La universidad que viene habla chino

Durante décadas, la universidad norteamericana fue el equivalente académico de una aspiradora global de talento: si eras bueno, ambicioso, curioso o simplemente querías estar cerca de donde pasaban las cosas, intentabas ir a Estados Unidos. El sistema funcionaba porque mezclaba dinero, libertad intelectual, reputación, meritocracia y una promesa razonablemente creíble: ven aquí, trabaja duro, y podrás hacer ciencia, empresa o carrera profesional al máximo nivel.

Omar Yaghi, nacido en Amman en una familia palestina refugiada, criado en una casa sin agua corriente ni electricidad, enviado a Estados Unidos con quince años y convertido décadas después en premio Nobel de Química, era precisamente una de esas historias que explicaban la grandeza del sistema norteamericano. Ahora, Yaghi se marcha a Tsinghua University, en Beijing, para dirigir un instituto dedicado a aplicar inteligencia artificial al descubrimiento de nuevos materiales. No es una anécdota: es un síntoma.

La elección de Yaghi tiene una enorme carga simbólica. No hablamos de un académico cualquiera, sino de uno de los creadores de la química reticular, de los metal-organic frameworks, esos materiales extraordinariamente porosos capaces de capturar gases, almacenar moléculas o incluso extraer agua del aire del desierto. Berkeley los explica como una clase de materiales con una superficie interna gigantesca, hasta el punto de que un solo gramo puede equivaler, desplegado, a un campo de fútbol, y sus aplicaciones van desde la captura de carbono hasta la obtención de agua potable en entornos áridos. En ese sentido, la trayectoria de Yaghi aparece casi como una metáfora perfecta: un niño obsesionado con las moléculas porque vivió la escasez de agua termina diseñando materiales capaces de obtenerla del aire. La ciencia, cuando funciona, no es una burocracia: es biografía, curiosidad, método y recursos puestos a trabajar juntos.

La cuestión es dónde se dan hoy esas condiciones. Durante mis años enseñando en Shanghai, en un programa de IE que utilizaba las instalaciones de Fudan University, yo esperaba encontrarme con una universidad tradicional, pesada, casi caricaturescamente comunista: profesores detrás de una mesa leyendo apuntes, solemnidad, jerarquía y poca interacción. Me encontré exactamente lo contrario: instalaciones modernas, profesores formados en algunas de las mejores universidades del mundo, clases dinámicas, participativas, método del caso, y una propuesta de valor que entonces me pareció inquietantemente potente. Mi impresión fue que, cada vez más, un occidental podía plantearse ir a China, estudiar allí, aprender chino a nivel operativo, graduarse, entender de verdad cómo se hacen negocios en el país y salir con algo mucho más importante que un título: una competencia bicultural. La complejidad del idioma era y sigue siendo una barrera enorme, pero también una barrera estratégica: quien la supera no aprende simplemente vocabulario, aprende una forma distinta de mirar el mundo.

Lo que entonces parecía una hipótesis hoy empieza a parecer una tendencia estructural. Tsinghua no solo aparece ya instalada en la élite de los rankings internacionales – Times Higher Education la mantiene en el puesto 12 mundial, a Peking University en el 13 y a Fudan en el 36 en su ranking 2026 – sino que China domina cada vez más indicadores de producción científica. El Nature Index 2025 sitúa a China como primer país en contribución a publicaciones de alta calidad en ciencias naturales y de la salud, con la Chinese Academy of Sciences en primera posición institucional, Zhejiang University en tercera y Tsinghua en cuarta. No hablamos únicamente de rankings reputacionales, siempre discutibles, sino de producción científica observable.

Además, China está haciendo lo que hacen los países que tienen una estrategia: alinear universidades, financiación, tecnología e industria. Mientras muchos sistemas occidentales siguen discutiendo si la inteligencia artificial debe prohibirse en el aula, China multiplica los programas universitarios de inteligencia artificial. Según China Daily, más de seiscientas universidades chinas cuentan ya con grados de inteligencia artificial, frente a solo treinta y cinco instituciones aprobadas en 2018, y al menos noventa universidades del grupo “Double First-Class” han creado escuelas o facultades relacionadas con inteligencia artificial. Puede haber propaganda en el envoltorio, naturalmente, pero la escala es importante. La innovación no surge solo de una buena idea: surge de una masa crítica de personas, laboratorios, datos, empresas y ambición.

Mientras tanto, Estados Unidos parece decidido a destruir una de sus ventajas competitivas más importantes: su capacidad de atraer extranjeros brillantes y convertirlos en parte de su sistema. Un artículo del New York Times sobre los Nobel ganados por inmigrantes recuerda que, en lo que va de siglo, el 40% de los premios Nobel estadounidenses en física, química y medicina fueron obtenidos por científicos nacidos fuera del país. Yaghi lo expresa con claridad: cerrar la puerta al talento extranjero no protege la ciencia norteamericana, la empobrece. El Peterson Institute estima que la emisión de visados de estudiante está alrededor de un tercio por debajo de lo normal y que una reducción sostenida de graduados STEM extranjeros podría costar a Estados Unidos entre 240,000 y 481,000 millones de dólares anuales de PIB en una década. NAFSA, por su parte, calcula que una caída fuerte en nuevos estudiantes internacionales supondría 7,000 millones de dólares menos y más de 60,000 empleos perdidos.

La administración Trump ha terminado de convertir ese deterioro en una señal inequívoca. Para muchos estudiantes internacionales, Estados Unidos ya no es el lugar al que se va a cumplir un sueño, sino un país en el que hay que demostrar continuamente que uno no es sospechoso. Visados inciertos, controles arbitrarios, miedo a las redadas del ICE, sensación de no ser bienvenido, riesgo de ser rechazado en una frontera tras años de inversión personal y familiar. La excelencia universitaria no vive solo de laboratorios y papers: vive de reputación, de clima institucional, de apertura, de confianza. Y cuando esa confianza se rompe, el talento, que es móvil por definición, se va a otra parte.

La ironía es impresionante. Durante años, Occidente miró a China como un país capaz de fabricar barato, copiar rápido y escalar industrialmente. Ahora empieza a descubrir que también puede atraer científicos de primer nivel, formar estudiantes internacionales, invertir en campos estratégicos y presentarse como un destino académico con futuro. Aprender chino sigue siendo difícil, sí. Vivir en China implica adaptarse a códigos culturales, políticos y sociales que no son triviales, también. Pero para un joven ambicioso que quiera entender el siglo XXI, quizá esa dificultad sea precisamente parte de la propuesta de valor.

La pregunta, por tanto, no es si Tsinghua llegará a ser como Harvard, Stanford o MIT. Esa ya es una pregunta antigua, formulada desde la nostalgia de un mundo que ya no existe. La pregunta interesante es si Harvard, Stanford o MIT seguirán siendo capaces de atraer el talento que las hizo grandes, mientras su propio país lo trata como una amenaza. Y ahí es donde el movimiento de Omar Yaghi deja de ser una noticia académica para convertirse en una señal geopolítica: el futuro no se decide sólo en fábricas de chips, modelos de inteligencia artificial o presupuestos militares. También se decide en las aulas, en los laboratorios y en la cabeza de un estudiante que, al elegir universidad, decide en qué visión y en qué civilización quiere apostar su plan de vida.

This article is also available in English on my Medium page, «Why a foreign-born Nobel laureate is leaving the United States for China»