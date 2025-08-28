La inteligencia artificial ya está configurando el futuro… ¿por qué son tan pocos los que deciden sobre ese futuro?

La cuestión no es frenar el desarrollo de la inteligencia artificial. Se trata de decidir, en público, qué inteligencia artificial queremos y en qué condiciones.
En las salas de juntas de Silicon Valley, un pequeño grupo de directivos está tomando en silencio decisiones que moldearán la vida de miles de millones de personas. Y la mayoría no sabremos cuáles fueron esas decisiones hasta que sea demasiado tarde para cambiarlas.
En julio, la Casa Blanca publicó «America’s AI Action Plan«, un documento de 28 páginas que suena a política industrial para una nueva carrera armamentística. Enterrado en su Pilar I aparece una línea que deja claro hacia dónde se encamina la política estadounidense: revisar el marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial de NIST para eliminar las referencias a desinformación, diversidad, equidad, inclusión y cambio climático. Cuando los gobiernos empiezan a tachar esas palabras por diseño, es razonable preguntarse quién está fijando los términos de nuestro futuro tecnológico —y en beneficio de quién.
No es solo retórica. El mismo plan presume de deshacer la orden de IA de la administración anterior, aflojar la supervisión y acelerar la infraestructura y la energía para centros de datos. Reconfigura la inteligencia artificial ante todo como una carrera geopolítica que hay que «ganar», no como un sistema social que hay que gobernar. Es una perspectiva menos de tutela y más de cerrar acuerdos, un estilo de gobierno que trata la política pública como si fuese un term sheet. Y ese encuadre importa: cuando el objetivo de la política es la velocidad y la dominación, la rendición de cuentas se convierte en un «nice-to-have».
Europa ha elegido una secuencia completamente distinta: primero poner barandillas, y luego escalar. La Ley de inteligencia artificial de la UE entró en vigor en agosto de 2024 y va imponiendo obligaciones hasta 2026, con una aplicación diseñada en torno al riesgo. ¿Imperfecta? Sin duda. Pero el mensaje es inequívoco: deben ser las instituciones democráticas —no solo la comunicación corporativa— las que definan los usos aceptables, las obligaciones de información y las responsabilidades antes de que la tecnología esté en todas partes.
Mientras tanto, el centro de gravedad de la inteligencia artificial reside en un puñado de empresas que controlan el cómputo, los modelos y la distribución. Pensemos en el cómputo —la capacidad acelerada (tiempo de GPU/TPU) necesaria para entrenar y ejecutar la inteligencia artificial moderna—, en los modelos y en la distribución. Los analistas siguen situando la cuota de Nvidia en aceleradores de IA en torno al 90%, y los hiperescaladores bloquean capacidad con años de antelación. Esa escasez determina quién puede experimentar, quién no, y quién paga a quién por el acceso.
Cuando el jefe del Estado aborda la política tecnológica como un banquero de inversión, esas negociaciones no van sobre el interés público; van de maximizar un acuerdo, a menudo para las arcas del Estado y, a veces, para el capital político.
La opacidad agrava el problema. El propio informe técnico de GPT-4 de OpenAI se niega a revelar los datos de entrenamiento, el tamaño del modelo o el cómputo utilizado, alegando competencia y seguridad. Piense lo que piense de esa justificación: se nos pide aceptar sistemas con consecuencias mientras seguimos, en gran medida, a ciegas respecto a lo que llevan dentro. “Confíe en nosotros” no es una forma de gobierno.
Si quiere un ejemplo pequeño pero elocuente de cómo las decisiones privadas se desbordan hacia la vida pública, basta ver lo que ocurrió cuando OpenAI lanzó una voz coqueta llamada Sky que muchos pensaron que sonaba igual que Scarlett Johansson. Tras la reacción pública, la compañía pausó esa voz. Ese límite cultural no lo marcó un regulador ni un tribunal, sino un equipo de producto, un ciclo de comunicación de crisis y una decisión corporativa. Mucho poder para un grupo muy pequeño de personas.
El poder también se ve en la factura de la luz. Los últimos informes ambientales de Google vinculan un aumento del 48% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2019 al crecimiento de los centros de datos para inteligencia artificial, y documentan 6.100 millones de galones de agua utilizados en 2023 para refrigeración; el análisis de ciclo de vida de Mistral va más allá, estimando energía y agua por consulta en sus modelos. Cada «pregúntale al modelo» deja huella: multiplíquelo por miles de millones y no podemos fingir que es gratis, por muy negacionista del cambio climático que uno sea.
