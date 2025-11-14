China sobre ruedas: de la anécdota a la saturación (y lo que viene después)

China es, cuantitativamente, el mercado automovilístico más importante del mundo, y hace apenas unos años, la penetración del vehículo eléctrico era minoritaria: en 2022, sin embargo, los llamados «vehículos de nueva energía» (NEV) ya suponían una cuarta parte de las ventas de turismos, y desde entonces la curva se ha vuelto casi vertical. En 2024, casi la mitad de los coches vendidos en China fueron eléctricos. En la primera mitad de 2025 el país rebasó el 50% de cuota NEV en el mercado interno, una cifra imposible de imaginar hace una década.
Pero ese salto no ocurrió en el vacío. Primero, Tesla convirtió el coche eléctrico en un símbolo de estatus y deseabilidad en China, con Shanghai como plataforma de escala. Recuerdo a muchos de mis alumnos chinos preguntándome por mi experiencia con mi Tesla, que tengo ya desde hace siete años, para compartirla con sus familias. Después, la política industrial hizo lo suyo: subsidios, crédito, fabricación local, redes de recarga y una coordinación público-privada que empujó a docenas de marcas a lanzar modelos a un ritmo vertiginoso (BYD, SAIC/MG, Geely, NIO, XPeng, Xiaomi, etc.). El resultado ha sido una electrificación acelerada y, a la vez, una capacidad instalada que hoy excede la demanda, alimentando guerras de precios y márgenes exiguos. En China, ahora, es perfectamente normal que los concesionarios vendan a precios bajísimos coches supuestamente «de segunda mano» que en realidad nunca han sido usados, mientras las fábricas siguen produciendo aunque no haya suficiente demanda. Un ecosistema saturado que produce demasiado, vende demasiado barato y gana demasiado poco.
La consecuencia lógica de esa saturación interna es el uso de las exportaciones como válvula de escape. China ha pasado a dominar el mapa global del vehículo eléctrico y, cuando Europa anunció aranceles compensatorios de hasta el 35% para vehículos eléctricos fabricados en China (en vigor desde octubre de 2024) y Estados Unidos impuso un arancel disuasorio del 100% en 2024, el tablero se tensó rápidamente. Los fabricantes chinos han redirigido parte del empuje hacia Asia (RCEP), Latinoamérica y Oriente Medio, y paradójicamente, están ajustando el mix hacia híbridos enchufables en la UE para esquivar los aranceles más altos aplicados a los BEV puros, en una clara prueba de cómo los aranceles provocan, en muchas ocasiones, los efectos opuestos a lo que se pretendía fomentar.
Si seguimos la línea temporal de penetración, vemos tres actos: en 2016, China ya producía el 43% de los vehículos eléctricos mundiales, pero la cuota en su propio mercado era modesta. En 2022, los NEV alcanzan el 25.6% de las ventas, para, en 2024 llegar al 48% y en 2025 cruzar el 50%: de la anécdota a la mayoría en menos de un lustro. Esa rapidez explica tanto el liderazgo tecnológico como los excesos de oferta.
En el frente internacional, esa «marea de inventario» presiona los precios globales y acelera la entrada de las marcas chinas en nuevos mercados. Europa, que ya había visto subir la cuota de marcas chinas del 1% en 2019 al 8% en 2024, anticipa que podría llegar al 15% en 2025 si no se corrigen los incentivos y barreras. La UE ha rechazado fórmulas de «precio mínimo» y apuesta por aranceles multianuales, los Estados Unidos han cerrado de facto su mercado con un 100%. El resultado probable: más coches chinos en Asia, América Latina y África y una competencia por valor (precio-tecnología) que obligará a los fabricantes occidentales a acelerar su propia transición.
¿Y Tesla? Aquí conviene hacer una visión balanceada: es innegable su papel como catalizador en China: elevó el listón de producto y marca, arrastró a consumidores y competidores hacia el vehículo eléctrico, y contribuyó al desarrollo de muchas marcas abriendo buena parte de su tecnología. Pero hoy compite en un mercado hipercompetitivo y sensible al precio, con BYD y otros locales marcando el ritmo en un mercado claramente desequilibrado. Tesla ha respondido con recortes de precio e incentivos para proteger cuota, aceptando más presión en sus márgenes y normalizando su imagen de «premium accesible» frente a la disrupción de las marcas chinas. Aun así, mantiene relevancia por software, integración y red global.
