Amazon, la experiencia de uso y la publicidad

Este artículo del Washington Post, «It’s not your imagination: Shopping on Amazon has gotten worse«, resume muy bien los problemas con los que se enfrenta Amazon a medida que la presión por la facturación la lleva a depender más y más de la publicidad: la experiencia de compra sufre cuando el usuario, en lugar de encontrarse su página de búsqueda y compras como se había encontrado siempre, pasa a encontrarse en una jungla de publicidad, opiniones de productos y resultados de búsqueda completamente sesgados, vendidos al mejor postor. Que el artículo en cuestión haya sido, además, publicado en un medio propiedad del fundador de la compañía, añade un punto más de ironía a la cuestión.

Jeff Bezos era una persona que odiaba la publicidad: ahora, su compañía es el líder en inversión publicitaria en los Estados Unidos, factura más de 31,000 millones anuales en publicidad en su plataforma, y aunque esté aún a gran distancia de compañías como Google o Facebook, que son las dos primeras, ocupa la tercera posición y tiene a toda la industria pendiente de sus movimientos. Muchos anunciantes cambian su objetivo y desvían parte de sus presupuestos en Google hacia el gigante de las compras, marcando una tendencia que parece cada vez más clara: lo más cerca que tu anuncio esté del último clic que desencadena la compra, mejor.

Lo mismo ocurre con los influencers: Amazon está poniéndose a prueba como la mejor plataforma en la que recomendar productos y, posiblemente, la que más posibilidades tiene de monetizar esas recomendaciones para quien las hace. Todos los días, cientos de artículos en todo tipo de publicaciones, incluidas las más supuestamente respetables, incluyen enlaces hacia la plataforma de Amazon que les generan importantes beneficios.

Todo esto, por supuesto, es una estrategia muy pensada que convierte a la compañía en un gigante de la publicidad. Pero ¿a qué coste? ¿Es la experiencia de compra ahora una métrica secundaria, castigada por el privilegio del negocio publicitario? En realidad, nada que no hayamos visto anteriormente: en sus inicios, Google planteaba la publicidad como un servicio al usuario, que podía complementar sus búsquedas con ofertas de quienes vendían productos relacionados. ¿Qué fue de esa filosofía con el tiempo, cuando Google se convirtió incluso en proveedor de espacio para anuncios asquerosos con todo tipo de técnicas molestas que perjudicaban sensiblemente la experiencia del usuario? La pureza, como podemos ver, tiende a durar poco.

¿Hasta qué punto puede prolongar Amazon un viraje que hace que comprar productos en su plataforma pase a tener más fricción, más incomodidad para separar el grano de la paja, y más desconfianza? Si tu valor fundamental durante toda tu vida fue la experiencia del usuario y la perjudicas, ¿qué te queda?