Así que sí, Estados Unidos está «ganando la carrera»… para concentrar las decisiones que afectan a la expresión, el empleo, la educación y el medio ambiente en un círculo diminuto de consejos de administración. El resultado es un déficit democrático. El público queda reducido a espectador, reaccionando a faits accomplis en lugar de fijar las reglas.
¿Qué aspecto tendría darle la vuelta a todo esto? Empecemos por tratar la inteligencia artificial como infraestructura que requiere capacidad pública, no solo capex privado. El piloto de la National AI Research Resource va en la dirección correcta: dar a investigadores y emprendedores acceso compartido a cómputo, datos y herramientas para que la investigación no dependa de contratos con hiperescaladores. Hágase permanente, bien financiado e independiente, porque la ciencia abierta muere cuando el acceso está controlado por un NDA.
Segundo, condicionemos el dinero público y las compras públicas. Si administraciones y centros educativos van a adquirir inteligencia artificial, deberían exigir divulgaciones básicas: qué datos se usaron para el entrenamiento; qué barandillas gobiernan las salidas; qué pruebas independientes ha superado el modelo; y un libro de energía y agua ligado a tiempo y lugar, no a promedios anuales. Si un proveedor no alcanza esos mínimos, no hay contrato. No es «anti-innovación». Es disciplina de mercado alineada con valores públicos.
Tercero, separemos capas para limitar el lock-in. Los proveedores de nube no deberían poder imponer que su modelo deba usar sus chips para ejecutar sus servicios por defecto. La interoperabilidad y la portabilidad de datos no son ideales románticos; son la forma de mantener un sector competitivo cuando tres empresas controlan la pila.
Cuarto, transparencia debe significar algo más que fichas de modelo escritas por el propio vendedor. Para sistemas por encima de cierto umbral, debemos exigir divulgaciones auditables a terceros cualificados —sobre la procedencia de los datos de entrenamiento, los conjuntos de evaluación y el rendimiento tras el despliegue—. Si suena oneroso es porque la consecuencia a escala es onerosa. Lo hemos aprendido en todas las infraestructuras críticas.
Por último, ajustemos el relato ambiental a la realidad. Las divulgaciones de agua y energía deben ser en tiempo real, específicas por instalación y verificadas. «Ser positivos en agua para 2030» no ayuda a un pueblo cuyo acuífero se está vaciando esta década. Si las empresas quieren ser las primeras en lanzar modelos frontera, también deberían ser las primeras en implantar contratación 24/7 de energía libre de carbono y presupuestos estrictos de agua ligados a la hidrología local.
Hay un peligro más profundo cuando la estrategia tecnológica nacional se gestiona como una cartera de negocios: la eficiencia y los ingresos se convierten en los indicadores principales y eclipsan necesidades ciudadanas difíciles de cuantificar. En el sector privado, sacrificar ética, transparencia o estabilidad a largo plazo por un acuerdo rentable puede justificarse como «valor para el accionista». En el gobierno, ese mismo intercambio erosiona la democracia, concentra aún más las decisiones y normaliza una lente de «profit first» en asuntos que deberían tratarse como derechos, salvaguardas y confianza pública.
La cuestión no es ralentizar la inteligencia artificial. Es decidir, en público, qué inteligencia artificial queremos y en qué condiciones. Estados Unidos es capaz de ambición y de contención; lo hizo con la aviación, con la medicina y con las finanzas. Con la inteligencia artificial no debería ser distinto. Si dejamos las grandes decisiones a unas pocas empresas y a unos pocos cargos políticos, obtendremos un futuro construido para nosotros, no por nosotros. Y el precio de reescribirlo más tarde será más alto de lo que nadie quiere admitir hoy.
(Este artículo fue publicado anteriormente en inglés en Fast Company, «AI is already shaping the future . So why do so few of us get to decide what that future will be?»)
Me encanta que te estés convirtiendo en un peligroso radical de extrema izquierda…
Acabas de describir el capitalismo: el capital se acumula en unas pocas personas, que acaban teniendo más poder que cualquier estado, y se perpetúan asesinando a gente, derrocando gobiernos, iniciando guerras…
Me han encantado también tus 5 medidas para contrarrestarlo. Lástima que aquel que las implemente será asesinado inmediatamente a mitad de noche y/o su país será convertido en una dictadura.