El giro político en Beijing es muy sintomático: por primera vez en más de una década, los vehículos eléctricos ya no aparecen como «industria estratégica» en el borrador del próximo plan quinquenal. La señal es clara: contener la sobreinversión, evitar duplicidades y forzar una consolidación menos dependiente del subsidio.
Pero aun cuando el mercado doméstico chino sufre signos de desaceleración, compañías como BYD no han levantado ni mucho menos el pie del acelerador: imágenes de satélite revelan que su megaplanta de Zhengzhou ya se extiende a más de 22 km² y planea alcanzar una capacidad de producción de 1.8 millones de vehículos anuales, superando por mucho la planta de Tesla en Austin. Mientras tanto, fabricantes tradicionales como Volkswagen y otros europeos anuncian recortes de plantilla y reducción de inversiones, evidenciando cómo el cociente global de competencia se está desplazando claramente hacia el bloque chino.
¿Lección de política pública? La intervención estatal puede estar justificada por razones ambientales, porque el transporte es un multiplicador de emisiones debido al elevado número de unidades que maneja, pero debería ser realista y modulada para no reventar el mercado que pretende crear. China demuestra que se puede llegar muy rápido de la anécdota a la saturación y que el exceso de inventario acaba buscándose salida fuera: exportaciones, ajustes de mix (más PHEV donde los BEV pagan más), y una ola de consolidación interna que probablemente veremos en 2026–2027.
Si contamos esta historia sólo como «éxito» o sólo como «burbuja», nos perderemos lo esencial: es una transición, la descarbonización del mercado automovilístico más grande del mundo. China ha electrificado el automóvil a una velocidad inédita: ahora tiene que electrificar la economía política del automóvil, de la «producción por decreto» al mercado sostenible. El resto del mundo, mientras tanto, ajusta su estrategia ante un flujo de coches más baratos, cada vez de más calidad y más competitivos, aparcando completamente el estereotipo de «vehículo chino barato y de baja calidad».
La batalla ya no es ideológica (vehículo eléctrico sí o no), sino industrial: quién puede producir, vender y mantener rentables flotas eléctricas sin romper el mercado ni la confianza de los consumidores. Y ahí, sobre todo, es donde se medirá el liderazgo de la próxima década. La historia de China nos muestra que la movilidad eléctrica no es solo una innovación tecnológica ni una política industrial, sino una cuestión de equilibrio entre producción y consumo, entre mercado interno y exportación, entre impulso estatal y rentabilidad privada. Y en ese equilibrio se mide la sostenibilidad de una industria que, de lo contrario, corre el riesgo de pasar de ser un ejemplo de modernización para convertirse en una historia de excesos.
This article is also available on Medium, «The Chinese EV boom: success story or cautionary tale?»
«romper el mercado»
Entiendo el argumento de que, si dejamos entrar todos esos coches eléctricos baratos, la industria europea del automóvil se va a ir por el retrete. Sin embargo, cuando es el sector financiero, o cualquier otro lobby «too big to fail», el que destroza el mercado (y las vidas de todos los ciudadanos durante 15 años), se le pone la alfombra roja. Mira, por mí, que vengan coches por 10K y poblemos el mundo de vehículos eléctricos, y que cruja por donde cruja. Al final, ya nos apañaremos, como ya hicimos con el EXPOLIO de 2008 y reconvertiremos la economía. Si tiene que caer Alemania entera, a los españoles nos la tiene que sudar, igual que se la sudó a ellos cuando cayó Grecia y España (con frasecitas hirientes como la del imbécil Mark Rutte «en España se gastan el dinero en vino y mujeres»).
Y de paso a ver si aprendemos que subvencionar industrias estratégicas no es ningún pecado, que el neoliberalismo ortodoxo está obsoleto (bien podemos concluir, igual que se hizo con el comunismo soviético, «sabemos que no funciona»), y que «el mercado se regula solo» solo lo piensa la gente con «capacidades especiales».
