El peldaño que está rompiendo la inteligencia artificial: cómo se evapora el primer empleo

Durante años nos hemos dedicado a repetir que la inteligencia artificial nos ayudaría a trabajar mejor. Hoy, sin embargo, empezamos a verse, con datos de alta frecuencia y de calidad, algo mucho menos reconfortante: que el primer peldaño de la escalera profesional se está rompiendo.
Un nuevo trabajo titulado «Canaries in the coal mine? Six facts about the recent
employment effects of artificial intelligence« y firmado por Erik Brynjolfsson (uno de mis autores de referencia desde mi doctorado) con Bharat Chandar y Ruyu Chen, utilizando microdatos mensuales de nóminas de ADP (el mayor proveedor de servicios de nómina en los Estados Unidos), documenta un hecho incómodo: que en las ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial, el empleo de trabajadores de 22 a 25 años cae de forma significativa tras la difusión de los modelos generativos, incluso controlando por variables a nivel de empresa. Como dice Azeem Azhar, es posible que sea uno de los papers más importantes de nuestra industria en los últimos tiempos.
En términos agregados, el resultado central habla de una caída relativa del 13% para los más jóvenes en los puestos más expuestos. Además, entre finales de 2022 y julio de 2025, los jóvenes de 22 a 25 años en los dos quintiles de mayor exposición sufren un descenso del 6%, mientras los de 35 a 49 años crecen más del 9%. Los ajustes se producen sobre todo vía empleo, no vía salarios, lo que sugiere cierta rigidez retributiva en el corto plazo. Y la diferencia crucial aparece donde la inteligencia artificial automatiza tareas, no donde las aumenta: allí donde complementa, no se observa la misma reducción.
El estudio propone una hipótesis que, en la práctica, todos reconocemos cuando hacemos de mentores para alguien: la inteligencia artificial sustituye mejor el conocimiento codificado, justo lo que aporta un recién titulado, que el conocimiento tácito que solo se acumula con experiencia. El problema evidente, claro, es que si desaparecen los trabajos de entrada, desaparece también la posibilidad de adquirir ese conocimiento tácito. Y, para disipar dudas razonables, los autores muestran que el patrón no se explica por sacudidas sectoriales, por el sesgo de empresas tecnológicas o por el auge del trabajo remoto: el efecto persiste al absorber esos shocks por compañía y al excluir esos subconjuntos. Además, la ruptura temporal sucede a partir de finales de 2022, precisamente cuando se inicia la popularización de los LLM.
Esta evidencia empírica encaja bien con algunos de mis comentarios previos. Cuando, en abril de 2024, analizaba el impacto de herramientas tipo Copilot en el trabajo de los desarrolladores, subrayaba el carácter de «asistencia» y la mejora de productividad sin signo claro de desempleo, pero también el riesgo de perder aprendizaje si dejamos que la herramienta haga el «rodaje» del junior. Aquella intuición, que el asistente acelera el output pero puede vaciar la curva de aprendizaje, hoy se transforma en datos que apuntan precisamente a ese eslabón de entrada.
En junio de 2025 ya planteé la pregunta incómoda: «trabajo, ¿para quién?» Señalaba entonces la reducción de contrataciones de recién graduados y el desplazamiento del empleo hacia perfiles con experiencia y dominio de inteligencia artificial. Lo que ahora aporta el paper de Stanford no es un titular más, sino granularidad: no se trata de «la inteligencia artificial» como eslogan, sino de qué tareas automatiza, en qué ocupaciones y con trabajadores de qué edades. Un peldaño menos es, en la práctica, un obstáculo sistémico: si las empresas solo contratan seniors, ¿de dónde saldrán los seniors del futuro?
La cobertura periodística de hoy va en la misma dirección: distintos medios de referencia resaltan el deterioro del acceso para jóvenes en software y atención al cliente a partir de 2022, y lo hacen justamente porque la fuente ya no son encuestas ni vacantes publicadas, sino nóminas efectivas. Ese matiz, pasar de intención a realización, es fundamental.
La distinción entre automatizar y aumentar es, a mi juicio, la palanca política y empresarial clave. Los autores la miden empíricamente con señales de uso real de un LLM, y el resultado es claro: donde la inteligencia artificial sustituye, el daño a la entrada es visible, pero donde complementa, no. ¿Qué hacer con esto desde la universidad y la empresa? Primero, diseñar los puestos de entrada como «residencias formativas con inteligencia artificial»: incorporar asistentes no para «ahorrar juniors«, sino para forzar un aprendizaje deliberado con revisión humana, criterios de calidad explícitos y rotación por tareas que desarrollen criterio, validación y comunicación, precisamente aquello que no está codificado.
Segundo, evaluar, retribuir y medir la mentoría: si el valor diferencial es el conocimiento tácito, tiene que aparecer en los incentivos y en el tiempo facturable del senior. Tercero, políticas públicas que premien la «inteligencia artificial aumentativa»: deducciones o contratación pública preferente a empresas que mantengan ratios de aprendices y esquemas duales bien diseñados, y que documenten trazabilidad de aprendizaje con inteligencia artificial. El objetivo no es frenar la adopción, sino sesgarla hacia complementariedad.
