La Comisión Europea ha vuelto a hacer lo que demasiadas veces hacen los reguladores ante una industria tóxica: identificar correctamente el problema, describirlo con precisión quirúrgica… y quedarse a mitad de camino. Sus conclusiones preliminares bajo la Digital Services Act señalan que Facebook e Instagram incorporan diseños adictivos que dañan el bienestar físico y mental de los usuarios, especialmente de los menores. La lista resulta grotesca por lo conocida: reproducción automática, desplazamiento infinito, recomendaciones hiperpersonalizadas y controles parentales insuficientes. Bruselas plantea desactivar por defecto el autoplay y el scroll infinito, introducir pausas efectivas y hacer menos adictivos los sistemas de recomendación.
Todo eso está bien. Pero también es insuficiente. Discutir si Meta debe quitar el scroll infinito es como discutir si una tabacalera debe cambiar el color del filtro mientras sigue manipulando la nicotina. El problema no es una funcionalidad concreta. El problema es una compañía cuyo negocio consiste en capturar atención mediante vigilancia masiva, convertirla en perfiles psicológicos y venderla en forma de publicidad. Meta no “tiene” elementos adictivos: Meta es una arquitectura de adicción. No “utiliza” vigilancia: Meta es vigilancia convertida en cuenta de resultados.
Los datos financieros de la propia compañía son la confesión. En 2025, Meta declaró 200,970 millones de dólares de ingresos, impulsados por el aumento de impresiones publicitarias y del precio medio de los anuncios. Traducido: más tiempo delante de la pantalla, más impactos, más subastas, más extracción. La empresa gana más cuanto más consigue mantener a la gente mirando, reaccionando, comparándose, indignándose, comentando, desplazándose sin fin y generando señales de comportamiento. Llamarlo “red social” es un absurdo eufemismo propagandístico.
La FTC estadounidense lo explicó con una claridad que debería avergonzar a cualquier legislador que aún hable de “autorregulación”: las grandes plataformas sociales y de vídeo han practicado una vigilancia masiva de sus usuarios, han monetizado enormes cantidades de información personal y han ofrecido protecciones insuficientes, especialmente para niños y adolescentes. El European Data Protection Board dejó claro que los modelos de “consiente o paga” difícilmente pueden presentarse como consentimiento libre. Dicho de otra manera: el sistema no se sostiene si se aplica la ley de verdad.
Y, por supuesto, Meta lo sabe. Amnistía Internacional documentó cómo los algoritmos de Facebook contribuyeron a amplificar odio y violencia contra los rohingya en Myanmar. En marzo de 2026, un jurado estadounidense encontró responsables a Meta y YouTube por diseño negligente. Y ahora, varios estados norteamericanos reclaman hasta 1.4 billones de dólares en sanciones. No son anécdotas. Son síntomas de una misma enfermedad.
Por eso resulta ridículo seguir pidiendo a Meta que “cambie”. Meta no puede cambiar sin dejar de ser Meta. Si desactiva realmente los mecanismos que maximizan la adicción, reduce su inventario publicitario. Si minimiza la recogida de datos, destruye su capacidad de segmentación. Si devuelve al usuario el control efectivo sobre lo que ve, debilita el motor que convierte vulnerabilidad humana en dinero. Si protege seriamente a los menores, reconoce que su producto es peligroso también para los adultos. Reformarla de verdad sería demolerla.
La discusión sobre menores, edad mínima, verificación de identidad o controles parentales es, en gran parte, una distracción. ¿Por qué seguimos permitiendo que exista una infraestructura diseñada para explotar debilidades cognitivas y emocionales? Una máquina que intoxica la conversación pública, degrada la salud mental, amplifica odio, captura datos, manipula incentivos y llama a todo ello “conectar personas” no merece un plan de mejora. Merece una orden de cierre o multas tan brutales y reiteradas que la hagan económicamente inviable.
La publicidad basada en vigilancia comportamental debería ser ilegal. Las recomendaciones optimizadas exclusivamente para engagement deberían ser auditadas, limitadas o prohibidas. Las plataformas que no puedan funcionar sin perfilar psicológicamente a sus usuarios deberían abandonar el mercado. Y las empresas que reincidan deberían recibir sanciones no pensadas para “corregir su conducta”, sino para impedir que seguir infringiendo sea una línea más en el presupuesto legal.
