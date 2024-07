El cambio de era… y Nvidia como consecuencia

Mi columna de Invertia de esta semana (la de ayer fue un extra) se titula «Nvidia y el cambio de era» (pdf), y es un intento de explicar a los más despistados que la increíble evolución de la cotización de Nvidia, que algunos afirman que podría alcanzar pronto la cifra nunca vista de cuatro billones de dólares de capitalización, no responde únicamente a las características de la compañía, sino a toda una nueva era en tecnología.

Del mismo modo que Yahoo!, a finales de los ’90, evolucionó en bolsa de manera fulgurante, entró en el S&P 500 y convirtió a los afortunados que lo habían visto a tiempo en millonarios, es importante entender que ese tipo de fenómenos, a ese nivel, no reflejan únicamente la habilidad de una compañía para estar en el momento y el lugar adecuado, sino también el convencimiento del mercado de que estamos ante una tecnología que define una nueva era, que vamos a ver reyes muertos y reyes puestos, y que además, las ganancias en eficiencia van a llevar al mercado a un nivel diferente, en el que se puede justificar perfectamente que una compañía valga cuatro billones de dólares. Lo que a finales de los ’90 representaba internet, ahora lo representa la inteligencia artificial.

Nvidia ya no necesita presentaciones. Una compañía que hasta hace no mucho era relativamente oscura y conocida únicamente por expertos y gamers, ahora es ya reconocida por todos, y se ve como la empresa que vende esos procesadores que consiguen que los algoritmos generativos funcionen de manera diferencialmente más rápida. Se asume que vamos a ver esos procesadores en más y más centros de datos, en más y más dispositivos, en prácticamente todas partes, y eso aún a falta de la explosión de la robótica, el siguiente escalón en su crecimiento.

Pero más importante que Nvidia como fenómeno bursátil y de plantearse si podemos, comprando acciones, ganar un buen dinero, es entender que si efectivamente refleja un cambio de era y una explosión de la inteligencia artificial como «tecnología para todo», vamos a vivir tiempos en los que lo más interesante va a ser, en esa redefinición, cómo se sitúan los actores tradicionales y qué actores nuevos aparecen. En cada industria vamos a ver un fenómeno similar: compañías que no son capaces de incorporar la inteligencia artificial a su actividad y van quedando rezagadas, otras compañías que lo hacen mejor e incrementan su productividad y rentabilidad, y muchas nuevas compañías que, libres de las ataduras que muchas veces suponen los esquemas del pasado, son capaces de edificar sobre suelo nuevo formas nuevas de hacer las cosas.

Si no entendemos esto, nos estaremos perdiendo lo más importante de la historia reciente de Nvidia: el propio Jensen Huang se ha pasado años convencido de que su arquitectura era diferencialmente eficiente y que tenía que servir para muchas más cosas, hasta encontrarse, tras pasar por las pequeñas revoluciones que aportó al mundo del gaming y a la minería de criptomonedas, con que aparecía una nueva revolución que era definitivamente mucho más grande que la propia compañía, y que estaba perfecta e inequívocamente posicionada para ofrecerle una respuesta. Ahora, Nvidia es una compañía cuya cotización actual no es una causa, sino una consecuencia de un fenómeno mucho mayor. Quien no lo vea, no sepa o no pueda transformarse a tiempo para aprovechar ese nuevo contexto, lo pasará muy mal.

This article is also available in English on my Medium page, «Nvidia heralds the dawn of a new era«