Solo existe una medida efectiva para conseguir lo que propones: limitar la acumulación de capital personal a ¿10M€?, no sé, podemos debatir la cifra personal y la cifra de una empresa/corporación. Y eso tampoco va a funcionar pues quien tiene el poder de ejecutar dicha medida es potencial sujeto de amenazas y/o soborno.
Es decir, la humanidad siempre va a sufrir el mayor mal posible dentro de las posibilidades tecnológicas de la época, y no hay manera de salir de ahí.
+1000
Todo lo que nos cuenta eDans, es lo que algunos ya empezábamos a argumentar, cuando aquella famosa carta de “paremos maquinas un momento y repensemos lo que estamos haciendo y a donde queremos llegar”
A riesgo de repetitivo:
recomiendo la pelicula
Hum…
¿Qué tal es? Y lo pregunto a modo de querer una crítica desarrollada.
Porque me da en la nariz que puede estar muy bien, pero que será una crítica velada que no pasa de los tópicos, muy del estilo de “No mires arriba” y que no propone soluciones, ni tampoco reflexiones que no sepamos ya muchos, para que podamos desarrollarlas.
Quiero decir, ¿supondría de verdadero interés para los habituales de por aquí? ¿O resultarais redundante en nuestro conocimiento?
Ya paro. No vaya a ser que escriba una novela…
Marcos, yo no soy crítico de cine, ni me considero “lo más” en cuestiones entendidas y cinéfilas del tema (aunque he tenido la suerte de trabajar en producciones, de hacer de extra y de que mi nombre real, salga en los títulos de crédito de dos películas).
Como digo en ese comentario, la película no es para echar cohetes. Mucho humor negro, un actor de mi preferencia (Carrell), pero medias verdades o verdades enteras que tienen que ver con estas cosas que estamos hablando. Ni te voy a contar la película, ni voy a hacer mas spoiler. Tu tienes contratadas varias plataformas, no se en cual esta. Pero ahí está Torrent y 1:30 de tu tiempo para verla.
Ves??? Me hubiera limitado a decir: “no es para echar cohetes, pero retrata algunas situaciones de las que hablamos”. Mi vida debería importarte menos y nada. XDDD
Un buen crítico de cine, es aquel con el que suelas coincidir. Aquella persona en la que cada vez que te recomienda algo, el 90% de las veces hay afinidad cuando lo ves. Puede ser Rogert Ebert o el panadero de tu barrio, simplemente. Es algo que he aprendido con el paso de los años.
En cuanto a tu vida…, disculpa pero valoro tus opiniones (lo digo de forma sincera) y suelen ser muy interesantes, por ello valoraba tu opinión al respecto.
Volveré a ver el trailer nuevamente a ver si ahora me «pica» más, porque a juzgar por tus palabras me da una sensación de redundancia, como dije.
Por cierto, no es para tirar cohetes, pero a mi me fascina. «Crazy, Stupid, Love» es una película donde sale Carrell y siempre he pensado que es la otra cara (debido a que es otra época) de «American Beauty».
Por si quieres echar una tarde un día.
Ya paro…
Me suena esa pelicula… revisare si la tengo a mano.
Pero mi opinion como cinefilo, no vale para nada. No es lo mio.
Insisto. Te gustarán algunas pelis y algunos estilos y/o géneros ¿no? si recomiendas y al recomendado le suele gustar, eres alguien en quien confiar, así que tu opinión cuenta bastante.
El arte, a la hora de recomendar, se basa mucho en la afinidad entre ambas partes, el conocimiento en cuanto a dicho arte no vale para nada si no conoces a quien estás recomendando, básicamente.
Un buen crítico de cine, es aquel con el que suelas coincidir. Aquella persona en la que cada vez que te recomienda algo, el 90% de las veces hay afinidad cuando lo ves.
O justo lo contrario. De chaval siempre veíamos las películas que no recomendaba el crítico del periódico, una vez comprobado que las que recomendaba no nos gustaban.
