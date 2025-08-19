La inteligencia artificial y la burbuja que viene y va

Una burbuja económica o financiera se define como un proceso especulativo en el que los precios de determinados activos se separan de manera significativa de su valor intrínseco, impulsados por expectativas exageradas y dinámicas de contagio colectivo. Como en la clásica descripción acuñada por Charles Kindleberger, la burbuja comienza con una innovación real, se acelera con la codicia y la euforia, y acaba estallando cuando la realidad demuestra que no todo lo prometido era posible o necesario. La pregunta, entonces, es inevitable y ya la he planteado anteriormente: ¿estamos viviendo una burbuja de inteligencia artificial?
La comparación con otras burbujas tecnológicas recientes resulta inevitable. Desde Cory Doctorow, que la compara con la de las criptomonedas, hasta medios que afirman que no se parece a la «burbuja puntocom» de los valores tecnológicos, la narrativa parece consolidarse. La sobreinversión en centros de datos, chips y startups de inteligencia artificial recuerda demasiado al despliegue de fibra en los ’90 o a los proyectos de cadena de bloques de hace apenas unos años. Incluso voces empresariales con intereses en el sector, como Joe Tsai, presidente de Alibaba, advierten de un exceso de expectativas difícil de sostener, o el mismísimo Sam Altman, que afirma decididamente que hay una burbuja.
Los síntomas son reconocibles: valoraciones estratosféricas, promesas de disrupciones inmediatas, e inversores convencidos de que han encontrado «El Dorado» y que «esta vez es diferente». El entusiasmo mediático y financiero recuerda a los momentos previos a otras explosiones especulativas. Andrew Zuo se pregunta directamente cuándo estallará la burbuja, mientras Cory Doctorow lleva tiempo señalando que el mecanismo económico de estas burbujas es prácticamente siempre el mismo. Y mientras tanto, las grandes tecnológicas compiten por ver quién invierte más en un juego que algunos califican de insostenible.
¿Significa eso que la inteligencia artificial está condenada al olvido cuando estalle la burbuja? En absoluto. La historia muestra que cada gran tecnología de propósito general, desde el ferrocarril hasta internet, ha atravesado su fase de burbuja inicial, y que ello forma parte del mecanismo gregario de los inversores y de la mismísima condición humana. La inflación de expectativas y la subsiguiente caída no invalidan la utilidad ni la permanencia de la innovación, sino que sirven como un mecanismo de depuración: se cierran centros de datos innecesarios, se disuelven compañías sin futuro, y el capital se reasigna a quienes realmente aportan valor. La «música», como dice Stuart Russell refiriéndose a la inteligencia artificial, no deja de sonar de golpe, pero el número de sillas sí se reduce dramáticamente.
Lo que observamos en este momento es el agotamiento de una estrategia concreta: la del «brute force» norteamericano, consistente en escalar modelos cada vez más grandes a base de más datos y más chips. Como recuerda Yann LeCun, esa vía ofrece rendimientos decrecientes y está alcanzando sus límites. Frente a ello, aparecen propuestas alternativas, muchas de ellas desarrolladas en China, que exploran modelos más pequeños, eficientes y con arquitecturas distintas, y que podrían marcar la siguiente fase de progreso.
La burbuja, por tanto, existe y explotará como todas. Veremos desaparecer muchas de las apuestas actuales, asistiremos a espectaculares correcciones bursátiles y a inversiones que se esfuman como humo. Pero eso no significa que la inteligencia artificial vaya a desaparecer, sino simplemente que atravesará el mismo ciclo que toda tecnología transformadora: el de una sobre-expectación inicial seguida de una consolidación más lenta, más pragmática y, probablemente, más interesante. Lo que hoy se invierte en exceso servirá mañana para depurar y seleccionar, y de esa selección emergerán los usos que realmente importan.
El artículo es acertadamente excelente. Si fuera a subrayar de amarillo les partes destacables, habría más amarilla que negro.
La burbuja reventará. La pregunta es: ¿Qué consecuencias sociales tendrá sobre el empleo en las empresas?
¿Un respiro de los trabajadores?