Lo mismo aplica a los accionistas y sus anunciantes: invertir o anunciarse en redes de Meta es financiar a una compañía cuyo rendimiento depende de la adicción, la vigilancia y la irresponsabilidad sistemática, que contribuye decisiva y activamente a la descomposición de nuestras sociedades. Quien se anuncia ahí o compra esas acciones compra una parte de esa maquinaria y de sus consecuencias. Está lucrándose con una empresa de la que sabe perfectamente el daño que causa, y sigue haciéndolo simplemente porque le resulta rentable. Deberían sentir asco de sí mismos.
Europa tiene ahora una oportunidad: puede seguir negociando pequeños parches absurdos con una compañía que lleva veinte años demostrando que cada uno de esos parches es una excusa para ganar tiempo. O puede admitir lo evidente: que Meta no es una empresa tecnológica con algunos problemas éticos, sino un problema ético convertido en empresa tecnológica. La naturaleza de la bestia no se cambia pidiéndole que muerda con más cuidado. Se le quitan los dientes, se la encierra o se impide que siga saliendo a cazar.
This article is also available in English on my Medium page, «When will Europe realize that with Meta, there can be no half-measures?»
¿ tú crees que la Unión Europea tiene el poder suficiente para quitarle los dientes, encerrarla o impedir que siga saliendo a cazar…? Diría que no.
No es si tiene el poder o no, sino que NO quiere porque le interesa, porque forma parte del sistema.
Es como los tratamientos sustitutivos del heroína: Primero me escandalizo de que consumas heroína, cuando yo mismo he promovido que acabase siendo un grave problema). Luego la prohíbo (pero yo mismo continuo vendiendo drogas tan potentes y nefastas (clínicamente), como la heroína -véase el alcohol, por ejemplo.
Y cuando no sólo no logro, (porque tampoco me interesa, hay mucha pasta en juego, aunque ya hace tiempo más todavía con la cocaína, que es una droga mucho más de sistema), repito, cuando no logro parar el flujo de heroína, te ofrezco ¿qué?, pues Metadona, una droga también perniciosa (sus síndromes de abstinencia son épicos) pero que yo mismo controlo, que mueve otra pasta y con la cual te esclavizo. Pero soy yo el que te esclaviza, no otros que no son yo. (Ya se sabe que el Estado siempre es muy amante de los monopolios, el de la violencia en primer lugar. Sin ese, apenas existiría…)
Y por eso, la EU hace siempre como en aquella famosa película, «¡¡¡Qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!!!» Y nada más, pero tampoco menos. Juasssss!!!!
Por desgracia, cada día estoy más de acuerdo con tu visión sobre la publicidad. Es obsceno, con la complicidad de los anunciantes, las asociaciones del sector publicitario y algunas administraciones.
Querrás decir TODAS las Administraciones… (Anda que no).
Hablando de publicidad, ¿Off topic?
https://www.youtube.com/watch?v=vkMzOTnzzkU
Y por no decir, directamente, que la publicidad dirigida no funciona, es una simple estafa.
Te espían hasta lo más íntimo simplemente para ofrecerte durante meses, incansables, vacaciones a Canarias porque lo estuviste buscando las Navidades pasadas…
Es una estafa en la que quieren seguir las empresas publicitarias y, por supuesto, los conseguidores de datos. ¿Los anunciantes, los que pagan las facturas, se darán cuenta alguna vez de que todo esto es una estafa y ellos son los tontos que pagan la fiesta?
«Se le quitan los dientes, se la encierra o se impide que siga saliendo a cazar.» (EDans).
Buen final y pienso que buena pregunta adjunta: ¿Quién será el dentista, el carcelero o el guardabosques?
Porque no veo al Pato Trump o a la Hipócrita Leyen haciendo ese papel…
Y, por cierto, es insultante que la Gran Hipócrita Europa se preocupe tanto por la privacidad de los europeos y tan poco por la integridad de los palestinos, sobre todo de Gaza, donde sufren un genocidio en toda regla. Aunque ya no sea notica de primera plana… (otro por cierto : qué gran peli)
+1000
Pero discrepo en que se preocupe de la privacidad de los europeos. Más bien, parece que piensan que tenemos demasiada a la vista de la larga batería de medidas legislativas que se preparan (CSAM, DSA, DMA, etc…etc…)
Recurriendo al acervo cultural contemporáneo podemos rescatar de una conocida estrofa:
…Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro
en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
Un Anillo para gobernarlos a todos.
