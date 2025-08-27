¿Quién controla la puerta de entrada a internet?

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «El navegador ya no es internet» (pdf), y trata sobre la evolución del mercado de los navegadores en un momento en el que la inteligencia artificial empieza a cambiar la forma en que nos relacionamos con la red.
Lo interesante no es solo la aparición de navegadores que integran funciones de inteligencia artificial para automatizar búsquedas o realizar comparaciones, sino lo que eso significa en términos estratégicos: controlar un navegador no es un simple negocio de software, es poseer la llave de acceso a la atención de millones de usuarios.
El debate cobra actualidad con movimientos como la oferta de Perplexity para hacerse con Chrome, algo que puede sonar casi a provocación, pero que refleja el valor de ese punto de entrada. Lo que antes parecía una batalla ya decidida hace tiempo, con Chrome en una posición hegemónica gracias a la inercia y a la confusión de muchos usuarios que creen que «la caja de búsqueda de Google es internet», podría reabrirse si la inteligencia artificial realmente consigue cambiar los hábitos de uso. No hablamos de mejoras cosméticas, sino de experiencias radicalmente diferentes en las que el navegador hace de asistente, automatiza procesos o incluso deja de ser necesario como tal, sustituido por agentes que actúan directamente sobre la web.
Sin embargo, el cambio no será rápido. La historia nos demuestra que la gran mayoría de los usuarios tienden a aceptar lo que ya tienen instalado y apenas se plantean alternativas. Google, consciente de ello, no se precipita: integra funciones de inteligencia artificial en sus productos con cautela, esperando el momento en que sea necesario para proteger su dominio. Esa prudencia responde también a la presión antimonopolio, que convierte cualquier movimiento brusco en un posible riesgo legal. Mientras tanto, competidores como Microsoft, con Edge, o startups como Perplexity, The Browser Company y LadyBird intentan abrir camino con propuestas que apelan a la curiosidad de los usuarios más avanzados.
El dilema, en realidad, no es tecnológico, sino cultural. La pregunta no es si habrá navegadores con inteligencia artificial, sino si nosotros estaremos dispuestos a cambiar la forma en que navegamos. Y aquí surge otra dimensión: la privacidad. ¿Queremos realmente delegar más funciones en un navegador diseñado por una empresa cuyo modelo de negocio es espiarnos y vender nuestros datos? Esa contradicción se vuelve cada vez más evidente a medida que aumenta la sofisticación de las herramientas de inteligencia artificial y que los usuarios más informados empiezan a valorar no solo la utilidad, sino también la confianza que les inspiran las compañías detrás de cada producto.
Por ahora, lo más probable es que la mayoría siga utilizando lo que ya conoce. Pero la idea de que el navegador vuelva a convertirse en un espacio de innovación relevante, después de años de estancamiento, es en sí misma fascinante. Y aunque los cambios culturales sean lentos, no debemos subestimarlos: basta con que una generación de usuarios perciba que hay alternativas que les ahorran tiempo, que respetan su privacidad o que resultan más fiables, para que el mercado empiece a reconfigurarse. No será de un día para otro, pero la puerta de entrada a internet está lejos de ser un terreno estable. Y quien controle esa puerta tendrá un poder mucho mayor del que podemos imaginar.
En primer lugar creo que la privacidad es algo que preocupa poco/nada a la inmensa mayoría de la gente, (puede que haya una minoría que viva obsesionado con el tema).
Mi opinión es que la privacidad es como la virginidad, cuando la pierdes la primera vez, no tiene marcha atrás, y todos hace años que perdimos nuestra privacidad con diferentes proveedores de «servicios gratis» hace años y hoy ya es imposible recuperarla. Por ello, dudo que este tema sea un problema para el uso tanto del posible nuevo navegador como de las diferentes AI.
Yo actualmente utilizo el navegador de Google y Perplexity dependiendo del tipo de consulta que quiera hacer. La respuesta resume de Google a muchas de mis pregutas, hace que haya dejado de ir en algunos casos, a la página web correspondiente con todo lo que ello puede suponer para los ingresos por publicidad en la Red, lo cual a la larga puede condicionar el contenido de Internet.
Lo que no puedo saber es lo qué haré en el futuro, pues en un mundo cambiante como es este de la IA aplicada a las búsquedas, es difícil imaginar cual va a ser mi comportamiento futuro.
Gorki, respetuosamente, esa idea de la privacidad como virginidad es una chorrada. Tus datos de hace años valen muy, muy poco. A efectos de explotación, lo que valen son tus datos frescos, tus preferencias de ahora y tus búsquedas de hace un rato, no lo que hacías ni lo que te interesaba hace diez años. No digo que no valgan nada, tienen usos posibles como tu edad, tu género y alguna cosa más, pero todo lo demás puede haber cambiado (bueno, tu género también, pero es menos habitual)…
¿De veras crees que a la inmensa mayoría la preocupa su privacidad? ¿Cómo explicas entonces el uso masivo de Google. de RRSS, de Whats App,…?