¿Unos años de respiro social en la sustitución de personas por IA?
O bien otros países, como China, Corea del Sur o un outsider, con costes e infraestructuras más livianas, conseguirán vencer a Goliat y exportar sus IAs en catálogos de tipo AliBaba?
¿Qué os parece?
Creo que la IA no son los tulipanes holandeses, creo que la IA sí es una tecnología que sobrevivirá, pero creo que no está lista todavía como para que nos lancemos a ella buscando una solución universal a nuestros problemas.
Si para que sean funcionales necesitan tanta energía que se construirán Centros de Datos con su propio generador SMR -a más de uno le va a dar un parraque– no lo veo práctico. Y sólo estamos empezando.
La IA no puede desplegarse a base de consumir tanta energía como el resto de la actividad humana.
Técnicamente no está preparada.
E, intelectualmente, menos aún. Se ha alimentado con todo lo bueno y malo de Internet, ¿qué de bueno puede salir de ahi?
Así que sí, hay una burbuja de expectativas, pero la IA es el futuro aunque todavía está en pañales.
Es como comparar, en la carrera por el Interfaz Gráfico, un Xerox Alto de 1973, más grande que una lavadora, ( https://es.wikipedia.org/wiki/Xerox_Alto ) con un Macintosh de 1984, del tamaño del monitor del Xerox ( https://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh_128K ).
Ahora mismo la IA está más cerca de 1973 que de 1984.
Al menos la IA parece un concepto más serio y formalmente aprovechable, que el bluf del metaverso, que se quedó en nada.
Creo que pasará algo parecido a las tecnologías cloud, bases de datos o sistemas operativos: menos de media docena de propuestas que se consolidarán de grandes tecnológicas a la que la mayoría se acogerá por sencillez, documentación, escalabilidad, capacidad de evolución, difusión de uso, etc., por otro lado proyectos sectoriales orientados a nichos específicos: médico, industrial, diversas ramas científicas, educativo, etc… Y alguna alternativa open source de las que siempre parece que están a punto de llegar a ser algo que nunca se logra. Y el resto, pasatiempos para crear startups y vender humo, caerán por su propio peso o se disiparán entre su propio humo.
No, el metaverso no se ha quedado en nada: internet terminará siendo tridimensional e inmersivo, y eso lo sabemos todos. Lo que pasa es que si pretendes crear un metaverso con tecnologías no abiertas a modo de jardín vallado en el que solo tú controles lo que se construye o se deja de construir, los usuarios y las empresas, con toda la razón, te mandan al guano peruano. Y eso fue lo que le pasó al metaverso, que tropezó con un imbécil llamado Zuckerberg que nos demostró que mientras no se construya con protocolos abiertos, no será un metaverso, sino simplemente un mundo virtual propietario – y para eso, ya teníamos Second Life…
Internet seguirá siendo texto enriquecido con imágenes y video. Solo que además existirán experiencias inmersivas, abiertas y compartidas a lo Ready Player One.
Aunque la tecnología acabe existiendo y sea cómoda y accesible, será un añadido que usará un porcentaje de gente en periodos de tiempo más largos o más cortos.
Internet como tal es una pila de protocolos, se construirán cosas sobre WebSockets y HTTP y se crearán protocolos nuevos, pero las partes de inmersión serán básicamente un elemento más.
Esa pila de protocolos se va a ir haciendo cada vez más grande: los protocolos del metaverso serán una capa adicional, como lo serán los de la cadena de bloques, y quien sabe cuántas cosas más…
Más bien… Ready Player Two.
A ver si acabo el libro porque me produjo ciertas náuseas el futuro (obvio) que dibuja.
El problema es aún mayor. Radica en que el avance tecnológico avanza sin un control en absoluto.
Llegará el metaverso, como si de una Matrix se tratara. El problema debería de radicar en saber discernir los límites.
¿No hay un sistema de control alimenticio, para que los alimentos que llegan a nuestra mesa, pasen (en teoría un control de calidad?
¿Por qué esto no va a pasar?
