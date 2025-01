Internet y el futuro distópico

Un buen artículo en The Atlantic, «Is this how Reddit ends?», ha sintonizado especialmente conmigo por mencionar un panorama que llevo ya experimentando bastante tiempo y contra el que lucho de manera acérrima y militante: el de un internet cada vez más hostil hacia los humanos, plagado de spam optimizado para las búsquedas en Google, de artículos patrocinados llenos de estupideces y con títulos repletos de clickbait, de anuncios inútiles y de basura generada mediante inteligencia artificial generativa. Entrar en las páginas de algunos medios parece un chiste o una carrera de obstáculos sin sentido, y si es desde el smartphone, más aún.

Cada día, recibo entre cinco y diez correos variados proponiéndome que acepte artículos patrocinados en mi página e intercambios de enlaces (por dios, ¡que estamos en 2025!) dofollow de todo tipo de agencias, freelancers, scammers y spammers, ofreciéndome el oro y el moro. Lo mismo para insertar anuncios – «de primeras marcas, oiga» – en mi página de Facebook, donde únicamente entro una vez al día para compartir mi artículo y que mantengo únicamente porque de cuando en vez, alguno de mis seguidores allí da señales de vida. Bloqueo sistemáticamente todos esos correos, pero cada día vienen cinco o diez más. Buscar en Amazon para intentar comprar algo se ha convertido desde hace tiempo en un rebuscar en una pila interminable de basura absurda, indiferenciada y no relacionada con lo que pretendes adquirir, y las redes sociales son ya un auténtico pozo negro. El spam de comentarios, afortunadamente, lo para muy bien Akismet y no llega a salir nunca, pero también tiene lo suyo.

Según el artículo, Reddit se ha convertido en uno de los pocos reductos humanos de internet, y eso sometido ya a cada vez más dudas. Para mí, que todos los días me siento delante de este teclado, me leo lo que ha pasado en el día a través de un montón de fuentes una por una hasta encontrar algo que me inspire para escribir, que no utilizo en absoluto inteligencia artificial generativa para hacerlo – sí, en cada vez más ocasiones, para encontrar alguna fuente o algún dato concreto – y que trato de mantener fundamentalmente eso, una página fundamentalmente HUMANA, habitada por personas reales que mantienen diálogos con actitudes razonablemente educadas (unas veces más que otras, pero qué le vamos a hacer, todos tenemos nuestros días), el artículo me ha parecido de esos que vas leyendo y pensando «ya, qué me vas a contar».

Por otro lado, es evidente que no se puede renunciar a hacer experimentos. Cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial generativa, jugué a escribir un par de artículos con ella pidiéndole que imitase mi estilo, y por supuesto, avisé de ello. Llevo varios meses jugando con NotebookML para generar podcasts con un deep dive de mis artículos en inglés, alimentándolos con el propio artículo y con sus fuentes: me parece interesante, pero por supuesto, aviso claramente que es un podcast generado mediante inteligencia artificial, y de hecho, la única cosa generada por inteligencia artificial que encontrarán en mi artículo.

Mi moderación es siempre manual, con los mismos principios de siempre: si intervienes habitualmente y te comportas de manera razonable, te la saltarás, y si no eres de los habituales, tendrás que esperar para que aparezca tu comentario, pero generalmente no mucho. Artículos escritos por un humano, que escoge sus temas de manera completamente subjetiva en función de las noticias, de sus preocupaciones y de sus sesgos, que acepta comentarios de todo tipo salvo cuando me parecen especialmente maleducados o me parecen desinformación flagrante (y habitualmente borro menos de un mensaje por semana). Frente a los que decían que los humanos no escalan… es obviamente cierto, pero es que a veces, no hace falta escalar. Pero ya sabéis: hay lo que hay, y da de sí lo que da de sí.

Como página personal y escrita manualmente que es, tiene por tanto sus sesgos. Sé perfectamente que a algunos les preocupa que haya últimamente más artículos de eso que borrosamente se denomina «política», pero es que es muy difícil sustraerse a ello en los tiempos que estamos viviendo, y además, considero que es una parte del escenario que afecta también, y mucho, a la tecnología, o que incluso está provocado por ella. Hablar de la futura pérdida de la hegemonía estadounidense… ¿es política? Pues posiblemente, pero se relaciona con muchas cosas, desde con la descarbonización, que es algo tecnológico, hasta con el soft power, que se ejerce a través de redes sociales y otras tecnologías. Lo siento, el tema me interesa, pasa el filtro de «tener cierta relación con el escenario tecnológico», y me cuesta mucho sacármelo de la cabeza cuando elijo tema sobre el que escribir. En cualquier caso, los comentarios están para recordármelo si realmente consideráis que me excedo en ese sentido.

Llevo mucho tiempo hablando de la distopía que supone un internet plagado de bots y progresivamente hostil hacia los humanos, y el artículo, simplemente, me ha llamado la atención. Ayer mismo hablaba de ese tema en una mesa redonda con académicos en Medium, otro sitio que se precia de hospedar contenido creado por humanos. Que sepáis que frente a eso, esta página va a seguir siendo humana, hecha con estas manitas en este teclado, y gestionada con algo que quiero pensar que conlleva humanidad. Y que aunque muchas veces comentéis «para ponerme en mi sitio», como no podía ser de otra manera, agradezco mucho seguir contando con vuestra participación. Sigamos intentando que internet pueda seguir siendo eso, diálogos entre personas.