Estulticia…??? XDDD
El Gran Engaño: Cómo las Corporaciones se Saltan las Leyes de Privacidad de la UE
La privacidad es una preocupación universal en mi opinión. Otra cosa es que, debido a cómo funciona Internet, la gente en general no sabe muy bien sobre que preocuparse, porque no hay un efecto inmediato. La prevención al final se nos da muy mal, solemos más reaccionar, por ejemplo, a una enfermedad, cuando la sufrimos, no antes. Otro ejemplo es cómo afectó la idea de que las empresas podrían estar escuchando nuestras conversaciones a través del smartphone.
La despreocupación por la privacidad creo que es más debido a la sutileza del robo de datos que a otra cosa
¿Queremos realmente delegar más funciones en un navegador diseñado por una empresa cuyo modelo de negocio es espiarnos y vender nuestros datos?
Ya le respondo yo: SÍ. No hay más que ver a la gente en X acudiendo constantemente al ¿Grok, es esto cierto?
La gente ya no tiene ni criterio ni ganas de ir a buscar información por su cuenta. Se lo pregunta a una IA y punto, ni se plantea la posibilidad de que la respuesta sea correcta o no.
Así que sí, la gente en X cree al dios Grok, los de Apple creerán al dios Siri/ChatGPT, los de Android/Chrome al dios Gemini y así todos.
De todos mis conocidos/familia creo que soy el único que no pulsa directamente el botón de «Aceptar todas las cookies».
Mira Gorki… aqui te responden… XDD
Los únicos listos, ia mitad de los comentaristas de este blog. El resto, gente que usa WhatsApp
Que esta en manos de Meta… mismo amo… que ademas ahora les mete su IA por medio…que listo eres… XDDD
Buen intento, pero no es de Whatsapp de quien se habla en este articulo… y si quieres navegar desde él, cuando haces click en el enlace, es otro navegador el que se abre…
La otra mitad te apoyamos.
Animo, sé fuerte. XDDD!!!
Los proprivacidad, como los antipantalla, tienen un «pequeño» problema… y es que disparan todas sus balas contra las empresas que roban sus datos… a veces, incluso, como si fueran muy importantes…
Peor el problema es previo, ya que tiene sus cimientos en la falta de filtros mentales propios, que en la etapa adolescente debe ir conformando todo ser humano, que pretenda tener una adultez no mediocre (de simple pieza en la maquinaria social dominante… mucho más grave que tener las intimidades al aire).
Lo que sepa de ti el resto de seres humanos, poco daño te puede hacer si ya tienes los mecanismos necesarios para defenderte. Empezando por la entrada de información externa. En caso contrario siempre dependerás de adultos, que controlan tu maduración y toma de decisiones… por mucho que pienses (creas!!!) lo contrario.
Y de filtros mentales propios siempre anduvieron muy escasos los bazares de «todo a 100». No llega con ser chino, para saber fabricarse filtros propios, y mucho menos si se los vendes al público, después de levantarte a las seis de la mañana toda tu vida adolescente.
Por mucho «filtro mental propio» que tengas, (si lo tienes), si usas sus servicios, estas tan vendido como aquellos que criticas… que a ti, personalmente, te importe un pimiento, no es menos (ni más) que otros que quieran defenderlos.
Es el mismo discurso de los conformistas de «no tengo nada que ocultar»…
Otro «listo»… y sin tanta parábola…
Sigo diciendo, lo mismo que hace unos artículos (y toda la vida). Seguís confundiendo un navegador (software para “navegar”. Local) con un buscador (software para buscar. Servidor). Lo de poner a supuestos “agentes” en el navegador, es una soberana chapuza. Es en el buscador donde deberían implementarse, porque es allí donde van a hacer su trabajo.
Yo no digo que sea ni bueno ni malo, que la gente sustituya sus buscadores de toda la vida (Google, Bing, Yahoo, Yandex, etc) por IA’s. Bien, si lo digo, porque mientras exista la más mínima posibilidad de alucinación y las sigue habiendo, o de errores en los que como hemos publicado hartas veces en estas líneas, la fiabilidad de datos, se va al garete, no veo las ventajas. Tanto más, si sabemos, que se puede sesgar el nivel de respuestas de las diferentes IA’s.
Por otro lado, ya hay muchos estudios publicados sobre el “envenenamiento web”. Contenidos generados por IA’s que a su vez, alimentan a otras IA’s. Se calcula que un porcentaje muy elevado de entradas de Wikipedia, ya son generadas por IA y están multiplicando el trabajo de los editores para verificación. Eso se considera un avance? Yo lo veo como un atraso.
Dicen muchos, que la internet como la conocíamos se ha terminado. Y estoy de acuerdo. Pero no para bien. Vamos a tener que usar IA’s para controlar que los resultados sean nativos y no generado por otras IA’s… WOW…!!!