A ver, Marcos, que es muy sencillo. Yo le puedo recomendar una película “por afinidad”, a un amigo mío, a Buzzword o incluso a eDans, porque podemos tener gustos medianamente parecidos. Pero no puedo decir aquí en público: ”mirad esto, que es un peliculón”. Porque cada cual, tiene sus gustos y yo no conozco el de todos. Ni, como he dicho también, no me considero ni critico ni experto en cine.
Cuando alguna vez he recomendado una película o serie en estas líneas, es porque tenían que ver con los temas que estábamos tratando. No por su realización, el buen trabajo de los actores, su fotografía o su producción o edición.
Y en el caso de Mountainhead, he dicho hasta en tres ocasiones “no es para echar cohetes”, pero si, el tema que trata y la visión que tenemos algunos sobre los que mandan en las BigTech.
Está en Movistar, la vi ayer (hace tiempo que aprendí a no perderme recomendaciones de Lua) y vale la pena verla. Humor acidísimo, muy actualizada y temática muy relevante. Eso sí, diálogos agotadores y subtítulos solo en español y poco recomendables…
Humor ácido. Ya es algo que genera espacio de interés, mira.
Por cierto, suelo ver los contenidos en VOS, según me da (aunque con algunas cosas no, voy directo al VOS).
Pregunto desde la inocencia ¿a qué se debe que los subtítulos sean poco recomendables? Quizás a la velocidad de las conversaciones (me pasaba con la serie House en su día) ¿o quizás a la baja calidad de la transcripción? me has generado verdadera curiosidad con eso.
Gracias Enrique.
Porque son diálogos muy rápidos y muy coloquiales, mucho slang, y los subtítulos intentan transcribirlos con expresiones españolas que, a mi juicio, no siempre son las más adecuadas. Y además en Movistar no se puede cambiar el tamaño de letra de los subtítulos (o no encontramos cómo) y te ocupan media pantalla…
Gracias. :P
Lo mejor son los primeros 7 o 10 minutos. El resto es el típico film a ratos repetitivo. Me carga eso de la cámara flotante sin plano fijo. Y el final simplemente espeluznante desde lo de la sauna. XDD Y si, a ratos cargante.
No se si te pasó como a mí, que me imagine esa reunión, con Altman, Zuckerberg, Musk… XDDD
Sí, yo los etiqueté rápidamente, pero en algunas cosas están algo mezclados…
Te falta Steve Jobs…
La peli es bastante mala, y llevada al absurdo, es como «Aqui no hay quien viva», ricachones sin escrúpulos peleándose y muy previsible… es como te imaginas que pueden ser, pues eso.
Misma impresión de que los personajes eran los conocidos…
Es una peli oportunista.
Pero gracias por la recomendación !!!
Si no has visto la de Visconti, te la recomiendo, la iba a reveer, pero se coló la tuya !
Alquimista:
Si, se sobre entiende que obviamente a la inversa también vale.
En Donosti, algunos a Begoña del Teso la llaman “La trucha” porque siempre va contracorriente. Yo a veces flipo con ella…
Creo que es jugadora de Rol y tira los dados y según lo que salga puntúa con ese número de estrellas.
Enrique (y para los demás también):
Para la siguiente vez, puedes usar la App JustWatch. También tiene servicio web (por si no se desea instalar Apps).
Se trata de una App en la que configuras tus Suscripciones de Streaming y a la hora de buscar una serie y/o película, te indica en cuáles de ellas está, qué pueden ser en una plataforma, varias o ninguna.
La película, aparte de estar en Movistar, está en HBOMax, por lo que quizás en siguientes ocasiones, quizás pudiendo elegir plataforma, prefieras hacerlo por una que te permita más opciones en cuanto a los subtítulos por ejemplo.
Acabo de comprobarlo y aquí en HBOMax también solo está en castellano, pero igual el tamaño de los subtítulos te es más agradable.
Yo por si acaso, ahí dejo la recomendación de herramientas.
No si se nota… que las has visto….
Has calcado la peli !! XDDDD
Reconfigura la inteligencia artificial ante todo como una carrera geopolítica que hay que «ganar»,
Pese a no ser el ideal, prefiero que esa carrera la gane USA, que no China o Rusia,. De Europa no hablo , por que seguimos en brazos de Morfeo. ¿Hay alguna AI europea?
