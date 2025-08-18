Duolingo frente al espejo: ¿qué hacer cuando la disrupción te alcanza?

El desplome del 38% en la cotización de Duolingo refleja algo más que un mal trimestre bursátil, y parece más la evidencia de un choque frontal entre un modelo de negocio basado en la gamificación de los idiomas y un entorno tecnológico en el que los grandes modelos de lenguaje pueden generar, adaptar y personalizar el aprendizaje con una flexibilidad inédita.
La demo del GPT-5 de OpenAI, que mostró en minutos la creación de una aplicación de aprendizaje de lenguas sobre GPT-5, no fue solo un golpe de efecto: fue la demostración palpable de que la ventaja competitiva de Duolingo podía evaporarse en cuestión de semanas: cada vez más personas podrían, en lugar de dedicarse a hacer los ejercicios de Duolingo, pedir simplemente a ChatGPT que les diseñe una forma de aprender un idioma.
El problema no viene únicamente de la irrupción de nuevos actores: paradójicamente, uno de los mayores riesgos para Duolingo es la dependencia de Google, que no solo es accionista de referencia, sino que además lleva años desarrollando tecnologías de traducción y aprendizaje automático. Las noticias recientes sobre nuevas funciones de Google Translate orientadas a la práctica conversacional, desveladas en análisis de código de la propia aplicación, ponen de manifiesto que la frontera entre traducir y enseñar un idioma se difumina rápidamente. Si a eso se suma la posibilidad de que Google decida integrar GPT-5 en sus productos educativos, el escenario competitivo se vuelve mucho más asimétrico.
Los intentos de Duolingo por presentarse como una empresa AI-first no han ayudado demasiado. La comunidad de usuarios reaccionó con críticas a la sustitución de buena parte de los contenidos humanos por ejercicios generados algorítmicamente, pero esa reacción ni siquiera llegó a importar: la caída no está vinculada a un rechazo cultural, sino a una pérdida de relevancia frente a una tecnología que cambia radicalmente las expectativas. El problema no es de imagen, es estructural.
Para terminar de fastidiar las cosas, resulta que un grupo de accionistas ha pedido a un bufete de abogados que prepare una demanda que podría presentarse contra Duolingo, investigando posibles daños a inversores por no haber comunicado adecuadamente los riesgos competitivos que la empresa afrontaba. Esto, claramente, añade presión a una compañía que ya venía mostrando síntomas de fatiga. La narrativa del «juego para aprender idiomas» resulta menos atractiva en un mundo en el que la inteligencia artificial puede actuar como un tutor relativamente personalizado capaz de corregir, motivar y adaptar la enseñanza en tiempo real.
¿Qué podría hacer Duolingo ahora? Su margen de maniobra parece estrecho. Puede intentar reposicionarse como un intermediario que ofrezca capas de motivación, gamificación y comunidad sobre los modelos de lenguaje subyacentes. Podría también intentar explotar su enorme base de datos de aprendizaje, un activo muy teóricamente muy valioso, para intentar alimentar modelos propios que reforzasen su propuesta: básicamente, intentar crear modelos especializados que compitan con un ChatGPT entrenado teóricamente de forma más generalista. Pero cualquier estrategia pasa inevitablemente por redefinir su identidad: o se convierte en un front-end atractivo sobre las plataformas de inteligencia artificial, o se verá reducido a un recuerdo simpático de la primera ola de digitalización del aprendizaje de idiomas con la que muchos, a base de trabajo, llegamos a adquirir cierta soltura en un idioma.