Bendita inocencia…
Debería estar curado de espanto, pero todavía me sigue llamando la atención ver gente que se indigna y pontifica sobre temas de los que no sabe nada de nada.
Que alguien, en Europa, diga algo así, simplemente deja claro que no tiene el más mínimo interés en formarse un poco en economía, ni lo más básico, para saber cómo funcionan las cosas: «Y de paso a ver si aprendemos que subvencionar industrias estratégicas no es ningún pecado».
No pasa nada por no saber nada de este tema, cada uno tiene los intereses que tiene, pero siempre me pregunto lo mismo:
¿Cómo puede ir a un foro público a enseñarle a los demás lo que deben hacer sobre un tema del que no tiene conocimiento alguno?
Nassim Taleb describe exactamente lo que mencionas, en su libro «Engañados por el azar».
Lo llama «La regla de Wittgenstein»:
Cuanto menos confíes en la fiabilidad de la regla, más información estarás obteniendo sobre la regla y menos sobre la mesa.
Traducido:
El comentario de un participante cualquiera (nosotros) en un blog hablará más de nosotros que del tema en cuestión, mientras que la opinión de una persona cualificada sobre un tema que sí domina será toda sobre el tema en cuestión y no sobre la persona que la emita.
Talebo lo decía porque le molestaba leer las críticas de algunas personas en Amazon. Pero llegó a la conclusión a la que la sabiduría poular llegó hace rarto: que hay que tomar las cosas como de quien vienen.
Y remata Taleb en su libro:
Te ha faltado la parte del texto donde nos iluminas con tu sapiencia con respecto a lo que se ha dicho
A mi alguien tendria que explicarme, despacito y con buena letra, como puede ser tan malo ese «socialismo chino», y que EEUU le deba a China 140billones…
Algo no cuadra… XDDD
Qué grande. Sólo hace falta buscar en Google «subvenciones al automóvil en Europa», pero bueno, ya que no estás dispuesto ni a eso… te pego un enlace.
https://es.euronews.com/business/2025/09/19/estos-son-los-paises-europeos-con-mas-ayudas-para-la-compra-de-coches-electricos
Pero vamos, que me parece bastante difícil creer que nunca hayas oído hablar por ejemplo del plan Renove. ¿Hay alguien realmente en este país que no haya oído hablar de él? Me parece bastante difícil.
Lo he escrito mil veces y los de siempre no me dejaban de insultar: la dictadura China tapa cada sobreproducción con otra sobreproducción (paneles solares, mercado inmobiliario, VE, acero…) , inundando todos los mercados generando un dumping que destroza industrias. Si Europa no frena estos excesos destrozará las nuestras. Como mínimo, debemos responder a la dictadura con las mismas armas que ha usado contra nosotros: joint venture obligando a compartir el know how, y no traer a sus empleados a Europa a ensamblar para vender barato, acabando con nuestras industrias y empobreciéndonos. En España ya comenzamos a verlo:
https://www.motorpasion.com/industria/que-china-venga-a-fabricar-a-europa-esta-muy-bien-hay-problema-no-genera-muchos-puestos-trabajo-para-europeos
Cuando una planta está podrida, es mejor cortarla desde la raíz. A lo mejor la industria del automóvil está tan podrida (basta ver los precios), que hay que dejarla caer entera (pobrecitos oligarcas) y reconstruirla con un modelo parecido al chino, dirigido por una fuerte participación del estado.
¿O crees que es mejor seguir con un sistema económico que ha demostrado no funcionar? («funcionar» en el sentido de conseguir el mayor bien para la mayoría, no la polarización extrema extractivista para una minoría)
Tú has leído el artículo? Precisamente el modelo chino muestra que es un desastre esa forma de actuar. El nuestro tiene problemas, pero ni tenemos tiempo (ni el dinero) para destrozar todo y empezar de cero, ni ese modelo es el modelo a seguir
Sí, he leído el artículo. Y no demuestra eso que dices, solo demuestra que han apostado a inundar el mundo con sus productos, más baratos.
Y a lo siguiente: porque tú lo digas!