Discúlpenme. Pero esto…
https://elpais.com/tecnologia/2024-10-24/un-adolescente-se-suicida-en-ee-uu-tras-enamorarse-de-un-personaje-creado-con-ia.html
Va a más. Y no hablo de suicidios en masa, pero ya recuerdo haber visto quien mantenía una relación plena con su IA, al más puro estilo de la película de Spike Jonze.
Si ya… avanzamos hacia gestación robótica
https://eleconomista.com.ar/actualidad/revolucion-fertilidad-crean-robots-uteros-gestar-bebes-humanos-n87664
De aquí, a las robopolinguis, van pocos pasos.
En mi humilde opinión, debería de ir todo esto, intrínsecamente ligado a una supervisión de salud mental.
La gente se siente bastante sola y mal y esto no va a hacer sino enmascarar problemas más allá de solucionarlos.
Hoy otras 11 familias destruidas, por cierto. Mañana otras 11. Pero en el metaverso podremos crear nuestro mundo feliz, supongo.
Tenemos.
Second Life (como entorno cerrado pero de código parcialmente abierto) y OpenSim (Open Source) siguen funcionando.
Lo que falla es que no hay un protocolo universal de gafas 3D, cada fabricante va a su bola, cuando deberían ser como el ratón o el teclado.
Creo vamos a tener dos cosas distintas y complementarias.
En mi opinión por un lado tendremos IAs de «propósito general», que serán las susceptibles de burbujas y distintos modelos de negocio para hacerlas financieramente rentables, amén de resolver el problema del consumo energético.
Y por otro lado tendremos IAs específicas (modelo DeepSeek) para propósitos concretos (industriales, sanitarios, administrativos, de empresa,…) que interactúen con la general para darnos un resultado o respuesta concreta que necesitemos.
Repito lo que dije hace días
Bienvenida sea la competencia, Es lo que realmente hace avanzar al mercado. Sin compertencia hay inmovilismo.
Dicho lo cual, me da la impresión que con la AI le va a pasar algo parecido a lo que paso con el ferrocarril, , que fue un «futuro esplendoroso» que atrajo a todo tipo de inversionistas. Se invirtieron millones y millomes en líneas de ferrocarril por todo el mundo, y eso fue bueno, para la economía en general y para el público en particular, pero lo cierto es que casi no hubo compañía de ferrocarriles que llegaran a reportar beneficios,
Cuando vemos por un lado la valoración que tiene las compañías de Ai y comparamos con los escasos ingresos que tienen, … uno piensa que puede que estas compañías, pese a conseguir sus objetivos, nunca sean rentables.
Compañías no. Compañeros sí.
El otro día en el trabajo, alguien mencionó que España es uno de los países del mundo con más tramo de vía ferroviaria. Que esto vino de la mano del hecho en el que se pagaba por tramos, kilómetros o distancia en general, por lo que…
Hecha la ley hecha la trampa. La distancia más larga entre dos puntos no es una línea recta ¿verdad?
Así que quizás muchas empresas no se hacen ricas pero sí quien las administre. En España seguramente podamos poner varios ejemplos de esto.
Por cierto, Gorki, alguna vez juraría haberte leído acerca de que quien se te día a hacer rico en la fiebre del oro no era necesariamente quien lo buscaba, sino quien vendía los picos y las cribas. Lo cual me pareció un punto demasiado interesante.
En este caso que nos ocupa ¿quién crees que sería el ferretero que vende artilugios?
No estoy seguro, pero me hace el efecto que el que construye ios centros de datos. Por ejemplo. ACS
Yo diría que el caso más claro de vendedor de picos, palas y mapas en la fiebre de la inteligencia artificial es Nvidia, que ya se ha convertido en la compañía más valiosa del mundo vendiendo procesadores…
Tienes toda la razón, se me olvidó este negocio-
Es que hace poco leía esta noticia.
