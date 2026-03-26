Redes sociales: un negocio obsceno que empieza a pasar factura

A veces la realidad tiene un sentido del timing difícil de mejorar. Meta anunciaba esta semana un nuevo paquete de stock options para sus ejecutivos, condicionado a que la compañía alcance una valoración de 9.4 billones de dólares en 2031, desde los aproximadamente 1.5 actuales. Horas después, despedía a cientos de empleados. Y apenas unas horas más tarde, un jurado en Los Angeles declaraba a Meta y a YouTube responsables por negligencia en un caso centrado, precisamente, en el evidente carácter adictivo de sus productos.
La secuencia es casi pedagógica. Por un lado, una compañía que intenta proyectar una confianza casi delirante en su futuro. Por otro, la realidad: despidos, incertidumbre, y lo más importante, un sistema judicial que empieza a señalar lo evidente. En Nuevo México, un jurado concluyó que Meta dañó conscientemente la salud mental y la seguridad de los menores, mientras que en Los Angeles se reconoce ya la responsabilidad directa por diseñar productos adictivos. No estamos ante errores puntuales, sino ante un clarísimo y evidente patrón que todos conocemos perfectamente.
El caso de Los Ángeles no es uno más: es el primero de miles de demandas similares interpuestas por familias que acusan a estas compañías de haber construido productos diseñados para enganchar y perjudicar la salud mental. Y aunque las indemnizaciones no hayan sido espectaculares y el mercado haya reaccionado con aparente indiferencia, el precedente es lo verdaderamente importante: por primera vez, un jurado acepta que el problema está en el diseño.
Y ese es el punto clave que llevamos años ignorando deliberadamente. Estas plataformas no «se han torcido». Funcionan exactamente como fueron concebidas, con el mismo nivel de irresponsabilidad criminal. Su objetivo es maximizar el tiempo de permanencia, intensificar la interacción y convertir cada emoción en datos monetizables. La adicción no es un fallo: es el modelo. Los cabreos que te pillas leyendo tus redes no son casuales, están provocados porque es la mejor manera de mantenerte ahí, leyendo más, escribiendo más, reaccionando más. Es, simplemente, un modelo tóxico.
Lo hemos visto una y otra vez. Desde investigaciones como la de The Guardian sobre cómo Facebook e Instagram se convirtieron en mercados para el tráfico sexual infantil, hasta las advertencias de las autoridades sanitarias de los Estados Unidos o de la OMS Europa, que describen efectos claros sobre la salud mental y comportamientos adictivos. Y sin embargo, las compañías han seguido mintiendo como lo que son, absolutos irresponsables, y negando lo evidente. Dentro de algunos años, nos horrorizaremos leyendo lo que estas compañías, ante nuestra total dejadez, fueron capaces de hacer con nuestras sociedades.
En realidad, no es que no lo supieran. Es que les daba exactamente igual. Como ya se ha documentado en múltiples ocasiones, incluyendo mis propios análisis en «Las redes sociales como toxina«, «Las redes sociales y las etiquetas de advertencia«, «Redes sociales: un experimento fallido que deberíamos haber clausurado hace años» o «Estafas y adicción: más razones por las qué Europa debería prohibir el modelo publicitario de las redes sociales«, por citar unos pocos de los muchísimos artículos que he escrito al respecto, el problema no es de ejecución, sino de incentivos.
Ahora hay un elemento nuevo que muchos parecen ignorar: el precedente legal. Como señalaba recientemente Ars Technica, Meta perdió un juicio tras argumentar que la explotación infantil era «inevitable» en sus plataformas, una defensa que resulta tan reveladora como inquietante. Si los tribunales empiezan a asumir que diseñar productos adictivos genera responsabilidad, el modelo entero queda en entredicho.