La dictadura no sabe cómo solucionar los problemas de sobreproducción que va creando, desde la inmobiliaria hasta la actual de VE:
https://www.motorpasion.com/industria/china-no-quiere-coches-electricos-baratos-pekin-advierte-a-sus-fabricantes-que-frenen-guerra-precios-se-hunda-economia
Y no, no tenemos el dinero, hablamos de cifras obscenas:
https://www.20minutos.es/lainformacion/economia-y-finanzas/los-fabricantes-chinos-coches-electricos-recibieron-hasta-215-383-millones-ayudas-publicas-5523212/
Ni aunque pagáramos el peaje de pagar aún menos a los trabajadores:
https://www.motorpasion.com/industria/china-no-quiere-coches-electricos-baratos-pekin-advierte-a-sus-fabricantes-que-frenen-guerra-precios-se-hunda-economia
O de que nos la sude la contaminación:
https://www.xataka.com/materiales/esta-ciudad-china-epicentro-mundial-tierras-raras-problema-que-nadie-penso-sus-habitantes#comments
Seguramente puede ser un problema actual o futuro pero de momento le está sirviendo a China para ponerse a la cabeza en muchas cosas.
Es alucinante como avanzan en todos los terrenos y en tan poco tiempo.
A veces se nos olvida, como históricamente unos países han ido sometiendo a otros.
Pero se lo está permitiendo porque les hemos dejado (y les seguimos dejando), además con un montón de quintacolumnistas, que es más sorprendente aún
dictadura, quintacolumnistas…te falta la de putintroll
Para qué intentar argumentar si puedes volver a ataques personales pasando del debate, verdad? Qué poquita cosa eres, macho
Lo mismo está ocurriendo con la industria naval. China ya es (por mucho) el actor más importante del mundo tanto en producción de naves de uso civil como de uso militar.
Y ya están en producción los porta-aviones nucleares chinos.
La industria del Automóvil Europea es decadente, corrupta, incapaz de ofrecer productos buenos y baratos que a los europeos nos atraiga comprar por lo que merece SUFRIR.
Poner aranceles a los EV chinos es fruto de la corrupción de ese lobby industrial en los despachos de Bruselas.
Vendernos caros híbridos SUV es corrupción pura y dura, donde esos coches contaminan mas que otros con etiqueta C o incluso B. La UE lo permite porque está copada de funcionarios que obedecen a los gobiernos estatales y, oh! casualidad, los ingenieros que están en los comités técnicos de certificación son antiguos empleados de la industria alemana del motor.
La TV publica francesa ha hecho un documental sobre la industria del automóvil Europea que describen todo lo dicho arriba, añadiendo la estafa del Leasing, y el enorme riesgo para peatones y usuarios de coches utilitarios ha supuesto la entrada de esos SUV. Si habláis francés veréis que clase de chusma está al frente de la industria europea y también el regulador del UE.
https://www.youtube.com/watch?v=G-T7_rLhWIM
Aquí no ha habido marcas propias por lo que sueño que una parte de las grandes factorías que hay, Vigo, Zaragoza, Barcelona, Valencia o Valladolid-Palencia, pasen a manos chinas y hagan utilitarios y compactos eléctricos
Me parece bien si exigimos las mismas condiciones que ha impuesto la dictadura a nuestras empresas: joint venture compartiendo el know how y fomentando el trabajo local, no trayendo a los suyos:
https://www.motorpasion.com/industria/que-china-venga-a-fabricar-a-europa-esta-muy-bien-hay-problema-no-genera-muchos-puestos-trabajo-para-europeos
Qué casualidad:
https://www.xataka.com/movilidad/no-podemos-permitir-que-hagan-cuatro-chapas-ruedas-renault-presiona-europa-copie-modelo-chino#comments
Aunque lo compartieran son modelos de trabajo, vida, filosofía,cultura, etc completamente diferentes.
No estaríamos dispuestos a hacerlo igual.
Aquí no nos ponemos de acuerdo ni entre 3.
¿? Claro que no lo haríamos igual, aquí se trabaja por respetar derechos laborales, el respeto al medio ambiente, etc. Pero qué tiene que ver eso con no exigir el mismo trato que la dictadura nos exigió a nosotros para que nuestras empresas pudieran fabricar allí?