«Los beneficios de ACS relacionados con los centros de datos no se detallan específicamente en los resultados financieros de la empresa, pero se puede inferir que la inversión en este sector es una apuesta estratégica con potencial de crecimiento. ACS ha anunciado inversiones significativas en centros de datos en España, Australia, Estados Unidos y Chile, con el objetivo de desarrollar 1,1 GW e identificar oportunidades adicionales por 4 GW, según El Economista. Esta inversión, que asciende a 8.900 millones de euros, podría generar beneficios futuros a través de la operación y mantenimiento de estos centros, así como por el desarrollo de proyectos relacionados con la transición energética y la movilidad sostenible, informa El Economista. «
Al inicio de tu respuesta me has recordado a otra empresa, que no tiene nada que ver en absoluto con la tecnología y sin embargo está generando millones y millones al parecer.
LIDL.
https://elpais.com/tecnologia/2024-10-29/el-inesperado-proveedor-de-servicios-en-la-nube-lidl.html
Curioso, donde menos se espera salta un competidor
Totalmente de acuerdo, Enrique. Ya has hablado de eso en anteriores ocasiones, pero se me pasó absolutamente por alto.
Lo que aparentemente describes como un proceso rebosante de salud y eficiencia, «se cierran centros de datos innecesarios», etc, me lleva a preguntarme cuántos recursos se echan a perder en este proceso tan «exhuberante». Ya sin contar que todo ese chorrazo inmenso de dinero se podría haber usado de otra manera más racional y efectiva.
Pero bueno, ¿qué se puede esperar del sistema económico más ineficiente después de feudalismo?
¿El feudalismo era ineficiente? ¿Para quién?? :-P
Para mi si… En mi condado, teníamos labriegos, pastores y artesanos, que gustosamente acrecentaban mis arcas. Y nos montábamos unos mercados y unos jolgorios… madreee…. Nos chupábamos los dedos (bueno, a veces alguien perdía alguno por chupar lo que no era suyo).
Y lo mejor era la pernada… que mozuelas teníamos en los terruños, te quitaban el hipo del vino. Yo pa’ mí, que se me revoluciono el personal porque se dieron cuenta que muchas se casaban solo para pasar esa noche conmigo… mecagüenla… y mira que mi condesita me lo decía… “algún día te dejan para trapos”… y aquí estoy, aguantando mi cabeza bajo el hombro…
Pero… y lo que nos reímos…. (léase todo con la voz de Gila) XDDD
Lo de la eficiencia económica en este caso, siempre me ha llevado a visualizar un futuro bastante peligroso.
Si el otro día Enrique hablaba de que los bancos según el nivel de salud de un cliente, podrían conceder o no, seguros o hipotecas… esto podría aún extrapolarse a más.
Si todo ese dinero ahora malgastado, es para refinería una IA, que nos haga humanamente más eficientes ¿no es mejor?
Un ejemplo. Acabo literalmente de llegar a casa después de correr 10,5 km.
¿Podría haber corrido más tiempo? ¿Podría haber corrido más rápido? Quiero decir, ¿y si tuviéramos un chivato que nos presionara o limitara automáticamente en función de un mayor rendimiento?
Estaría guay, supongo.
Pero si un día, prefieres estar tirado en el sofá, por la razón que sea…, y existiera una pseudodictadura robótica que te forzara a la eficiencia ¿estaríamos mejor? ¿Seríamos más felices? Mi experiencia en lo laboral en este sentido, en empresas como … Cinesa, es que esa presión continua por la eficiencia causa más problemas que soluciones en lo que a nos interesa, que es la tranquilidad o (por romántico que suene) la felicidad laboral.
Quiero decir, que podemos intentar que la eficiencia sea completa, pero supongo que al final… no es algo que se pueda cumplir ni que quizás en estos casos sea lo más recomendable en cuanto a lo que parece que se encaminan las cosas.
Todo modo de producción material originado en el planeta hasta ahora es ineficiente… empezando por el uso del propio planeta y acabando en sus habitantes más complejos…
Cuando un grupo de seres humanos (más bien simiescos cinematográficos) le roban la charca otro grupo de humanos (igual de simiescos) ya están rompiendo el ciclo natural del agua, porque seguro que vana a hacer un gasto más lato del debido (llamémosle «natural»)… incluso sin haber inventado la ducha… y los diversos despilfarros/contaminantes del agua.