Sí, prueba Mistral, tiene app para móvil, se llama Le Chat, y es bastante interesante… yo la uso para practicar y mantener vivo mi francés simplemente porque es francesa, pero son chorradas mías, vale para lo que quieras y le hablas en lo que quieras. Bueno, le escribes, que no tiene interfaz de voz aún…
TECNOLOGIA,… ELPAIS un artículo muy bueno sobre IA, y lo que vengo repitiendo que son unas CACATUAS MUY TONTAS, pero más tonto son los usuarios que las toman por lo que no son…
Comprensión Potemkin: la IA es analfabeta funcional y no entiende lo que escribe
Y los enlaces que ponen son .. brutales. (Paradoja: ahora con la IA te pueden hacer un resumen de ellos… ¿pero realment nos podemos fiar de esos resumenes… ? (1)
* Potemkin Understanding in Large Language Models
* On the Dangers of Stochastic Parrots:
Can Language Models Be Too Big?
* The Illusion of Thinking: Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity
Corolario, de ELPAIS:
“Esto depende en parte de nosotros, pero también de nuestros gobiernos. Deben darnos las herramientas para aprender a usarlas y cuidarnos con la regulación adecuada. Si bien la tecnología no es ni buena ni mala y depende del uso que se le dé, eso no puede quitar la responsabilidad a quienes nos someten a su utilización como si fuera todo inevitable y el único camino fuese aceptarlo como es o quedarnos sin los beneficios”
PS: Que fácil es comentar sobre IA, cuando hay artículos excelentes como los de hoy…
—
Nota personal (1): Me salto en YT un video excelente sobre el matemático Markov, y me dije tengo que analizarlo y resumirlo para poder tenerlo en mi archivo de notas. Se lo subo a ChatGPT. Prompt:» A partir de este video haz un artículo con títulos y viñetas. No te saltes contenido» ¿Que hizo el muy cabrón? Se salto toda la parte de matemáticas, y dejó las anécdotas. Otro negativo más para Gepeto alias el gilipollas
«prefiero que esa carrera la gane USA»
Entiendo que acabas de salir de una cámara criogénica en la que estabas desde hace, al menos, 10 décadas, y te has perdido la historia geopolítica reciente
XDDDD
Hablando de peliculas… igual es Hubert de Tartas… XDDD
«un círculo diminuto de consejos de administración», «ajustemos el relato ambiental a la realidad» (EDans).
Hubo un tiempo en que los poderosos atenienses se inventaron un «bodrio» llamado democracia (formal), en la que delegaban su poder real en algo llamado gobierno del estado ateniense.
Y ahora estamos en otra temporada de la serie, donde los empresarios más gordos, decidieron que ya estaba bien de pagar intermediarios (los siguen pagando) y debían tomar las riendas… aunque, al contrario de la al élite ateniense (más selecta) buscan auténticos dromedarios viejunos y ya incapaces de almacenar agua (o sea, Pato Trump y Cía).
Los buenos políticos, como los buenos abogados, saben generar un relato (de lo que sea) capaz de dejarnos boquiabiertos (la jodida falta de filtros)… ya que hacen que la realidad sea secundaria)… Pero ahora priman los cuentistas de tres al cuarto, que solo saben adornarse de oro, para demostrar que son como Pirro.
Lo malo de/para esta gentuza es que la realidad siempre acaba venciendo, aunque sea renovando la evolución de los seres vivos partir de los insectos.
Pero, teniendo que convivir con auténticas cucarachas como Putin o Trump, por qué despreciar un nuevo comienzo con un fastuoso saltamontes en la cima de la pirámide evolutiva??? De la fauna ibérica ya ni comento…
El problema no está en la IA, el problema está en a dónde va la política norteamericana actual, y Bill Maher lo tiene claro: Trump está dando un golpe de estado lento, con una fuerza policial cuasi secreta que actúa enmascarada secuestrado gente por la calle sin respetar la ley, el Ejército en la calle para acabar con la delincuencia.
https://www.newsweek.com/bill-maher-right-there-slow-moving-coup-opinion-2118986
https://www.instagram.com/reel/DNwB5xhZnH1/?igsh=bDBsYnYyZTc2dGFj
Deshaciéndose de sus aliados y abrazando a dictadores. Entrando en el accionariado de empresas o extorsionándolas. Queriendo absorber Canadá y Groenlandia para controlar en exclusiva el Paso del Noroeste porque el Cambio Climático no existe pero ¡oye, si el Ártico se deshiela hay que aprovecharlo!