La enseñanza de idiomas es un terreno donde la inteligencia artificial puede mostrar de manera clara su capacidad de disrupción y sustitución. Duolingo no está sola en este dilema: es simplemente el primer gran actor del sector que muestra en su cotización bursátil lo que ocurre cuando la innovación externa no solo te alcanza, sino que directamente te pasa por encima…
Lo mejor de Duolingo, toque humano que desapareció, era donde te respondían a las quejas , cuando no entendías el motivo del fallo, y donde se podía ver, además, en un 50-60% la mediocridad de aprendizaje del ser humano actual (la típica gentiña, que no lee lo que escribe, ni lo que le contestan, a él o a otro)…
Y que podía solucionar una IA bien entrenada, ya que además los comentaristas «normales» la podíamos poner al día en comunicación humana… incluso disfrutando (eso sería un tipo de juego, para los que gustamos de hacer crucigramas, por ejemplo)… pero volvemos de nuevo al grave problema actual de la creciente mediocridad como versión…
Pues visto que GPT-5 te dice que la palabra strawberry no tiene «r»…
(buscarlo en Reddit que estoy con el móvil y paso) XDD
Aquí la explicación…
eDans… que estoy a 41º no me amargues el ultimo día de vacaciones… XDDD
Importante es saber porque se produce el fallo (ya leí algo parecido) pero mas importante es que el fallo se produce… Debe temer Duolingo? Yo creo que si, pero igual no tan pronto… XDD
Todo el mundo de del aprendizaje de idiomas está en riesgo, ¿Realmente tiene sentido que qu dedique un año a perfeccionar mi inglés, cuando puedo compra un chisme por menos de 100 euros en el que traducen simultáneamente mi idioma a uno cualquiera de los idiomas para el que viene preparado?
MTOXW Auriculares Traductores
Creo que depende… no es lo mismo estar de turismo en Londres y preguntarle a un Bobby por donde se va a Buckingham, que hacer amigos y tener interesantes (y largas) conversaciones.
Totalmente de acuerdo con Chema, esos trastos están bien para hacerte entender en una tienda, pedir en un restaurante o preguntar por dónde se va a algún sitio, pero no son en absoluto equivalentes a hablar un idioma. Lo de «ahora no aprendo idiomas porque tengo este cacharro» es equivalente al «ahora como me dicen que todo va fatal, voy y voto a Trump o a Vox»…
Tsk tsk, luego dices que somos nosotros los que metemos baza en política, jajajajaja
No he podido evitarlo…
Hay quien piensa, «ahora como me dicen que todo va fatal, voy y voto a los mismos»…
A mi me dicen que todo va fatal,…hasta que miro los datos y las estadisticas y se me pasa, y si , los mismos por si viene alguien nuevo y lo jode.
Consideremos las cuatro destrezas implicadas en el aprendizaje de un nuevo idioma, ordenadas de menor a mayor nivel de dificultad:
– Comprensión escrita (lectura)
– Comprensión oral (oído)
– Expresión escrita (escritura)
– Expresión oral (habla)
Lo primero a considerar es para qué queremos el nuevo idioma:
– Solo para comprender lo escrito
– Para comprender lo escrito y lo dicho
– Para comprender lo escrito, lo dicho y para escribir textos
– Para comprender lo escrito, lo dicho y para escribir textos y hablar con cierta fluidez
Dependiendo de en qué nivel coloquemos la meta, el tiempo y esfuerzo necesario para alcanzarla será considerablemente mayor.
Es en la última destreza arriba citada (expresión oral) donde todos estos métodos basados en tasks (pequeñas tareas aisladas desprovistas de su correspondiente y natural contexto) fallan miserablemente.
Y lo dice un filólogo de formación que se dedicó más de diez años a impartir clases de idiomas.
Estoy resumiendo muchísimo para no aburrir, pero como regla general diría lo siguiente: ¿Quiere aprender inglés? Véase todas las temporadas de “friends” (al principio y mientras fuera necesario con subtítulos en español, y ya después sin subtítulos). Lea textos reales y naturales en inglés sobre temas que despierten su vivo interés (al principio con apoyo de diccionario). Y lo más difícil de todo: búsquese un grupo de anglos en su ciudad o región e intente integrarse en él: es la única forma de irse soltando y adquiriendo confianza en el nuevo idioma.
Aprender un idioma es como dejar que la lluvia te vaya calando poco a poco. Cuanto más tiempo te expongas a ella, más avanzarás.