No, Twitter no se ha vuelto un basurero desde la llegada de Musk…

Coincidiendo con la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, han empezado a florecer todo tipo de rumores e hipótesis acerca del futuro de la red social, y sobre todo, de sus políticas de moderación: invasiones de hordas de neonazis, racistas, antisemitas y todo tipo de minorías dadas al discurso del odio, acoso, insultos y barbaridades a diestro y siniestro.

En realidad, en el tiempo que ha pasado, Musk no ha llevado a cabo ningún tipo de cambio en las políticas de moderación de Twitter, y si en algo se ha manifestado, ha sido en decir a los anunciantes de la compañía que Twitter sería «un lugar cálido y acogedor para todos (…) que no descendería a un paisaje infernal de todos contra todos, donde se puede decir cualquier cosa sin consecuencias».

Pensar que alguien va a gastarse varios miles de millones de dólares en adquirir una red que ha sido clave en su comunicación y en su influencia para convertirla en un lugar en el que todo vale, en un infierno de insultos y odio de todo tipo que tienda a expulsar de manera natural a sus usuarios es, como hipótesis, bastante absurdo.

Sin embargo, lo que sí ha tenido lugar comenzando con la adquisición es una campaña de trolls, en torno a trescientas cuentas que han generado unos cincuenta mil tweets, en lo que la compañía ha definido como «un esfuerzo organizado para hacer que los usuarios piensen que la empresa ha cambiado sus políticas de contenido«, desde cuentas la gran mayoría no genuinas, que siguiendo las políticas de moderación de la compañía, han sido eliminadas.

Lógicamente, pasar de ver los resultados de una campaña organizada a creer que, desde la adquisición de Musk, Twitter se ha convertido en un lugar en el que vale todo es algo arriesgado, pero es relativamente sencillo pensar que algunos lo crean. De hecho, compañías como GM han anunciado que pausan su actividad publicitaria en Twitter hasta que entiendan claramente la dirección que tomará la plataforma, y algunos usuarios de alto perfil, como Shonda Rhimes o LeBron James, han expresado sus temores en ese sentido.

Elon Musk puede ser un absolutista en su manera de entender la libertad de expresión, algo que algunos podrían interpretar como un «vale todo» o un «no tener ni idea de cómo gestionar comunidades«, pero si algo no es, es tonto. Por el momento, aparte del relevo de sus principales directivos, nada ha cambiado aún en Twitter: no se han modificado las políticas de moderación de contenidos, no se ha tomado decisión alguna sobre cuentas bloqueadas, no se ha invitado a Donald Trump a volver, ni se ha anunciado nada más que la formación de un consejo sobre moderación de contenidos, cuya composición aún no ha sido determinada. Querer ver en lo que ocurra en la plataforma en este momento a raíz de una operación que se cerró hace escasos dos días un reflejo de lo que la plataforma será cuando Musk termine de aterrizar en ella es, como mínimo, arriesgado, y en general, bastante absurdo.

Ya veremos en qué se convierte Twitter, y si mejora o empeora tras la aplicación de las políticas de contenidos impulsadas por Musk. Pero por el momento, es pronto para extraer conclusiones y para tomar decisiones. Y menos, basadas en campañas organizadas de trolling y en fake news…

This article is also available in English on my Medium page, «Well, so far, Twitter is alive and well under Musk’s leadership»