Un Anillo para encontrarlos,
un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas en la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.
¿Cuando hablamos de Europa a que nos referimos?
¿A la débil institución mantenida por la buena voluntad de una mayoría de sus funcionarios? ¿O al brazo geopolítico al servicio de voluntades fuera de sus fronteras?
¿Quien sirve a los ciudadanos europeos si tal identidad existe realmente?
Se cumple un siglo de cuando Lenin, dejaba clara una proposición que se ha demostrado cierta con el paso del tiempo: que unos Estados Unidos de Europa, bajo el capitalismo, son imposibles o son reaccionarios. Y que esa «unión» se traduce en la materialización sucesiva de acuerdos temporales. ¿pero, que tipo de acuerdos?
No hay que olvidar que «Europa» nace en medio de la guerra fría. A un lado del Atlantico, el imperialismo capitalista, y al otro lado un bloque comunista en expansión. Las oportunas social-democracias europeas se configuraron como nuevo amortiguador ideológico.
Con la caida de la URSS en 1991, comienza a menguar la utilidad del «proyecto europeo». A las fronteras de europa, las oligarquias de occidente hacen ojitos a un enorme festín de recursos naturales y energéticos.
Hay debates que comienzan a carecer de fundamento práctico.
Para hacer otra aproximación a la cuestión planteada, y aprovechando la aportación de DEDO-EN-LA-LLAGA, podríamos trazar una analogía con el ejemplo de Netflix-Emule.
Pedir o esperar que la Comisión Europea ejecute acciones contra los intereses de Meta es como esperar que Netflix, despues de tener cautiva una masa crítica de usuarios, acceda a abandonar el despliegue de prácticas abusivas. Exista o no tal voluntad, el poder de regulación no reside en los entes políticos. El poder de mercado del usuario final es el verdadero resorte regulador. La aplicación de un modelo injusto, genera por naturaleza, un modelo opuesto. La persecución de un modelo como Napster hasta su eliminación, no por poner en peligro la propiedad intelectual, sino un monopolio de explotación abusivo, dió pié a que los usuarios abrazaran el modelo «de piratería» propuesto por las redes P2P. Se pasó, pues, con matices, de la piratería del explotador a la piratería del consumidor.
La tecnología P2P canalizó el poder del usuario final. Es el usuario de Meta quien debe abandonarla. Es el usuario de Meta quien debe demandar las alternativas que ya existen. Es esta actitud la que generará el crecimiento de infraestructuras para otras arquitecturas más sanas.
Creo que olvidas dos factores…
a) el paso al P2P fue iniciado por “frikis”, que aun sabían que tenían entre manos, y poco a poco, lo extendieron con un éxito innegable alcanzando a un importante grupo de población, que aun a día de hoy, aprovecha dicha tecnología… No, el streaming no mato al P2P por más que lo quieran disfrazar.
b) el paso de “abandonar” redes sean de Meta o cualquier otro proveedor (por voluntad propia), se plantea más difícil. Entre el poco sentido critico que nadie ha enseñado, la comodidad, y el “enganche” a lo yonki, se antoja difícil tarea para quien pretenda evangelizar sobre esa necesidad (abandonar las RRSS).
Tanto más, cuando los supuestamente “cualificados”, dinamitan la cosa alegando sus “filtros propios”, como si sus datos y sus interacciones, fueran “inmunes” a la absorción de los mismos por parte de esas empresas… (y sin ver un duro a cambio y super felices de la vida).
El p2p muerto?
Es lo que dicen las plataformas… XDD
Yo no conozco a nadie que lo haya abandonado.
¡Pero si sube en número de usuarios cada vez que ellos suben el precio de sus tarifas!
a) ¿y esos frikis eran filantropos o tambien eran consumidores?
b) Si bien la educacion es necesaria a todos los niveles, no podemos caer en la actitud pro-paternalista de que nos resuelvan los problemas.
Nadie ha dicho lo contrario… eran ambos.
Meter la “filantropía” por medio (y ojo, no confundir con la caridad), ya es dar una vuelta de rosca más…
Y efectivamente, como nadie quería que le resolvieran los problemas, apareció el P2P. De esas no existían las plataformas. O pagabas, o pirateabas.