También conviene ajustar la formación. A mis estudiantes (MBAs con experiencia pero, sobre todo, recién graduados sin ella) les insistiré aún más en dos frentes: por un lado, alfabetización profunda en herramientas de inteligencia artificial y en su gobernanza: saber usar no es suficiente, hay que saber dirigir y auditar el trabajo de estas herramientas. Por otro, proyectos con entregables reales y ciclos de revisión duros, precisamente para construir lo tácito que el mercado ya no regala. Si el primer empleo desaparece, hay que simular una primera experiencia con consecuencias, no con ejercicios de aula.
¿Hay margen para el optimismo? Sí, si corregimos el sesgo hacia la automatización pura. La misma comunidad de Stanford lleva tiempo abogando por orientar el diseño de sistemas hacia la «inteligencia artificial que supercarga a los trabajadores», frente a la que compite con ellos. La paradoja de hoy es que, sin una acción consciente, la eficiencia a corto nos roba la cantera que garantiza la eficiencia de mañana.
No es una tragedia inevitable, pero sí una tendencia que ya empieza a reflejarse en los datos. El canario en la mina canta desde la nómina, e ignorarlo sería un lujo que ni las empresas ni las universidades (y mucho menos los propios jóvenes) pueden permitirse. La inteligencia artificial no debe cerrar la puerta de entrada: debe obligarnos a rediseñarla.
Al menos igual dejan de aparecer trabajos tipo «si tienes un perfil de 25-35 años y +15 años de experiencia con una tecnología que existe hace 2 años, te encantará nuestra cafetería con futbolín en la empresa. Los viernes no vengas a la oficina»
Ahora podremos partir de la base de «si tienes 40 años y nadie te ha empleado nunca por la IA…»
La RBU al final se va a imponer por pura necesidad a medida que más y más trabajos desaparezcan del mapa. Pobres Z y Alpha, menudo mercado laboral de **** les vamos a dejar. ¿Y mi pensión la va a pagar OpenAI?
Coincido en un 100% con la primera parte de tu mensaje:
Pero para la segunda parte, mi nivel de coincidencia (contrastado con la realidad) es 0%:
08/29/2025: German unemployment rises above 3 million
Ok, se alcanzó una cifra simbólicamente preocupante para un gobierno como el alemán. ¿Reacciones de las autoridades? ¿Planes de ayuda? ¿Rescates a los ciudadanos?… ¿algo?… No. Distintas versiones de la típica frase para esquivar el bulto:
«…we are deeply concern…»
A los botes.
Recuerdo que cuando las empresas tuvieron la idea de contratar Talento y despedir empleados, se les volvió encontrá la estrategia debido que los sueldos astronómicos del talento hizo subir los precios de venta.
Los empleados despedidos trabajando desde casa como freelance con los clientes de su antigua empresa abarataron los precios del producto símil al de las empresas, al final estás últimas tuvieron que volver a emplear a los mismos empleados y dejar el talento de lado.
Las ventas volvieron a subir mucho más que otros años
La IA es el talento para las empresas pero no tiene el cerebro de un gran estrategia de ventas para el Ecommerce en una lucha sin cuartel de 24 horas cada segundo es un pérdida de cien mil ventas si esperas la respuesta de Chatgpt hice la prueba y no me valía las respuestas, perdía tiempo y las ventas cayeron un 25% en sólo 2 minutos.
Las empresas perderán eficacia de respuesta con la IA ante un agresivo estratega humano.
He consultado a ChatGPT que me aclara, una serie de términos del paper que no acababa de entender (p.ej. que es ADP). Su resultado es el siguiente:
Sesgos estructurales del Estudio
Fuente única (ADP)
→ No es representativa del total del mercado laboral, especialmente de startups, gig economy y pymes.
Exclusión de trabajadores sin “job title”
→ El 30 % excluido puede incluir justamente a los más precarios (ej. personal de apoyo, contratistas, empleos menos formalizados).
Sesgo de supervivencia empresarial
→ Empresas que cerraron tras 2021 (quizá por IA o por crisis económica) no se contabilizan → se infraestima el impacto real.
No captura creación de nuevos empleos
→ El paper mide destrucción de empleo en roles expuestos, pero no mide compensaciones dinámicas (nuevos roles, nuevas industrias).
Contexto macroeconómico USA 2022–25
→ Inflación, subidas de tipos, guerras comerciales, políticas arancelarias. El efecto observado podría no ser 100 % atribuible a IA, sino a choques coyunturales.
Mi opinión es que estoy de acuerdo con el análisis cualitativo que expone Enrique (juniors expuestos) pero las cifras se basan en un estudio sesgado…
Adicionalmente le he pedido que haga un estudio, con una serie de preguntas y el resumen extrapolable a UE, India y China sería este
https://imgur.com/yy91DLX
«aquello que no está codificado»,»donde complementa, no», «hacemos de mentores para…»,»sino granularidad (dando)» (Edans).