Por otro lado el grupo robado, que tendrá que pagar por su uso, ya verá el asunto de la charca comunitaria/privada como algo muy ineficiente.
Así que algún mandamás de la tribu ganadora, decide hacerse el machote mayor del reino, tenemos una ineficiencia, no solo en el uso de la charca por los perdedores, sino en la propia tribu ganadora, si no eres familiar del mandamás…
O sea que, sinceramente, no entiendo la pregunta, sobre la posible/probable/segura ineficiencia del modo producción feudal.
Porque el feudalismo era ineficiente incluso para el señor feudal, de hecho, como pasó con el imperio romano, algo explicará su desaparición ¿No? Se agotan por pasar el punto crítico de la ineficiencia… cuando ya no necesitas agentes externos («bárbaros») que acaben contigo, ellos solo recogen los restos del imperio… porque una cosa es vivir de la riqueza extrema (del cuento), en función de la pobreza extrema de otros, y algo muy diferente es mantener un equilibrio más o menos natuaral, que permita la supervivencia de la especie, en un modo de producción no enquistable (no burbuja). Cuando el consumo CONSUME la producción!!!
Y por eso es tonto decir que se necesita cambiar la forma de producción, el falso mantra de «producir menos»… lo que realmente determina el porvenir humano es el modo de consumo.
Mismo tema, diferentes enfoques respecto al valor social y económico de la IA:
La robótica lleva años entre nosotros y la AI avanza a pasos agigantados, (como muestra la ilustración de esta web se hace con ayuda de un AI, en vez de poner una imagen de un colección (de pago) de imágenes, que es como se hacia hace poco.
Sin embargo la realidad en los paises avanzados (incluso España) es que los empresarios se quejan de falta de mano de obra y los afiliados a la SS, aumentan un mes tras otro. Por otra pare siguen llegando pateras del Tercer mundo con gente que pretende trabajar en países avanzados.
¿En que fecha calculas que la destrucción de puestos de trabajo se hará visible y que por un lado, disminuya el número de empleados y que por otro, en vez de recibir emigrantes del tercer mundo, sean los habitantes del primer mundo los que se trasladen a países del tercer mundo donde todo de momento se hace a mano?
No esmala primera vez que menciono al señor Alex Rovira en el blog. Él cuando lo seguía más asiduamente, solía decir que la crisis, no es una crisis económica sino una crisis de valores. Y que lo demás son efectos colaterales de la misma.
Yo, en una de esas frases mías que se podrían aislar para su manipulación, creo que no hay una crisis en cuanto inmigración ni nada por el estilo.
Es el resultado de.
Que digo yo… que ya alguna cana (aislada) peino, recuerdo llevar dinero cada mes al colegio de monjas (el Círculo católico, de Burgos) el dinerito para el Domun.
La situación no parece haber mejorado mucho en aquellos países o en ese continente ¿no? Entonces quizás el problema no sea simplemente económico (me recuerda a otro problema de actualidad en España que algunos creen que con más dinero se soluciona).
Si todo el dinero en políticas fronterizas se hubiera dedicado desde X países a intentar (de verdad, no apoyando al genocida paleto de turno) paliar la pobreza en África, si destináramos energía en poder generar auténtica riqueza allí y no explotarlos como ***os negros…, quizás otro gallo cantaría.
Nadie quiere jugarse la vida en un cayuco abandonando su familia y lugar de nacimiento, en pos de nada concreto. Muy jodida tiene que estar la cosa. Pero es lo que hay… ¿revisamos cuántos presidentes tenían fotos con Gadafi?
Todos apoyando a Palestina en cuanto al genocidio que está sufriendo. No se debe de tolerar. Perfecto.
Que sí, que sí… que qué mala es Israel.
Mientras, BBVA, Banco Santander, Sabadell, Bankia, CaixaBank, y un largo etcétera en el que algún banco (tengo uno en mente) se salva, de financiar armas.
Me gustaría saber cuánta gente que lleva banderitas de Palestina, tiene cuentas en alguno de estos bancos.