Siguiendo con tu símil Tolkiano contemporáneo…
Europa, bien podría ser ese rey Théoden de Rohan… envenenado por Grima, “lengua de serpiente”…
Quien seria Grima en esta historia…???
Quien podría ser el Gandalf, que lo deshechizara…???
Gandalf, por desgracia, murió hace muuuucho tiempo. Vamos, que Gandalf pasó a ser como el ratoncito Pérez… En definitiva, Gandalf, el bueno de Gandalf, precisamente por eso, nunca, jamás, existió.
PD: No obstante, en verdad os digo hermanos, y hacedme caso, las cosas humanas, para funcionar, han de llevar cierta dosis de Mal en su interior. De lo contrario, os aseguro que NO funcionan; o funcionan todavía peor. El problema es cómo coño manejar en las dosis adecuadas el Mal y, sobre todo, sobre todo, el Bien.
El bien no existe, es un invento del mal… que tampoco existe
Leed a Nietzsche, COÑO!
Ya, eso cuéntaselo a gazatí con el libro «Más allá del bien y del mal» bajo el sobaco, y ya verás qué risas os echáis.
…nos lo pones «a huevo» X-DDD
Pues no veo la respuesta «tan a huevo»… XDDD
(y seguro que no estamos pensando en lo mismo).
El planeta entero es una mafia absolutamente impresentable.
El capitalismo liberal de mercado estaba diseñado para darnos la felicidad. Era la unica via, nos decian.
Estan los todopoderosos señoritingos megalomanos que acaparan todos los recursos del planeta y lo estan llevando al borde de la extincion.
Y luego en un segundo nivel los lacayos politicos que pugnan todos ellos para lamerles las botas y que hacen de capataces del cortijo.
Y luego estan los humanos tontorrones que no ven lo evidente de lo que describo.
La UE solo era, es y sera la lacaya y sierva de todo lo que de malo nos llegue de EEUU. Ha sido una servidumbre vergonzante durante decadas. El apreton formal, despiadado y en publico que estamos viendo es digno de estudio… psiquiatrico.
**La IA cierra la última salida**
Llevamos años debatiendo si Meta debe ser reformada o clausurada, si la UE tiene poder real para hacerlo, o si el usuario puede votar con los pies abandonando la plataforma. Pero hay un factor que está cambiando las reglas del juego y que nadie está mencionando: **la IA generativa**.
Hasta ahora, las redes sociales nos enganchaban con dopamina barata: likes, scroll infinito, notificaciones. Era una trampa burda, pero seguía dependiendo de que los usuarios crearan contenido y mantuvieran relaciones (aunque fueran tóxicas). La IA cambia esto radicalmente:
1. **Meta ya no necesita que crees contenido**: puede llenar tu feed con contenido «personalizado» generado por IA, sin que nadie real haya escrito nada. El algoritmo ya no recomienda lo que otros crean, *crea* lo que te va a enganchar.
2. **Los simulacros de relación**: Meta ya despliega «amigos IA» en sus plataformas. Personas solas o vulnerables tendrán conversaciones con entidades que parecen entenderlas perfectamente. ¿Para qué buscar amigos reales cuando tu «amigo IA» está siempre disponible y nunca te contradice de verdad?
3. **Personalización extrema**: cada usuario vive en una realidad paralela. Dos personas pueden estar en la misma red social, pero viendo feeds completamente distintos. Esto hace que el «efecto red» sea aún más difícil de romper: cada uno tiene *su* versión personalizada de la trampa.
D. Falken menciona el ejemplo de Netflix vs. Emule: el poder del usuario final como regulador. Pero el P2P lo iniciaron frikis que sabían lo que hacían, y el streaming no mató al P2P, lo complementó. Abandonar Meta es mucho más difícil porque no es solo entretenimiento: es identidad, contacto social, trabajo, noticia. Y ahora, con la IA, es también tu «amigo» personalizado.
Dedo-en-la-llaga dice que «Gandalf murió hace mucho» y que las cosas humanas necesitan cierta dosis de mal. Pero aquí no hay mal, hay **indiferencia optimizada**. Meta no es malvada, es eficiente. Y la IA le permite serlo a un nivel que antes era imposible.
