La selección de personal y la falta de escrúpulos de algunas compañías

Un artículo de Wired, «Tech job interviews are out of control«, me confirma un peligroso sesgo que llevo tiempo viendo con mis propios alumnos: la tendencia de algunas empresas con una cara dura inenarrable a convertir las entrevistas de trabajo en una oportunidad para conseguir mano de obra que lleva a cabo proyectos no pagados.

Hace una semana, un alumno del MBA me confesaba que había acudido a un proceso de selección, para encontrarse con que uno de los requisitos era pasarse varios días creando contenido para una de las redes sociales en las que participaba la compañía. Pedir un trabajo así, en este caso a personas con bastantes años de experiencia profesional, para después decirles, en muchos casos, «so long and thanks for all the fish» me parece algo tan profundamente impresentable que debería de ser directamente denunciable como mala práctica.

Con el mercado de trabajo sometido a una presión de despidos fuerte, los trabajos tecnológicos, particularmente los relacionados con la creación de contenidos o, en muchos casos, con el desarrollo de código, se han convertido en un coto de caza para que compañías sin escrúpulos pidan a desarrolladores, por ejemplo, que «construyan una aplicación de escritorio desde cero, la conecten a una maqueta de un sistema backend, y documenten exhaustivamente cada uno de los pasos», o que «desarrollen y documenten una nueva funcionalidad para su aplicación actual». Proyectos que en ocasiones llevan varios días, que no pagan a los candidatos por su tiempo y que, tras su entrega, la compañía puede perfectamente quedárselos y utilizarlos tras decir simplemente al desarrollador que no ha superado el proceso de selección.

Una supuesta práctica de selección de personal que es, en realidad, una estratagema para plantearse pedir a potenciales candidatos que trabajen gratis para la compañía. Algo que nadie, por interesado que esté en un puesto de trabajo, debería aceptar, y que además, debería ser denunciado. Mucho cuidado con ese tipo de compañías sin ética ni escrúpulos, capaces de aprovecharse de una situación de mercado para explotar mano de obra cualificada y hacerse con trabajo gratis: nada bueno puede salir de una relación profesional con una compañía que se plantea las cosas así.