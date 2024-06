Nvidia: ¿hay recorrido?

Con Nvidia convertida en la compañía más valiosa del mundo, y Jensen Huang lanzado a multiplicar su fortuna tras haber esperado pacientemente durante mucho tiempo, tuve ayer una breve conversación con uno de mis alumnos, con pasado en la compañía y un cierto número de acciones de ella, que se preguntaba si debía venderlas ya o esperar a que continuasen su recorrido ascendente.

La pregunta es muy relevante, y preocupa también al propio fundador de la compañía, que en previsión de una posible caída de las ventas de sus chips, ya convertidos en estándar del mercado de la inteligencia artificial, está tratando de blindarse reforzando su oferta de servidores en la nube y ofreciendo racks a medida para sus chips, es decir, construyendo una cartera de productos y servicios asociada a su demanda actual.

¿Está Nvidia alcanzando un techo, o le queda aún mucho recorrido? En primer lugar, y por mucho que nos parezca que la IA ya está en prácticamente todas partes, la realidad dista muchísimo de ser así, Muchas compañías están incorporando machine learning e inteligencia artificial en sus productos y servicios, sí… pero la situación está aún alejadísima de lo que sería una situación de posible madurez o estancamiento.

En segundo lugar, estamos hablando aún de una primera fase de la aplicación de la inteligencia artificial generativa a tareas de tipo administrativo y que, en general, se desarrollan ante el teclado de un ordenador. Asistentes de muy diversos tipos, procesamiento de datos para obtener predicciones, etc. son uy interesantes, pero dejan fuera una cantidad enorme de actividades, que se desarrollan en el mundo físico. Ese paso está vinculado fundamentalmente al desarrollo de la robótica, un entorno en el que estamos viendo numerosos proyectos aún en fases relativamente incipientes, como el ya muy conocido Optimus de Tesla, pero también otros como Figure, Agility, etc.

Las predicciones de algunos de esos desarrolladores de robots son tan impresionantes como que su demanda podría exceder el número de humanos – no olvidemos que hablamos de robots con IA generativa, y que por tanto no es preciso programar paso a paso como ocurría en la robótica clásica. Si fuese así, Nvidia podría estar enfrentándose a todo un nuevo segmento de demanda, chips para robots. Pero la gran pregunta, lógicamente, es si esos robots o dispositivos llevarían en su interior chips de Nvidia. Al menos una compañía, Intrinsic, propiedad de Alphabet, ya ha incorporado chips de Nvidia en su plataforma de robótica, lo que podría generar ciertas esperanzas para la futura demanda de los productos de la compañía. De hecho, el propio Jensen Huang ya ha hablado de la robótica como la nueva frontera para la inteligencia artificial.

¿Estamos ante una compañía sin un techo definido, que podría marcar un nuevo hito en las valoraciones bursátiles? En un momento en que la inteligencia artificial parece destinada a introducirse en cada vez más segmentos y en el que las compañías en todas las industrias parecen destinadas a competir por tener los mejores algoritmos, todo indica que eso sigue siendo así, y que a Nvidia aún le queda recorrido para rato. Si además pensamos en el desarrollo de la robótica y en las posibilidades de la compañía de convertirse también en un estándar de mercado en ese segmento, más aún.

Pero por supuesto, en tecnología todo se mueve a mucha velocidad y nadie está exento de que un competidor encuentre mejores aproximaciones. En cualquier caso, me inclinaría a pensar que, en las condiciones actuales de mercado y con la dirección de los desarrollos que conocemos, a Nvidia aún le queda recorrido para mucho tiempo.

