Más dura será la caída…

Las acciones de Meta muestran una brutal caída de más del 20%, que supone una pérdida de 240,000 millones de dólares en el valor de la compañía, a partir de la publicación de unos resultados algo más débiles de lo esperado, unas previsiones todavía más débiles, y unas declaraciones de Mark Zuckerberg en las que se muestra obviamente preocupado por la competencia: «las personas tienen ahora muchas opciones sobre cómo invertir su tiempo, y aplicaciones como TikTok están creciendo muy rápidamente”.

Los análisis sobre la fortísima caída apuntan, en general, a factores que van más allá de lo meramente coyuntural: en realidad, estamos hablando de una compañía que ya no crece, cuyo número de usuarios cae por primera vez en su historia, y sobre todo, porque sigue mostrando una fortísima dependencia de nada menos que el 98% de una sola fuente de ingresos, la publicidad, que está además fuertemente amenazada desde el ángulo regulatorio.

Por un lado, la decisión de Apple de ofrecer a sus usuarios la posibilidad de rechazar el seguimiento en las aplicaciones ha tenido un fortísimo impacto sobre la compañía, que ha visto cómo perdía el acceso a los datos de un gran porcentaje de esos usuarios. El movimiento de Apple significó que un porcentaje muy significativo de los usuarios de iOS negasen a Facebook el permiso para hacerles seguimiento, lo que ha dañado de manera irreparable la capacidad de la compañía para seguir ofreciendo a sus clientes, los anunciantes, publicidad segmentada de manera certera.

Facebook había avisado ya hace algún tiempo de los posibles efectos de esta medida, pero ahora, además, esos posibles efectos podrían unirse con algo mucho más grave: la decisión del Parlamento Europeo y, posiblemente, del de los Estados Unidos, de prohibir la publicidad hipersegmentada en función de determinadas variables consideradas sensibles.

¿Qué significan esas limitaciones para una compañía que, por un lado, depende de manera íntegra de esa publicidad hipersegmentada? Lógicamente, si el 98% de tus ingresos vienen de compañías que se anuncian en tu plataforma para poder hacer un tipo de publicidad muy determinada, y tu capacidad para hacer ese tipo de publicidad se va a ver seriamente limitada, estaríamos hablando de una crisis importantísima, prácticamente de un fin de ciclo. Esto nos llevaría a analizar el cambio de nombre y la rápida reorientación de Facebook para convertirse en Meta desde un punto de vista completamente diferente: el de una auténtica huída hacia adelante, en busca de otras posibles fuentes de financiación adicionales o de fórmulas de publicidad basadas en otros esquemas.

¿Caída coyuntural, como otras tantas que la compañía ha tenido a lo largo de su historia vinculadas generalmente con escándalos de privacidad, o problema estructural que los inversores están descontando de manera presuntamente duradera? Ahora mismo es, obviamente, muy difícil saberlo, porque los ingresos y perspectivas de la compañía dependen fundamentalmente de hasta qué punto sus anunciantes son capaces de entender que la publicidad que hacían ya no va a funcionar de la misma manera, y toman la decisión de redirigirla a otras plataformas o medios. Ese tipo de movimientos no ocurren de un día para otro, y es presumible que muchos de los directores de marketing que han estado gastando muchísimo dinero en Facebook a lo largo de los últimos años no cambien de opinión de manera inmediata, o mantengan un cierto nivel de inercia y sigan utilizando las herramientas de la compañía hasta que comprueben de manera fehaciente que no cumplen sus objetivos.

Ingresos más débiles de lo esperado, caída en usuarios, dependencia total de la publicidad, y un esquema de explotación de la privacidad que podría tener los días contados. Ya veremos hasta dónde llega la caída…