Así pues, quizás y solo quizás, la falta de mano de obra y el aumento de personas en edad laboral, tenga especial relación a mi entender, con una grave crisis de valores. Básicamente.
¿Somos nuevos? ¿O ya hemos olvidado las empresas que en una videoconferencia hacían un barrido de despidos literalmente por miles?
Lo he dicho en otra respuesta. Compañías no es lo mismo que compañeros.
Y hay compañeros en puestos CEO, que ya en más de una ocasión hemos todos coincidido que son auténticos psicopatas. Aunque si damos por hecho que un país es una empresa… los psicopatas se multiplican aún más.
Hace unas semanas estuve en un club de lectura anarquista, en el que el tema de debate giraba en torno a la tecnología: nos hace libres o, por el contrario, nos encadena?
El libro sobre el que debatir, La máquina se para, de E. M. Foster, autor que influyó a Huxley (y su Un mundo feliz) y Orwell (y su 1984).
La posición del autor? Que tanta dependencia tecnológica nos vuelve vulnerables. No cuento el final, para no hacer spoiler.
La mía? Opuesta a la de este. No solo me considero tecno-optimista, sino incluso transhumanista.
Los desarrollos tecnológicos han sido históricamente recibidos por una parte de la población con recelo, cuando no directamente demonizados. Y lo mismo aplica para las ideas, en su más amplia generalidad.
Pero podríamos concebir un mundo como el de hoy sin la rueda, la imprenta, la electricidad, la informática o internet, por solo mencionar algunos?
Tocará, como siempre, reinventarse. Se transformarán funciones laborales (la de programación, por ejemplo), por otras (supervisión del código elaborado por la IA); algunas incluso corren el riesgo de desaparecer, y no solo por la irrupción de las IAs, sino por su aplicación a funciones industriales.
El artículo que menciono simplemente nos recuerda lo que ya sabemos: que hay opiniones para todos los gustos.
Lo siento, pero, hay matices en lo que dices.
El transhumanismo se desarrolló muy bien como concepto en (como no, me considero el comentarista cinéfilo de por aquí) “Years and Years”, serie inglesa que recomiendo a todo el mundo.
También me evoca a las semanas en las que dediqué cientos de horas a Cyberpunk, 2077.
En cuanto a los avances tecnológicos que comentas, hay un detalle diferencial fundamental. No son parte de nosotros mismos, no forman parte generalizada de nuestro organismo como tal).
Seguramente el transhumanismo sea válido para cosas como marcapasos, personas que pueden correr aún habiendo perdido las piernas con la que nacieron…, etc.
Yo como siempre, me escabullo al espacio más filosofal. Si podemos implementar un chip en la cabeza con el que podamos conectarnos a un servidor y vivir una experiencia como Matrix… me parece que aquí estaría el peligro.
Cypher, está de acuerdo con engañar a su cerebro, ser una estrella del rock y comer filetes que realmente no existen. Como bien dices, hay opiniones para todos los gustos, pero me sorprendería que hubiera gente que no prefiera su “vida de mierda” (con todo el respeto) y opte por vivirla de manera ficticia ¿cuál es el problema?
A mí me parece que es un problema muy serio.
De momento, Internet, la rueda…, cuando quiera puedo prescindir de ello. Para salir a correr no necesito más que unas zapatillas.
Ya lo he dicho antes. ¿No se deberían de regular este tipo de cosas? ¿Antes incluso de que aparezcan?
Seré yo que soy idiota por pensar que la gente “se va a enganchar a mundos virtuales” en el futuro prescindiendo de sus vidas.
En ese caso ¿la gente se liberará gracias a la tecnología? ¿O serán esclavos de la misma?
Yo tengo la respuesta bastante clara.
Me apunto el libro, gracias.
Estupendo artículo.. Enhorabuena, gracias y siga así, prof. EDans!
Realmente esa depuración tras el estallido es tan positiva?. Sin duda acaba con mucha basura (y la verdad, estoy deseando que ese día llegue), pero me preguntaba si durante el proceso no se lleva por delante buenos y malos proyectos por igual.