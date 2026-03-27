Terafab o la fábrica del poder: cuando la inteligencia artificial empieza a construirse fuera del mercado… y quizá fuera del planeta

Hay anuncios que conviene leer con cautela, y otros que, aun envueltos en la habitual grandilocuencia de quien los pronuncia, apuntan a un cambio de dirección difícil de ignorar. El proyecto Terafab de Elon Musk pertenece claramente a la segunda categoría. No porque sepamos exactamente qué va a construir, que no lo sabemos, sino porque sí sabemos lo suficiente como para entender hacia dónde se mueve el vector: menos dependencia del mercado, más integración vertical, y chips cada vez más diseñados para un propósito concreto dentro de un ecosistema cerrado que, además, empieza a pretender extenderse más allá de la Tierra.

Conviene empezar por poner límites a la especulación. No hay evidencia pública de que Musk pretenda fabricar chips «a la Taalas», es decir, chips en los que un modelo de inteligencia artificial queda prácticamente convertido en silicio específico, sacrificando flexibilidad a cambio de eficiencia extrema. La propuesta de Taalas, «the model is the computer«, explicada en su propia página y respaldada por su reciente financiación, es radical: transformar modelos en hardware en cuestión de semanas, con mejoras sustanciales en rendimiento y consumo precisamente porque el chip deja de ser programable en sentido amplio. Es una idea potente, pero también estrecha en su aplicabilidad, pensada para escenarios en los que el modelo está suficientemente estabilizado como para «congelarlo» en el chip.

Lo que sí sabemos de Terafab apunta en otra dirección, menos extrema pero igualmente significativa. Musk ha planteado una fábrica capaz de producir dos familias diferenciadas de chips: una orientada a vehículos autónomos, robotaxis y robots humanoides como Optimus, y otra destinada a aplicaciones espaciales. Esa división no es menor. No estamos ante un chip universal, ni siquiera ante un único diseño optimizado, sino ante arquitecturas distintas para dominios distintos. Es la especialización convertida en estrategia industrial.

Ese detalle encaja perfectamente con la evolución lógica de Tesla. Sus chips de conducción autónoma ya son un ejemplo de hardware diseñado para una tarea muy concreta, optimizado en rendimiento por vatio y profundamente integrado con su software. Pero lo que ahora se plantea es un salto cualitativo: no solo diseñar el chip, sino fabricarlo, escalarlo y alinearlo completamente con las necesidades de todo un ecosistema de productos que incluye coches, robots, sistemas de inteligencia artificial y, potencialmente, infraestructuras fuera del planeta.

La motivación tampoco es especialmente misteriosa. Musk ha reconocido implícitamente lo que muchos en la industria llevan tiempo señalando: la capacidad de producción de actores como TSMC, Samsung o incluso Nvidia no es suficiente para sostener determinadas ambiciones de crecimiento. Cuando tu hoja de ruta incluye millones de vehículos autónomos, flotas de robots humanoides y centros de datos masivos, la dependencia de proveedores externos deja de ser un problema de coste y pasa a ser un problema de viabilidad.

Ahí es donde Terafab deja de ser una inversión industrial para convertirse en algo más interesante. No se trata simplemente de producir chips propios, sino de construir una infraestructura de computación completamente integrada, en la que diseño, fabricación y aplicación forman parte de un mismo sistema. Es, en esencia, una forma de internalizar la inteligencia artificial como capacidad productiva, del mismo modo que en su día se internalizó la generación eléctrica o la logística.

Pero hay un elemento adicional que cambia aún más el marco: el espacio. La idea de satélites capaces de generar energía solar y actuar como nodos de computación, a modo de pequeños «AI Sat Mini» con unos 100kW de potencia, apunta a un escenario en el que la infraestructura de inteligencia artificial no se limita a centros de datos terrestres, sino que empieza a desplegarse en órbita. La escala necesaria para competir con la capacidad actual en Tierra sería enorme, sí, pero la dirección es lo relevante: una arquitectura distribuida que podría, en el límite, escapar parcialmente de las restricciones regulatorias tradicionales.

Si combinamos ambos vectores, los chips propios y la computación orbital, el resultado es inquietante. No estamos viendo simplemente una empresa que quiere ser más eficiente. Estamos viendo a un actor que intenta reducir al mínimo su dependencia de cualquier capa externa: ni proveedores de chips, ni infraestructuras energéticas ajenas, ni siquiera necesariamente jurisdicciones territoriales convencionales.

Para sostener todo ello, una premisa que rara vez se comenta: la flexibilidad, durante décadas considerada la gran virtud del hardware, empieza a ser un lastre en determinados contextos. Cuando el objetivo es desplegar inteligencia a escala masiva (y Musk ha llegado a hablar de fabricar miles de millones de robots, algo que habrá que leer en términos de «Elon time«), el chip generalista deja de ser óptimo. No desaparece, pero pierde centralidad frente a arquitecturas cada vez más especializadas, sin llegar al modelo de los ASICs, pero diseñadas para dominios concretos y profundamente integradas en sistemas cerrados.

Esto no es Taalas, pero tampoco es Nvidia. Es otra cosa: un punto intermedio en el que el hardware sigue siendo programable, pero cada vez menos genérico, cada vez más alineado con una función específica y cada vez más difícil de sustituir por alternativas externas. Un hardware que ya no es un componente intercambiable, sino una pieza estructural de un ecosistema.

Ahí es donde la lectura deja de ser tecnológica para convertirse en política. Como defendía hace no mucho, la dependencia tecnológica no es una cuestión abstracta, sino una forma concreta de cesión de capacidad de decisión. Si las infraestructuras sobre las que se construye la inteligencia artificial, incluido el hardware, están diseñadas, fabricadas y controladas por un puñado de actores privados en Estados Unidos, el margen de autonomía del resto del mundo se reduce de forma proporcional.

Pero quizá el problema ya no sea solo ese. Porque lo que sugiere Terafab es algo aún más incómodo: que la soberanía tecnológica ya no se está disputando únicamente entre estados, sino entre corporaciones capaces de construir sus propias infraestructuras completas. Infraestructuras que abarcan desde el diseño del chip hasta su fabricación, desde el software hasta el despliegue físico, y desde la Tierra hasta, potencialmente, su órbita.

Europa, mientras tanto, sigue discutiendo en un plano que empieza a parecer desfasado. Regulamos, legislamos y debatimos principios, pero apenas participamos en la construcción de las capas materiales que harán posible (o limitarán) esas decisiones. Y si el futuro de la inteligencia artificial se construye sobre hardware cada vez más específico, más integrado y más difícil de replicar, la pregunta ya no es si podemos permitirnos invertir en soberanía tecnológica.

La pregunta es si podemos permitirnos seguir siendo irrelevantes mientras otros deciden, diseñan y fabrican, literalmente, el futuro.