Y eso no es un problema menor para una compañía cuyo valor futuro depende precisamente de seguir enganchando criminalmente a sus usuarios. Porque, lejos de replantearse nada, sus ejecutivos hablan abiertamente de utilizar inteligencia artificial para hacer los feeds aún más personalizados y eficaces. Es decir, más adictivos. Exactamente lo que empieza a ser cuestionado.
Mientras tanto, el deterioro del entorno informativo y democrático sigue avanzando. El Digital News Report del Reuters Institute advierte sobre la fragmentación informativa y la pérdida de peso del periodismo, y la Comisión Europea ha tenido que emitir directrices específicas para mitigar riesgos sistémicos en procesos electorales. Cuando una tecnología necesita ese nivel de intervención para no dañar la democracia, el problema no es superficial.
Por eso resulta cada vez más absurdo seguir hablando de «mejorar» estas plataformas. No estamos ante un producto defectuoso, sino ante un modelo de negocio intrínsecamente tóxico. Uno que degrada la atención, amplifica la desinformación, incentiva la polarización y convierte la vulnerabilidad humana en ingresos.
Llevo años diciendo que este experimento nunca debió permitirse en estos términos, como ya apuntaba en textos como «El juicio a Zuckerberg es solo la punta del iceberg«, «¿Europa sin redes sociales tóxicas?» o «Zuckerberg, el fact-checking y las amistades peligrosas«. Y lo que estamos viendo ahora no es un cambio de rumbo, sino simplemente el inicio de una rendición de cuentas largamente aplazada y que ha hecho muchísimo daño a la sociedad.
La pregunta ya no es cómo reformarlas. La pregunta es por qué seguimos tolerando un sistema que, como empieza a demostrar la justicia, no solo es tóxico, sino estructuralmente incompatible con el bienestar de las personas y con la salud de nuestras democracias. Liquidémoslas, que paguen lo mejor que puedan por unos pocos de los daños causados con sus inmorales beneficios acumulados durante demasiados años, y acabemos con un modelo de negocio, el de la publicidad hipersegmentada, que está en la base de todos estos problemas y que jamás debimos permitir.
This article is openly available in English on Medium, «The jury is out: it’s time to consign Meta to the history books»
Me pregunto hasta donde se podría llegar si finalmente se les permite utilizar la IA para aumentar la adicción de sus contenidos.
¿Cuál es el límite de acción hasta el que se nos puede empujar como consumidores?
Puedo imaginar un extremo en que literalmente no queramos hacer otra cosa… y me consta que ya hay quien está muy cerca de ello.
El problema, en realidad, está en la gente, en todos nosotros, que, unos más y otros menos, pero, en el fondo, todos tragamos con sus inventos, pese a que sabemos perfectamente de qué van y lo que ocurre. Es más cómodo mirar hacia otro lado y entonar el clásico no tengo nada que ocultar (ya lo sabrás cuando te lo destapen). Hace pocos días, en una red social limpia (al menos, de momento) un amigo mío decía que lo que importa no es la verdad, sino lo que la gente cree que es verdad. Y entre los…concienciados…, postureo a todo pasto: algunos dejan WhatsApp para irse a Telegram, y ya han salvado al mundo, como si Telegram fuera, en absoluto, ropa limpia. Mientras, Signal languidece porque, bueno, no es bonito y ahí no hay nadie.
Poco nos pasa.
Es bueno que las sentencias en contra de ese modelo sean cada vez más habituales. Pero el efecto desde los tribunales poca efectividad tiene. Las consecuencias económicas para estas empresas no es mas que un mero sobrecoste coyuntural. Y el eco social de esas noticias producido en las conciencias de los usuarios casi estéril. Por ello, como siempre digo, hay que darle la vuelta a la Ley de Say, porque ya es hora de que sea la demanda la que cree su propia oferta.
Por eso, la vía mas eficaz no es la regulación, ni la sanción, sino la educación, la pedagogía. Ahí es donde hay que situar el foco del esfuerzo, y articularlo desde los gobiernos hasta las familias. Activar el debate desde un angulo multidisciplinar. Crear redes descentralizadas de actuación.