Quizás, mandados allí todas nuestras fabrica porque precisamente no respetaban lo que aquí si hacíamos, pero como salía mucho más barato fabricar allí, la moralidad la dejamos a un lado.
Ojo, moralidad en los procesos de fabricación allí y los millones de empleos que se perdieron aquí.
Era un win-win: ellos se desarrollaban económicamente y la tecnología avanzaba a toda velocidad para todo el mundo. Pero la dictadura comenzó a hacer competencia desleal (comenzando por el mismo dumping, pero no solo) y lo echó todo a perder. Por no hablar de la vuelta a la represión y el mayor control social que ha existido nunca en la historia, por temor a que la incipiente clase media pudiera verse tentada a exigir su cuota de poder
Pero vuelvo a repetirlo: qué tiene todo esto que ver con exigir el mismo trato a sus empresas que el que la dictadura impuso a las nuestras?
1) cada vez que dices «dictadura», como entendiendo que nosotros vivimos en un edén de libertades y de la política emanando del pueblo, ¿no ves lo ridículo que suenas?
2) con «nuestras empresas» ¿te refieres a esos sucios traidores anti-patriotas que se llevaron los puestos de trabajo de aquí para forrarse con mano esclava? ¿te refieres a esas empresas que se van a Holanda para no pagar impuestos y encima nos vacilan con lo de que allí sí que hay volumen de inversión?
En fin, entre adolescentes tus aportaciones puede sonar convincentes, pero aquí entre adultos (insisto, esto no es xataka) suena a broma de mal gusto.
1) Hombre de paja, completamente ridículo lo que has dicho. Acojona que alguien que ya
2) Sí, a esas empresas me refiero. Ahora, vuelves a lo que he escrito?
A ver si es verdad lo que dices y comienzas a debatir como un adulto, que estoy esperando
Todo eso se negocia.
Eso sí. Nuestra posición no es lo sufientemente potente como para imponer mucho.
Que paguen salarios parecidos a los que hoy pagan Ford, Renault, PSA o VW y que no contaminen es suficiente. No tenemos aqui tecnología que ellos puedan desear. Quizás en Paris, Munich o Sttutgart si que haya algo que les interese, pero aqui no.
Tenemos una posición enormemente potente: China NECESITA vender. Su consumo interno es una mierda, depende por completo del comercio exterior. Si quiere vender aquí, tiene que fabricar aquí con joint venture y compartiendo el know how. Si no, no vende. Y con el mercado de EEUU cada vez más cerrado, le somos absolutamente necesarios
Cosas que tiene YouTube.
Jamás en mi vida me interesaron los camiones de carga, la mecánica, ni nada que tenga que ver con eso. Pero el azar/algoritmo asumió que era una buena idea ofrecerme un video de un muchacho norteamericano que
(en conjunto con la empresa de camiones Scania) querían abrir mercados en USA. Scania ya existe en USA pero (…convenientemente para el lobby norteamericano de camiones…) solo venden motores para embarcaciones navales. Hice clic… y me pregunto para qué hice clic… madre mía… descubrí un mundo que no sabía que existía.
Ese mundo incluye la vida de hombres que se desloman trabajando en sus incómodos, aparatosos, ruidosos, duros, y pesados camiones norteamericanos, creyendo que son los mejores del mundo (en m barrio le decimos «vivir dentro de un termo»):
• Freightliner
• Kenworth
• Peterbilt
etc..
Si me quito los prejuicios que tengo «con el americano medio» (si tal categoría existiese) podía ver a hombres que antes de subirse al camión europeo, hablaban maravillas de sus máquinas (dejo que ustedes lo descubran por si mismos) pero el punto dulce de todo ocurría cuando se sentaban en la cabina… jajaja… lo mejor de cada video era ver la cara de esa pobre gente que se daba cuenta que se habían bajado de su carreta tirada por mulas a punto de desfallecer, y se habían subido a poco menos que un ovni que venia de 3000 años en el futuro. Lo juro era adictivo.
Si la humildad se pudiera describir, nada lo describe mejor que la cara de esa gente al bajar de un Scania europeo y tener que volver a su camión norteamericano.
Esta anécdota no es más que mi experiencia, así que no cuenta como nada. No es la realidad.
