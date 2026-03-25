Camiones eléctricos: la oportunidad logística que España no puede seguir ignorando

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La electrificación del transporte en España debería ser una obviedad» (pdf), y trata sobre cómo la evolución reciente del transporte pesado eléctrico está dejando de ser una promesa futurista para convertirse en una alternativa plenamente viable, especialmente en países como España, donde las distancias, la estructura logística y el contexto energético juegan claramente a favor.
El punto de partida de la reflexión surge de la creciente evidencia empírica sobre el rendimiento de los nuevos camiones eléctricos de gran tonelaje. Lejos de las narrativas grandilocuentes, lo que empieza a emerger es algo mucho más convincente: la opinión de quienes los conducen. Conductores profesionales que destacan mejoras en seguridad, visibilidad, reducción de fatiga y facilidad de manejo, lo que apunta a que no estamos ante un simple cambio de motor, sino ante una transformación completa de la experiencia operativa. Un ejemplo de ello puede encontrarse en este análisis, «Tesla Semi finally hits the road – and truckers are actually impressed«, o en este artículo del Wall Street Journal, «Tesla finally has its first Semi-truck and it’s already a hit with truckers«.
Pero más allá de las sensaciones, el argumento verdaderamente decisivo es el económico. Según el informe Global EV Outlook 2025 de la Agencia Internacional de la Energía, los camiones eléctricos pesados son significativamente más eficientes desde el punto de vista energético y están cada vez más cerca de alcanzar la paridad en el coste total de propiedad frente a los diésel, especialmente en trayectos regionales. Esto implica que la transición ya no depende únicamente de incentivos o regulaciones, sino de una lógica empresarial cada vez más difícil de ignorar.
En el caso español, esta lógica se refuerza por factores estructurales: las distancias medias del transporte interior encajan razonablemente bien con la autonomía actual de estos vehículos, y además, la regulación europea sobre tiempos de conducción y descanso introduce pausas obligatorias que pueden sincronizarse de manera natural con los tiempos de recarga. Es decir, uno de los argumentos más repetidos en contra, la necesidad de parar, deja de ser un problema cuando se entiende que parar ya era, en realidad, obligatorio.
Esto desplaza el foco hacia la verdadera cuestión: la infraestructura. La Unión Europea ya ha establecido objetivos claros para el despliegue de puntos de recarga de alta potencia para vehículos pesados dentro de su estrategia de movilidad sostenible, y el observatorio europeo EAFO ofrece datos actualizados sobre la expansión de esta red. En ese contexto, España no parte de cero, pero sí necesita acelerar un despliegue que, en realidad, no requiere nada especialmente complejo: cubrir los principales corredores logísticos y complementar con nodos secundarios estratégicamente situados.
El argumento se completa cuando se incorpora la dimensión energética. España ya ha alcanzado cifras históricas de generación renovable, con un 56.8% del total en 2024 según Red Eléctrica. Esto abre la puerta a un sistema de transporte mucho menos dependiente de combustibles fósiles importados y, por tanto, mucho más resiliente frente a la volatilidad geopolítica y de precios.
La combinación de todos estos factores – madurez tecnológica, mejora de la experiencia de uso, viabilidad económica, adecuación geográfica, evolución regulatoria y disponibilidad creciente de energía renovable – dibuja un escenario en el que la electrificación del transporte pesado deja de ser una opción futurista para convertirse en una decisión prácticamente obvia. Y, como suele ocurrir en estos casos, la verdadera incógnita no es si sucederá, sino cuánto tardaremos en asumirlo plenamente y en actuar en consecuencia.
¿Y dejar de trampear con el tacógrafo y de hacer más horas que el reloj? ¿Qué quieres, que seamos europeos? Ya verás como la patronal dice que no, que eso es muy malo.
Mañana, entiendo que tiene muchas papeletas para salir, el portazo de Disney a OpenAI y el cierre de Sora…
Lo mismo pensé con el cierre del ‘Metaverse’ pero los caminos del blog son inescrutables…
Si el problema para un coche eléctrico son los viajes entre dos ciudades, en los camiones el problema es insoluble, piensa es ¡n lo que supone salir de Huelva en un camión eléctrico con fruta y verdura para llevarla a Berlín.
Otra cosa son las furgonetas de reparto ciudadanas de la última milla que ya en gran parte son eléctricas.
El transporte a largas distancias debería ser en containers trasportados en ferrocarril en al menos en un 80% del trayecto y solo el extremo del viaje d . del almacén a la estación y de la estación al destino en camiones, (entonces si, eléctricos)
Me dedico a ésto, Gorki.
Hay mucho camión que como dices, es imposible, pero para radios cortos ya está llegando. Hay muchos clientes empujando, y las cuentas empiezan a salir.
…inclusive para trenes alimentados con baterías de litio…
• El Tren de la Quebrada, el primer ferrocarril solar con baterías de litio de América Latina, fabricado por una empresa china para Argentina
• No PUEDO CREER que este TREN exista en la ARGENTINA [video 00:43:57]
Fun fact: el muchachito argentino sorprendiendo a los ingenieros chinos hablándoles en chino y como ese gesto cambia la cara y la actitud del personal chino. Memorable.
Por si alguien sabe algo de este tema: ¿sería posible instalar placas eléctricas en el techo del camión? ¿Podrían alargar la autonomía?
Si por techo te refieres al techo del remolque, quizás, pero sólo si fuera rígido y no de lona.
Con sus 35 m2 como mucho aportarían entre 60 y 100 km extra. Poca cosa.
Me parece genial, pero habrá que vigilar las infraestructuras. No las eléctricas, que ya están saturadas y hay que mejorar.
Lo que hay que mirar son las carreteras. Un camión que pesa mucho más no puede circular por ciertos puentes y/o carreteras sin dañarlas o dañarse fácilmente. Debemos revisar que estemos adaptados a ello.
Por lo demás, el descanso obligatorio vs recarga obligatoria, lo segundo me parece genial en un contexto donde los pobres camioneros son exprimidos para rutas a las que apenas llegan sin trampear el tacógrafo
Un Camión Eléctrico no va a pesar en total más que uno tradicional, los pesos máximos están regulados.
¿Y entonces? Pierde carga. Un mínimo de 2,5 y hasta 6 Tm de carga, principalmente a causa de las baterías.
Ahí es donde un camionero debe calcular si le compensa la pérdida de carga vs el ahorro de costes en combustible y de mantenimiento.
De forma global estoy de acuerdo con lo dicho, salvo por el detalle de la pérdida de capacidad de carga en distancias medias-largas.
Falta sólo el pequeño de que las renovables necesitan añadir a sus instalaciones baterías y/o reguladores de frecuencia-tensión para que ese 56,8% sea realidad y no papel.
Y a eso añadimos el no menor detalle de que la Red Eléctrica ha demostrado, pese a las palabras dadas, una clara insuficiencia para distribuir la electricidad necesaria.
Hay ahora mismo cientos de viviendas a falta de suministro eléctrico, fábricas sin instalar o ampliar a falta de suministro eléctrico e incluso instalaciones renovables que no pueden llevarse a cabo porque no tendrían cómo sacar esa electricidad.
Y además el eterno problema de la interconexión eléctrica con Europa… cosas de los gabachos, ya se sabe.