Ante un sistema que está colapsando, es vital unir esfuerzos, y construir las bases de un futuro mejor centrandonos en la busqueda del consenso. Ya nos decía sócrates que hay que buscar la solución mediante el debate, y no convertirlo en una victoria a través de la discusión.
Off-Topic? Os comparto un enlace a un artículo muy sencillo para reflexionar y que se aplica tambien al uso de redes sociales. No es nada novedoso para quienes comentamos sobre estos temas, pero ¿deberían este tipo de ideas materializarse en nuestro particular «libro de cabecera»?
La IA y la borrachera de información en internet han roto la lectura: hoy la verdadera inteligencia está en descartar
Tengo mis reservas con ese párrafo, porque no se trata solo de empresas (¡ojalá!). Los horrores, lo vemos y lo leemos a diario, vienen desde todos lados:
• Políticos (las personas votadas para legislar)
• Políticas (las de aplicación efectiva)
• Civiles
• Artistas
• Jueces
• Militares
• ONG’s
• Deportistas
• Periodistas
• Policías
• …etc…
Si ese tipo de conducta («horrorizarnos ante nuestra dejadez») fuera la norma, no tendríamos que estar añadiendo otro ladrillo más al museo de los horrores y la verguenza humana.
No quiero sonar o ser pesimista, también hay ejemplos virtuosos de personas, profesionales y valores humanos bien aplicados, pero siendo honestos son los menos, y sus buen hacer impacta menos. La cosa huele feo desde muchos lados, desde muchos actores y desde hace mucho tiempo.
La democracia, como la justicia está corrupta, aunque realmente nunca hubo una verdadera democracia ni una verdadera justicia… Hasta Sócrates decía que la democracia no podía existir si la gente no era capaz de filtrar la informción que recibía, de todo tipo, para ser demócrata y justo…
Así que vamos a destruir la democracia y la justicia (y la policía…), o por lo menos modificarlas para que sean «buenas»… pero sin educar a los elementos (agénticos de pura acepa), que soportan con IH esas aplicaciones (o programas), porque es mejor que la gente no piense por si misma (sepa filtrar!!!). Una base podrida (mediocre) no puede soportar un edificio sin podredumbre.
La culpa siempre es de los otros, los siliconados megatecnólogos (o siliconados científicos) que nos manipulan como ellos quieren… que, por cierto, también lo hacen.
Nada de educación (no domesticadora) para construir filtros mentales propios… como bien quería decir Sócrates…
Claro que luego el propio Sócrates se deja convencer por 300 atenienses, que no llegaban a usar un 5% de su capacidad neuronal, y dejarse suicidar. Contradicciones de un sabio que no supo preguntarse por qué había esclavitud y por qué el gobierno de una élite puede ser el gobierno de todos… Será que estaban empezando a hacerse preguntas….
Vamos a construir otro gallinero con las mismas gallinas y el mismo amo del gallinero (u otro similar). ¿Qué mal puede pasar?
Mi “yo ya lo dije”, versión 3547.
Si un producto lanzado al mercado, debe de pasar unos filtros de calidad y sanitarios ¿me puede explicar alguien por qué se exime a diverso opciones virtuales de ello??
Lo mejor de las sentencias de esta semana es que, de acuerdo con el funcionamiento del sistema de justicia estadounidense, generarán (ojalá) una oleada de nuevas demandas. Ya es hora de que los gobernantes europeos se den cuenta de que hay que poner trabas legales a estos negocios.
Muchas veces nos hemos metido con la «grandeur» francesa, pero lo que están haciendo con una plataforma de videoconferencia de creación francesa me parece maravilloso.
También me parece maravilloso que la IAB sueca expulsara de sus filas a Meta por haber permitido la publicidad falsa en sus sitios web.
Las medias tintas no sirven para nada cuando el oligopolio es devastador.