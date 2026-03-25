Camiones eléctricos: la oportunidad logística que España no puede seguir ignorando

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La electrificación del transporte en España debería ser una obviedad» (pdf), y trata sobre cómo la evolución reciente del transporte pesado eléctrico está dejando de ser una promesa futurista para convertirse en una alternativa plenamente viable, especialmente en países como España, donde las distancias, la estructura logística y el contexto energético juegan claramente a favor.

El punto de partida de la reflexión surge de la creciente evidencia empírica sobre el rendimiento de los nuevos camiones eléctricos de gran tonelaje. Lejos de las narrativas grandilocuentes, lo que empieza a emerger es algo mucho más convincente: la opinión de quienes los conducen. Conductores profesionales que destacan mejoras en seguridad, visibilidad, reducción de fatiga y facilidad de manejo, lo que apunta a que no estamos ante un simple cambio de motor, sino ante una transformación completa de la experiencia operativa. Un ejemplo de ello puede encontrarse en este análisis, «Tesla Semi finally hits the road – and truckers are actually impressed«, o en este artículo del Wall Street Journal, «Tesla finally has its first Semi-truck and it’s already a hit with truckers«.

Pero más allá de las sensaciones, el argumento verdaderamente decisivo es el económico. Según el informe Global EV Outlook 2025 de la Agencia Internacional de la Energía, los camiones eléctricos pesados son significativamente más eficientes desde el punto de vista energético y están cada vez más cerca de alcanzar la paridad en el coste total de propiedad frente a los diésel, especialmente en trayectos regionales. Esto implica que la transición ya no depende únicamente de incentivos o regulaciones, sino de una lógica empresarial cada vez más difícil de ignorar.

En el caso español, esta lógica se refuerza por factores estructurales: las distancias medias del transporte interior encajan razonablemente bien con la autonomía actual de estos vehículos, y además, la regulación europea sobre tiempos de conducción y descanso introduce pausas obligatorias que pueden sincronizarse de manera natural con los tiempos de recarga. Es decir, uno de los argumentos más repetidos en contra, la necesidad de parar, deja de ser un problema cuando se entiende que parar ya era, en realidad, obligatorio.

Esto desplaza el foco hacia la verdadera cuestión: la infraestructura. La Unión Europea ya ha establecido objetivos claros para el despliegue de puntos de recarga de alta potencia para vehículos pesados dentro de su estrategia de movilidad sostenible, y el observatorio europeo EAFO ofrece datos actualizados sobre la expansión de esta red. En ese contexto, España no parte de cero, pero sí necesita acelerar un despliegue que, en realidad, no requiere nada especialmente complejo: cubrir los principales corredores logísticos y complementar con nodos secundarios estratégicamente situados.

El argumento se completa cuando se incorpora la dimensión energética. España ya ha alcanzado cifras históricas de generación renovable, con un 56.8% del total en 2024 según Red Eléctrica. Esto abre la puerta a un sistema de transporte mucho menos dependiente de combustibles fósiles importados y, por tanto, mucho más resiliente frente a la volatilidad geopolítica y de precios.

La combinación de todos estos factores – madurez tecnológica, mejora de la experiencia de uso, viabilidad económica, adecuación geográfica, evolución regulatoria y disponibilidad creciente de energía renovable – dibuja un escenario en el que la electrificación del transporte pesado deja de ser una opción futurista para convertirse en una decisión prácticamente obvia. Y, como suele ocurrir en estos casos, la verdadera incógnita no es si sucederá, sino cuánto tardaremos en asumirlo plenamente y en actuar en consecuencia.