La paradoja es brutal: la misma tecnología que podría liberarnos (alternativas descentralizadas fáciles de usar, detección de manipulación, control de datos) está siendo usada para encadenarnos con más fuerza. La jaula se vuelve más confortable y más difícil de ver.
Así que no, no creo que haya que «clausurar» Meta. Creo que ya es tarde para eso. Lo que estamos viendo no es el fin de las redes sociales, sino su mutación hacia algo peor: **infraestructura emocional crítica**. Las usaremos con el mismo cinismo con el que usamos el transporte público en hora punta: tapándonos la nariz, aceptando cookies sin leer, e intentando pasar por allí el menor tiempo posible.
Pero con la IA, incluso ese cinismo está en peligro. Porque cuando tu «amigo» en la red sea una IA que te conoce mejor que tú mismo, ¿seguirá siendo cinismo, o será rendición?
Dedo-en-la-llaga dice que «Gandalf murió hace mucho» y que las cosas humanas necesitan cierta dosis de mal. Pero aquí no hay mal, hay **indiferencia optimizada** ¡¡¡Y un güebo, machote, y un güebo!!! Dile de mi parte que eso, precisamente ESO, era justito, justito, la posición de Eichmann. Y ahora dile que venga a por otra. (No mames, güey, pero es que hay que tenerlos cuadrados).
Lo dicho: I.A. Ignorancia Artificial.
Si se te ha acabado la maría, me acaban de regalar 100gr de afgana…. Pero las vienes a buscar tu… que yo hace años que no fumo… XDDD
En que momento, te crees que tu opinión me interesa?
Cuando tu opinión sea una croqueta, me das una… XDDD
Qué chiste más bueno, ja, ja, ja.
(Por cierto, lo mío no son opiniones, son hechos. Pero claro, que un hecho no te vaya a estropear una opinión… Juassss!!!)
Debate absurdo. El tabaco sigue siendo legal a pesar de que desde hace años se sabe perfectamente que es veneno puro. Si tienes bastante dinero para «engrasar» el sistema (y Suckerberg lo tiene), todo OK
Sin querer desmerecer a eDans, siempre he pensado que este tipo de artículos es absurdo… hablar por hablar. Y las razones son mas que claras para quien las quiera ver:
Europa no puede hacer nada mas que “Imponer multas”, muy graves, si, mucha pasta, también… pero 12mil millones, para una empresa que está invirtiendo 700mil millones, casi cada semestre, eso es cosquillas. Mirad si no, lo que pasa con algunas operadoras españolas, que frente a algunos “percances” relativos a la AGPD, les ponen una multa que no llega ni al millón (dicho en claro, ni al 0,2 de su facturación). ¿Eso las detiene? NO. Pues lo mismo con estas “Big’s”.
Como ya dijimos en algún articulo anterior… Alguien tiene constancia de que alguna de esas multas se haya cobrado? Porque el anuncio es fácil… el pago…
Para acabar con estas empresas, porque la solución no es “castigarlas”, si no hacerlas desaparecer, haría falta la intervención del gobierno americano (permitidme un JUAS JUAS).
En cualquier caso, una solución, como pudiera ser “vetarla” en países, no hace falta tener un grado/Doctorado STEM, para adivinar que eso no funciona… que para eso están las VPN.
En resumen…. Artículo (ya muy repetido) que ni aporta solución, ni cambia el status quo.
Las RRSS seguirán existiendo mientras la gente quiera seguir siendo cautiva de ellas. Y sus empresas, seguirán buscando formas de “yonkeizar” a sus usuarios…
«Alguien tiene constancia de que alguna de esas multas se haya cobrado?», eso mismo ya dije aquí que me llevo preguntando décadas. Al igual que el IVA de las compras chinas por debajo de 150 euros. Como ahora, la tasa de los 3 euros que la primera semana hizo subir los precios y que, misteriosamente, dos semanas después los estoy viendo bajar… Qué raro, raro, raro…
(A veces tengo la sensación de que vivimos en una enorme mentira, donde la única vedad es otra gran mentira…)
Si se cobran, te vas a la web de la UE y aparecen como ingresos, lo puse una vez el enlace.
¿Al igual que el IVA de las compras chinas por debajo de 150 euros, como ahora la tasa de los 3 euros?
Hace años que Facebook e Instagram dejaron de ser lo que eran. Son un antro. Cierrenlas.