Es casi un telegrama, pero yo lo veo así, usando tus propias ideas… y entendiendo que la granularidad, sobre todo en la enseñanza (y estamos hablando de enseñar a «becarios») es fundamental… porque la realidad es muy granulada, o mejor decir ahora muy pixelada… pero sin llegar nunca a convertirse en simples bits!!!
Y ya de paso, serías bueno asumir el problema del conductor de coches recién salido de la academia, que de nada le valió (o casi) hasta que lo practica en la jodida realidad (sin el mentor al lado!!!)… al «becario» igual, menos querer cobrar por titulación (un simple papel) y más merecer por experiencia. Porque hay mucha explotación laboral, pero cada vez hay más vivir del cuento. Hasta se empieza a querer sustraer, lo que nos ganamos nosotros antes de jubilarnos…
Vuelvo a repetir, profetizar que la robotización y la AI van a acabar con un montón de puestos de trabajo es votar a seguro. Pero hay algo que yo al menos no llego a entender, que es cómo es que en el presente, lo que la sociedad detecta es que hay pocos trabajadores y que por ese motivo hay miles de puestos sin cubrir.
¿Cuando comenzaremos a sentir los estrgos de la robotización y de la IA en el mundo del trabajo?-
El Corte Inglés, Carrefour e Ikea exigen traer 16.000 inmigrantes para trabajar
El problema de las vacantes: España tiene 148.000 empleos sin cubrir, un 44% más desde la pandemia
Esto es como cuando de vez en cuando aparecen noticias proclamando que faltan 100.000 camioneros, informáticos o lo que sea.
Lo que realmente quieren decir es que falta ese número para poder bajar los salarios y las condiciones laborales.
Lo que faltan son salarios decentes, no gente dispuesta a trabajar. Lo que decía Biden: «pay them more».
Desconozco si el salario de un vendedor del Corte Inglés, o un reponedor, es un «salario decente» para un pastor de llamas de los Andes recién llegado a la Península.
Lo que ofrecen estos negocios son «primeros empleos», aquellos que este post opina que están desapareciendo.
No esperarás que a un reponedor , le paguen el sueldo de Jefe de Sección del Hipermercado.
Opino lo mismo.
El efecto de la IA podría ser menor o ni siquiera existir sis se tiene en cuenta todo el desmadre económico que está montando Trump.
Las empresas podrían estar dejando se contratar nuevas incorporaciones al mercado laboral por la incertidumbre económica.
Por otra parte, buena parte del crecimiento del PIB de EEUU de 2024 y casi todo del 2025 es debido a la inversión en infraestructura IA. Sin eso el país ya estaría prácticamente en recesión.
La tasa de desempleo en USA es de 4,1%, muy baja, mas o menos en línea con la de la época de Biden
Paro en EE.UU. – Tasa de desempleo EE.UU.
Cuando se menciona «La IA reemplaza a las personas» sólo se cita el caso de trabajos de OFICINA y nunca el caso de procesos industriales porque sencillamente los procesos industriales ya estan totalmente automatizados, considera el caso de fabricación de alimentos (como leche, pan, carne) que estan automatizados al máximo posible para garantizar higiene, estos ya aplicaban procesos IA incluso antes de cualquer mención de IA en los medios.
¿Y cuantas personas estan realmente dispuestas ocupar el nicho de las IA? No me imagino gente buscando trabajar como cajero o un centro de llamadas, que son los casos de estudios para implatación de IA.
No, no hay ningun margen para el optimismo. Lo unica ley que rige para las empresas es ganar la mayor cantidad posible de dinero a costa de lo que sea. Si con IA pueden ahorrarse aunque sean cinco centimos, lo haran y no van a contratar a jovenes si pueden suplir sus tareas con la IA. Y si la IA llegara a estar lo suficientemente madura despedirían a los seniors tambien.
En mi opinión, lo que estamos viendo es la absorción acelerada de procesos que eran totalmente ineficientes y que por tanto se encargaban al personal sin experiencia. Estos procesos se han reducido prácticamente a cero en aquellas factorías altamente industrializadas, pero constituyen el 20%? 30%?; de la carga de trabajo en cualquier empresa habitual de hoy en día del sector servicios y si hablamos de una multinacional, yo diría que el porcentaje es aún mayor. Todos estos procesos de papeleo, burocracia , flujos de información que no son más que «muda’ o basura (en lenguaje kaizen) y que absorbía la masa de trabajadores recién incorporados se está trasladando. El paso siguiente será la sustitución de personal más senior, conforme las capacidades agénticas de los algoritmos de inteligencia artificial cubran la falta de consistencia (determinismo) actual. Técnicamente cuestión de meses…. socialmente y laboralmente me imagino que se pelearán por sus derechos adquiridos como trabajador.
Alguien ha oído hablar algo al respecto por parte de los sindicatos con la que está por llegar?