especie de signo de los tiempos. Con gafas de realidad virtual o directamente en la pantalla, este tipo de entornos son no solo la inspiración que muchos interpretan de lo que podría ser el metaverso, sino para algunos, incluso entornos como los que caracterizarán el futuro de la educación.

El caso de las generaciones más jóvenes es particularmente llamativo: niños que pide parte de su paga en Robux o en la moneda virtual de su videojuego favorito, o que responden a la pregunta de «¿vas a salir?» con un «no, me quedo en casa porque he quedado», aludiendo a que han quedado para verse a una hora específica en ese mismo videojuego.

Por el momento, los conceptos parecen claros: el metaverso es una representación gráfica tridimensional inmersiva, desarrollada en una pantalla o, idealmente, en un visor de algún tipo, y que necesariamente tiene que estar desarrollada sobre un entorno de código abierto, no sujeta a ningún tipo de términos de servicio concretos marcados por una compañía, y en la que cualquiera puede llegar y crear su propuesta de valor. Además, deberá asentarse en mecanismos criptográficos para asegurar su descentralización y que sus usuarios son los que gestionan su propia información. Si alguna de esas características no se cumplen, no hablamos del metaverso, sino simplemente de un mundo virtual, de un videojuego sobre cuya plataforma podremos desarrollar lo que queramos, pero que no cambia en sus características fundamentales las propuestas de valor que conocemos más allá de un componente de interfaz más o menos vistoso.

Sobre el desarrollo de esta interfaz sigue trabajando Apple, como si fuera el «tapado» más relevante: su largamente esperado visor de realidad virtual y aumentada acaba de confirmar que tendrá un sistema operativo de desarrollo específico para ese entorno, xrOS, lo que la sitúa como una nueva plataforma para software de terceros que, indudablemente, pretenderá redefinir lo que entendemos que son o pueden llegar a ser este tipo de entornos.

De una u otra manera, todo indica que este tipo de entornos, desde simplemente virtuales hasta tridimensionales inmersivos, van a marcar una parte importante de nuestras actividades en el futuro, sean para el ocio, para las relaciones sociales o para el trabajo. Si en algún momento lo habías dudado, puedes empezar a pensar en dejar de hacerlo, plantearte cómo será tu vida cuando una parte de ella se desarrolle en un entorno similar al de The Matrix, e ir comprando una silla lo más cómoda posible…

