Reddit: capitalizando la participación

Reddit entrega a la SEC la documentación para su salida a bolsa en el NYSE bajo el ticker RDDT, en el primer gran IPO de una compañía tecnológica de este año. Una compañía que lleva en pérdidas desde su fundación (84 millones de dólares el año pasado), pero con un crecimiento razonable de sus ventas (21%) y una reducción de sus pérdidas en 2023.

Para su co-fundador y CEO, Steve Huffman, que ha convertido en realidad una salida a bolsa de la que se llevaba hablando muchos años, un paquete de acciones valorado en 193 millones de dólares, y la tarea de incrementar constantemente la capitalización de mercado de la empresa de los 5.000 millones de dólares a los 25.000 durante los próximos años si quiere llegar a cobrar buena parte de ese paquete. Los otros co-fundadores, los míticos Alexis Ohanian y Aaron Swartz, ni aparecen en la documentación del IPO, obviamente por razones diferentes: el primero por diferencias de opinión con Huffman sobre cómo gestionar el contenido en la plataforma, y el segundo, por su lamentable suicidio en enero de 2013 tras ser acosado judicialmente por el MIT, en una de las páginas más negras de su historia. El cuarto co-fundador, Christopher Slowe, es actualmente el CTO de la compañía.

Los co-fundadores Huffman y Ohanian vendieron Reddit a Condé Nast en 2006. Ahora, la compañía, que aún se mantiene como máximo accionista de Reddit, cede sus derechos de voto a Huffman, que pasa así de tener un 3.5% a un 37%. Otro importante accionista de la compañía es el cada vez más ubicuo Sam Altman, que invirtió unos sesenta millones de dólares y posee actualmente un 9.2% de los derechos de voto.

La salida a bolsa de Reddit permite elaborar sobre un tema complejo: la puesta en valor de la participación de los usuarios en sitios que se construyen gracias a ella. Hace pocos días, Reddit anunció la licencia de su contenido a Google para poder alimentar el entrenamiento de sus algoritmos, un contrato de unos sesenta millones de dólares anuales. Hace ya tiempo que Google incluye contenidos de Reddit en muchas de sus búsquedas, porque contrariamente a lo que piensan sus detractores, la estructura jerárquica que adoptan los contenidos en la plataforma gracias a las votaciones de sus usuarios hace que aflore un descremado de respuestas de calidad muy elevada.

Con el fin de tratar de equilibrar un poco la balanza, Reddit ha destinado un paquete de acciones para sus 75,000 usuarios más prolíficos, que tendrán la oportunidad de adquirirlas a su precio de salida antes de que comiencen a cotizar, un privilegio que generalmente se reserva a grandes inversores. Hablamos de personas que no sólo participan, sino que en muchos casos, crean canales sobre temas determinados que además moderan, generando un trabajo en muchos casos bastante relevante en términos de dedicación. Con una oferta de este tipo, la posibilidad de convertirse en accionistas de la compañía, se espera no solo recompensar a esos usuarios por producir los contenidos y por el trabajo que han convertido a Reddit en lo que es, sino además dar lugar al efecto de fidelización que supone unir el valor de sus acciones con un hábito que tienen desde hace tiempo.

La plataforma tiene actualmente unos 267,5 millones de usuarios activos semanales en más de 100.000 subreddits o foros individuales basados en todo tipo de temas. Muchos de esos usuarios no se registran y participan de manera anónima, lo que hace que no puedan reclamar ningún tipo de compensación. Pero para los redditors más fieles, la posibilidad de pasar a convertirse en accionistas de una compañía con perspectivas de crecimiento puede suponer un incentivo interesante, del que la compañía no puede, en cualquier caso, abusar. Si esos accionistas minoritarios creciesen y el accionariado se diluyese demasiado, podríamos estar ante otro caso de meme stock, lo que podría generar una volatilidad excesiva y una pérdida de valor a largo plazo.

¿Tiene sentido compartir el valor generado en una salida a bolsa de una plataforma participativa con algunos de los usuarios más destacados en ella? En principio, todo tendería a indicar que sí. ¿Le saldrá bien a Reddit, una compañía que ya ha visto cómo muchos de esos redditors se rebelaban e interrumpían la actividad en sus canales como protesta a algunas decisiones de su dirección? ¿Concurrirán muchos de esos redditors a la oferta de compra de acciones de la compañía?

