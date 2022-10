Y sigue cayendo…

El pasado 3 de febrero, Meta, la compañía antes conocida como Facebook, experimentó una fuerte caída en el valor de sus acciones, una pérdida de 232,000 millones de dólares que se convirtió en la caída diaria récord en la historia del mercado.

La caída era noticia por su enorme volumen, pero muchos interpretaron que sería como cualquiera de las caídas anteriores de la compañía, derivadas de sus múltiples escándalos: caída, y rebote posterior cuando los anunciantes se daban cuenta de que nadie les proporcionaba un francotirador tan eficiente a la hora de espiar y perseguir a sus clientes como Facebook. La compañía era profundamente peligrosa y nociva, pero muy valiosa.

Sin embargo, la caída del 3 de febrero, como escribí quince días después al constatar que el valor de las acciones, en esta ocasión, seguía sin recuperarse, había sido diferente. Ahora, la caída se debía a un cambio estructural, a las medidas que el propietario de una de las dos plataformas sobre las que Facebook desarrollaba su actividad, Apple, había decidido imponer para evitar el espionaje sistemático a sus usuarios. Simplemente ofrecer a los usuarios la posibilidad de no ser seguidos generó que el 96% de ellos lo solicitaran, con el 4% restante probablemente debido a algún tipo de error de interpretación. A partir de aquí, la conclusión es clara: la publicidad en las propiedades de Meta ha perdido muchísimo valor, tiene muchos menos datos con los que jugar, y, por tanto, la segmentación que promete pasa a ser simplemente un acto de fe.

Nueve meses después, las acciones de Meta no solo siguen sin recuperarse, sino que además, tras la última presentación de resultados, han vuelto a caer más de un 23%, la segunda gran caída en un solo año. La primera vez que hablé de las acciones de Meta en febrero, estaban a $241. La segunda, a $206. Ahora, a $99. La empresa que hace tan solo dieciséis meses superaba el billón de dólares en valoración y se unía al exclusivo club formado por Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, ahora vale tan solo $266,000 millones. Todas las big tech con la excepción de Apple han caído esta semana, pero todas menos Meta se mantienen en lo que los analistas norteamericanos denominan «the trillion dollar club». Mientras, el valor de Meta ha caído un 70% en lo que llevamos de año y un 74% frente a su último pico histórico en septiembre de 2021, lo que significa una caída total de más de 730,000 millones de dólares. La compañía ya no está entre las más valiosas del país, y su cotización ha retrocedido al nivel de principios de 2016.

La mayor parte de los analistas han rebajado las perspectivas de crecimiento de Meta, a la espera, según ellos, de que las cuantiosas pérdidas incurridas en el desarrollo de su «metaverso» consigan ponerse en valor. Lo que esos analistas no han entendido aún es que Meta se encuentra, ahora, ante un problema existencial: su metaverso, en ausencia de mecanismos criptográficos adecuados y siendo como es una plataforma propietaria con su acuerdo de términos de servicio, no es más que un videojuego glorificado, una versión moderna de Second Life sin ningún interés… pero si quiere hacerlo interesante, tendría que hacerlo completamente abierto, interoperable, con identidad autogestionada por el usuario mediante un wallet criptográfico, y sin ningún tipo de acuerdo de términos de servicio que valga, lo que impediría fundamentalmente que lo pudiese poner en valor como la compañía acostumbraba a hacerlo.

Es lo que los norteamericanos denominan un Catch-22, un dilema lógico circular: mi plataforma no es atractiva porque es cerrada, pero si la abro lo suficiente como para que sea atractiva, no podré explotarla como quiero, no podré hacerme con los datos de sus usuarios, y no podré revenderlos a los anunciantes. Zuckerberg, que vio cómo montar su negocio sobre las plataformas de terceros como Apple le generaba un problema importantísimo porque no podía controlar la evolución de sus reglas, se ha encontrado con que la idea de montar su propia plataforma y llamarla «metaverso» no era tan sencilla como él creía. El cambio de nombre de Facebook a Meta consiguió en parte que prestásemos menos atención a los escándalos, manipulaciones electorales y hasta genocidios que la actividad de la compañía propició… pero también consiguió que prestásemos muchísima menos atención a la propia compañía. El cambio no era ninguna revelación visionaria: era tan solo una huída hacia adelante.

¿Tiene futuro el metaverso? Mucho, pero como plataforma abierta, como nueva versión de la web que ahora llamamos Web3. Un sitio tridimensional e inmersivo en el que cualquiera puede, sin firmar ningún acuerdo de términos de servicio, montar lo que quiera, moverse, encontrarse con otros, comprar, vender o interaccionar, con una capa de privacidad posibilitada por la criptografía y con un notario universal, la cadena de bloques, supervisándolo todo. Nada que ver con lo que Zuckerberg pretende montar. Obsesionado por la inmersividad, creyó que empezar por la interfaz era una buena idea, y descuidó lo más importante, la base que daba al tema su sentido. Un sueño fallido y una apuesta faraónica que ahora amenaza con destruir su compañía.