La realidad es que el lobby del camión, como todos los lobbys, se termina pareciendo a la aterosclerosis. Como no es una enfermedad que aparezca de un día para el otro sino que sus efectos se van agregando con el tiempo, llega un momento (para lo cual ya se perdió un tiempo valioso) en el que hay que tomar medidas urgentes o muy urgentes. Y a las empresas, como a las personas, no nos gusta tener que cambiar de habitos de un día para el otro. Pero es el coste de no haber hecho lo que se podía y se tenía que hacer, cuando se podía y se tenía que hacer.
Y lo mismo estamos viendo que ocurre en otras industrias.
Y lo mejor del video, no está en el video sino en los comentarios del video. Camioneros europeos haciendo comentarios a sus colegas norteamericanos del tipo:
¿Así que acabas de descubrir que un camion puede tener suspensión neumática independiente en la cabina? ¡Felicitaciones! Mi camión hace treinta años que la tiene, bienvenido al club.
Imperdible
Me quedo con todo, pero lo que más me gusta es esa frase de que «lo mejor del video no está en el video sino en los comentarios»… pasa mucho más de de lo que la gente cree/piensa.
Y ya lo dicen mucho en la tele los investigadores, sobre todo privados, referido a » SABER buscar en la basura». De hecho hay animales irracionales (y plantas) que viven de eso.
Mis lecciones:
1.- Los países/estados que han usado todas las fuentes de energía sin límites, han resultado más exitosos en la transición a la tecnología menos contaminante que los que han intervenido para orientar el uso de energías. Vease como ejemplo Texas y la propia China.
2.- El capitalismo salvaje de China funciona, pero los inevitables errores de su gobierno centralizado llevarán al colapso tarde o temprano, mientras que EEUU siendo también un país mucho menos capitalista que China con más intervención y cargas sociales, al no tener una economía tan planificada, ofrece mejor situación competitiva y menos probabilidad de colapso.
3.- La UE va hacia el colapso y es el bloque que esta caminando firme hacia una elite corrupta, no democrática y totalmente controlada desde fuera.
Y ya se puede berrear lo que se quiera, el capitalismo funciona individual y colectivamente y los gobiernos centralizados, sean China o UE, van a colapsar, es cuestión de tiempo, China ya lo está haciendo en la burbuja inmobiliaria y en errores de producción brutales, como no es control total no es colapso total, pero nunca, nunca, nunca, superarán una economía capitalista y descentralizada, mientras California o Nueva York se van por el retrete, puedes irte a emprender a Florida, Texas o Arizona.
La descentralización es superior e incluso con más cargas sociales como tiene EEUU, China no podrá superar a los EEUU.
Un saludo.
Por lo que veo, se está desarrollando en estos comentarios una pequeña batalla campal en torno a diversas afirmaciones que se han dado sobre asuntos más o menos vinculados al tema que propone Enrique. Más allá de los argumentos que se han dado, creo que lo que debería imperar es el respeto. Que yo sepa, aquí nadie es un verdadero experto en China, por lo que buena parte de lo que digamos va a ser probablemente poco relevante.
Efectivamente, China es una dictadura. Se trata, nada más y nada menos, que de una dictadura del proletariado, tal y como la concibieron Marx y Engels como período de transición hacia el comunismo, sistema político que la tecnología moderna terminará posibilitando, como pueden ver en el libro Ciber-comunismo. No se molesten por tratar de refutarme. Es claro que los puntos de vista sobre China pueden ser muy variados y con lo que acabo de decir no quiero más que mostrar que sobre China se pueden decir muchísimas cosas, incluso algunas que muchas personas considerarían completamente desfasadas.
Adentrándome aún más en este mar de subjetividad, diría que los autos chinos carecen todavía de alma. He ido a ver los BYD en Fráncfort y aunque son bonitos no me generan ningún tipo de ilusión. Es como si en China se estuvieran creando marcas y modelos con el único fin de copar un mercado que otras empresas no han sabido atender, pero sin que exista una verdadera pasión automovilística. Por el contrario, los recientemente presentados Volkswagen ID. Cross y BMW iX3 son, por fin, ejemplos de lo que realmente es un diseño inspirador. O sea, más subjetivo, imposible.